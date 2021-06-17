Fokus industri pada AI yang tepercaya didorong oleh berbagai faktor — mulai dari komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, kekhawatiran atas risiko reputasi, hingga regulasi yang terus berkembang. Organisasi semakin menyadari perlunya pendekatan sistematis untuk memastikan AI dan machine learning dapat diandalkan sekaligus siap dioperasionalkan. Aspek-aspek AI tepercaya meliputi keadilan, ketahanan, privasi, kemampuan penjelasan, dan transparansi. Contoh pola penggunaan mencakup pemeriksaan kesehatan terhadap aplikasi yang sudah ada serta pengembangan kerangka kerja tata kelola AI di seluruh organisasi. Namun untuk saat ini, kita akan berfokus pada cara mengoperasionalkan aplikasi baru.
Organisasi membutuhkan pendekatan sistematis untuk membangun dan mengoperasionalkan aplikasi AI baru secara tepercaya. Pendekatan ini harus melihat ilmu data dan seluruh siklus hidup AI secara menyeluruh. Siklus hidup AI mencakup rangkaian tahapan yang menyatukan berbagai peran serta praktik terbaik. (Lihat laporan O'Reilly tentang Mengoperasionalkan AI untuk gambaran umum.) Tahapan siklus hidup tersebut meliputi:
Dalam skenario yang ideal, aspek-aspek AI yang dapat dipercaya harus dibahas pada setiap tahap ini dan tidak hanya di akhir. Kami membutuhkan pagar pembatas yang tepat di setiap tahap, mulai dari definisi bisnis, eksplorasi data dan pembuatan model hingga validasi model, penerapan, pemantauan, dan manajemen yang berkelanjutan. Mari kita lihat lebih dekat setiap tahap dan bagaimana aspek-aspek AI tepercaya diterapkan.
Tahap ini membantu menetapkan prioritas contoh penggunaan sekaligus membangun rencana aksi AI. Tim — yang terdiri atas pemangku kepentingan bisnis, ilmuwan data, pemilik data, pemimpin operasional, dan peran lainnya — mula-mula berfokus pada contoh penggunaan bisnis, mendefinisikan nilai yang ingin dicapai, serta menentukan KPI. Selanjutnya, tim menguraikan kebutuhan teknis dengan menerjemahkan tujuan bisnis ke dalam tugas-tugas AI yang lebih spesifik. Pada akhirnya, mereka menyusun rencana tindakan terstruktur untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis tersebut demi mendukung tujuan bisnis.
Menerapkan prinsip-prinsip Enterprise Design Thinking merupakan praktik terbaik untuk tahap ini. Deisgn Thinking membantu mengidentifikasi dan mendefinisikan berbagai aspek bisnis maupun teknis terkait bias atau keadilan, ketahanan, kemampuan penjelasan, dan lainnya dalam konteks contoh penggunaan. Tahap ini membantu menjawab pertanyaan seperti:
Penting pula mencatat semua kebijakan data dan pedoman AI organisasi yang harus dipatuhi tim saat membangun contoh penggunaan ini, sehingga tidak muncul hambatan di menit-menit terakhir ketika aplikasi memasuki tahap validasi untuk penggunaan produksi.
Tahap ini memungkinkan konsumen data menemukan dan mengakses kumpulan data yang relevan. Tim ilmu data dapat “berbelanja data” melalui katalog pusat dengan menelusuri metadata atau istilah bisnis. Mereka dapat memahami karakteristik data, termasuk pemilik, silsilah, keterkaitan dengan kumpulan data lain, dan sebagainya. Memberikan pandangan teknis tentang silsilah data kepada ilmuwan data menjadi sangat penting agar mereka memahami setiap transformasi yang dapat memengaruhi cara mereka membangun dan menggunakan fitur.
Berdasarkan eksplorasi tersebut, mereka dapat meminta aliran data. Setelah disetujui, kumpulan data dapat disediakan bagi tim ilmu data di lingkungan pengembangan ilmu data mereka.
Jika tim perlu bekerja dengan data pribadi yang diatur, seperti informasi identifikasi pribadi (PII) atau informasi kesehatan yang dilindungi (PHI), pengelola atau penyedia data harus memastikan bahwa data yang dibagikan telah memenuhi ketentuan regulasi melalui proses anonimisasi yang tepat.
Tim ilmu data menjelajahi dan menyiapkan data, lalu membangun, melatih, dan menguji model AI/ML selama tahap ini. Seluruh aktivitas ini idealnya dijalankan dalam serangkaian sprint tangkas. Bias dalam data perlu diperiksa pada tahap ini bahkan sebelum proses pembuatan model dimulai. Pemeriksaan ini menjadi pagar pembatas awal untuk memastikan keadilan, dan pagar pembatas tambahan dapat diterapkan selama maupun setelah langkah pembangunan model. Kekokohan model, kemampuan penjelasan, dan aspek-aspek tepercaya lainnya juga dapat dipertimbangkan serta diuji sepanjang tahap ini.
Setelah seluruh pengujian berhasil diselesaikan, pipeline MLOps memungkinkan model beserta aset terkait dipindahkan dari lingkungan pengembangan ke tahap validasi pra-produksi.
Tahap ini mencakup proses validasi model dan penerapannya ke lingkungan produksi. Kegiatan validasi dapat dilakukan oleh tim yang berbeda dari tim pembuat model, misalnya tim validasi model organisasi, tim manajemen risiko model, atau pihak eksternal.
Tim ini memvalidasi kualitas, keandalan, keadilan, dan aspek lainnya, lalu menghasilkan laporan validasi. Sangat penting untuk mendokumentasikan hasil tersebut sebagai acuan dan bahan perbandingan. Lembar fakta model, penjelasan lokal dan global, serta metrik terkait juga turut ditinjau.
Jika model lolos validasi, tim Ops dapat mempromosikannya ke lingkungan produksi melalui pipeline MLOps. Di tahap ini, model siap digunakan, baik untuk pemanggilan online maupun batch.
Pada tahap ini, tim Ops menyiapkan pemantauan dan pengelolaan model AI/ML yang berjalan di produksi. Mereka mengonfigurasi monitor untuk mengumpulkan metrik secara berkala sesuai jadwal. Kualitas, ketahanan, dan keadilan dipantau dengan frekuensi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan bisnis. Pemantauan penyimpangan data dan akurasi, serta penghasilan penjelasan untuk transaksi tertentu dan perilaku model secara global, merupakan contoh aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan.
Bisnis dapat mengambil tindakan ketika monitor mendeteksi pelanggaran ambang batas, mulai dari pemberian peringatan hingga langkah perbaikan. Langkah mitigasi bias atau pelatihan ulang model dapat dikonfigurasi untuk menjaga perilaku yang tetap tepercaya. Model juga dapat dinonaktifkan berdasarkan kriteria bisnis maupun teknis. Tahap ini menjadi pagar pembatas terluar bagi AI yang tepercaya.
Tahapan siklus hidup AI ini selaras dengan kerangka kerja Tata Kelola AI perusahaan secara keseluruhan. Kerangka kerja tersebut memungkinkan berbagai contoh penggunaan mengikuti tahapan siklus hidup secara konsisten, terlepas dari alat pengembangan yang digunakan. Pendekatan ini membantu mengotomatiskan dokumentasi di seluruh siklus hidup serta memberikan pandangan yang seragam bagi seluruh pemangku kepentingan.
Mengoperasionalkan AI tepercaya mengharuskan kita menyatukan orang (keahlian), proses (praktik terbaik), dan platform (teknologi). IBM® Cloud Pak for Data dan IBM® Spectrum Fusion menyediakan kerangka kerja teknologi yang mendukung berbagai tahapan siklus hidup AI secara end-to-end. Keduanya dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan yang sudah ada dan melengkapi alat pengembangan serta penerapan model yang telah digunakan. Platform ini dapat berjalan di berbagai opsi Cloud (IBM®, AWS, Azure, GCP, dan lainnya) maupun infrastruktur lokal, menghadirkan kemampuan hybrid cloud yang fleksibel.
IBM® menyediakan rangkaian layanan yang memadukan pendidikan, keahlian, praktik terbaik, dan teknologi untuk membantu pelanggan memulai mengoperasionalkan AI yang tepercaya.