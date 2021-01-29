Eksplorasi ruang angkasa modern akan mengubah dunia kerja

Inovasi yang terinspirasi oleh program luar angkasa A.S. akhirnya membantu meningkatkan kehidupan di bumi. Anggota badan buatan, PC, ponsel kamera, selimut foil, busa memori, bahkan sepatu tenis — teknologi di balik masing-masing itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan khusus untuk pesawat terbang dan pesawat ruang angkasa, serta pilot dan astronot di dalam kendaraan tersebut. Saat ini aliran inovasi telah berbalik. Inovasi bisnis telah menjadi bahan bakar bagi perjalanan luar angkasa dan ekonomi luar angkasa. AI, machine learning, komputasi tepi, komputasi quantum, IoT dan blockchain telah membuat perjalanan ruang angkasa lebih efisien, membantu mengurangi biaya pengumpulan data dan mempercepat penemuan insight yang terkandung dalam data itu.

Area inovasi dan pertumbuhan ini telah mengilhami seluruh bisnis layanan dan dukungan: produsen kendaraan peluncuran, penyedia layanan asisten peluncuran, pengumpul dan pengelola puing-puing ruang angkasa, penambang mineral dan logam, promotor pariwisata ruang angkasa, perbaikan dan pemeliharaan satelit. Daftar bisnis yang akan diperlukan untuk mempertahankan sektor sebesar ini hampir tidak ada habisnya.