Membuktikan Jalur Modernisasi WebSphere menuju Liberty di OpenShift di Discover

Jelas, bukan itu yang biasanya dikatakan pepatah ini. Pernah bertanya-tanya mengapa check-in di bandara membutuhkan waktu lama ketika mereka sudah memiliki semua detail Anda? Apa sebenarnya orang di meja yang mengetik tanpa henti ketika Anda menyewa mobil? Mengapa agen perjalanan sepertinya harus menekan tab-kembali-tab-q sebanyak 20 kali untuk menemukan detail penerbangan Anda? Itu karena mereka memiliki sistem yang tidak rusak - tetapi sistem ini bisa mendapatkan manfaat dari modernisasi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.

Discover memiliki sistem yang berfungsi dan membawa nilai besar bagi bisnis tetapi dapat memperoleh manfaat dari pengoptimalan untuk memungkinkan perusahaan berinovasi dan mendorong bisnis mereka maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Seperti semua organisasi besar, ini telah berkembang secara organik dari waktu ke waktu untuk mengakomodasi banyak contoh penggunaan yang berbeda, dan modernisasi adalah kesempatan untuk mengonsolidasikan kemampuan ini dalam arsitektur tangkas baru.

Discover memiliki sejumlah area spesifik yang ingin mereka periksa: