Migrasi dari VMware NSX-V ke NSX-T

Perusahaan perlu merencanakan peningkatan tanpa batas ke VMware vSphere 7.x dan VMware NSX-T dan memanfaatkan keamanan terbaru, otomatisasi, skalabilitas jaringan, dan banyak lagi.

IBM® Cloud dapat membantu bisnis meningkatkan ke vSphere dan NSX-T terbaru. Sebelum Anda mulai memigrasikan beban kerja, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: