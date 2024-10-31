Quishing: Ancaman yang terus bersembunyi di depan mata

Alasan mengapa serangan quishing menjadi sangat efektif berkaitan dengan impulsif yang terkait dengan pemindaian kode QR karena kenyamanan pengguna, kemudahan di mana kode dapat dihasilkan dan anonimitas yang diberikan.

Siapa pun dapat membuat kode QR secara online menggunakan berbagai alat gratis yang tersedia. Karena semua kode QR terlihat serupa dalam desain, tidak ada yang tahu apa yang akan diminta oleh kode QR untuk dilakukan perangkat sampai dipindai.

Penjahat siber biasanya akan menghasilkan kode untuk mengarahkan ke situs web berbahaya di mana mereka akan mencoba menginstal skrip malware, atau mereka mungkin mencoba meminta izin tambahan pada perangkat yang dapat disimpan untuk digunakan nanti. Kode-kode ini kemudian dapat dicetak dan ditempelkan langsung di atas kode QR yang sah untuk membuatnya terlihat seperti berasal dari sumber yang memiliki reputasi baik.

Banyak orang tidak berpikir dua kali untuk memindai kode QR ini dan akan sering menerima prompt bypass keamanan yang ditampilkan di perangkat mereka sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses aplikasi atau layanan.