Dokumen ditampilkan di komputer laptop di gudang
Mengoptimalkan manajemen kontrak dalam pengadaan dengan AI

By Matthew Finio , Amanda Downie
diterbitkan 25 Maret 2026

Mengoptimalkan manajemen kontrak dalam pengadaan dengan kecerdasan buatan (AI) menjadi prioritas penting bagi organisasi yang ingin memperkuat hubungan pemasok, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Pengadaan mengacu kepada bagaimana perusahaan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan dari sumber eksternal untuk beroperasi secara efisien, termasuk menentukan penyedia dan mengelola penyedia di seluruh rantai pasokan yang lebih luas. Karena proses pengadaan menjadi lebih kompleks dan padat data, AI makin banyak digunakan untuk meningkatkan cara kontrak dibuat dan dikelola.

Kontrak pengadaan mendefinisikan persyaratan yang mengatur hubungan pembeli-pemasok dan mendukung kemitraan jangka panjang, termasuk penetapan harga, kewajiban pengiriman, ekspektasi kinerja, dan penyelesaian sengketa. Karena perjanjian ini secara langsung memengaruhi biaya dan layanan, manajemen kontrak yang efektif memainkan peran sentral dalam membantu memastikan bahwa aktivitas pengadaan memberikan nilai yang dimaksudkan.

Manajemen kontrak meluas ke seluruh siklus hidup kontrak pengadaan. Manajemen ini mencakup aktivitas seperti negosiasi persyaratan, pelaksanaan perjanjian, pemantauan kinerja, dan administrasi kontrak yang sedang berlangsung, termasuk pembaruan dan amendemen. Langkah-langkah ini membentuk proses manajemen kontrak yang lebih luas dan menghasilkan data kontrak dengan volume besar, yang mungkin sulit dikelola tanpa alat yang tepat. AI makin banyak digunakan untuk membantu menyusun dan menganalisis informasi ini, sehingga memudahkan tim pengadaan untuk mempertahankan kontrol dan visibilitas.

AI meningkatkan manajemen kontrak dalam skala besar

Terlepas dari pentingnya, manajemen kontrak dapat menjadi sulit untuk diskalakan. Banyak organisasi masih mengandalkan penanganan dokumen manual, persetujuan berbasis email, dan spreadsheet untuk melacak perjanjian. Proses yang terfragmentasi dan memakan waktu ini menyulitkan perampingan manajemen kontrak, yang dapat menyebabkan penundaan, bahasa yang tidak konsisten, dan tonggak pencapaian yang terlewat. Tantangan ini meningkatkan risiko perselisihan dengan pemasok dan hilangnya nilai dari perjanjian yang dinegosiasikan.

AI dapat membantu tim pengadaan mengatasi masalah ini, sering kali sebagai bagian dari platform manajemen siklus hidup kontrak (CLM), perangkat lunak manajemen kontrak, dan alat manajemen kontrak tingkat lanjut lainnya. Teknologi AI dapat menganalisis dokumen kontrak, mengekstrak klausul peting, dan mengatur repositori kontrak yang besar ke dalam repositori terpusat untuk data yang terstruktur dan dapat ditelusuri. Kemampuan ini memungkinkan para profesional pengadaan untuk dengan cepat menemukan informasi penting, secara efektif memantau kinerja kontrak, dan mengidentifikasi potensi risiko atau peluang yang mungkin diabaikan.

Pakar pengadaan Daniel Barnes menjelaskan manfaat penggunaan AI dalam manajemen kontrak pada episode terbaru AI in Action IBM: “Mendapatkan data yang sangat bagus bisa menjadi tantangan... (Saya telah menggunakan) AI untuk mengekstrak data sebanyak mungkin dari dokumentasi—terutama kontrak, karena menurut saya kontrak (yang baik) benar-benar berisi semua informasi yang Anda butuhkan. Data tentang pemasok, hubungan, iklan, SLA, KPI. Hampir semua yang Anda butuhkan dapat Anda temukan dalam kontrak.”1

Dengan meningkatkan visibilitas dan mengurangi beban kerja manual, AI memungkinkan tim untuk lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis dan kinerja pemasok. AI tidak menggantikan penilaian manusia tetapi memperkuat kemampuan para profesional pengadaan untuk mengawasi perjanjian pemasok dengan insight dan kontrol yang lebih besar.

Mengapa mengoptimalkan manajemen kontrak dalam pengadaan dengan AI itu penting

Kontrak adalah inti dari cara organisasi mengendalikan biaya dan mendukung upaya manajemen risiko sekaligus membantu memastikan kinerja pemasok. Perjanjian ini mendefinisikan apa yang diharapkan dari pemasok dan apa yang harus diberikan oleh organisasi sebagai imbalannya, sehingga menjadikannya komponen penting dari strategi pengadaan secara keseluruhan. Ketika manajemen kontrak tidak efisien atau kurang visibilitas, menjadi sulit untuk memastikan bahwa harapan ini terpenuhi secara konsisten.

Pendekatan tradisional terhadap manajemen kontrak sering sulit mengimbangi skala dan kompleksitas pengadaan modern. Organisasi dapat mengelola ratusan atau ribuan kontrak untuk berbagai pemasok, wilayah, dan kategori. Ketika informasi disimpan dalam sistem yang tidak terhubung atau ditangani secara manual, pemantauan kinerja dan respons terhadap perubahan lebih sulit dilakukan. Akibatnya, tim pengadaan dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari informasi dan menyelesaikan masalah daripada mengelola hubungan pemasok secara proaktif.

AI membuat data kontrak lebih mudah diakses, terstruktur, dan dapat digunakan. Alih-alih memperlakukan kontrak sebagai dokumen statis, AI membantu mengubahnya menjadi sumber insight yang dapat ditindaklanjuti. Transformasi ini memungkinkan tim pengadaan untuk lebih memahami apa yang terjadi di seluruh portofolio kontrak mereka dan meningkatkan manajemen hubungan pemasok dengan secara cepat merespons kewajiban dan peluang.

Karena pengadaan menjadi lebih strategis, makin penting untuk mengelola kontrak dengan kejelasan dan konsistensi. AI memungkinkan pendekatan yang lebih matang dan proaktif terhadap pengawasan kontrak. AI memperkuat strategi manajemen kontrak secara keseluruhan dengan membantu organisasi beralih dari proses manual yang reaktif menuju cara yang lebih terkontrol dan berbasis data dalam mengelola perjanjian pemasok.

Cara AI mengoptimalkan tahapan penting manajemen kontrak pengadaan

Manajemen kontrak dalam pengadaan biasanya mencakup beberapa tahap utama, termasuk penyusunan draf, negosiasi kontrak, pelaksanaan, pemantauan berkelanjutan, dan pembaruan atau amendemen. Setiap tahap melibatkan beberapa alur kerja yang memerlukan koordinasi dan peninjauan yang cermat. AI meningkatkan tahapan ini dengan meningkatkan cara proses spesifik dilakukan, membuatnya lebih efisien, konsisten, dan lebih mudah dikelola dalam skala besar.

Penyusunan kontrak dan negosiasi

  • Membuat draf: AI Generatif, yang dirancang untuk menghasilkan konten baru berdasarkan data yang ada, dapat membuat draf kontrak awal dengan menggunakan templat, perjanjian sebelumnya, dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim pengadaan dapat menghasilkan perjanjian pemasok yang disesuaikan dengan kategori atau wilayah tertentu tanpa memulai dari awal, sehingga mengurangi waktu penyusunan dan meningkatkan konsistensi.
  • Standardisasi bahasa: Pemrosesan bahasa alami (NLP), jenis AI yang memahami dan menganalisis bahasa manusia, dapat membandingkan teks kontrak dengan pedoman klausul yang disetujui. Kemampuan ini membantu mengidentifikasi penyimpangan dari persyaratan yang disetujui.
  • Meninjau klausul dan mengidentifikasi risiko: NLP juga dapat menganalisis bahasa kontrak untuk menandai klausul yang tidak tercantum, kata-kata ambigu, atau persyaratan yang berpotensi berisiko. Misalnya, NLP dapat mendeteksi ketiadaan klausul penghentian atau menyoroti definisi ganti rugi yang terlalu luas.
    AI generatif kemudian dapat menyarankan bahasa yang lebih jelas atau lebih sesuai. Sebuah studi IBM baru-baru ini menemukan bahwa para eksekutif menunjuk manajemen risiko dan ketahanan sebagai contoh penggunaan keberlanjutan teratas untuk AI generatif, dan 64% mengatakan bahwa gen AI akan menjadi penting untuk agenda keberlanjutan mereka secara keseluruhan.2
  • Berinteraksi dengan kontrak: AI percakapan, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa alami, memungkinkan profesional pengadaan untuk mengajukan pertanyaan tentang kontrak dan menerima jawaban yang jelas. Misalnya, pengguna mungkin bertanya, “Apa risiko utama dalam perjanjian ini?” atau “Ringkas persyaratan pembayaran,” membuat peninjauan kontrak lebih cepat dan lebih mudah diakses.

Pelaksanaan kontrak

  • Mengorkestrasi alur kerja: AI agen dapat secara mandiri mengambil tindakan dan mengelola tugas berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2028, 33% aplikasi perangkat lunak perusahaan akan menyertakan AI agen, naik dari kurang dari 1% pada tahun 2024.3
    Dalam pengadaan, AI agen membantu mengotomatiskan urutan proses kontrak melalui alur kerja dan membantu memastikan bahwa setiap langkah diselesaikan. Agen AI dapat secara otomatis mengirim kontrak ke bagian hukum, keuangan, dan pemangku kepentingan pengadaan dalam urutan yang benar tanpa koordinasi manual.
  • Pelacakan persetujuan: Sistem AI memberikan visibilitas real-time ke status persetujuan, menunjukkan tahap yang dicapai kontrak dalam proses, dan siapa yang perlu bertindak. Visibilitas ini membantu menyelaraskan persetujuan dengan dokumen terkait seperti pesanan pembelian, mengurangi kebutuhan akan tindak lanjut manual, dan membantu mencegah penundaan.
  • Mengidentifikasi hambatan: Machine learning, yang mengidentifikasi pola dalam data dari waktu ke waktu, dapat menganalisis siklus persetujuan di masa lalu untuk mendeteksi penundaan yang berulang. Misalnya, machine learning dapat mengungkapkan bahwa kontrak secara konsisten terhenti pada langkah persetujuan tertentu, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan alur kerja atau sumber daya yang sesuai.

Pemantauan berkelanjutan

  • Mengekstrak kewajiban: NLP dapat mengekstrak kewajiban utama dan hasil dari teks kontrak dan mengubahnya menjadi data terstruktur, termasuk indikator kinerja utama (KPI), metrik kinerja, dan metrik perjanjian tingkat layanan (SLA). Misalnya, NLP dapat mengidentifikasi SLA atau persyaratan pelaporan dan mengubahnya menjadi item yang dapat dilacak untuk pemantauan kinerja.
  • Melacak tonggak pencapaian: AI agen dapat terus memantau jadwal kontrak dan memicu peringatan dan notifikasi ketika mendekati tanggal penting. Misalnya, AI agen dapat memberi tahu manajer pengadaan 30 hari sebelum tonggak pengiriman utama atau batas waktu perpanjangan.
  • Pemantauan kepatuhan: Model machine learning dapat menganalisis data kontrak dan kinerja untuk mengidentifikasi pola yang dapat menunjukkan ketidakpatuhan. Misalnya, penundaan berulang dalam pengiriman oleh pemasok mungkin menandakan risiko pelanggaran tingkat layanan yang disepakati dalam kontrak.
  • Meningkatkan visibilitas kontrak: Sistem AI mengatur data kontrak ke dalam format yang dapat ditelusuri dan dasbor yang terlihat, sehingga lebih mudah untuk menemukan dan memahami informasi utama. Tim pengadaan dapat dengan cepat menemukan semua kontrak dengan ketentuan harga tertentu atau mengidentifikasi perjanjian yang masa berlakunya hampir berakhir.

Perpanjangan dan amendemen kontrak

  • Melacak perpanjangan: Sistem AI dapat secara otomatis mengidentifikasi akhir masa berlaku kontrak yang akan datang dan memulai alur kerja peninjauan. Misalnya, agar tidak melewati batas waktu, AI dapat mengaktifkan proses peninjauan pembaruan 60 atau 90 hari sebelum kontrak berakhir.
  • Evaluasi kinerja: AI dan machine learning dapat menganalisis riwayat kinerja pemasok untuk mengidentifikasi pola yang mungkin mengindikasikan ketidakpatuhan. Misalnya, penundaan berulang dalam pengiriman oleh pemasok mungkin menandakan risiko pelanggaran tingkat layanan kontrak.
  • Penyusunan amendemen: AI generatif dapat membantu dalam menyusun persyaratan kontrak yang diperbarui berdasarkan perjanjian sebelumnya dan persyaratan baru. AI generatif dapat menyarankan klausul harga yang direvisi atau tingkat layanan yang diperbarui selama negosiasi ulang.
  • Mengidentifikasi peluang: AI dapat memunculkan insight dari kontrak sebelumnya untuk menyoroti peluang untuk perbaikan. Misalnya, AI dapat mengidentifikasi pola di mana persyaratan yang lebih baik dicapai dengan pemasok serupa, sehingga membantu tim pengadaan bernegosiasi lebih efektif.

Manfaat mengoptimalkan manajemen kontrak dalam pengadaan dengan AI

AI memungkinkan tim pengadaan untuk mengelola perjanjian secara lebih efektif dalam skala besar, yang mendorong penghematan biaya dan mendukung operasi yang lebih hemat biaya. Manfaat lainnya termasuk:

  • Pengambilan keputusan yang lebih baik: AI menyediakan data terstruktur dan insight yang mendukung keputusan kontrak dan pemasok yang lebih matang.
  • Peningkatan identifikasi risiko: AI dapat dengan cepat menganalisis bahasa kontrak dan data kinerja untuk memunculkan potensi risiko yang mungkin terlewatkan, sehingga mendukung mitigasi risiko.
  • Pembuatan dan pelaksanaan kontrak yang lebih cepat: Dengan mengotomatiskan alur kerja penyusunan, peninjauan, dan persetujuan, AI mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses kontrak dari pembuatan ke tanda tangan.
  • Lebih sedikit penundaan dan hambatan: AI meningkatkan koordinasi dan visibilitas alur kerja, membantu mengurangi penundaan persetujuan dan inefisiensi proses.
  • Peningkatan visibilitas data kontrak: AI memudahkan untuk mengakses dan memahami persyaratan dan jadwal kontrak utama di seluruh portofolio yang besar.
  • Mengurangi beban kerja manual: Mengotomatiskan tugas berulang memungkinkan tim pengadaan dan hukum untuk fokus pada pekerjaan yang lebih strategis.
  • Skalabilitas di seluruh portofolio kontrak: AI memungkinkan organisasi untuk mengelola makin banyak kontrak tanpa diikuti peningkatan upaya manual.
  • Kepatuhan dan pelacakan kewajiban yang lebih kuat: AI memungkinkan pelacakan kewajiban kontraktual yang lebih andal, membantu organisasi mempertahankan kepatuhan kontrak yang kuat dan tetap selaras dengan persyaratan yang disepakati dan persyaratan kepatuhan lainnya.

Tantangan dan risiko mengoptimalkan manajemen kontrak dalam pengadaan dengan AI

Menerapkan AI membutuhkan keselarasan dengan praktik terbaik manajemen kontrak yang sudah ditetapkan. Tanpa perencanaan dan pengawasan yang cermat, organisasi dapat menghadapi risiko yang membatasi efektivitas AI atau menciptakan kekhawatiran baru.

Manajemen perubahan dan adopsi pengguna: Tim pengadaan dan hukum mungkin ragu untuk mengadopsi alat AI, terutama jika alat tersebut mengganggu alur kerja yang sudah berjalan. Pelatihan dan sumber daya seperti sesi peningkatan keterampilan internal atau webinar sangat penting untuk membantu memastikan bahwa AI berhasil diadopsi.

Masalah kualitas dan ketersediaan data: Sistem AI mengandalkan data yang akurat dan terstruktur dengan baik agar dapat bekerja secara efektif. Jika data kontrak tidak lengkap, tidak konsisten, atau disimpan dalam sistem yang terfragmentasi, output AI mungkin tidak dapat diandalkan. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi harus berinvestasi dalam pembersihan data, standardisasi, dan manajemen data terpusat sebelum meningkatkan inisiatif AI.

Masalah keamanan dan kerahasiaan data: Kontrak sering kali berisi informasi komersial dan hukum yang sensitif. Menggunakan sistem AI, terutama sistem yang bergantung pada model eksternal atau layanan cloud, menimbulkan kekhawatiran tentang perlindungan data dan kontrol akses. Organisasi harus menerapkan kebijakan tata kelola data yang kuat, enkripsi dan kontrol akses, dan mengevaluasi vendor dengan cermat terkait kepatuhan terhadap standar keamanan.

Integrasi dengan sistem yang ada: Memasukkan AI ke dalam sistem pengadaan dan manajemen kontrak yang ada bisa menjadi rumit. Integrasi yang buruk dapat menyebabkan gangguan alur kerja atau upaya duplikat. Implementasi bertahap dan penggunaan API atau platform integrasi dapat membantu memastikan adopsi yang lebih lancar.

Kurangnya standardisasi dalam kontrak: Variasi dalam bahasa dan format kontrak dapat menyulitkan model AI untuk menafsirkan dan menganalisis dokumen secara akurat, terutama dalam organisasi tanpa templat standar. Tetapkan templat kontrak standar dan pustaka klausul untuk meningkatkan konsistensi dan meningkatkan kinerja AI.

Terlalu bergantung pada otomatisasi: Terlalu mengandalkan AI dapat menyebabkan pengurangan pengawasan oleh manusia. Manajemen kontrak masih membutuhkan penilaian profesional, terutama untuk negosiasi dan penilaian risiko. Pertahankan pengawasan manusia dengan tahap pemeriksaan peninjauan yang jelas untuk membantu memastikan bahwa keputusan penting dievaluasi dengan benar.

Penyusun

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think
    Catatan kaki

    1. Procurement moves at AI speed/From spreadsheets to smart agents in procurement, AI in Action IBM, Season 2, Episode 15, 21 Oktober 2025

    2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI, Oktober 2024

    3. Amplify your buying power, The CEO’s Guide to Generative AI/Procurement, IBM Institute for Business Value (IBV), Juni 2024