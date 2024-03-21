Bagaimana saya memulai: negosiator ransomware

Peran khusus di bidang keamanan siber semakin banyak bermunculan, yang tidak mengherankan mengingat lingkungan ancaman yang terus berkembang dan dampak buruk ransomware terhadap banyak bisnis.

Di antara peran ini, negosiator ransomware menjadi semakin penting. Para negosiator ini beroperasi di garis depan pertahanan siber, terlibat langsung dengan penjahat siber untuk mengurangi dampak serangan ransomware pada organisasi.

Para negosiator ransomware memiliki perpaduan unik antara keahlian teknis, insight psikologis, dan keterampilan negosiasi yang memungkinkan mereka untuk menavigasi lingkungan negosiasi ransomware yang penuh risiko. Pekerjaan mereka melibatkan memahami seluk-beluk serangan ransomware, menilai tingkat keparahan dan potensi dampak pada organisasi, dan menegosiasikan persyaratan yang dapat meminimalkan kerusakan dan memulihkan data terenkripsi.

Dalam Tanya-Jawab eksklusif dan mendalam ini, kami berbicara dengan Andrew Carr, Director of Cybersecurity Graduate Programs dan Assistant Professor of Cybersecurity di Utica University.

Carr menghabiskan beberapa tahun dalam peran pengawasan di organisasi terkemuka, dengan keahlian dalam analisis forensik digital, taktik aktor ancaman, teknik dan prosedur, negosiasi ransomware, aplikasi undang-undang privasi data mengenai peristiwa pelanggaran, pertimbangan audit keuangan untuk insiden siber, investigasi pencurian kekayaan intelektual dan pelacakan mata uang kripto.