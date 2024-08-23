Pihak berwenang harus memerangi tidak hanya serangan yang datang melalui internet global tetapi juga ancaman lokal. Olimpiade bersifat unik karena mendatangkan pejabat pemerintah dari Prancis dan seluruh dunia, kemudian menempatkan mereka di dekat sejumlah besar pengunjung internasional yang tidak diperiksa. Mata-mata dan pencuri data tidak diragukan lagi melihat ini sebagai kesempatan langka untuk mencuri data rahasia dengan nilai moneter dan geopolitik tinggi. Berbagai teknik memungkinkan pencurian data semacam ini, termasuk serangan man-in-the-middle hotspot Wi-Fi dan pencurian perangkat fisik.

Jauh sebelum pertandingan dimulai, penyelenggara Olimpiade sudah harus menghadapi maraknya penipuan tiket. Peneliti dari penyedia intelijen ancaman QuoIntelligence menemukan bahwa situs web penipuan menjual tiket Olimpiade palsu, terutama kepada warga Rusia yang tidak dapat membeli tiket resmi akibat sanksi Eropa yang diberlakukan menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Penyelenggara mengidentifikasi 77 situs penjualan kembali tiket palsu.

Salah satu ancaman yang paling menonjol adalah penyebaran disinformasi. Kelompok-kelompok Rusia, seperti Storm-1679, yang secara luas diyakini sebagai spin-off dari Badan Penelitian Internet Rusia “troll farm”, telah menggunakan konten buatan AI untuk membuat berita dan gambar palsu, yang bertujuan untuk mendiskreditkan Komite Olimpiade Internasional dan menanamkan ketakutan di antara calon peserta. Kampanye ini sering melibatkan cerita palsu tentang terorisme dan ancaman lainnya, memanfaatkan AI untuk meningkatkan kredibilitas dan jangkauan mereka.

Pada akhirnya, terlepas dari upaya besar oleh aktor jahat, penyerang yang disponsori negara dan lainnya, Olimpiade berlangsung sukses tanpa gangguan besar, kekerasan, atau pencurian data.