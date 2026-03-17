AI generatif tidak lagi dapat dikatakan berada dalam fase eksperimental. AI generatif kini tersemat dalam peta jalan perusahaan, strategi, dan model operasi di berbagai industri. Para pemimpin bisnis memahami bahwa model generatif dan alur kerja yang difasilitasinya tidak dapat dihindari. Namun, kini fokusnya telah beralih dari kemampuan ke tekanan untuk membuktikan ROI, menjaga biaya infrastruktur tetap rendah, serta membangun kerangka kerja yang kuat dan dapat diskalakan.
Organisasi pemenang akan menghasilkan solusi yang mungkin bukan paling mencolok, tetapi yang paling bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Awal tahun ini, Chief Architect IBM, Gabe Goodhart menyatakan komodifikasi model.
“Anda dapat memilih model yang sesuai dengan contoh penggunaan Anda dan mengikuti persaingan. Model itu sendiri tidak akan menjadi pembeda utama,” katanya, menekankan fokus baru pada orkestrasi. Anda memiliki semua model yang dibutuhkan—model khusus kecil dan model serbaguna besar—sekarang bagaimana cara membuatnya bekerja bersama secara efisien dan cerdas?
Berikut adalah sembilan tantangan AI generatif paling krusial yang dihadapi berbagai organisasi saat ini.
Berkat Observabilitas AI, organisasi dapat memantau perilaku model kecerdasan buatan generatif. Ini bukan praktik langsung, karena output dari model AI generatif bersifat probabilistik. Tidak seperti pemrograman tradisional, model bahasa besar (large language model, LLM) yang mendefinisikan AI generatif tidak mengikuti aturan yang ditetapkan, tetapi mengambil keputusan melalui pengalaman pelatihan dengan sejumlah besar data, dan kemudian menggunakan pelatihan tersebut untuk membuat prediksi berdasarkan data baru. Kecerdasan LLM muncul dari pengoptimalan, deteksi pola, dan distribusi probabilitas melalui jaringan neural yang kompleks.
Namun, alat observabilitas dapat membantu memberikan insight tentang cara model dan agen menghasilkan output. Teknik Observabilitas AI melibatkan pelacakan penggunaan token, perubahan pola respons, variasi kualitas output, dan pembuatan log interaksi yang menggambarkan pengambilan keputusan agen.
Tren observabilitas meliputi platform observabilitas yang lebih cerdas, yang menggunakan observabilitas sebagai bagian dari strategi manajemen biaya secara keseluruhan dan adopsi standar observabilitas terbuka.
Beberapa organisasi masih kesulitan untuk beralih dari proyek percontohan ke tahap produksi berskala besar, dan ini bisa sangat menantang apabila manfaat inisiatif implementasi AI sulit diukur. Mengenai poin terakhir, ada beberapa praktik terbaik untuk melaksanakan pengukuran produktivitas gen AI dalam perusahaan.
Namun, berpikir melampaui ROI juga bisa bermanfaat. CEO Nvidia, Jensen Huang menyatakan argumen ini pada bulan Januari.
“Ketika anak-anak Anda mengatakan bahwa mereka ingin mencoba sesuatu, Anda mengizinkannya. Di rumah, kita tidak pernah mengajukan pertanyaan seperti ‘Berapa nilai pengembalian investasinya?’”
Pendekatan eksploratif ini membutuhkan dukungan besar dari pemangku kepentingan di seluruh organisasi, tetapi mungkin diperlukan dalam jangka panjang untuk memberikan nilai bisnis yang berkelanjutan.
Model besar membutuhkan klaster GPU yang mahal dan infrastruktur khusus. Model besar membutuhkan daya besar, sampai-sampai model dengan skala superbesar (hyperscale) dapat memengaruhi kebijakan energi nasional dan perencanaan jangka panjang. Biaya pelatihan menurun tetapi inferensi dalam skala besar tetap mahal.
Organisasi dapat mengendalikan biaya dengan menggunakan beberapa model untuk tugas-tugas berbeda. Model terdepan tidak selalu diperlukan untuk tugas-tugas yang mungkin tidak memerlukan penalaran kompleks. Sering kali, model yang kecil dan berbobot terbuka (open-weight) sudah cukup untuk tugas-tugas seperti klasifikasi dan ekstraksi informasi. Pendekatan lain mungkin melibatkan penggunaan RAG, alih-alih menyempurnakan model, dan ini relatif mahal.
Desainer sistem AI dapat mendorong pembuatan prompt yang lebih pendek, input terstruktur, caching kueri berulang, dan pembagian tugas (chunking) yang lebih cerdas.
Mungkin, pendekatan termudah untuk mengendalikan biaya teknologi AI adalah dengan hanya memilih contoh penggunaan terbaik dan paling berulang untuk mengotomatiskan alur kerja berfrekuensi tinggi dan tugas berpeluang bagus untuk penghematan waktu yang jelas, tanpa mencoba menggunakan AI untuk semua tindakan. Strategi AI tidak perlu bercita-cita menghadirkan “otomatisasi penuh”, karena sistem semacam ini bisa jadi lebih mahal dan berisiko daripada solusi AI dengan keterlibatan manusia.
Kinerja AI generatif sangat bergantung pada data yang terstruktur dan bersih. Pembersihan data akan menyingkirkan inkonsistensi, duplikat, dan kesalahan pada data pelatihan. Meskipun model dapat memproses data tidak terstruktur (misalnya, teks dan gambar mentah), data terstruktur berguna untuk meminimalkan halusinasi. Secara keseluruhan, data eksklusif berkualitas tinggi akan menjadi pembeda yang lebih signifikan seiring model mendekati fase komoditisasi.
Pelanggaran hak cipta, privasi data, dan perangkap sumber data lainnya menuntut pendekatan bijaksana terhadap kualitas data yang akan tampak berbeda, bergantung pada organisasi dan contoh penggunaannya.
Tata kelola AI adalah proses, standar, dan batasan yang membantu memastikan sistem dan alat AI tetap aman dan etis. Tata kelola dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bahaya, seperti bias algoritmik dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari keputusan otomatis. Tata kelola merupakan bagian dari pendekatan AI yang bertanggung jawab secara keseluruhan, yang mendorong prinsip-prinsip yang lebih luas seperti kepercayaan, keadilan, ketahanan, transparansi , dan privasi.
Mengingat lingkungan data perusahaan sangat kompleks dan terfragmentasi, tata kelola tetap menjadi tantangan yang sangat penting untuk diatasi.
Seiring dengan berkembangnya kerangka kerja regulasi untuk AI di berbagai wilayah di seluruh dunia (misalnya, UU AI Uni Eropa), organisasi perlu menyadari kewajiban kepatuhan yang terus berkembang.
Jika output model bahasa besar (LLM) tampak tidak akurat atau tidak masuk akal, itu mungkin merupakan halusinasi. Model terbaru dan model yang dapat mengambil data dengan retrieval-augmented generation (RAG) jauh lebih tahan terhadap halusinasi daripada model yang lebih lama. Akan tetapi, risikonya tetap ada. Selain itu, mengingat cara kerja algoritma machine learning dan pemrosesan bahasa alami (natural language processing, NLP) saat ini, kemungkinan halusinasi belum dapat dihilangkan sepenuhnya dalam waktu dekat.
Sistem generatif memprediksi kata berikutnya yang paling mungkin berdasarkan konteks. Sistem ini pada dasarnya tidak memverifikasi fakta, dan mengisi kekosongan dengan tebakan yang masuk akal. Model ini tidak mengoptimalkan kebenaran seperti yang kita ketahui, tetapi mengupayakan output yang masuk akal secara linguistik. Yang membuat keadaan makin rumit, halusinasi kerap disampaikan dengan sangat meyakinkan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu berpikir tidak hanya tentang cara meminimalkan halusinasi, tetapi juga mengeksplorasi pertimbangan etis yang terlibat dalam menangani halusinasi bilamana terjadi, terutama dalam konteks yang berhadapan langsung dengan pelanggan.
Otomatisasi tradisional terutama menggantikan tugas manual berulang. Adopsi AI generatif dapat mengotomatiskan pekerjaan kreatif, dan ini berakibat pada perubahan peran. Karyawan perlu belajar cara merancang prompt, mengawasi sistem generatif, mengedit output buatan AI, dan memverifikasi hasil. Mereka perlu dilatih agar berhasil memenuhi tantangan etika yang ditimbulkan oleh penggunaan AI generatif.
“Workslop” adalah istilah yang mengacu pada konten buatan AI berkualitas rendah yang mungkin sekilas tampak bagus, tetapi tidak memiliki substansi dan nuansa keahlian manusia. Organisasi perlu melatih kembali karyawan sehingga mereka dapat memanfaatkan potensi AI sambil memahami keterbatasannya serta menghasilkan pekerjaan terbaik dengan memanfaatkan AI dalam hal yang memang dikuasai AI, sekaligus menggunakan kecerdasan manusia sesuai kebutuhan.
Teknologi baru sering menghadirkan permukaan serangan baru, dan AI generatif tidak terkecuali, terutama ketika terhubung ke alat, data, dan agen otonom. Ancaman ini termasuk injeksi prompt, yang menggunakan input berbahaya untuk membuat sistem AI bertindak dengan cara di luar perilaku yang seharusnya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengelabui chatbot agar membocorkan data pribadi yang sensitif atau menyebabkan agen menghapus data penting dalam database. Keamanan data perlu dikembangkan untuk mengatasi tantangan ini.
Agen AI khususnya menghadirkan tantangan manajemen risiko yang besar, karena agen dapat mengakses file, menjelajahi web, memanggil API, menjalankan kode, dan mengontrol perangkat lunak. Kita dapat membayangkan bagaimana sistem AI agen yang terintegrasi penuh dapat mengalami kesalahan, terutama ketika prompt jahat yang cerdas seperti “selesaikan pekerjaan, apa pun yang terjadi” dapat ditafsirkan oleh agen sebagai “silakan bobol pengaman”. Terlebih lagi, prompt berbahaya semacam ini tidak harus disengaja dan bersifat jahat.
Sistem AI sangat kuat, tetapi bisa rapuh, dan praktik keamanan AI berkembang pesat untuk menjawab tantangan tersebut.
Masih ada banyak hal yang dapat ditingkatkan pengembangan model, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa model dasar sedang beralih menuju komoditisasi, yang berarti bahwa model ini tidak akan lagi menjadi pembeda utama. Jika hampir setiap organisasi memiliki akses ke model serupa, chatbot dan alat berteknologi AI lainnya akan mulai terlihat sama.
Tren ini akan menggeser nilai dari lapisan model menuju pembeda unik dan kemampuan beradaptasi yang akan mewakili inovasi baru. Organisasi yang dapat menghadirkan kumpulan data eksklusif dengan lebih banyak dan lebih baik, dibarengi integrasi alur kerja yang lebih cerdas, infrastruktur yang lebih baik, pengalaman pelanggan yang lebih intuitif, serta kerangka kerja tata kelola dan kepatuhan yang lebih solid akan meraih keuntungan terbesar.
