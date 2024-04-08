Di dunia di mana setiap perusahaan sekarang menjadi perusahaan teknologi, semua perusahaan harus menjadi berpengalaman dalam mengelola produk digital mereka agar tetap kompetitif. Dengan kata lain, mereka membutuhkan strategi product lifecycle management (PLM) digital yang kuat. PLM memberikan nilai dengan menstandarisasi proses terkait produk, mulai dari ide hingga pengembangan produk hingga masuk ke pasar hingga peningkatan dan pemeliharaan. Ini memastikan pengalaman pelanggan yang modern. Landasan utama dari strategi PLM yang kuat adalah data produk yang sehat dan teratur, tetapi manajemen data adalah tempat perusahaan yang paling berjuang. Untuk manfaatkan teknologi baru seperti AI untuk inovasi produk, sangat penting bahwa perusahaan memiliki aset data yang terorganisir dan dikelola dengan baik.
Gartner memperkirakan bahwa 80% organisasi gagal untuk menskalakan bisnis digital karena proses tata kelola yang sudah ketinggalan zaman. Data adalah aset, tetapi untuk memberikan nilai, data harus diatur, distandarisasi, dan diatur. Perusahaan harus berinvestasi dalam tata kelola data di awal, karena sulit, memakan waktu, dan mahal secara komputasi untuk memperbaiki sejumlah besar aset data yang tidak terorganisir dan berbeda. Selain memberikan keamanan data, program tata kelola harus fokus pada pengorganisasian data, mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mencegah kebocoran atau kehilangan data.
Pertimbangkan contoh fiksi ini: Sebuah perusahaan yang menjual mobil roda tiga telah menciptakan model data yang kuat di mana mudah untuk mendapatkan data apa pun dan formatnya dipahami di seluruh bisnis. Perusahaan ini sangat sukses sehingga mengakuisisi perusahaan lain yang juga membuat mobil roda tiga. Model data perusahaan baru benar-benar berbeda dari perusahaan aslinya. Perusahaan biasanya mengabaikan masalah ini dan mengizinkan kedua model beroperasi secara terpisah. Akhirnya, perusahaan akan menjalin jaringan data yang tidak selaras yang membutuhkan remediasi manual.
Sekarang, bayangkan sebuah perusahaan di mana tim order management memiliki data pesanan dan tim penjualan memiliki data penjualan. Selain itu, ada tim hilir yang memiliki data transaksional produk. Jika tiap unit bisnis atau tim produk mengurus datanya masing-masing, sering terjadi tumpang tindih data dengan unit lain. Akibatnya muncul masalah seperti data ganda, remediasi manual, harga yang tidak konsisten, penyimpanan data berlebihan, dan sulitnya memanfaatkan insight dari data. Semakin sulit untuk mendapatkan informasi secara tepat waktu, dan ketidakakuratan pun tidak dapat dihindari. Unit bisnis yang tersilo menghambat kemampuan kepemimpinan untuk membuat keputusan berbasis data. Di perusahaan yang berjalan efektif, tiap tim menyambungkan data mereka di berbagai sistem sehingga manajemen produk bisa terpusat dan strategi bisnis bisa didukung insight data.
Untuk berkembang dalam lingkungan berbasis data saat ini, organisasi harus secara proaktif menerapkan proses PLM, merangkul pendekatan data terpadu, dan memperkuat struktur tata kelola data mereka. Inisiatif strategis ini tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga berfungsi sebagai katalis untuk melepaskan potensi penuh teknologi AI. Dengan memprioritaskan solusi ini, organisasi dapat membekali diri untuk memanfaatkan data sebagai bahan bakar untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Intinya, proses PLM, pendekatan data terpadu, dan tata kelola data yang kuat muncul sebagai landasan Strategi berpikir maju, memberdayakan organisasi untuk menavigasi kompleksitas dunia berbasis AI dengan percaya diri dan sukses.
