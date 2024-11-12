Bagaimana para pemimpin memilih untuk mengadopsi AI mungkin menjadi salah satu keputusan paling penting yang dibuat oleh organisasi dalam waktu dekat. Peran AI dalam pasar berbasis inovasi yang selalu berubah ini tidak tertandingi dengan pengaruh lain pada bisnis. Sekarang lebih penting dari sebelumnya perusahaan membuat keputusan strategis yang tepat untuk menerapkan kemampuan AI.
AI adalah jalan menuju nilai bagi organisasi dan dicontohkan dalam Cara Kerja AI 2024 baru-baru ini. Laporan ini jelajahi jalur ini dan memberikan contoh spesifik tentang apa yang mungkin terjadi ketika AI diuji.
Dari laporan yang menyurvei terhadap 2.000 organisasi global, laporan ini mengidentifikasi (hanya 15%) yang benar-benar melampaui hiruk-pikuk AI dan digolongkan sebagai Pemimpin. Para pemimpin ini melihat melampaui hype AI dan mencari cara untuk menyela AI dengan cara yang paling pragmatis. Salah satu dari sekian banyak faktor yang membuat Leaders sukses adalah karena contoh penggunaan yang mereka pilih untuk difokuskan.
Shobhit Varshney, Wakil Presiden dan Mitra Senior, Pemimpin IoT gen AI Amerika, IBM® Consulting, membagikan insight-nya dalam laporan tersebut dan menyarankan organisasi untuk mengidentifikasi contoh penggunaan dengan menekankan dampak alih-alih kenyamanan.
“Sangat menggoda untuk memulai perjalanan AI dengan apa yang paling cepat diterapkan,” kata Varshney dalam laporan itu. "Para Leader mampu mengidentifikasi peluang besar dan penting yang dapat mendorong kemajuan nyata."
Dengan kata lain, 85% organisasi yang disurvei dan disebut sebagai Pembelajar dalam laporan tersebut seharusnya berfokus pada penerapan AI bukan di area yang paling mudah, tetapi di area yang berpotensi memberikan dampak terbesar. Varshney menyarankan agar titik awal dimulai dengan meninjau alur kerja secara menyeluruh dari awal hingga akhir.
Laporan ini menampilkan empat contoh penggunaan di empat industri sebagai contoh Pemimpin AI menuai manfaat dari mengintegrasikan teknologi AI ke dalam organisasi mereka. Data survei menemukan organisasi memprioritaskan contoh penggunaan berikut, meningkatkan pengalaman pelanggan, operasi, dan otomatisasi TI, asisten virtual untuk aplikasi eksternal, dan keamanan siber.
“Pemimpin sekitar 80% lebih mungkin daripada peserta didik untuk berinvestasi dalam 4 contoh penggunaan teratas,” menurut statistik dari laporan tersebut.
Tetapi pertanyaannya adalah mengapa contoh penggunaan ini yang dipilih? Pendalaman lebih jauh terhadap masing-masing contoh penggunaan dapat mulai menjawab pertanyaan ini dan membantu organisasi memahami nilai besar yang dapat diberikan AI bagi bisnis mereka.
Setiap bisnis, terlepas dari industri, menjual pengalaman digital dan bersaing dengan perusahaan yang mendefinisikan kembali harapan konsumen melalui hiper-personalisasi dan pengalaman ultra-intuitif lainnya.
Sebuah laporan terbaru dari IBM® Institute for Business Value menemukan di seluruh dunia, 62% eksekutif percaya bahwa AI generatif mengubah cara organisasi mereka menciptakan pengalaman, dengan personalisasi menjadi pusat perubahan ini.
Salah satu contoh utama adalah peretail kesehatan dan kecantikan, dan rantai farmasi Boots UK bermitra dengan IBM® untuk mentransfer program lama mereka ke IBM® Cloud. Perusahaan membutuhkan bantuan untuk mentransfer program lamanya ke dunia e-commerce yang lebih modern dan memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini. Kedua perusahaan bekerja sama selama lebih dari setahun dengan menggunakan Red Hat OpenShift on IBM® Cloud untuk membangun, mereplikasi, dan menguji lingkungan digital. Black Friday, acara puncak, ditangani dengan mudah dan perusahaan melihat ukuran keranjang rata-rata melebihi apa pun yang mungkin diperkirakan tim.
Contoh lain yang juga penting adalah kemitraan IBM® dengan All England Lawn Tennis Club (AELTC), yang menjadi tuan rumah turnamen tenis paling bergengsi di dunia, Wimbledon. Sementara keduanya telah bermitra selama lebih dari tiga dekade, tahun ini tim meminta bantuan IBM® watsonx. Portfoio produk AI ini digunakan untuk membuat fitur Catch Me Up yang tersedia di aplikasi Wimbledon. Fitur ini membuat ringkasan untuk setiap pemain tunggal yang memerinci apa yang terjadi selama pertandingan mereka dan pertandingan mendatang.
Masa depan pengalaman pelanggan kemungkinan akan bergantung pada interaksi yang sangat dipersonalisasi, dengan menggunakan analitik canggih dan machine learning untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan secara real-time. Evolusi teknologi ini akan mendorong bisnis untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan menarik yang meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan di semua titik kontak.
Investasi dalam operasi TI dan otomatisasi membutuhkan perubahan pola pikir yang signifikan bagi organisasi. Utang teknis adalah hambatan utama bagi perusahaan yang ingin mempercepat transformasi dengan AI generatif. Temuan terbaru dari IBM® Institute for Business Value riset menemukan bahwa sebuah organisasi hanya menghabiskan 23% dari anggaran teknologi untuk meningkatkan pendapatan.
Tetapi AI adalah pengubah permainan, dengan 75% eksekutif TI melaporkan bahwa nilai yang dihasilkan dari gen AI akan diarahkan ke investasi baru yang mempromosikan inovasi dan pertumbuhan bisnis. Para pemimpin, seperti yang dicirikan oleh laporan tersebut, tidak melihat peningkatan teknologi sebagai serangkaian biaya yang terisolasi, melainkan mereka mencari untuk menghubungkan kemampuan teknologi ini dengan strategi bisnis yang lebih luas.
Operasi dan otomatisasi adalah contoh penggunaan AI teratas untuk industri telekomunikasi dan manufaktur karena setiap waktu henti untuk pemeliharaan atau kegagalan jaringan adalah waktu dan sumber daya yang dihabiskan jauh dari pelanggan. Dalam telekomunikasi, AI digunakan untuk pemeliharaan prediktif dan pengoptimalan jaringan, memungkinkan operator mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum berdampak pada kualitas layanan. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu henti, memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih andal dan responsif kepada pelanggan mereka.
Survei terbaru oleh IBM Institute for Business Value terhadap 300 pemimpin telekomunikasi global mengungkapkan bahwa sebagian besar penyedia layanan komunikasi saat ini sedang mengevaluasi dan menerapkan contoh penggunaan AI generatif di berbagai aspek bisnis mereka. Contohnya adalah Vodafone Idea Limited (Vi) dan IBM® Consulting. Ketika dua penyedia telekomunikasi teratas di India bergabung, perusahaan tahu perlu berkonsolidasi sambil menjaga gangguan layanan seminimal mungkin. Saat itulah Vi beralih ke IBM untuk melaksanakan transformasi digital besar-besaran, yang mencakup konsolidasi dan integrasi proyek dengan lancar.
Tim bekerja sama untuk mengkonsolidasikan sistem TI dan untuk menentukan aplikasi perusahaan mana yang paling mendukung organisasi yang baru digabungkan. Selain itu, IBM bekerja dengan Vi pada domain jaringannya dan menyampaikan tonggak produksi utama pertamanya untuk fungsi jaringan inti pada hybrid cloud, yang didukung oleh IBM dan Red Hat. Dengan platform ini, aplikasi TI dan jaringan organisasi dapat berjalan pada arsitektur cloud umum.
Contoh penggunaan yang serupa kemungkinan akan menjadi lebih umum ketika bisnis mulai mengadopsi solusi AI ini ke dalam operasi. Sektor teknologi bisnis hanya akan semakin penting seiring berjalannya waktu dan teknologi yang lebih maju terus mendorong tim TI dan pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari.
Lingkungan bisnis saat ini sama sekali tidak mudah. Organisasi dihadapkan pada daftar ketidakpastian, termasuk inflasi, peraturan yang berubah dengan cepat, ketidakpastian geopolitik, dan lain-lain. Tetapi terlepas dari semua faktor eksternal ini, bisnis harus menyadari betapa pentingnya pertumbuhan dan ekspansi laba di dunia keuangan saat ini. Para pemimpin keuangan harus mengadopsi pendekatan baru untuk manajemen keuangan yang menggunakan potensi teknologi AI.
Para pemimpin ini setuju bahwa AI generatif dapat memberi perusahaan keunggulan kompetitif, menurut riset IBM® Institute for Business Value. Para CFO mengatakan bahwa IBM® yang menanamkan gen AI di seluruh perusahaan akan menjadi “pendorong utama keunggulan kompetitif selama tiga tahun ke depan. Asisten virtual untuk aplikasi sebagai contoh penggunaan diprioritaskan oleh Pemimpin di industri keuangan karena kebutuhan akan transaksi yang mulus dan solusi cepat untuk pelanggan di mana pun mereka berada.
Asteria adalah sebuah organisasi yang mengambil risiko dengan mengujicobakan asisten virtual dan bermitra dengan IBM® untuk melakukan hal tersebut. Startup fintech yang berbasis di Stockholm dan misi IBM Business Partner adalah memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan akses ke sistem manajemen kas dan memberi mereka alat untuk mencapai ketahanan dalam operasi bisnis mereka. Selama empat minggu perusahaan dan IBM® bekerja sama untuk membangun dan menguji asisten virtual baru: Asteria Smart Finance Advisor. Bagian depan asisten didukung oleh IBM watsonx Assistant™, sedangkan kemampuan kueri data didukung oleh IBM Watson® Discovery.
Asisten ini dirancang untuk tersedia di portal perbankan online setiap bank 24/7 dan menunjukkan kepada UKM pembaruan tentang kesehatan keuangan bisnis mereka dan menjawab pertanyaan keuangan. Program rintisan ini diharapkan dapat berkembang dan diimplementasikan secara lebih luas dan dimaksudkan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan profitabilitas dan stabilitas keuangan dalam jangka panjang.
Saat kita memasuki tahun baru segera, kemungkinan asisten virtual menjadi lebih intuitif, berkat pelatihan dan penyetelan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Memajukan kemampuan mereka memahami dan menanggapi emosi manusia yang kompleks dan isyarat kontekstual. Saat mereka berintegrasi dengan lebih banyak aplikasi eksternal, asisten ini memberikan pengalaman yang kohesif dan dipersonalisasi yang menyederhanakan tugas sehari-hari dan meningkatkan produktivitas.
Ancaman siber selalu menjadi perhatian bagi bisnis di industri apa pun tetapi menjadi sangat mengkhawatirkan mengingat munculnya AI generatif. Kemajuan teknologi telah memberi peretas lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kerentanan dan memberi aktor jahat platform untuk trik baru. Namun, solusi untuk ancaman keamanan siber dari AI generatif ini adalah AI generatif.
Alat AI generatif memperkuat pertahanan bisnis melalui proses keamanan otomatis dan menganalisis sejumlah besar data lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi penerapan alat AI ini akan menjadi kunci untuk membatasi risiko.
Laporan riset IBM® Institute for Business Value menemukan 47% eksekutif khawatir bahwa menerapkan AI generatif dalam operasi dapat menghasilkan jenis serangan baru yang ditujukan pada model AI, data, atau layanan AI mereka. Mayoritas takut bahwa AI generatif akan membuat pelanggaran keamanan kemungkinan di organisasi mereka dalam tiga tahun ke depan.
Pemimpin harus memahami kerentanan AI organisasi mereka dan membantu memastikan bahwa seluruh jalur AI diamankan dan data mereka dienkripsi. Keamanan siber adalah contoh penggunaan AI terakhir yang disorot oleh Pemimpin sebagai investasi yang berharga. Ini karena tanpa langkah-langkah keamanan yang ketat suatu organisasi menempatkan dirinya dan penggunanya dalam risiko, tidak peduli industri atau ukuran organisasi.
Contoh yang bagus dari AI dalam investasi keamanan siber adalah United Family Healthcare dan solusi keamanan IBM®, IBM® QRadar SIEM. Perusahaan, yang mengoperasikan lebih dari 10 rumah sakit di tujuh kota di seluruh China dan sekitarnya, membutuhkan platform pusat operasi keamanan (SOC) untuk menyimpan dan mengelola insiden keamanan dan menghasilkan laporan ketidakpatuhan.
Implementasi solusi keamanan IBM® memungkinkan anggota tim UFH dengan pelatihan keamanan formal minimal kemampuan untuk melihat ancaman yang diprioritaskan dan terlibat dalam penyelidikan tingkat satu terhadapnya. Selain itu, IBM® membantu membangun sistem manajemen log terpusat untuk membantu UFH mengelola kepatuhan terhadap persyaratan peraturan lokal dengan menggunakan kemampuan otomatis. Solusi SOC di menerapkan dalam waktu kurang dari sebulan dan berjalan di rumah sakit dan klinik UFH di seluruh China, berkat rasa saling percaya antara organisasi dan IBM®.
Kemampuan AI adalah pedang bermata dua dalam hal keamanan siber karena dalam satu hal itu adalah penyebab kerentanan keamanan siber, namun itu juga solusinya. Ketika ancaman siber menjadi lebih canggih, sistem AI akan terus beradaptasi dan berkembang, memberikan organisasi pertahanan yang kuat terhadap serangan yang semakin kompleks.
Janji yang dibawa AI untuk bisnis sangat besar tetapi membutuhkan pendekatan holistik dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan di seluruh organisasi. Pemimpin harus mempertimbangkan keunggulan kompetitif yang dapat dibawa dan dipahami oleh AI. Konsultan IBM memahami usaha dan tekanan besar yang dihadapi oleh para pemimpin bisnis dan teknologi saat ini. Itulah sebabnya platform IBM Consulting Advantage yang baru adalah pengubah permainan untuk pendekatan ilmiah berbasis bukti untuk konsultasi.
Konsultan IBM®dari seluruh dunia sekarang akan dilengkapi dengan asisten AI khusus peran dan domain untuk memodernisasi pendekatan konsultasi dengan insight yang lebih dalam dan efisiensi yang ditingkatkan. IBM® Consulting Advantage dapat membantu organisasi di berbagai domain, termasuk keuangan dan pengadaan, pemasaran, TI, keamanan siber, transformasi data, dan hybrid cloud.
Survei IBM® Cara Kerja AI tidak hanya mengungkapkan nilai AI, tetapi juga pentingnya sentuhan manusia dan pakar manusia yang memberikan input penting dan menghidupkannya. AI memiliki potensi untuk mengubah industri. Tetapi tanpa pemahaman yang bernuansa dan keahlian yang menentukan dari karyawan manusia, organisasi mungkin tidak akan pernah menjadi Pemimpin dan melewatkan apa yang ditawarkan lingkungan AI.
Bergabunglah dengan IBM untuk webinar di mana kami mendemonstrasikan cara menemukan ROI nyata melalui inisiatif AI agen, dengan contoh penggunaan di seluruh industri, kasus, dan bahkan kisah sukses IBM sendiri.
Pelajari alasan IBM diakui sebagai Pemimpin dalam Gartner® Magic Quadrant™ 2025 untuk Ilmu Data dan Platform Machine Learning.
Pelajari bagaimana organisasi beralih dari meluncurkan AI dalam uji coba yang berbeda menjadi menggunakannya untuk mendorong transformasi pada intinya.
Akses katalog lengkap kami yang terdiri dari lebih dari 100 kursus online dengan membeli langganan individu atau multi-pengguna hari ini, yang memungkinkan Anda untuk memperluas keterampilan Anda di berbagai produk kami dengan harga murah.
IBM® Granite adalah rangkaian model AI terbuka, berkinerja, dan tepercaya yang dirancang untuk bisnis dan dioptimalkan untuk menskalakan aplikasi AI Anda. Jelajahi opsi bahasa, kode, deret waktu, dan batasan.
Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Terapkan lima pola pikir ini untuk menghadapi ketidakpastian, mendorong transformasi bisnis, dan mempercepat pertumbuhan dengan bantuan AI agen.
Pelajari cara menggabungkan AI generatif dan machine learning dengan percaya diri ke dalam bisnis Anda.
Latih, validasi, lakukan tuning, dan terapkan AI generatif, model dasar, dan kemampuan machine learning dengan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi berikutnya untuk pembangun AI. Bangun aplikasi AI dalam waktu singkat, dengan sedikit data.
Manfaatkan AI di bisnis Anda dengan perpaduan antara keahlian AI terdepan di industri dari IBM dan portofolio solusi Anda.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Dapatkan akses ke berbagai kemampuan dalam satu alat untuk seluruh siklus pengembangan AI. Hasilkan solusi AI yang kuat dengan antarmuka ramah pengguna, alur kerja yang efisien, serta akses ke API dan SDK berstandar industri.