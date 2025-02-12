Ketika AI membentuk ulang lingkungan perusahaan, terjadi pergeseran radikal dalam cara kita memandang manajemen aplikasi. Organisasi paling sukses di tahun 2025 bukan sekadar beradaptasi dengan kompleksitas cloud; mereka memanfaatkannya sebagai katalis untuk menghadirkan kecerdasan operasional yang tak tertandingi demi mendorong nilai bisnis yang nyata.
Para pemimpin TI di berbagai peran menghadapi tantangan kompleks saat memanfaatkan insight dan otomatisasi berbasis AI untuk mengubah pendekatan mereka terhadap manajemen aplikasi. Namun dengan strategi yang tepat, para pemimpin bisnis dapat meningkatkan layanan secara signifikan di seluruh siklus aplikasi.
Analisis industri telah merilis berbagai insight dan prediksi untuk tahun ini, dan tak mengherankan bila fokus utamanya adalah mengoptimalkan serta menstabilkan sistem TI yang sudah ada. Dalam konteks layanan manajemen aplikasi, ada tiga tren utama yang perlu diperhatikan:
Para CIO berada di bawah tekanan terus-menerus untuk mengoptimalkan pengeluaran operasional, namun mereka juga membutuhkan lebih banyak pendanaan untuk memulai inisiatif modernisasi TI. Sementara itu, tim Operasi TI bergulat dengan kompleksitas aplikasi yang terus meningkat di lingkungan hybrid dan multicloud, yang pada akhirnya memicu penurunan kualitas layanan bisnis dan peningkatan biaya.
Arsitek teknis kesulitan memelihara dan mengelola lingkungan TI yang kian luas karena meningkatnya utang teknis. Manajer keberlangsungan bisnis pun khawatir terhadap potensi dampak kegagalan TI pada operasi perusahaan saat mereka mencari solusi yang mampu meningkatkan ketahanan dan kontinuitas bisnis. Terakhir, Manajer Pengiriman dan Bakat menghadapi tantangan besar dalam mencari serta mempertahankan talenta yang memiliki kombinasi tepat antara keahlian teknologi bisnis dan kompetensi operasi AMS yang didorong oleh AI.
Mengelola dan mengoptimalkan aplikasi perusahaan serta infrastruktur yang mendukungnya memengaruhi para pemimpin TI di semua peran. Namun CIO yang tidak memiliki visibilitas terhadap operasi TI, terutama yang berkaitan langsung dengan prioritas bisnis akan merasakan dampaknya paling besar. Jika mereka tidak mampu menunjukkan hasil nyata dari investasi yang ada, mereka tidak memiliki dasar kuat untuk meminta pendanaan tambahan.
Mengelola aplikasi khusus yang penting bagi bisnis dalam lingkungan hybrid dan multicloud memerlukan upaya dan perhatian berkelanjutan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan aplikasi khusus meliputi:
Kompleksitas pengelolaan aplikasi di lingkungan hibrida terus meningkat, dan metode tradisional semakin sulit mengikuti dinamika TI modern. Manajemen berbasis AI menghadirkan terobosan transformatif dengan menyediakan solusi cerdas berbasis data untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi, meningkatkan keamanan, dan menyederhanakan operasi.
Dengan memanfaatkan machine learning dan analisis prediktif, AI dapat mengidentifikasi pola, mengantisipasi tantangan, dan memberikan solusi proaktif, sehingga memastikan integrasi dan fungsionalitas yang mulus di seluruh platform cloud. AI telah merevolusi cara perusahaan mengelola aplikasi khusus di lingkungan hybrid multicloud melalui kemampuan berikut:
Industri telah melihat para penyedia multicloud menanamkan AI generatif (gen AI) ke dalam layanan mereka, dan kita dapat berharap melihat adopsi yang jauh lebih luas pada tahun 2025.
Kombinasi pendekatan yang mengutamakan aset dengan metodologi manajemen bersentuhan rendah yang memanfaatkan otomatisasi telah terbukti menjadi pengubah permainan dalam mengoptimalkan pengelolaan aplikasi bisnis yang sangat penting. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti AI/ML dan alat cloud-native, metodologi ini memungkinkan pelanggan meningkatkan efisiensi operasional melalui model layanan mandiri. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan intervensi manual, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan manusia.
Metodologi sentuhan rendah sangat cocok untuk operasi seperti:
IBM® telah membantu sebuah perusahaan manufaktur multinasional menerapkan pendekatan aset-first-AMS untuk membangun strategi berbasis data yang platform-agnostik dan alat-independen bagi Operasi TI mereka. Layanan yang didukung AI ini menyediakan pemantauan dan pengamatan 24x7 di seluruh lingkungan TI.
Perusahaan ini juga mengadopsi manajemen layanan TI berbasis AI, yang menandai kemajuan besar dalam efisiensi, visibilitas, dan efektivitas operasional. Pendekatan ini membantu mereka mendeteksi lebih dari 50 masalah sebelum masuk ke fase produksi dan menghemat lebih dari 83.000 USD per bulan dalam pengeluaran TI, ditambah penghematan tambahan dari berkurangnya upaya manual.
Di IBM®, kami memanfaatkan beragam alat kepemilikan dalam metodologi yang mengutamakan aset, memungkinkan kami mempercepat dan mengoptimalkan layanan AMS sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi klien. Portofolio aset dan akselerator ini mencakup Manage on Mainframe, Transition Engine, dan PRISM.
Bersama-sama, alat dan aset ini membantu meningkatkan layanan secara signifikan di seluruh siklus aplikasi. Selain itu, aset-aset ini diperkuat oleh IBM® Consulting Advantage, sebuah platform penyampaian AI yang menyediakan asisten, agen, dan aplikasi AI yang disesuaikan dengan peran serta domain. Ini bukan sekadar mengelola aplikasi; ini tentang mengoptimalkan operasi bisnis demi pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan terus-menerus.
