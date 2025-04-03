Perusahaan tidak lagi terbatas pada satu penyedia cloud. Sebaliknya, mereka secara strategis mendistribusikan beban kerja di beberapa lingkungan cloud, seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, dan lingkungan cloud pribadi. Pergeseran ini membantu perusahaan memaksimalkan efisiensi biaya, kemampuan teknis, dan jangkauan geografis.
Selain itu, aplikasi modern tidak lagi monolitik; mereka dibangun sebagai layanan mikro yang berjalan di lingkungan hybrid dan multicloud. Meskipun membawa ketangkasan dan skalabilitas, ini juga memperkenalkan kompleksitas jaringan yang sulit dikelola oleh sebagian besar perusahaan secara efisien.
Pergeseran ke aplikasi terdistribusi datang dengan tantangan mempertahankan kerangka kerja yang aman, berkinerja tinggi, dan mulus antara layanan mikro terdistribusi ini. Pertimbangan utama meliputi:
· Kompleksitas jaringan untuk pengembang: Pengembang harus secara manual mengkonfigurasi dan menaikkan tiket meminta operasi jaringan untuk mengonfigurasi bagaimana layanan mikro berkomunikasi atau menggunakan konfigurasi Yet Another Markup Language (YAML) statis. Konfigurasi ini bukan keahlian inti mereka dan menjadi rumit karena aplikasi berskala dan berubah.
· Tim pengembangan dan operasi yang tersilo: Perusahaan tradisional masih beroperasi di silo, di mana tim aplikasi dan tim infrastruktur bekerja secara terpisah. Ketidaksejajaran ini menyebabkan penundaan dalam penerapan dan pembaruan aplikasi.
· Jaringan perimeter lama yang tidak dirancang untuk Kubernetes: Firewall dan router dirancang untuk jaringan statis, bukan klaster Kubernetes dinamis. Setiap perubahan alamat aplikasi karena cloud bursting atau migrasi memerlukan pembaruan manual, yang menyebabkan waktu henti dan risiko keamanan.
· Kerentanan keamanan di lingkungan terdistribusi: Keamanan komunikasi antar aplikasi sering kali menjadi hal yang diabaikan. Jika 1 aplikasi yang dibobol mendapatkan akses, aplikasi tersebut dapat menyebarkan ancaman keamanan di seluruh sistem.
· Migrasi aplikasi dan tantangan portabilitas: Memindahkan aplikasi melintasi cloud bukanlah masalah—ini mempertahankan konektivitas tanpa batas saat melakukannya. Jaringan tradisional memerlukan konfigurasi ulang yang signifikan ketika aplikasi bermigrasi antar cloud, memperlambat inovasi.
Ketika perusahaan menavigasi kompleksitas arsitektur hybrid dan multicloud, jelas bahwa model sentris jaringan tradisional tidak lagi cukup. Model lama ini dirancang untuk lingkungan statis, bukan untuk sifat dinamis dan terdesentralisasi dari aplikasi modern.
Apa yang dibutuhkan sekarang adalah perubahan mendasar yang menempatkan aplikasi di pusat strategi konektivitas. Inilah yang dituntut oleh model seperti itu:
· Konektivitas layanan mikro otomatis: Aplikasi harus dapat menemukan dan terhubung satu sama lain di cloud secara otomatis dan aman, tanpa memerlukan konfigurasi manual, pengeditan YAML atau pengiriman tiket. Pengembang harus dapat fokus pada inovasi alih-alih jaringan.
· Abstraksi dari jaringan yang mendasarinya: Konektivitas harus mengikuti aplikasi, bukan sebaliknya. Konfigurasi jaringan yang mengabstraksi memastikan bahwa aplikasi dapat bergerak melintasi lingkungan cloud publik, pribadi, atau hybrid tanpa memutus komunikasi atau memerlukan pengkabelan ulang yang mahal.
· Keamanan tertanam di tingkat aplikasi: Di lingkungan terdistribusi, keamanan perimeter tradisional tidak lagi cukup. Model zero-trust yang dibangun langsung ke lapisan aplikasi membantu memastikan bahwa hanya layanan resmi yang dapat berkomunikasi, terlepas dari lapisan bawah jaringan atau lokasi.
· Portabilitas lintas lingkungan dan konsistensi kebijakan: Saat aplikasi diskalakan, bermigrasi, atau difaktorkan ulang, kebijakan konektivitasnya harus tetap utuh. Hal ini mengurangi waktu henti, menghilangkan konfigurasi ulang yang rentan terhadap kesalahan, dan mempercepat adopsi cloud serta upaya modernisasi.
Pergeseran ini bukan hanya tentang teknologi; melainkan tentang membuka kunci ketangkasan dan ketahanan. Perusahaan yang menggunakan model konektivitas yang berpusat pada aplikasi dapat menerapkan dan beradaptasi dengan lebih cepat dan lebih aman, tanpa terhalang oleh hambatan infrastruktur.
Anda membutuhkan solusi yang dirancang dengan pola pikir yang berpusat pada aplikasi. IBM Hybrid Cloud Mesh membantu menghilangkan gesekan antara tim pengembangan dan infrastruktur dengan mengabstraksi kompleksitas jaringan dan mengotomatiskan konektivitas layanan-ke-layanan. Ini memungkinkan komunikasi berbasis kebijakan yang aman antara layanan mikro baik yang diterapkan secara on-premise, di cloud publik seperti AWS, Azure atau Google Cloud Platform (GCP), atau di seluruh klaster Kubernetes.
Dengan kemampuan zero trust bawaan, IBM Hybrid Cloud Mesh memastikan bahwa hanya layanan resmi yang dapat berkomunikasi, sementara penegakan kebijakan dinamis beradaptasi secara real-time saat aplikasi bergerak, menskalakan, atau berubah. Solusi ini dapat membantu Anda mencapai penerapan yang lebih cepat, mengurangi biaya operasional, dan keamanan yang konsisten di seluruh lingkungan.
