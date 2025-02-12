Para CIO berada di bawah tekanan terus-menerus untuk mengoptimalkan pengeluaran operasional, namun mereka juga membutuhkan lebih banyak pendanaan untuk memulai inisiatif modernisasi TI. Sementara itu, tim Operasi TI bergulat dengan kompleksitas aplikasi yang terus meningkat di lingkungan hybrid dan multicloud, yang pada akhirnya memicu penurunan kualitas layanan bisnis dan peningkatan biaya.

Arsitek teknis kesulitan memelihara dan mengelola lingkungan TI yang kian luas karena meningkatnya utang teknis. Manajer keberlangsungan bisnis pun khawatir terhadap potensi dampak kegagalan TI pada operasi perusahaan saat mereka mencari solusi yang mampu meningkatkan ketahanan dan kontinuitas bisnis. Terakhir, Manajer Pengiriman dan Bakat menghadapi tantangan besar dalam mencari serta mempertahankan talenta yang memiliki kombinasi tepat antara keahlian teknologi bisnis dan kompetensi operasi AMS yang didorong oleh AI.

Mengelola dan mengoptimalkan aplikasi perusahaan serta infrastruktur yang mendukungnya memengaruhi para pemimpin TI di semua peran. Namun CIO yang tidak memiliki visibilitas terhadap operasi TI, terutama yang berkaitan langsung dengan prioritas bisnis akan merasakan dampaknya paling besar. Jika mereka tidak mampu menunjukkan hasil nyata dari investasi yang ada, mereka tidak memiliki dasar kuat untuk meminta pendanaan tambahan.

Mengelola aplikasi khusus yang penting bagi bisnis dalam lingkungan hybrid dan multicloud memerlukan upaya dan perhatian berkelanjutan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan aplikasi khusus meliputi: