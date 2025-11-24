Kami percaya pada pendekatan kuantitatif untuk mengukur transformasi: Rubrik nyata yang berorientasi pada tahap akhir yang membantu organisasi mewujudkan nilai sebenarnya mereka.
Bagian sebelumnya dari seri ini mengeksplorasi tiga faktor yang dianggap penting oleh anggota IBM® Consulting untuk keberhasilan transformasi digital. Di blog pertama kami, kami menjelaskan bagaimana bisnis yang sukses menempatkan manajemen perubahan di pusat strategi transformasi. Pada bagian kedua, kami membahas taktik yang membantu membangun budaya yang tangkas. Dan yang ketiga, kami menjelaskan bagaimana teknologi memfasilitasi manajemen keterampilan berulang untuk masa depan pekerjaan.
Pola pikir. Strategi. Keahlian. Dan sekarang, metrik. Dalam artikel ini, kami membahas bagaimana organisasi dapat secara efektif menyelaraskan Transformasi dengan kasus bisnisnya dan melacak kesuksesan dari waktu ke waktu. Kami juga mengeksplorasi bagaimana membangun penciptaan nilai ke dalam modelnya dalam jangka panjang.
Selama dua tahun terakhir, beberapa studi suram mengenai dampak AI pada perusahaan telah muncul. Hanya sedikit organisasi yang melihat peningkatan produktivitas yang nyata dari transformasi AI, menurut studi tersebut.
Tetapi kami percaya tantangan ini menunjuk pada masalah yang lebih besar, jika lebih bernuansa: Karena semakin banyak bisnis yang merangkul teknologi ini, mereka mengalami kesulitan mendasarkan apa arti kesuksesan dalam perspektif numerik. Banyak organisasi tidak memiliki data yang dapat diandalkan atau kemampuan untuk melacak ROI secara efektif. Mereka berjuang untuk menemukan metrik nyata untuk melacak masalah umum lainnya seperti strategi manajemen perubahan yang buruk atau kurangnya keselarasan kepemimpinan.
Singkatnya, semua orang bereksperimen. Banyak yang mengalami “kematian oleh pilot,” goyah setelah satu inisiatif atau menuangkan sumber daya ke dalam visi rabun yang terbatas. Tapi itu sering terjadi karena para pemimpin bisnis belum melakukan pekerjaan strategis, di muka, dan mendasar yang diperlukan untuk berhasil.
Untuk melakukan transformasi yang menciptakan nilai sejati, bisnis perlu tahu secara pasti apa keadaan akhir transformasional mereka. Dan mereka perlu tahu bagaimana mengukur dan mengenali titik data yang bisa membawanya ke sana.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Fokus pada pengukuran menyelaraskan kepemimpinan di sekitar visi jangka panjang dan nilai yang diciptakan, yang kemudian mengalir melampaui tim kepemimpinan ke seluruh tenaga kerja. Pendekatan ini memfasilitasi komunikasi yang jelas dan membawa rasa tujuan transformasi turun dari atas. Langkah ini juga membantu dengan penyampaian tujuan transformasi yang sebenarnya, memungkinkan organisasi untuk melacak metrik kinerja dan melakukan pivot secara real-time saat diperlukan.
Pengukuran cerdas membuat transformasi menjadi lebih nyata dan menarik, bagi karyawan di lapangan. Transformasi orang bisa menakutkan bagi sebuah organisasi. Dengan metrik kualitatif yang dapat dipahami dan dihubungkan oleh karyawan, jauh lebih mudah untuk melibatkan orang.
Sebelum menerapkan transformasi dengan alat digital, organisasi harus memiliki pemahaman yang kuat tentang keadaan mereka saat ini. Mereka juga harus tahu bagaimana mereka berencana untuk melacak nilai segera setelah peluncuran proyek. Kami merekomendasikan untuk membahas secara khusus mengenai pembuatan dasbor dan pelacakan sejak awal. Apakah dasbor akan dibangun ke dalam ERP yang sudah ada atau dibuat dari awal?
Jika Anda akan mengukur efektivitas transformasi, Anda juga perlu memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan orang untuk melakukan proses tertentu. Berapa jumlah langkah yang perlu mereka lalui untuk melakukan proses itu? Berapa banyak orang yang perlu berinteraksi dengan alur kerja pada hari rata-rata? Ketika metrik itu telah ditetapkan secara jelas, Anda dapat mengevaluasinya dengan membandingkannya pada metode kerja yang diperbarui dan didukung oleh alat baru.
Kesiapan data juga penting selama tahap perencanaan. Sebelum implementasi, organisasi idealnya tidak memiliki silo utama dan memiliki sistem informasi terpusat dengan proses terpusat. Persyaratan ini merupakan langkah penting yang terlalu banyak gagal dipertimbangkan. Tanpa akurasi data dan integrasi yang tepat, setiap produk akhirnya akan kekurangan pengalaman intuitif yang dibutuhkan pengguna.
Tetapi yang paling penting, bisnis perlu menetapkan visi di seluruh perusahaan dan serangkaian metrik kualitatif yang akan disatukan oleh organisasi penuh dan seluruh kepemimpinan. Tentukan kategori nilai yang jelas dan temukan target konkret.
Dengan asumsi metrik kualitatif dan kumpulan nilai telah dikembangkan dan dasbor ditangani selama tahap perencanaan, organisasi memulai pengukuran kualitatif pada hari pertama.
Selama implementasi, kami berusaha untuk pengukuran yang tangkas di berbagai aliran nilai. Proses ini mungkin termasuk pelacakan adopsi karyawan dan kepuasan pengguna, bersama dengan metrik tingkat perusahaan seperti efisiensi, produktivitas, dan kapasitas yang dibuat.
Selain itu, dengan melacak bagaimana peran pekerjaan berkembang, sebuah organisasi memperoleh pemahaman tentang berapa banyak manusia yang mengerjakan tugas-tugas administrasi terhadap kegiatan yang digerakkan oleh nilai. Pada akhirnya, tujuan di sini adalah untuk secara aktif melacak kinerja tim agen-manusia di tahap baru.
Kami telah menemukan bahwa tanpa model tata kelola yang kuat, masalah tak terlihat muncul. Mengidentifikasi orang-orang kunci yang bertanggung jawab atas transformasi—dan pengukurannya—dalam suatu organisasi membantu mengembangkan irama refleksi yang penting untuk kesuksesan jangka panjang.
Kami merekomendasikan mengidentifikasi juara di awal implementasi. Para pemimpin ini mewakili hubungan penting antara perspektif karyawan dan pandangan tingkat kepemimpinan. Idealnya, satu orang senior memiliki aliran nilai, memiliki akuntabilitas tunggal, dan diberi agensi untuk membuat keputusan cepat. Tanpa pemilik alur kerja ini, mungkin sulit untuk menjaga transformasi bergerak cepat atau mengulangi secara real-time.
Kami juga sangat percaya pada nilai orkestrasi melalui kantor yang khusus. Mirip dengan kantor manajemen program proyek, tim khusus ini mendorong tata kelola dan mengukur kemajuan. Lebih kuat daripada PMO di masa lalu, individu-individu ini membuat tim bertanggung jawab terhadap tujuan nilai akhir.
Nilai adalah istilah kompleks yang menggabungkan lebih dari sekadar ROI. Kami mulai dengan melihat ke arah poin nilai teknis untuk memahami seberapa baik alat AI berjalan—metrik seperti tingkat kesalahan dan waktu aktif.
Kemudian, kami berfokus pada perspektif bisnis yang lebih luas, mengukur titik data seperti pertumbuhan pendapatan dan pengurangan biaya operasional. Akhirnya, kami mendorong perusahaan untuk mengukur bagaimana basis karyawan berubah selama transformasi: Apakah ada lebih sedikit gesekan setelah transformasi? Apakah skor NPS berubah?
Tetapi juga, kami tertarik untuk memikirkan jenis nilai yang lebih holistik. Kami ingin mengukur dampak bisnis kami terhadap komunitas kami dan masyarakat. Kita harus membidik tingkat nilai tertinggi dalam hal transformasi ini. Transformasi yang paling sukses menanamkan teknologi ini dengan cara yang tidak hanya meningkatkan karyawan dan bisnis, tetapi memprioritaskan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Lewati hambatan dan melompat maju dengan keberanian dan keyakinan di era AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari bagaimana Industri 4.0 dapat mengubah operasi Anda, mengatasi tantangan umum, dan mendorong hasil bisnis dengan AI dan IoT industri.
Percepat dan kurangi risiko perjalanan transformasi hybrid cloud Anda.
IBM Instana adalah perangkat lunak yang menyediakan pemantauan kinerja aplikasi secara real-time dan insight yang didukung oleh AI. Perangkat ini tersedia sebagai SaaS atau untuk hosting mandiri.
IBM mengaktifkan solusi CX tingkat perusahaan SAP dengan menggunakan data dan AI untuk menciptakan pengalaman pelanggan kelas dunia.
Kembangkan dan transformasikan bisnis Anda dengan menata ulang strategi perusahaan dan cara Anda bekerja.