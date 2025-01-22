Kecerdasan buatan generatif (gen AI) memiliki potensi produktivitas yang signifikan bagi perusahaan. Namun, ketika menerapkan model AI, lebih besar tidak selalu berarti lebih baik. Ada 2 masalah utama LLM yang mencegah adopsi perusahaan.

Pertama, banyak LLM bersifat umum sehingga membatasi nilainya. Model perusahaan “rata-rata” tidak efektif karena tidak ada perusahaan “rata-rata”. Model AI yang efektif harus dibangun, disetel, dan diterapkan untuk kebutuhan khusus organisasi.

Kedua, banyak LLM berpemilik adalah 'kotak hitam' — model tertutup di mana hanya perusahaan yang memilikinya yang dapat melihat komponennya — kekurangan transparansi data dan menghambat penyetelan dengan data perusahaan, di mana nilai sebenarnya AI berada. Hal ini membuat perusahaan bertanggung jawab atas kinerja model tanpa insight atau kontrol.

Semua masalah ini mencegah kepercayaan dan pemahaman tentang keamanan model. Tanpa memilih solusi gen AI secara efektif untuk memenuhi persyaratan industri, hukum, dan peraturan, perusahaan tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan gen AI.