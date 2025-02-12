Cerdas, dapat diskalakan, dan berbasis AI: Era manajemen aplikasi berikutnya

Pengembang IT duduk di depan komputer dan bekerja. Dukung karyawan kantor. Seorang pria datang dan membantu pekerjaan rekan kerja. Pria dan wanita berbicara dan berdiskusi.

Ketika AI membentuk ulang lingkungan perusahaan, terjadi pergeseran radikal dalam cara kita memandang manajemen aplikasi. Organisasi paling sukses di tahun 2025 bukan sekadar beradaptasi dengan kompleksitas cloud; mereka memanfaatkannya sebagai katalis untuk menghadirkan kecerdasan operasional yang tak tertandingi demi mendorong nilai bisnis yang nyata.

Para pemimpin TI di berbagai peran menghadapi tantangan kompleks saat memanfaatkan insight dan otomatisasi berbasis AI untuk mengubah pendekatan mereka terhadap manajemen aplikasi. Namun dengan strategi yang tepat, para pemimpin bisnis dapat meningkatkan layanan secara signifikan di seluruh siklus aplikasi.

Prioritas kepemimpinan TI 2025

Analisis industri telah merilis berbagai insight dan prediksi untuk tahun ini, dan tak mengherankan bila fokus utamanya adalah mengoptimalkan serta menstabilkan sistem TI yang sudah ada. Dalam konteks layanan manajemen aplikasi, ada tiga tren utama yang perlu diperhatikan:

  • Chief Information Officer (CIO) fokus pada ketahanan dan inovasi - CIO memprioritaskan investasi pada arsitektur yang tangguh dan solusi berbasis AI untuk memastikan keberlangsungan bisnis sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan.
  • Meningkatnya pentingnya keberlanjutan - Keberlanjutan akan menjadi prioritas utama, dengan organisasi mencari solusi cloud yang ramah lingkungan serta praktik manajemen aplikasi yang menekankan efisiensi.
  • Otomatisasi ekstrem - Perusahaan akan memprioritaskan otomatisasi ekstrem untuk merampingkan manajemen aplikasi, menekan biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. AIOps akan mendorong terciptanya sistem penyembuhan mandiri, pemeliharaan prediktif, serta pembaruan perangkat lunak yang berlangsung mulus.
Tantangan manajemen aplikasi yang dihadapi para pemimpin TI
 

Para CIO berada di bawah tekanan terus-menerus untuk mengoptimalkan pengeluaran operasional, namun mereka juga membutuhkan lebih banyak pendanaan untuk memulai inisiatif modernisasi TI. Sementara itu, tim Operasi TI bergulat dengan kompleksitas aplikasi yang terus meningkat di lingkungan hybrid dan multicloud, yang pada akhirnya memicu penurunan kualitas layanan bisnis dan peningkatan biaya.

Arsitek teknis kesulitan memelihara dan mengelola lingkungan TI yang kian luas karena meningkatnya utang teknis. Manajer keberlangsungan bisnis pun khawatir terhadap potensi dampak kegagalan TI pada operasi perusahaan saat mereka mencari solusi yang mampu meningkatkan ketahanan dan kontinuitas bisnis. Terakhir, Manajer Pengiriman dan Bakat menghadapi tantangan besar dalam mencari serta mempertahankan talenta yang memiliki kombinasi tepat antara keahlian teknologi bisnis dan kompetensi operasi AMS yang didorong oleh AI.

Mengelola dan mengoptimalkan aplikasi perusahaan serta infrastruktur yang mendukungnya memengaruhi para pemimpin TI di semua peran. Namun CIO yang tidak memiliki visibilitas terhadap operasi TI, terutama yang berkaitan langsung dengan prioritas bisnis akan merasakan dampaknya paling besar. Jika mereka tidak mampu menunjukkan hasil nyata dari investasi yang ada, mereka tidak memiliki dasar kuat untuk meminta pendanaan tambahan.

Mengelola aplikasi khusus yang penting bagi bisnis dalam lingkungan hybrid dan multicloud memerlukan upaya dan perhatian berkelanjutan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan aplikasi khusus meliputi:

  • Kompatibilitas dengan cloud publik  – Aplikasi khusus sering membutuhkan konfigurasi ulang yang signifikan agar dapat berjalan dengan lancar di berbagai platform cloud publik dan berintegrasi dengan layanan yang tersedia. Setiap penyedia cloud memiliki protokol, antarmuka pemrograman aplikasi (API), dan konfigurasi unik, yang semakin meningkatkan kompleksitas dalam menjaga kompatibilitas.
  • Manajemen multicloud – Banyak organisasi kini menggunakan lebih dari satu penyedia cloud seperti AWS, Azure, dan Google Cloud. Menjaga integrasi serta kinerja yang konsisten di seluruh platform tersebut membutuhkan sumber daya khusus yang mampu melakukan pemantauan 24 jam, menerapkan otomatisasi yang efektif, dan memastikan tata kelola yang tepat.
  • Skalabilitas dan pengoptimalan kinerja  – Menskalakan aplikasi khusus secara dinamis di berbagai lingkungan cloud dapat menjadi tantangan tersendiri. Optimalisasi kinerja pun menjadi persoalan kompleks yang mencakup alokasi sumber daya, manajemen latensi, serta efisiensi biaya.
  • Silo operasional dan proliferasi alat - Penggunaan berbagai alat dan proses yang berbeda di setiap platform cloud kerap menciptakan silo operasional. Akibatnya, sumber daya terpaksa melakukan pekerjaan yang sama berulang kali di platform berbeda, yang pada akhirnya meningkatkan kompleksitas dan biaya. Kurangnya standarisasi dan integrasi juga dapat menghambat efisiensi operasional secara keseluruhan dan memperlebar kesenjangan talenta.
  • Kesenjangan bakat  – Mengelola aplikasi khusus dalam lingkungan hybrid multicloud memerlukan keahlian mendalam di bidang teknologi cloud, pengembangan aplikasi, dan manajemen infrastruktur. Kekurangan talenta dengan kompetensi tersebut menjadi tantangan yang terus-menerus bagi banyak perusahaan.

Mengoptimalkan manajemen aplikasi dengan AI

Kompleksitas pengelolaan aplikasi di lingkungan hibrida terus meningkat, dan metode tradisional semakin sulit mengikuti dinamika TI modern. Manajemen berbasis AI menghadirkan terobosan transformatif dengan menyediakan solusi cerdas berbasis data untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi, meningkatkan keamanan, dan menyederhanakan operasi.

Dengan memanfaatkan machine learning dan analisis prediktif, AI dapat mengidentifikasi pola, mengantisipasi tantangan, dan memberikan solusi proaktif, sehingga memastikan integrasi dan fungsionalitas yang mulus di seluruh platform cloud. AI telah merevolusi cara perusahaan mengelola aplikasi khusus di lingkungan hybrid multicloud melalui kemampuan berikut:

  • Pemantauan dan wawasan cerdas – Alat yang didukung AI dapat memantau aplikasi di berbagai cloud secara real time, mendeteksi anomali, dan memberikan insight yang dapat segera ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya waktu henti.
  • Analisis prediktif untuk manajemen proaktif  – AI memungkinkan analisis prediktif, sehingga perusahaan dapat memperkirakan potensi masalah dan mengatasi alamat mereka secara proaktif, sehingga mengurangi pemadaman yang tidak direncanakan.
  • Otomatisasi tugas yang berulang  – Otomatisasi berbasis AI menghilangkan tugas-tugas yang berulang seperti manajemen patch, alokasi sumber daya, dan penyetelan kinerja, sehingga membebaskan Sumber daya manusia yang berharga.
  • Penskalaan dinamis — AI memungkinkan penyesuaian sumber daya secara dinamis berdasarkan permintaan beban kerja, sehingga kinerja tetap optimal sambil menjaga biaya tetap rendah.

Industri telah melihat para penyedia multicloud menanamkan AI generatif (gen AI) ke dalam layanan mereka, dan kita dapat berharap melihat adopsi yang jauh lebih luas pada tahun 2025.

Meningkatkan operasi dengan pendekatan yang mengutamakan aset yang digabungkan dengan metodologi dengan sedikit sentuhan

Kombinasi pendekatan yang mengutamakan aset dengan metodologi manajemen bersentuhan rendah yang memanfaatkan otomatisasi telah terbukti menjadi pengubah permainan dalam mengoptimalkan pengelolaan aplikasi bisnis yang sangat penting. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti AI/ML dan alat cloud-native, metodologi ini memungkinkan pelanggan meningkatkan efisiensi operasional melalui model layanan mandiri. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan intervensi manual, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan manusia.

Metodologi sentuhan rendah sangat cocok untuk operasi seperti:

  • Penerapan dan konfigurasi aplikasi otomatis – Proses penyediaan dan konfigurasi aplikasi dilakukan secara otomatis. Misalnya, perangkat lunak untuk karyawan baru dapat langsung dipasang dengan pengaturan standar begitu mereka resmi bergabung.
  • Penskalaan dinamis aplikasi berbasis cloud  – Otomatisasi bersentuhan rendah memungkinkan tim TI menangani fluktuasi beban kerja dengan menskalakan aplikasi cloud secara otomatis naik atau turun. Misalnya, platform e-commerce yang mengalami lonjakan trafik saat periode penjualan dapat secara otomatis menambah server atau sumber daya untuk mengimbangi permintaan, sehingga pengalaman pengguna tetap lancar.
  • Pemantauan dan penyelesaian masalah secara real-time  – Anomali dan hambatan kinerja dalam aplikasi dapat terdeteksi dengan cepat tanpa intervensi manual. Misalnya, jika layanan penting melambat akibat tingginya lalu lintas, sistem dapat secara otomatis menskalakan sumber daya atau menerapkan perbaikan untuk menjaga waktu aktif dan kinerja layanan tetap stabil.
  • Manajemen keamanan dan kepatuhan yang berkelanjutan – Operasi rutin seperti pemindaian kerentanan, manajemen patch, dan penegakan kebijakan dapat dengan mudah diotomatisasi. Misalnya, ketika muncul ancaman keamanan baru, sistem dapat secara otomatis menerapkan patch ke seluruh aplikasi yang terdampak tanpa input manusia, sehingga meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
  • Kemampuan penyembuhan mandiri untuk aplikasi  – Jika terjadi kegagalan aplikasi, sistem zero-touch dapat mendiagnosis dan mengatasi masalah secara mandiri. Misalnya, ketika server yang menghosting aplikasi penting mengalami kerusakan, sistem dapat otomatis beralih ke server cadangan, memulihkan layanan, dan memberi tahu para pemangku kepentingan, semuanya tanpa campur tangan manual.
  • Sistem dukungan mandiri  –Sistem dukungan mandiri berbasis gen AI memungkinkan pengguna mengajukan tiket dan memulai proses perbaikan otomatis tanpa harus berbicara dengan perwakilan dukungan. Hasilnya, masalah dapat diselesaikan lebih cepat dan waktu sumber daya manusia dapat digunakan untuk pekerjaan yang lebih bernilai.

Cerita sukses: Produsen peralatan rumah tangga meningkatkan manajemen aplikasi dengan AI

IBM® telah membantu sebuah perusahaan manufaktur multinasional menerapkan pendekatan aset-first-AMS untuk membangun strategi berbasis data yang platform-agnostik dan alat-independen bagi Operasi TI mereka. Layanan yang didukung AI ini menyediakan pemantauan dan pengamatan 24x7 di seluruh lingkungan TI.

Perusahaan ini juga mengadopsi manajemen layanan TI berbasis AI, yang menandai kemajuan besar dalam efisiensi, visibilitas, dan efektivitas operasional. Pendekatan ini membantu mereka mendeteksi lebih dari 50 masalah sebelum masuk ke fase produksi dan menghemat lebih dari 83.000 USD per bulan dalam pengeluaran TI, ditambah penghematan tambahan dari berkurangnya upaya manual.

Di IBM®, kami memanfaatkan beragam alat kepemilikan dalam metodologi yang mengutamakan aset, memungkinkan kami mempercepat dan mengoptimalkan layanan AMS sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi klien. Portofolio aset dan akselerator ini mencakup Manage on Mainframe, Transition Engine, dan PRISM.

Bersama-sama, alat dan aset ini membantu meningkatkan layanan secara signifikan di seluruh siklus aplikasi. Selain itu, aset-aset ini diperkuat oleh IBM® Consulting Advantage, sebuah platform penyampaian AI yang menyediakan asisten, agen, dan aplikasi AI yang disesuaikan dengan peran serta domain. Ini bukan sekadar mengelola aplikasi; ini tentang mengoptimalkan operasi bisnis demi pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan terus-menerus.

Untuk mengetahui lebih dalam tentang IBM® Consulting, bergabunglah dengan webinar kami yang akan datang,  Memanfaatkan AI untuk menyederhanakan manajemen dan mengoptimalkan biaya untuk aplikasi khusus di hybrid cloud.
