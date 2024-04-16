Memperoleh izin keamanan: Rintangan dan persyaratan

Ketika Anda berpikir tentang izin keamanan, posisi pemerintah hampir selalu muncul di benak Anda. Namun, bekerja di ruang kosong juga merupakan persyaratan untuk banyak peran dalam organisasi swasta yang berkontrak dengan pemerintah.

Posisi ini sangat luas dalam industri dan jenis dan meliputi:

Pekerjaan di pemerintah federal dan militer

Peran keamanan siber

Posisi dalam badan intelijen seperti CIA dan FBI

Pada akhirnya, pekerjaan apa pun yang membutuhkan akses informasi keamanan nasional mengamanatkan izin keamanan. Contohnya termasuk posisi tingkat eksekutif untuk pekerjaan yang tidak sensitif seperti staf kustodian, pustakawan, dan administrator sistem TI, bergantung pada tingkat informasi rahasia yang ditangani.