Migrasi dari VMware NSX-V ke NSX-T

Perusahaan perlu merencanakan peningkatan tanpa batas ke VMware vSphere 7.x dan VMware NSX-T dan memanfaatkan keamanan terbaru, otomatisasi, skalabilitas jaringan, dan banyak lagi.
IBM® Cloud dapat membantu bisnis meningkatkan ke vSphere dan NSX-T terbaru. Sebelum Anda mulai memigrasikan beban kerja, berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
Di IBM® Cloud, migrasi VMware NSX-V ke VMware NSX-T dilakukan dengan mengikuti model migrasi lift-and-shift VMware®. Dalam pendekatan ini, otomatisasi IBM® Cloud digunakan untuk menerapkan instance vCenter Server baru pada VLAN yang sama atau berbeda. Dengan tindakan ini, Anda dapat melakukan migrasi NSX-V ke NSX-T dan migrasi beban kerja:
Diagram ini menunjukkan arsitektur lift-and-shift yang memanfaatkan penerapan otomatis VMware Solutions. Pendekatan migrasi lift-and-shift memungkinkan Anda melakukan hal berikut:
IBM® berkomitmen untuk mendukung pelanggannya dan membuat migrasi ini semulus mungkin.
Lihat dokumentasi Migrasi NSX V2T dan FAQ:
Sebagai alternatif penerapan otomatisasi, manfaatkan kemampuan VPC Bare metal untuk target migrasi dengan mengikuti tutorial solusi roll-your-own VPC.
