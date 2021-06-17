Tahap ini membantu menetapkan prioritas contoh penggunaan sekaligus membangun rencana aksi AI. Tim — yang terdiri atas pemangku kepentingan bisnis, ilmuwan data, pemilik data, pemimpin operasional, dan peran lainnya — mula-mula berfokus pada contoh penggunaan bisnis, mendefinisikan nilai yang ingin dicapai, serta menentukan KPI. Selanjutnya, tim menguraikan kebutuhan teknis dengan menerjemahkan tujuan bisnis ke dalam tugas-tugas AI yang lebih spesifik. Pada akhirnya, mereka menyusun rencana tindakan terstruktur untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis tersebut demi mendukung tujuan bisnis.

Menerapkan prinsip-prinsip Enterprise Design Thinking merupakan praktik terbaik untuk tahap ini. Deisgn Thinking membantu mengidentifikasi dan mendefinisikan berbagai aspek bisnis maupun teknis terkait bias atau keadilan, ketahanan, kemampuan penjelasan, dan lainnya dalam konteks contoh penggunaan. Tahap ini membantu menjawab pertanyaan seperti:

Apa saja ekspektasi bisnis terhadap keadilan atau transparansi?

Peraturan apa yang harus kami patuhi?

Bagaimana cara mendapatkan akses ke atribut data sensitif?

Bagaimana perincian dan frekuensi penjelasan yang perlu diberikan?

Penting pula mencatat semua kebijakan data dan pedoman AI organisasi yang harus dipatuhi tim saat membangun contoh penggunaan ini, sehingga tidak muncul hambatan di menit-menit terakhir ketika aplikasi memasuki tahap validasi untuk penggunaan produksi.