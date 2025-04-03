Pergeseran ke aplikasi terdistribusi datang dengan tantangan mempertahankan kerangka kerja yang aman, berkinerja tinggi, dan mulus antara layanan mikro terdistribusi ini. Pertimbangan utama meliputi:

· Kompleksitas jaringan untuk pengembang: Pengembang harus secara manual mengkonfigurasi dan menaikkan tiket meminta operasi jaringan untuk mengonfigurasi bagaimana layanan mikro berkomunikasi atau menggunakan konfigurasi Yet Another Markup Language (YAML) statis. Konfigurasi ini bukan keahlian inti mereka dan menjadi rumit karena aplikasi berskala dan berubah.

· Tim pengembangan dan operasi yang tersilo: Perusahaan tradisional masih beroperasi di silo, di mana tim aplikasi dan tim infrastruktur bekerja secara terpisah. Ketidaksejajaran ini menyebabkan penundaan dalam penerapan dan pembaruan aplikasi.

· Jaringan perimeter lama yang tidak dirancang untuk Kubernetes: Firewall dan router dirancang untuk jaringan statis, bukan klaster Kubernetes dinamis. Setiap perubahan alamat aplikasi karena cloud bursting atau migrasi memerlukan pembaruan manual, yang menyebabkan waktu henti dan risiko keamanan.

· Kerentanan keamanan di lingkungan terdistribusi: Keamanan komunikasi antar aplikasi sering kali menjadi hal yang diabaikan. Jika 1 aplikasi yang dibobol mendapatkan akses, aplikasi tersebut dapat menyebarkan ancaman keamanan di seluruh sistem.

· Migrasi aplikasi dan tantangan portabilitas: Memindahkan aplikasi melintasi cloud bukanlah masalah—ini mempertahankan konektivitas tanpa batas saat melakukannya. Jaringan tradisional memerlukan konfigurasi ulang yang signifikan ketika aplikasi bermigrasi antar cloud, memperlambat inovasi.