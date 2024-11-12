Bagaimana para pemimpin memilih untuk mengadopsi AI mungkin menjadi salah satu keputusan paling penting yang dibuat oleh organisasi dalam waktu dekat. Peran AI dalam pasar berbasis inovasi yang selalu berubah ini tidak tertandingi dengan pengaruh lain pada bisnis. Sekarang lebih penting dari sebelumnya perusahaan membuat keputusan strategis yang tepat untuk menerapkan kemampuan AI.

AI adalah jalan menuju nilai bagi organisasi dan dicontohkan dalam Cara Kerja AI 2024 baru-baru ini. Laporan ini jelajahi jalur ini dan memberikan contoh spesifik tentang apa yang mungkin terjadi ketika AI diuji.

Dari laporan yang menyurvei terhadap 2.000 organisasi global, laporan ini mengidentifikasi (hanya 15%) yang benar-benar melampaui hiruk-pikuk AI dan digolongkan sebagai Pemimpin. Para pemimpin ini melihat melampaui hype AI dan mencari cara untuk menyela AI dengan cara yang paling pragmatis. Salah satu dari sekian banyak faktor yang membuat Leaders sukses adalah karena contoh penggunaan yang mereka pilih untuk difokuskan.

Shobhit Varshney, Wakil Presiden dan Mitra Senior, Pemimpin IoT gen AI Amerika, IBM® Consulting, membagikan insight-nya dalam laporan tersebut dan menyarankan organisasi untuk mengidentifikasi contoh penggunaan dengan menekankan dampak alih-alih kenyamanan.

“Sangat menggoda untuk memulai perjalanan AI dengan apa yang paling cepat diterapkan,” kata Varshney dalam laporan itu. "Para Leader mampu mengidentifikasi peluang besar dan penting yang dapat mendorong kemajuan nyata."

Dengan kata lain, 85% organisasi yang disurvei dan disebut sebagai Pembelajar dalam laporan tersebut seharusnya berfokus pada penerapan AI bukan di area yang paling mudah, tetapi di area yang berpotensi memberikan dampak terbesar. Varshney menyarankan agar titik awal dimulai dengan meninjau alur kerja secara menyeluruh dari awal hingga akhir.