Audio deepfake menjadi salah satu risiko terbesar bagi bisnis modern, terutama di sektor keuangan. Pusat panggilan bank sering dibanjiri panggilan dengan suara klon deepfake yang berusaha mengakses akun pelanggan. Penipuan berbasis AI juga menjadi masalah keamanan utama, di mana penipu menggunakan dokumen yang diubah AI untuk membuka akun palsu. Pekerja keuangan bisa dimanipulasi untuk memindahkan puluhan juta melalui pertemuan palsu yang meniru suara dan kemiripan CEO. Setelah serangan phishing Retool, salah satu klien cryptocurrency perusahaan kehilangan aset senilai 15 juta USD.

Kerusakan akibat kejahatan siber deepfake jauh melampaui klon suara dan bisa memengaruhi berbagai industri. Perusahaan asuransi mengalami kerugian besar karena penipu mengirim bukti deepfake untuk klaim palsu. Pesaing bisa membuat testimonial pelanggan atau video dan gambar produk palsu untuk merusak reputasi merek. Meski biaya rata-rata membuat deepfake hanya 1,33 USD, perkiraan kerugian global dari penipuan deepfake pada 2024 mencapai 1 triliun USD. Deepfake menjadi ancaman bagi pasar dan ekonomi: ledakan deepfake Pentagon sempat menimbulkan kepanikan di pasar saham sebelum pejabat menanggapinya. Serangan yang lebih canggih berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi nilai perusahaan dan ekonomi global.

Bagi perusahaan media, kerusakan reputasi akibat deepfake bisa cepat menyebabkan hilangnya pemirsa dan pendapatan iklan. Saat audiens sudah skeptis terhadap semua konten yang mereka temui, deepfake meningkatkan tantangan bagi pelaporan akurat dan pemeriksaan fakta. Jika sepotong media audiovisual yang berfungsi sebagai dasar atau bukti untuk laporan berita ditemukan sebagai deepfake, tidak diverifikasi dan tidak berlabel, kerusakan pada ruang berita dan hubungan perusahaan dengan audiensnya bisa tidak dapat diperbaiki.

Platform media sosial juga sangat rentan, terutama karena menjadi sumber berita utama bagi sebagian besar orang Amerika. Pelaku kejahatan hanya membutuhkan 7 sen untuk menjangkau 100.000 pengguna media sosial dengan deepfake bersenjata. Membiarkan penyebaran berita yang dimanipulasi AI tanpa kendali dapat merugikan audiens, pengiklan, dan pemegang saham, serta berdampak korosif pada masyarakat.

Kampanye disinformasi deepfake dapat mengancam integritas pemilu, memicu kerusuhan sipil, dan menimbulkan kekacauan di lembaga pemerintah. Kerusuhan semacam itu bisa mengguncang pasar, melemahkan ekonomi, dan mengurangi kepercayaan pemilih terhadap sistem pemilihan. Lebih dari 40.000 pemilih di New Hampshire terdampak oleh robocall deepfake Biden. Namun, kampanye ini tidak hanya terjadi pada pemilu. Aktor yang disponsori negara bisa membuat video sintetis para pemimpin dengan klaim palsu untuk merusak hubungan diplomatik dan perdagangan, memicu konflik, dan memanipulasi pasar saham. Laporan Risiko Global Forum Ekonomi Dunia 2024 menempatkan disinformasi berbasis AI sebagai ancaman utama dunia dalam dua tahun ke depan.