Eksplorasi ruang angkasa modern akan mengubah dunia kerja

Pada tahun 80-an dan awal 90-an, hanya sedikit orang yang bisa membayangkan dampak World Wide Web suatu hari nanti. Gagasan bahwa sistem itu akan menjadi bagian integral dan ada di mana-mana dalam bisnis dan kehidupan pribadi kita tampak menggelikan. Dari tahun 50-an dan seterusnya, kita telah melihat eksplorasi ruang angkasa dengan cara yang sama. Orang-orang menganggapnya menarik, tetapi sebagian besar masih menganggapnya sebagai bidang bagi insinyur dan ilmuwan kedirgantaraan, bukan untuk orang biasa. Meningkatkan bisnis ruang angkasa komersial baru-baru ini dan cukup populer telah mulai mengubah persepsi tersebut, tetapi tidak sepenuhnya. Apakah sektor ruang angkasa global berada di titik balik? Apakah kita berada di awal transformasi besar berikutnya dalam dunia kerja kita? Indikator utama menunjukkan bahwa itulah yang terjadi.
Ekonomi ruang angkasa global menghasilkan USD 345 miliar pada tahun 2016 (tautan berada di luar ibm.com). Peramal sektor swasta mengantisipasi tren itu akan berlanjut dengan perkiraan pertumbuhan yang diantisipasi antara USD 1 dan USD 1,5 triliun pada tahun 2040 (tautan berada di luar ibm.com). Ada empat aspek dunia bisnis saat ini yang mendorong tingkat investasi itu.
Inovasi yang terinspirasi oleh program luar angkasa A.S. akhirnya membantu meningkatkan kehidupan di bumi. Anggota badan buatan, PC, ponsel kamera, selimut foil, busa memori, bahkan sepatu tenis — teknologi di balik masing-masing itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan khusus untuk pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa, serta pilot dan astronot di dalam kendaraan tersebut. Saat ini aliran inovasi telah berbalik. Inovasi bisnis telah menjadi bahan bakar bagi perjalanan luar angkasa dan ekonomi luar angkasa. AI, machine learning, komputasi tepi, komputasi quantum, IoT dan blockchain telah membuat perjalanan ruang angkasa lebih efisien, membantu mengurangi biaya pengumpulan data dan mempercepat penemuan insight yang terkandung dalam data itu.
Area inovasi dan pertumbuhan ini telah mengilhami seluruh bisnis layanan dan dukungan: produsen kendaraan peluncuran, penyedia layanan asisten peluncuran, pengumpul dan pengelola puing-puing ruang angkasa, penambang mineral dan logam, promotor pariwisata ruang angkasa, perbaikan dan pemeliharaan satelit. Daftar bisnis yang akan diperlukan untuk mempertahankan sektor sebesar ini hampir tidak ada habisnya.
Mengadopsi prinsip-prinsip umum untuk memandu kerja sama dan pengelolaan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa adalah tanda lain dari meningkatnya kematangan sektor ini dan pengakuan yang akan dimainkan di dunia bisnis. Pada bulan Oktober 2020, delapan negara anggota pendiri menandatangani Artemis Accords (tautan berada di luar ibm.com), sebuah dokumen yang menguraikan visi bersama untuk eksplorasi, ilmu pengetahuan, dan kegiatan komersial di luar angkasa. Kesepakatan tersebut meliputi:
NASA memimpin program Artemis dan mengantisipasi mitra dan negara global lainnya akan bergabung dalam upaya tersebut.
Jika ekonomi ruang angkasa global adalah pelopor transformasi kerja, bagaimana bisnis saat ini dapat mempersiapkannya? Sama seperti bisnis di tahun 80-an mengalami kesulitan membayangkan kemungkinan internet, bisnis saat ini mungkin juga berjuang untuk memahami kemungkinan transformatif eksplorasi ruang angkasa dan ekonomi ruang angkasa global. Kunci persiapan mungkin memvisualisasikan peran bisnis Anda di sektor ini dan mengembangkan pandangan jangka panjang tentang apa yang mungkin. Itu mungkin memerlukan penguasaan yang lebih besar dari teknologi yang akan dituntut oleh sektor ini, seperti AI dan machine learning. Mungkin diperlukan investasi tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan untuk memastikan tim siap untuk transformasi. Ini mungkin memerlukan kemitraan dengan organisasi yang berpengalaman di sektor ini dan dengan teknologi yang mendukungnya. Seperti ruang itu sendiri, kemungkinannya tidak terbatas.
