Sebelum menerapkan transformasi dengan alat digital, organisasi harus memiliki pemahaman yang kuat tentang keadaan mereka saat ini. Mereka juga harus tahu bagaimana mereka berencana untuk melacak nilai segera setelah peluncuran proyek. Kami merekomendasikan untuk membahas secara khusus mengenai pembuatan dasbor dan pelacakan sejak awal. Apakah dasbor akan dibangun ke dalam ERP yang sudah ada atau dibuat dari awal?

Jika Anda akan mengukur efektivitas transformasi, Anda juga perlu memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan orang untuk melakukan proses tertentu. Berapa jumlah langkah yang perlu mereka lalui untuk melakukan proses itu? Berapa banyak orang yang perlu berinteraksi dengan alur kerja pada hari rata-rata? Ketika metrik itu telah ditetapkan secara jelas, Anda dapat mengevaluasinya dengan membandingkannya pada metode kerja yang diperbarui dan didukung oleh alat baru.

Kesiapan data juga penting selama tahap perencanaan. Sebelum implementasi, organisasi idealnya tidak memiliki silo utama dan memiliki sistem informasi terpusat dengan proses terpusat. Persyaratan ini merupakan langkah penting yang terlalu banyak gagal dipertimbangkan. Tanpa akurasi data dan integrasi yang tepat, setiap produk akhirnya akan kekurangan pengalaman intuitif yang dibutuhkan pengguna.

Tetapi yang paling penting, bisnis perlu menetapkan visi di seluruh perusahaan dan serangkaian metrik kualitatif yang akan disatukan oleh organisasi penuh dan seluruh kepemimpinan. Tentukan kategori nilai yang jelas dan temukan target konkret.