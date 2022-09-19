Membuktikan Jalur Modernisasi WebSphere menuju Liberty di OpenShift di Discover

Ini adalah Bagian 2 dalam serangkaian postingan blog tentang modernisasi aplikasi di Discover. Pastikan Anda memeriksa Bagian 1.
Jelas, bukan itu yang biasanya dikatakan pepatah ini. Pernah bertanya-tanya mengapa check-in di bandara membutuhkan waktu lama ketika mereka sudah memiliki semua detail Anda? Apa sebenarnya orang di meja yang mengetik tanpa henti ketika Anda menyewa mobil? Mengapa agen perjalanan sepertinya harus menekan tab-kembali-tab-q sebanyak 20 kali untuk menemukan detail penerbangan Anda? Itu karena mereka memiliki sistem yang tidak rusak - tetapi sistem ini bisa mendapatkan manfaat dari modernisasi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.
Discover memiliki sistem yang berfungsi dan membawa nilai besar bagi bisnis tetapi dapat memperoleh manfaat dari pengoptimalan untuk memungkinkan perusahaan berinovasi dan mendorong bisnis mereka maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Seperti semua organisasi besar, ini telah berkembang secara organik dari waktu ke waktu untuk mengakomodasi banyak contoh penggunaan yang berbeda, dan modernisasi adalah kesempatan untuk mengonsolidasikan kemampuan ini dalam arsitektur tangkas baru.
Discover memiliki sejumlah area spesifik yang ingin mereka periksa:
Platform orkestrasi cloud modern adalah tentang otomatisasi, penyebaran cepat, penskalaan dinamis, kelincahan, fleksibilitas, dan membayar hanya untuk apa yang Anda gunakan. Singkatnya, pasangan yang sempurna untuk semua kebutuhan Discover.
Untuk mendapatkan akses ke semua manfaat ini, Discover diperlukan untuk membuat aplikasi TWAS siap untuk cloud dan memasukkannya ke platform orkestrasi cloud. Dengan ratusan aplikasi, ini bukan prestasi yang berarti.
Berikut adalah ringkasan manfaat yang terbukti dari platform orkestrasi cloud modern di Discover, melakukan 'angkat dan remediasi' ke Liberty on OpenShift di cloud:
Memodernisasi aplikasi pertama sangat menarik. Aplikasi telah mengubah waktu proses dan diterapkan dengan cara baru. Masalah konfigurasi, konektivitas, dan keamanan semuanya telah diatasi. Ada putaran tamparan balik yang pantas untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Aplikasi kedua yang akan dimodernisasi terasa kurang signifikan, tetapi tidak; bisa dibilang, itu bahkan lebih signifikan. Memodernisasi aplikasi seperempat (atau bahkan dua) menempatkan Anda pada garis waktu yang diukur dalam beberapa dekade ketika Anda memiliki ratusan aplikasi. Itu terlalu lambat — Anda harus memindahkan puluhan aplikasi setiap bulan. Anda membutuhkan modernisasi massal.
Komponen yang sangat penting dari modernisasi massal adalah Anda memodernisasi setiap potongan kode hanya sekali dan Anda tidak melakukan perbaikan yang sama setiap kali Anda melihatnya. Anda hanya melakukan perbaikan sekali dan selesai dengan itu.
Setiap organisasi perusahaan menggunakan kembali kode yang sama berulang-ulang di seluruh aplikasi mereka. Seperti yang kita bicarakan di postingan blog sebelumnya, IBM Transformation Advisor akan secara otomatis mendeteksi ini dan menandainya kepada Anda. Ketika Anda memodernisasi sepotong kode yang digunakan oleh banyak aplikasi, Anda harus memberi tahu semua orang sehingga mereka dapat melihatnya dan menggunakannya. Itu menghentikan 10 tim pengembangan yang berbeda dari memodernisasi paket yang sama 10 waktu berbeda dan mempertahankan versi mereka sendiri - dan itu menghemat waktu dan uang.
Setiap organisasi besar memiliki basis kode yang sama besarnya, dikembangkan pada waktu yang berbeda oleh tim yang berbeda untuk memenuhi contoh penggunaan yang berbeda. Ini pasti mengarah ke banyak versi kode yang sedikit berbeda yang melakukan hal yang sama. Keunikan ini membuat sulit untuk mengubah dan memelihara kode. Kapan pun Anda bisa, Anda ingin semua kode Anda sama. Itu memungkinkan Anda memodernisasi hanya sekali untuk menghemat waktu dan uang.
Dengan cara yang sama seperti perusahaan berbagi kode di seluruh aplikasi mereka, mereka juga hampir berbagi lebih banyak kode. Misalnya, jika Anda memiliki kode untuk mengelola keamanan Anda, Anda akan melihat bahwa setiap aplikasi menggunakan versi yang sedikit berbeda, kadang-kadang menghasilkan 1-2 lusin versi berbeda dari kode yang sama.
Transformation Advisor menghasilkan laporan yang memungkinkan Anda melihat setiap versi file yang sama yang Anda gunakan. Jadi alih-alih memodernisasi setiap aplikasi, pindahkan aplikasi Anda ke versi terbaru. Dengan cara itu, Anda menghemat waktu, uang, dan mendapatkan versi kode paling aman yang tersedia. Ini menguntungkan bagi semua pihak.
Lihatlah hasil dan manfaat mengesankan yang terbukti untuk jalur modernisasi WebSphere Discover ke Liberty di OpenShift.
Ketika Transformation Advisor memulai, awalnya sangat berpusat pada aplikasi. Transformation Advisor melakukan pekerjaan yang hebat dalam membantu memodernisasi satu aplikasi. Ketika kami bekerja dengan pelanggan, kami melihat itu tidak cukup. Kami menambahkan kemampuan untuk mendeteksi kode umum dan memberikan pandangan tentang upaya pengembangan untuk seluruh perkebunan.
Kerja sama dengan Discover inilah yang menghasilkan pelaporan yang lebih detail dan, khususnya, publikasi perhitungan yang transparan sehingga pelanggan dapat melihat dengan tepat bagaimana modernisasi hanya sekali akan menghemat waktu dan uang mereka.
IBM WebSphere Hybrid Edition menawarkan lisensi fleksibel saat Anda memodernisasi dan setelah Anda menyelesaikan perjalanan modernisasi Anda. Saat aplikasi berpindah dari on-prem ke cloud, Anda dapat membawa lisensi mereka dan menghemat uang dalam prosesnya.
Secara khusus, Liberty Core memiliki potensi untuk menawarkan efisiensi yang signifikan. Aplikasi yang tidak memerlukan kemampuan dasar diterapkan ke instance Liberty Core sebagai gantinya. Ini berarti Anda hanya membayar untuk kemampuan yang sebenarnya digunakan aplikasi Anda, dan itu menghemat lebih banyak uang:
Seri blog ini telah mencoba membawa Anda melalui perjalanan modernisasi Discover sejauh ini. Kita telah membahas tentang perlunya memodernisasi, alat-alat yang digunakan, area-area yang perlu ditangani, dan pekerjaan yang membuktikan bahwa semua ini bukan hanya kemungkinan teoretis tetapi hasil yang diinginkan dan dapat dicapai.
Jika Anda mengambil sesuatu dari artikel ini, kami harap ini:
Lancarkan perjalanan cloud Anda dengan memodernisasi aplikasi yang sudah ada menggunakan solusi hybrid cloud dan AI dari IBM. Dapatkan fleksibilitas, tingkatkan skalabilitas, dan dorong inovasi dengan konsultasi pakar dan layanan kreasi bersama yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda.
Dapatkan insight tentang modernisasi aplikasi yang lebih cepat dengan IBM Field Guide. Pelajari cara menggunakan kontainer, Kubernetes, dan layanan mikro untuk menyederhanakan operasi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong efisiensi dalam perjalanan modernisasi Anda.
Pelajari Kubernetes, platform terdepan untuk mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan operasi kontainer aplikasi. Pelajari cara menggunakan platform ini untuk menyederhanakan manajemen, meningkatkan efisiensi, dan memperlancar penskalaan untuk aplikasi cloud-native Anda.
Temukan bagaimana CEO dapat memimpin penggunaan AI generatif untuk modernisasi aplikasi. Pelajari 3 prioritas utama untuk mendorong transformasi dan langkah selanjutnya yang perlu diambil setiap CEO untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lingkungan digital yang berkembang ini.
Temukan bagaimana IBM watsonx Code Assistant for Z mengubah modernisasi aplikasi dengan AI. Pelajari cara meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memodernisasi sistem lama untuk kesuksesan di masa depan.
Instana menyederhanakan perjalanan migrasi cloud Anda dengan menawarkan pemantauan yang komprehensif dan insight yang dapat ditindaklanjuti.
Manfaatkan AI generatif untuk mempercepat dan menyederhanakan modernisasi aplikasi mainframe.
Optimalkan aplikasi lama dengan hybrid cloud dan layanan dan strategi modernisasi yang didorong oleh AI.
Optimalkan aplikasi lama dengan hybrid cloud dan layanan dan strategi modernisasi yang didorong oleh AI.