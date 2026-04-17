Alat AI menjadi lebih otonom dan proaktif. Apa artinya ini bagi pipeline observabilitas?
Kurang dari 1 dari 10 aplikasi perusahaan yang dapat diamati sepenuhnya, menurut laporan tahun 2026 dari perusahaan konsultan Neurones IT. Statistik ini menunjukkan masalah yang sudah lama terjadi: Proses pengamatan tradisional tidak dirancang untuk kompleksitas alur kerja yang didukung AI saat ini.
Pertimbangkan asisten perjalananyang didukung AI di mana waktu respons tiba-tiba melonjak. Alat pengamatan tradisional mungkin menandai peningkatan latensi di tingkat layanan, memaksa tim untuk menyaring log, jejak, dan dasbor secara manual untuk menentukan apakah masalah berasal dari model itu sendiri, API hilir, atau agen yang melakukan panggilan alat yang tidak efisien. Pendekatan reaktif ini dapat membuat tim menebak, terutama di lingkungan TI modern yang terfragmentasi dan dinamis.
“Semakin banyak pelanggan yang tidak menginginkan dasbor. Mereka tidak ingin sesuatu memberi tahu mereka, 'Hei, ini adalah bagaimana sistem Anda berperilaku,’“ Vikram Murali, VP Pengembangan Produk untuk IBM® Automation, mengatakan pada podcast Cara Kerja AI di IBM®. Sebaliknya, mereka ingin tahu, “Tindakan apa yang dapat saya ambil untuk membuat sistem bekerja lebih baik?”
Di luar rekomendasi statis, tim ITOps membutuhkan solusi yang dapat memprediksi sendiri dan menyesuaikan diri—mengantisipasi kesalahan dan waktu henti terlebih dahulu dan meresponsnya secara mandiri. Karena AI agen dapat terus mengevaluasi perilaku sistem, kinerja, dan konteks, tim dapat pindah melampaui sinyal tingkat permukaan untuk memahami akar masalah, menyelidiki gejala, dan mengidentifikasi dependensi dengan pengawasan manusia yang terbatas. Bersama-sama, kemampuan ini dapat memotong biaya ITOps hingga 35% karena pengurangan upaya manusia, waktu henti, dan overhead operasional, menurut studi Neurones.
Namun, integrasi AI juga memperkenalkan tantangan operasional baru, dan ada kesenjangan yang melebar antara kemampuan yang didukung AI dan kemampuan tim untuk memantau dan membentuk perilaku agen.
Sebagai tanggapan, tim ITOps mendesain ulang proses pengamatan mereka dari bawah ke atas, menerapkan agen untuk mengoptimalkan penggunaan Sumber daya, mengotomatiskan tugas, dan secara proaktif menemukan kesalahan—semuanya sambil bergulat dengan tantangan tata kelola, interpretabilitas, dan data AI yang berbeda. Alat pemantauan yang didukung AI dapat mempercepat proses agen, sementara agen, pada gilirannya, dapat meningkatkan pengamatan — bersama-sama berkontribusi pada lingkungan TI yang lebih tangkas, efisien, dan aman.
Menurut laporan dari platform keamanan siber Vectra, tim keamanan rata-rata menerima 4.500 peringatan setiap hari, namun hanya mampu menanggapi sekitar sepertiganya, sehingga organisasi rentan terhadap serangan dan ketidaksesuaian.
Tetapi peringatan yang berlebihan bisa menjadi gejala dari masalah yang lebih besar. Layanan mikro, arsitektur hybrid, dan sistem terdistribusi dapat membanjiri mekanisme pemantauan tradisional, dan banyak organisasi berjuang untuk memisahkan sinyal dari kebisingan. Agen memperburuk tantangan ini dengan memperkenalkan kumpulan data yang sama sekali baru (seperti decision trees menyeluruh, log interaksi alat, dan metrik penggunaan memori) yang harus dikumpulkan dan dianalisis oleh tim.
Lebih lanjut memperumit upaya pengamatan, data dari sumber AI seringkali lebih sulit untuk diuraikan: model AI dapat menghasilkan data yang tidak konsisten atau tidak akurat (halusinasi) atau menyembunyikan output di balik decision trees yang buram (masalah kotak hitam). Model juga dapat secara tidak sengaja mengungkapkan informasi sensitif (kebocoran data), yang dapat menjadi perhatian bagi perusahaan di industri yang sangat diatur, seperti perawatan kesehatan dan keuangan. Hasilnya, studi IBM® Institute for Business Value (IBV) tahun 2025 menemukan bahwa 45% eksekutif menyebut kurangnya visibilitas sebagai penghalang utama untuk integrasi agen.
Kesenjangan visibilitas ini dapat mengakibatkan risiko kepatuhan, membuat tim tidak dapat mempertahankan catatan perilaku agen yang terperinci dan dapat diaudit. Hampir 70% eksekutif mengharapkan perusahaan mereka akan menghadapi denda peraturan terkait dengan integrasi Gen AI, menurut IBV, menunjukkan bahwa kerangka kerja tata kelola internal belum mengimbangi alur kerja multi-agen.
LLM dan alat AI lainnya juga dapat membebani anggaran. Penggunaan token tim dapat sangat bervariasi dari satu bulan ke bulan berikutnya, sehingga sulit bagi alat pengamatan untuk mengantisipasi permintaan. Dan karena vendor AI secara rutin meningkatkan, melatih ulang, dan menyebarkan kembali model, tim TI harus berulang kali mengkonfigurasi ulang saluran pengamatan dan membangun lingkungan untuk mengakomodasi rilis baru.
Sementara LLM menambah kompleksitas proses pengamatan, mereka juga dapat menjadi bagian dari solusi. Dengan melengkapi platform observabilitas dengan kemampuan agen, organisasi tidak hanya dapat menanggapi tantangan adopsi AI perusahaan tetapi juga meningkatkan kemampuan pemantauan mereka melampaui apa yang mungkin dengan alat pengamatan tradisional. Alat pengamatan agen dapat mendukung dan meningkatkan kinerja, ketahanan, dan keamanan TI dengan:
Masa depan observabilitas dapat didefinisikan oleh perubahan strategis seperti perubahan teknologi. Ketika tanggung jawab observabilitas bergeser dari sekadar pengumpulan data menjadi pendukung keputusan, dan akhirnya, menjadi tindakan pencegahan, organisasi merespons dengan:
Karena AI bergantung pada informasi yang diambil dari lingkungan dan sumber data yang berbeda, organisasi dapat bertujuan untuk menghilangkan silo data untuk meningkatkan visibilitas dan memungkinkan tim yang secara tradisional terisolasi (termasuk pengembang, personel ITOps dan DevOps dan insinyur AI) untuk beroperasi dari sumber kebenaran tunggal. Strategi ini membantu memastikan bahwa model memiliki akses ke data pelatihan berkualitas tinggi dan dapat menilai setiap saling ketergantungan sebelum mendiagnosis kesalahan atau merekomendasikan langkah-langkah remediasi.
Platform observabilitas modern dapat menyederhanakan operasi observabilitas dengan mengorkestrasikan hierarki agen, yang masing-masing memiliki serangkaian tanggung jawab yang berbeda. Dalam satu model yang muncul, mesin keputusan mengidentifikasi masalah, membuat instruksi tentang cara perbaikan dan menugaskan agen atau sekelompok agen untuk merespons secara mandiri. Agen pengawas kemudian dapat meninjau tindakan ini dan memberikan masukan sebelum mengirim tugas yang telah selesai kepada manusia untuk ulasan atau revisi akhir.
Ketika AI menjadi lebih canggih, organisasi harus menyeimbangkan otonomi agen dengan keselamatan dan keamanan. Banyak tim ITOps merancang pagar pembatas dan struktur izin baru yang memungkinkan agen merespons insiden secara efisien sementara pada saat yang sama mempertahankan pengawasan dan kepatuhan dengan alur kerja human in-the-loop (HITL). Tim juga dapat melakukan stress test agen di lingkungan pementasan sebelum penerapan skala penuh.
Beban kerja agen dan aplikasi AI sering membutuhkan investasi baru dalam alat pengamatan asli AI, peningkatan keterampilan dan manajemen perubahan dan penyimpanan data yang dapat diskalakan, di antara biaya lainnya. Namun, dalam jangka panjang, integrasi AI dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan karena proses observabilitas yang efisien mengurangi ketegangan operasional, berkontribusi pada remediasi yang lebih cepat, dan membantu menjamin waktu aktif yang konsisten.
Observabilitas AI dapat mendukung pengalaman pengguna berkualitas lebih tinggi, di mana pelanggan dapat mempercayai bahwa layanan akan berjalan seperti yang diharapkan, dengan latensi minimal, perilaku yang dapat diprediksi, dan resolusi kesalahan yang cepat dan transparan.
Tim dan pengembang TI, pada gilirannya, dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk inovasi produk dan pengoptimalan tingkat tinggi. Alih-alih kurang terlibat dalam proses pengamatan, manusia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku sistem dan diberdayakan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas untuk meningkatkan keamanan, waktu aktif, dan kinerja.
