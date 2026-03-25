Mengoptimalkan manajemen kontrak dalam pengadaan dengan AI

Mengoptimalkan manajemen kontrak dalam pengadaan dengan kecerdasan buatan (AI) menjadi prioritas penting bagi organisasi yang ingin memperkuat hubungan pemasok, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional.
Pengadaan mengacu kepada bagaimana perusahaan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dari sumber eksternal untuk beroperasi secara efisien, termasuk menentukan penyedia dan mengelola penyedia di seluruh rantai pasokan yang lebih luas. Karena proses pengadaan menjadi lebih kompleks dan padat data, AI makin banyak digunakan untuk meningkatkan cara kontrak dibuat dan dikelola.
Kontrak pengadaan mendefinisikan persyaratan yang mengatur hubungan pembeli-pemasok dan mendukung kemitraan jangka panjang, termasuk penetapan harga, kewajiban pengiriman, ekspektasi kinerja, dan penyelesaian sengketa. Karena perjanjian ini secara langsung memengaruhi biaya dan layanan, manajemen kontrak yang efektif memainkan peran sentral dalam membantu memastikan bahwa aktivitas pengadaan memberikan nilai yang dimaksudkan.
Manajemen kontrak meluas ke seluruh siklus hidup kontrak pengadaan. Manajemen ini mencakup aktivitas seperti negosiasi persyaratan, pelaksanaan perjanjian, pemantauan kinerja, dan administrasi kontrak yang sedang berlangsung, termasuk pembaruan dan amendemen. Langkah-langkah ini membentuk proses manajemen kontrak yang lebih luas dan menghasilkan data kontrak dengan volume besar, yang mungkin sulit dikelola tanpa alat yang tepat. AI makin banyak digunakan untuk membantu menyusun dan menganalisis informasi ini, sehingga memudahkan tim pengadaan untuk mempertahankan kontrol dan visibilitas.
Terlepas dari pentingnya, manajemen kontrak dapat menjadi sulit untuk diskalakan. Banyak organisasi masih mengandalkan penanganan dokumen manual, persetujuan berbasis email, dan spreadsheet untuk melacak perjanjian. Proses yang terfragmentasi dan memakan waktu ini menyulitkan perampingan manajemen kontrak, yang dapat menyebabkan penundaan, bahasa yang tidak konsisten, dan tonggak pencapaian yang terlewat. Tantangan ini meningkatkan risiko perselisihan dengan pemasok dan hilangnya nilai dari perjanjian yang dinegosiasikan.
AI dapat membantu tim pengadaan mengatasi masalah ini, sering kali sebagai bagian dari platform manajemen siklus hidup kontrak (CLM), perangkat lunak manajemen kontrak, dan alat manajemen kontrak tingkat lanjut lainnya. Teknologi AI dapat menganalisis dokumen kontrak, mengekstrak klausul peting, dan mengatur repositori kontrak yang besar ke dalam repositori terpusat untuk data yang terstruktur dan dapat ditelusuri. Kemampuan ini memungkinkan para profesional pengadaan untuk dengan cepat menemukan informasi penting, secara efektif memantau kinerja kontrak, dan mengidentifikasi potensi risiko atau peluang yang mungkin diabaikan.
Pakar pengadaan Daniel Barnes menjelaskan manfaat penggunaan AI dalam manajemen kontrak pada episode terbaru AI in Action IBM: “Mendapatkan data yang sangat bagus bisa menjadi tantangan... (Saya telah menggunakan) AI untuk mengekstrak data sebanyak mungkin dari dokumentasi—terutama kontrak, karena menurut saya kontrak (yang baik) benar-benar berisi semua informasi yang Anda butuhkan. Data tentang pemasok, hubungan, iklan, SLA, KPI. Hampir semua yang Anda butuhkan dapat Anda temukan dalam kontrak.”1
Dengan meningkatkan visibilitas dan mengurangi beban kerja manual, AI memungkinkan tim untuk lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis dan kinerja pemasok. AI tidak menggantikan penilaian manusia tetapi memperkuat kemampuan para profesional pengadaan untuk mengawasi perjanjian pemasok dengan insight dan kontrol yang lebih besar.
Kontrak adalah inti dari cara organisasi mengendalikan biaya dan mendukung upaya manajemen risiko sekaligus membantu memastikan kinerja pemasok. Perjanjian ini mendefinisikan apa yang diharapkan dari pemasok dan apa yang harus diberikan oleh organisasi sebagai imbalannya, sehingga menjadikannya komponen penting dari strategi pengadaan secara keseluruhan. Ketika manajemen kontrak tidak efisien atau kurang visibilitas, menjadi sulit untuk memastikan bahwa harapan ini terpenuhi secara konsisten.
Pendekatan tradisional terhadap manajemen kontrak sering sulit mengimbangi skala dan kompleksitas pengadaan modern. Organisasi dapat mengelola ratusan atau ribuan kontrak untuk berbagai pemasok, wilayah, dan kategori. Ketika informasi disimpan dalam sistem yang tidak terhubung atau ditangani secara manual, pemantauan kinerja dan respons terhadap perubahan lebih sulit dilakukan. Akibatnya, tim pengadaan dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari informasi dan menyelesaikan masalah daripada mengelola hubungan pemasok secara proaktif.
AI membuat data kontrak lebih mudah diakses, terstruktur, dan dapat digunakan. Alih-alih memperlakukan kontrak sebagai dokumen statis, AI membantu mengubahnya menjadi sumber insight yang dapat ditindaklanjuti. Transformasi ini memungkinkan tim pengadaan untuk lebih memahami apa yang terjadi di seluruh portofolio kontrak mereka dan meningkatkan manajemen hubungan pemasok dengan secara cepat merespons kewajiban dan peluang.
Karena pengadaan menjadi lebih strategis, makin penting untuk mengelola kontrak dengan kejelasan dan konsistensi. AI memungkinkan pendekatan yang lebih matang dan proaktif terhadap pengawasan kontrak. AI memperkuat strategi manajemen kontrak secara keseluruhan dengan membantu organisasi beralih dari proses manual yang reaktif menuju cara yang lebih terkontrol dan berbasis data dalam mengelola perjanjian pemasok.
Manajemen kontrak dalam pengadaan biasanya mencakup beberapa tahap utama, termasuk penyusunan draf, negosiasi kontrak, pelaksanaan, pemantauan berkelanjutan, dan pembaruan atau amendemen. Setiap tahap melibatkan beberapa alur kerja yang memerlukan koordinasi dan peninjauan yang cermat. AI meningkatkan tahapan ini dengan meningkatkan cara proses spesifik dilakukan, membuatnya lebih efisien, konsisten, dan lebih mudah dikelola dalam skala besar.
AI memungkinkan tim pengadaan untuk mengelola perjanjian secara lebih efektif dalam skala besar, yang mendorong penghematan biaya dan mendukung operasi yang lebih hemat biaya. Manfaat lainnya termasuk:
Menerapkan AI membutuhkan keselarasan dengan praktik terbaik manajemen kontrak yang sudah ditetapkan. Tanpa perencanaan dan pengawasan yang cermat, organisasi dapat menghadapi risiko yang membatasi efektivitas AI atau menciptakan kekhawatiran baru.
Manajemen perubahan dan adopsi pengguna: Tim pengadaan dan hukum mungkin ragu untuk mengadopsi alat AI, terutama jika alat tersebut mengganggu alur kerja yang sudah berjalan. Pelatihan dan sumber daya seperti sesi peningkatan keterampilan internal atau webinar sangat penting untuk membantu memastikan bahwa AI berhasil diadopsi.
Masalah kualitas dan ketersediaan data: Sistem AI mengandalkan data yang akurat dan terstruktur dengan baik agar dapat bekerja secara efektif. Jika data kontrak tidak lengkap, tidak konsisten, atau disimpan dalam sistem yang terfragmentasi, output AI mungkin tidak dapat diandalkan. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi harus berinvestasi dalam pembersihan data, standardisasi, dan manajemen data terpusat sebelum meningkatkan inisiatif AI.
Masalah keamanan dan kerahasiaan data: Kontrak sering kali berisi informasi komersial dan hukum yang sensitif. Menggunakan sistem AI, terutama sistem yang bergantung pada model eksternal atau layanan cloud, menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan data dan kontrol akses. Organisasi harus menerapkan kebijakan tata kelola data yang kuat, enkripsi dan kontrol akses, dan mengevaluasi vendor dengan cermat terkait kepatuhan terhadap standar keamanan.
Integrasi dengan sistem yang ada: Memasukkan AI ke dalam sistem pengadaan dan manajemen kontrak yang ada bisa menjadi rumit. Integrasi yang buruk dapat menyebabkan gangguan alur kerja atau upaya duplikat. Implementasi bertahap dan penggunaan API atau platform integrasi dapat membantu memastikan adopsi yang lebih lancar.
Kurangnya standardisasi dalam kontrak: Variasi dalam bahasa dan format kontrak dapat menyulitkan model AI untuk menafsirkan dan menganalisis dokumen secara akurat, terutama dalam organisasi tanpa templat standar. Tetapkan templat kontrak standar dan pustaka klausul untuk meningkatkan konsistensi dan meningkatkan kinerja AI.
Terlalu bergantung pada otomatisasi: Terlalu mengandalkan AI dapat menyebabkan pengurangan pengawasan oleh manusia. Manajemen kontrak masih membutuhkan penilaian profesional, terutama untuk negosiasi dan penilaian risiko. Pertahankan pengawasan manusia dengan tahap pemeriksaan peninjauan yang jelas untuk membantu memastikan bahwa keputusan penting dievaluasi dengan benar.
Pelajari bagaimana pengadaan dapat menggunakan AI untuk mengubah ketidakpastian menjadi keuntungan bisnis.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Masuk ke dalam panduan komprehensif ini yang membahas contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Pelajari bagaimana CCEP bekerja sama dengan IBM® Consulting dan mencapai lebih dari USD 40 juta penghematan dan penghindaran biaya dengan memanfaatkan wawasan berbasis AI.
Jelajahi bagaimana IBM memulai strategi transformasi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang berbeda, guna meningkatkan loyalitas dan pertumbuhan pelanggan.
Percepat transformasi pengadaan AI dengan Agen Pengadaan watsonx siap pakai yang siap untuk perusahaan
Maksimalkan nilai dari proses sumber hingga pembayaran dengan berkolaborasi bersama pemasok dan mitra industri.
Transformasikan operasi pengadaan Anda dengan layanan konsultasi dan outsourcing pengadaan dari IBM.
