Worm Morris II yang mereplikasi sendiri menargetkan asisten email AI

Proliferasi asisten email kecerdasan buatan generatif (gen AI) seperti GPT-3 OpenAI dan Smart Compose Google telah merevolusi alur kerja komunikasi. Sayangnya, solusi ini juga telah memperkenalkan vektor serangan baru untuk penjahat siber.

Memanfaatkan kemajuan terbaru dalam AI dan pemrosesan bahasa alami, aktor jahat dapat mengeksploitasi kerentanan dalam sistem AI gen untuk mengatur serangan siber canggih dengan konsekuensi yang luas. Studi terbaru telah menemukan kemampuan berbahaya dari malware yang mereplikasi diri, dicontohkan oleh strain “Morris II” yang dibuat oleh para peneliti.