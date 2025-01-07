Keamanan perangkat seluler: Mengapa perlindungan sangat penting dalam tenaga kerja hibrida

Di dunia yang serba seluler ini, banyak hari kerja karyawan dimulai dan berakhir di perangkat seluler. Perangkat seluler sekarang menjadi alat penting untuk produktivitas dan komunikasi. Karena banyak organisasi beralih ke lingkungan kerja hibrida, perangkat seluler menawarkan target yang kaya untuk aktor jahat karena mereka sering merupakan perangkat perusahaan yang paling tidak terlindungi dan menawarkan platform untuk meluncurkan serangan rekayasa sosial.
Tidak seperti komputer tradisional, yang umumnya dipertahankan dengan baik dengan perangkat lunak antivirus dan protokol keamanan siber, perangkat seluler sering dibiarkan rentan karena kurangnya kesadaran pengguna dan perlindungan yang tepat.
Perangkat mobile memiliki kerentanan unik yang semakin mengeksploitasi oleh penjahat siber. Namun, karena keamanan mobile secara historis kurang mendapat perhatian, sebagian besar pengguna dan tim TI tidak sepenuhnya mengenali risiko ini. Kurangnya kesadaran ini sering diterjemahkan menjadi kurangnya kebersihan dunia maya, seperti pembaruan tepat waktu dan pemasangan perangkat lunak keamanan penting, membuat perangkat rentan terhadap semakin banyak ancaman siber.
Perangkat seluler menghadapi tantangan keamanan yang berbeda dari desktop atau laptop, karena mereka bergantung pada berbagai aplikasi, terhubung ke jaringan publik dan membawa data sensitif di saku dan dompet. Berikut adalah beberapa cara mereka berisiko lebih besar:
Selain kerentanan yang disebutkan di atas, ada ancaman mobile khusus yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna dan tim TI:
Sementara ancaman mobile sedang meningkat, ada cara untuk mengurangi risiko serangan. Individu dan organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengamankan perangkat mobile mereka dan melindungi data sensitif. Memperbarui sistem operasi secara teratur, menggunakan perangkat lunak keamanan mobile dan menggunakan otentikasi yang kuat adalah langkah penting untuk melindungi perangkat mobile. Selain itu, membatasi izin aplikasi dan mempromosikan pelatihan keamanan siber di antara karyawan dapat mengurangi risiko secara signifikan.
Untuk bisnis, mengimplementasikan solusi mobile device management (MDM) seperti IBM MaaS360, sangatlah berharga. MDM memberikan kontrol penting dan visibilitas, memungkinkan organisasi untuk menegakkan kebijakan keamanan, mengelola perangkat dari jarak jauh dan menghapus data jika perangkat hilang atau dicuri, memastikan keamanan komprehensif di semua perangkat mobile yang mengakses sumber daya perusahaan.
Karena semakin banyak organisasi yang menggunakan model kerja hibrida, keamanan perangkat seluler menjadi suatu kebutuhan. Di dunia yang data bisnis diakses saat bepergian, karyawan dan tim TI harus menganggap serius keamanan seluler. Tanpa perlindungan yang tepat, manfaat produktivitas perangkat seluler lebih besar daripada peningkatan risiko keamanan yang ditimbulkannya.
Add-on IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional dan Advanced) mewakili evolusi besar dalam kemampuan keamanan titik akhir dari platform IBM MaaS360 dan pasar mobilitas perusahaan. Add-on baru mengkonsolidasikan perangkat, pengguna, ancaman, dan kerentanan ke dalam platform manajemen titik akhir dan keamanan terpadu. MaaS360 Mobile Threat Defense menyediakan manajemen perangkat, pertahanan ancaman seluler, Integrasi tanpa batas dengan tumpukan keamanan siber yang ada, dan insight keamanan berbasis AI untuk mempercepat penilaian ancaman dan respons.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced mewakili kemajuan signifikan dalam cara organisasi mengadopsi dan memanfaatkan pertahanan perangkat seluler. Sebagai perpanjangan terintegrasi dari IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced menggabungkan kesederhanaan dan keamanan dalam satu solusi dengan penerapan sepenuhnya otomatis dan aktivasi perangkat tanpa sentuhan. Platform ini menyediakan perlindungan pada perangkat yang didukung oleh machine learning dan fitur nyaris seketika untuk mengidentifikasi pengguna dan perangkat berisiko, serta deteksi dan menanggapi ancaman seluler tingkat lanjut dan persisten.
MaaS360 Unified Endpoint Management, dikombinasikan dengan add-on MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, menyediakan administrator TI dengan solusi menyeluruh yang komprehensif, terintegrasi, yang menyatukan manajemen titik akhir terbaik di kelasnya dan pertahanan ancaman mobile. Administrator dapat mengelola dan melindungi ekosistem mobile mereka dari titik kontrol pusat dengan kebijakan keamanan endpoint terperinci serta deteksi dan respons ancaman proaktif yang otomatis.
Penawaran ini memberi organisasi perlindungan dari ancaman seluler yang berkembang. Mereka juga meningkatkan produktivitas karyawan sambil mengurangi risiko terhadap data perusahaan dan privasi karyawan.
Penawaran ini memberi organisasi perlindungan dari ancaman seluler yang berkembang. Mereka juga meningkatkan produktivitas karyawan sambil mengurangi risiko terhadap data perusahaan dan privasi karyawan.