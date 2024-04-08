Di dunia di mana setiap perusahaan sekarang menjadi perusahaan teknologi, semua perusahaan harus menjadi berpengalaman dalam mengelola produk digital mereka agar tetap kompetitif. Dengan kata lain, mereka membutuhkan strategi product lifecycle management (PLM) digital yang kuat. PLM memberikan nilai dengan menstandarisasi proses terkait produk, mulai dari ide hingga pengembangan produk hingga masuk ke pasar hingga peningkatan dan pemeliharaan. Ini memastikan pengalaman pelanggan yang modern. Landasan utama dari strategi PLM yang kuat adalah data produk yang sehat dan teratur, tetapi manajemen data adalah tempat perusahaan yang paling berjuang. Untuk manfaatkan teknologi baru seperti AI untuk inovasi produk, sangat penting bahwa perusahaan memiliki aset data yang terorganisir dan dikelola dengan baik.

Gartner memperkirakan bahwa 80% organisasi gagal untuk menskalakan bisnis digital karena proses tata kelola yang sudah ketinggalan zaman. Data adalah aset, tetapi untuk memberikan nilai, data harus diatur, distandarisasi, dan diatur. Perusahaan harus berinvestasi dalam tata kelola data di awal, karena sulit, memakan waktu, dan mahal secara komputasi untuk memperbaiki sejumlah besar aset data yang tidak terorganisir dan berbeda. Selain memberikan keamanan data, program tata kelola harus fokus pada pengorganisasian data, mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mencegah kebocoran atau kehilangan data.