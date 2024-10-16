Menavigasi etika AI dalam keamanan siber

Bahkan jika kita tidak selalu sadar akan hal itu, kecerdasan buatan sekarang ada di sekitar kita. Kami sudah terbiasa dengan sistem rekomendasi yang dipersonalisasi dalam e-commerce, chatbot layanan pelanggan yang didukung oleh AI percakapan dan banyak lagi. Di bidang keamanan informasi, kami telah mengandalkan filter spam didukung AI selama bertahun-tahun untuk melindungi kami dari email berbahaya.

Itu semua adalah contoh penggunaan yang mapan. Namun, sejak peningkatan pesat AI generatif dalam beberapa tahun terakhir, mesin telah mampu melakukan lebih banyak hal. Dari deteksi ancaman hingga otomatisasi respons insiden hingga pengujian kesadaran karyawan melalui simulasi email phishing, peluang AI dalam keamanan siber tidak dapat disangkal.

Tetapi dengan setiap peluang baru datang risiko baru. Aktor ancaman sekarang menggunakan AI untuk meluncurkan serangan phishing yang lebih meyakinkan dalam skala yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Untuk tetap berada di depan ancaman, mereka yang berada di garis pertahanan juga membutuhkan AI, tetapi penggunaannya harus transparan dan dengan fokus utama pada etika untuk menghindari melangkah ke ranah taktik.

Sekaranglah saatnya bagi para pemimpin keamanan informasi untuk mengadopsi strategi AI yang bertanggung jawab.