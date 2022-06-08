Tag
Cloud

Migrasi dari VMware NSX-V ke NSX-T

Desain fasad gelombang dengan Balkon seperti ombak mengalir dengan elegan

Dengan semakin menjelang akhir masa pakai VMware 6.5/6.7 dan NSX-V, pelanggan perlu mempersiapkan dan mengambil tindakan untuk melakukan aktivitas migrasi.

Perusahaan perlu merencanakan peningkatan tanpa batas ke VMware vSphere 7.x dan VMware NSX-T dan memanfaatkan keamanan terbaru, otomatisasi, skalabilitas jaringan, dan banyak lagi.

IBM® Cloud dapat membantu bisnis meningkatkan ke vSphere dan NSX-T terbaru. Sebelum Anda mulai memigrasikan beban kerja, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

  1. Memahami beban kerja: Instans berbasis NSX-V yang ada telah diterapkan sebelumnya dan menghosting beban kerja dan konfigurasi jaringan NSX-V saat ini. Untuk transisi yang mulus, penting untuk memahami lingkungan, beban kerja yang diterapkan di dalamnya dan NSX-V dengan konfigurasi jaringan underlay. 
  2. Analisis kebutuhan kapasitas Anda: Sebelum Anda menerapkan target vCenter Server berbasis NSX-T baru, perkirakan kebutuhan kapasitas Anda secara menyeluruh. Optimalkan dan ukurlah host dan klaster baru Anda dengan menggunakan opsi perangkat keras terbaru yang tersedia di IBM® Cloud. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat memeriksa opsi terbaru di konsol IBM® Cloud for VMware Solutions atau menghubungi perwakilan penjualan lokal Anda.
  3. Jangan lupa kebutuhan jaringan Anda: Anda dapat menerapkan vCenter Server baru dengan instance NSX-T di VLAN baru dan pod baru, atau Anda dapat menggunakan VLAN yang ada. 25GE NIC mungkin tidak tersedia di pod yang sama. Selain itu, Anda tidak dapat pindah subnet antar VLAN jika, misalnya, Anda perlu menggunakan kembali alamat IP publik. Analisis kebutuhan jaringan Anda dan kemudian putuskan.
  4. Konfigurasi jaringan dari NSX-V ke NSX-T: Karena arsitektur NSX-T berbeda, Anda memiliki kesempatan untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan overlay dan konfigurasi berdasarkan praktik terbaik NSX-T. NSX-T menawarkan kemampuan membuat skrip, atau Anda bisa menggunakan Terraform untuk menentukan topologi Anda. Sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan alat Koordinasi MigrasiNSX-T atau alat pihak ketiga untuk memigrasikan konfigurasi jaringan, firewall, dan aturan penyeimbangan beban yang sudah ada.
  5. Eksten@@ si Jaringan Lapisan 2 (L2) dengan Bridging atau HCX: Ekstensi L2 biasanya digunakan antara sakelar logis NSX-V dan segmen overlay NSX-T. Anda dapat menggunakan NSX-T Bridging atau HCX Network Extension di sini. HCX juga menyediakan alat untuk migrasi massal dan vMotion.
  6. Pilih opsi terbaik untuk memigrasi beban kerja: Setelah konfigurasi jaringan dimigrasi atau disiapkan untuk migrasi, Anda dapat mulai memigrasikan beban kerja antar lingkungan. Di sini, Anda memiliki pilihan berbagai metode. Dengan HCX, Anda memiliki satu alat untuk melakukan ekstensi L2 dan migrasi. Anda juga dapat menggunakan Advanced vMotion dan penyimpanan vMotion antar lingkungan. Selain itu, Anda bisa menggunakan layanan dan alat dari Zerto atau Veeam.
 
Desain 3D bola yang menggelinding di lintasan

Berita + Insight AI terbaru  

Temukan insight dan berita yang dikurasi oleh para pakar tentang AI, cloud, dan lainnya di Buletin Think mingguan. 

Arah ke depan

Di IBM® Cloud, migrasi VMware NSX-V ke VMware NSX-T dilakukan dengan mengikuti model migrasi lift-and-shift VMware®. Dalam pendekatan ini, otomatisasi IBM® Cloud digunakan untuk menerapkan instance vCenter Server baru pada VLAN yang sama atau berbeda. Dengan tindakan ini, Anda dapat melakukan migrasi NSX-V ke NSX-T dan migrasi beban kerja:

Migrasi VMware NSX-V ke VMware NSX-T

Diagram ini menunjukkan arsitektur lift-and-shift yang memanfaatkan penerapan otomatis VMware Solutions. Pendekatan migrasi lift-and-shift memungkinkan Anda melakukan hal berikut:

  • Rencanakan migrasi secara fleksibel berdasarkan kebutuhan beban kerja Anda.
  • Mengadopsi pendekatan migrasi modular; misalnya, evakuasi subnet parSIAL.
  • Konfigurasikan topologi jaringan baru di lingkungan NSX-T.
  • Fail-back dari suatu gelombang migrasi, karena lingkungan NSX-V yang ada masih berjalan.
  • Secara logis memperluas jaringan antara kedua lingkungan untuk migrasi jaringan yang lancar.
  • Migrasikan beban kerja secara bertahap dari NSX-V ke NSX-T.
AI Academy

Mencapai kesiapan AI dengan hybrid cloud

Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulumnya dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memprioritaskan investasi AI yang dapat mendorong pertumbuhan.
Buka episode

Pelajari lebih lanjut

IBM® berkomitmen untuk mendukung pelanggannya dan membuat migrasi ini semulus mungkin.

Lihat dokumentasi Migrasi NSX V2T dan FAQ:

Sebagai alternatif penerapan otomatisasi, manfaatkan kemampuan VPC Bare metal untuk target migrasi dengan mengikuti tutorial solusi roll-your-own VPC.

IBM® berkomitmen untuk mendukung pelanggannya dan membuat migrasi ini semulus mungkin.

Penulis

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

Sumber daya

Mulai perjalanan migrasi cloud Anda

Akses insight penting tentang migrasi cloud dengan laporan terbaru IBM. Temukan 10 fakta teratas yang perlu diketahui setiap pemimpin teknologi.
Memahami IaaS, PaaS, dan SaaS: Memilih solusi cloud yang tepat

Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Migrasi aplikasi: Berpindah ke masa depan

Temukan proses migrasi aplikasi di seluruh platform atau lingkungan sambil memastikan gangguan minimal dan kinerja yang dioptimalkan. Pelajari strategi, contoh penggunaan, dan tahapan migrasi aplikasi lama dan modern.
Migrasi cloud yang mudah dengan lift and shift

Pelajari cara mentransisikan aplikasi Anda ke cloud dengan cepat dengan strategi lift and shift, guna mempertahankan infrastruktur yang ada sekaligus mendapatkan manfaat cloud. Jelajahi keunggulan, beban kerja VMware, dan contoh penggunaan yang membuat pendekatan ini menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis.
Migrasikan VMware vSphere ke IBM Cloud dengan mudah

Migrasikan beban kerja VMware vSphere ke IBM Cloud dengan RackWare Management Module (RMM), alat migrasi layanan mandiri yang menawarkan migrasi otomatis.
Optimalkan migrasi cloud Anda dengan IBM Turbonomic

Rencanakan dan percepat proyek migrasi cloud Anda secara efisien dengan IBM Turbonomic. Dapatkan insight yang dapat ditindaklanjuti terkait beban kerja aplikasi, optimalkan kinerja, dan hemat biaya sekaligus memastikan transisi cloud yang lancar.

Solusi terkait
IBM Cloud Pak for Network Automation

Otomatiskan penyediaan dan orkestrasi jaringan di cloud untuk menyederhanakan migrasi, meningkatkan ketangkasan, dan memastikan operasi yang lancar.

 Jelajahi Cloud Pak Automation
IBM Instana Observability

IBM Instana Observability mengotomatiskan application discovery, pemantauan, pelacakan, dan analisis akar masalah untuk lingkungan layanan mikro.

 Jelajahi Instana
IBM Turbonomic Application Resource Management

IBM Turbonomic adalah perangkat lunak manajemen sumber daya aplikasi yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan kinerja, biaya, dan kepatuhan lingkungan multicloud. Perangkat ini tersedia sebagai SaaS atau untuk hosting mandiri.

 Jelajahi Turbonomic
Ambil langkah selanjutnya

Percepat perjalanan migrasi cloud Anda dengan layanan konsultasi pakar dari IBM. Temukan bagaimana solusi kami dapat membantu Anda bertransisi ke cloud secara efisien, atau pesan demo langsung untuk melihat manfaat penerapan Turbonomic.

 Jelajahi Layanan Migrasi IBM Cloud Pesan demo langsung