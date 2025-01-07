Keamanan perangkat seluler: Mengapa perlindungan sangat penting dalam tenaga kerja hibrida

Di dunia yang serba seluler ini, banyak hari kerja karyawan dimulai dan berakhir di perangkat seluler. Perangkat seluler sekarang menjadi alat penting untuk produktivitas dan komunikasi. Karena banyak organisasi beralih ke lingkungan kerja hibrida, perangkat seluler menawarkan target yang kaya untuk aktor jahat karena mereka sering merupakan perangkat perusahaan yang paling tidak terlindungi dan menawarkan platform untuk meluncurkan serangan rekayasa sosial.

Tidak seperti komputer tradisional, yang umumnya dipertahankan dengan baik dengan perangkat lunak antivirus dan protokol keamanan siber, perangkat seluler sering dibiarkan rentan karena kurangnya kesadaran pengguna dan perlindungan yang tepat.

Perangkat mobile memiliki kerentanan unik yang semakin mengeksploitasi oleh penjahat siber. Namun, karena keamanan mobile secara historis kurang mendapat perhatian, sebagian besar pengguna dan tim TI tidak sepenuhnya mengenali risiko ini. Kurangnya kesadaran ini sering diterjemahkan menjadi kurangnya kebersihan dunia maya, seperti pembaruan tepat waktu dan pemasangan perangkat lunak keamanan penting, membuat perangkat rentan terhadap semakin banyak ancaman siber.