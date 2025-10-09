Keuntungan dan kerugian layanan mikro

Arsitektur layanan mikro telah mengubah cara organisasi membangun dan menerapkan aplikasi perangkat lunak. Alih-alih membuat satu aplikasi besar di mana semua komponen terhubung erat, layanan mikro memecah aplikasi menjadi layanan independen yang lebih kecil. Setiap layanan menangani fungsi bisnis tertentu dan dapat dikembangkan, diterapkan, dan diskalakan secara independen.
Perusahaan seperti Netflix, Uber, Amazon, Spotify dan Airbnb semuanya menggunakan layanan mikro untuk menangani jutaan pengguna dan transaksi setiap hari.
Arsitektur layanan mikro menjadi makin penting karena memecahkan tantangan yang dihadapi organisasi dengan desain aplikasi tradisional. Perusahaan dapat membangun sistem keseluruhan yang fleksibel, pulih dari kegagalan dengan mudah dan membawa fitur baru ke pasar lebih cepat.
Layanan mikro telah pindah dari tren yang muncul ke komponen kritis dari strategi TI perusahaan. Menurut Gartner, 74% organisasi yang disurvei saat ini menggunakan arsitektur layanan mikro, dengan 23% lainnya berencana untuk melakukannya.1
Sementara layanan mikro membawa peningkatan kompleksitas, manfaat mereka mendorong adopsi luas di seluruh industri. Memahami pro dan kontra layanan mikro sangat penting untuk membuat keputusan adopsi yang tepat.
Arsitektur layanan mikro mewakili perubahan mendasar dalam bagaimana aplikasi dirancang dan dibangun, bergerak menjauh dari sistem yang digabungkan erat menuju arsitektur terdistribusi. Alih-alih membangun semuanya sebagai satu sistem yang saling berhubungan, pengembang memecah fungsionalitas menjadi layanan terpisah yang digabungkan secara longgar. Setiap modul yang dapat digunakan secara independen berfokus pada kemampuan bisnis tertentu dan beroperasi dengan penyimpanan data, logika bisnis, dan antarmuka komunikasi sendiri.
Konsep layanan mikro dapat ditelusuri hingga tahun 2010-an dan pergeseran dari arsitektur berorientasi layanan (SOA), sebuah pendekatan di mana aplikasi bisnis dibangun dari komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang disebut layanan.
Layanan mikro dibangun di atas prinsip-prinsip SOA. Layanan lebih kecil dan tim memiliki lebih banyak otonomi, sementara kontrol terpusat diminimalkan. Arsitektur ini mendapatkan daya tarik seiring dengan meningkatnya komputasi cloud dan pengembangan cloud-native. Perusahaan teknologi besar seperti Amazon dan Netflix memelopori pendekatan ini karena mereka membutuhkan lebih banyak fleksibilitas dan kemampuan untuk menskalakan berbagai bagian aplikasi mereka secara mandiri.
Saat ini, layanan mikro telah menjadi arus utama, dengan ekosistem alat dan platform yang kuat yang membuatnya dapat diakses oleh organisasi dari semua ukuran. Pasar arsitektur layanan mikro global bernilai USD 376,08 miliar pada tahun 2023. Pasar ini diproyeksikan mencapai USD 523,20 miliar pada tahun 2030, tumbuh pada CAGR 4,9% dari 2024 hingga 2030.2
Memahami perbedaan antara layanan mikro dan aplikasi monolitik menunjukkan mengapa begitu banyak organisasi melakukan transisi. Dalam aplikasi monolitik, semuanya dibangun sebagai satu unit dengan basis kode tunggal. Misalnya, aplikasi web perusahaan yang menangani pesanan pelanggan, manajemen inventaris, dan penagihan akan memiliki semua fungsi ini terintegrasi dengan erat. Mengubah satu bagian membutuhkan pemahaman bagaimana hal itu mempengaruhi yang lain.
Meskipun kesederhanaan ini membuat pengembangan perangkat lunak awal menjadi lebih sederhana, namun hal ini menimbulkan masalah saat aplikasi berkembang. Setiap perubahan memerlukan pembangunan kembali dan penerapan ulang seluruh aplikasi. Jika lebih banyak kapasitas diperlukan dalam arsitektur monolitik, seluruh aplikasi harus diskalakan, bahkan bagian yang tidak memerlukan peningkatan kapasitas kinerja.
Layanan mikro memecahkan masalah ini dengan memecah aplikasi menjadi beberapa layanan terpisah yang berbicara satu sama lain melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API). Setiap layanan memiliki basis kode dan basis data sendiri dan dapat diterapkan secara independen.
Platform musik Spotify misalnya, yang memiliki ratusan juta pengguna di seluruh dunia. Ketika permintaan streaming musik melonjak selama rilis album utama, Spotify meningkatkan pengiriman audio dan layanan daftar putar tanpa mempengaruhi autentikasi pengguna atau pemrosesan pembayaran. Pendekatan ini memungkinkan tim yang berbeda untuk bekerja pada layanan individu pada saat yang sama tanpa konflik.
Arsitektur layanan mikro memang memperkenalkan peningkatan kompleksitas dalam mengelola sistem terdistribusi. Banyak organisasi mengambil pendekatan hibrida, menggabungkan layanan mikro dengan sistem monolitik, fungsi nirserver, dan pola arsitektur lainnya, berdasarkan apa yang paling sesuai untuk contoh penggunaan tertentu.
Layanan mikro bekerja melalui kombinasi pola arsitektur, metode komunikasi, dan teknologi pendukung. Setiap layanan mikro berjalan sebagai prosesnya sendiri dan menyajikan fitur-fiturnya melalui REST API, antrean pesan, atau aliran peristiwa. Layanan berkomunikasi melalui jaringan untuk berbagi data dan memicu tindakan.
Misalnya, ketika pelanggan memesan makanan melalui Uber Eats, beberapa layanan bekerja bersama secara berurutan. Sistem memeriksa ketersediaan restoran, memproses pembayaran, menetapkan driver pengiriman dan mengirimkan pembaruan kepada pelanggan. Sebuah API gateway biasanya mengelola komunikasi ini, bertindak sebagai titik masuk tunggal yang merutekan permintaan ke layanan mikro yang tepat.
Teknologi kontainerisasi, seperti Docker, telah menjadi sangat penting untuk layanan mikro. Kontainer mengemas setiap layanan mikro dengan semua yang diperlukan untuk menjalankannya, menciptakan unit standar yang bekerja dengan cara yang sama di berbagai lingkungan.
Kubernetes dan platform cloud serupa membawa kemajuan ini lebih jauh dengan mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan pengelolaan kontainer-kontainer ini. Mereka menangani penemuan layanan, penyeimbangan beban, pemantauan kesehatan, dan pemulihan otomatis ketika terjadi kegagalan.
Penyedia cloud utama seperti Microsoft Azure, IBM Cloud® dan Google Cloud Platform semuanya menawarkan alat komprehensif dan layanan terkelola untuk menyebarkan dan mengatur layanan mikro.
Di luar kontainer, layanan mikro bergantung pada teknologi lain seperti service meshes untuk mengelola komunikasi antar layanan, pelacakan terdistribusi untuk pemantauan permintaan dan alat API management untuk mengendalikan akses. Sistem manajemen konfigurasi memungkinkan layanan mengambil pengaturan secara dinamis dan platform logging terdistribusi menarik log dari semua layanan ke satu tempat.
Manfaat dari integrasi arsitektur layanan mikro sangat luas. Keuntungan utama termasuk yang paling menonjol:
Organisasi menskalakan dengan tepat apa yang mereka butuhkan dengan layanan mikro. Misalnya, selama musim puncak, perusahaan platform akomodasi perjalanan Airbnb meningkatkan layanan pencarian dan pemesanan sambil menjaga layanan lain seperti pesan tuan rumah dan sistem ulasan pada kapasitas normal.
Layanan yang berbeda menggunakan strategi penskalaan yang berbeda berdasarkan kebutuhan mereka. Pendekatan modular ini mengurangi biaya infrastruktur dan meningkatkan efisiensi sumber daya dibandingkan dengan penskalaan seluruh aplikasi monolitik.
Tim kecil dan otonom memiliki layanan khusus dari ujung ke ujung. Setiap tim memilih teknologi terbaik untuk layanan mereka dan pindah dengan kecepatan mereka sendiri tanpa menunggu koordinasi atau siklus penempatan ulang di seluruh organisasi.
Perusahaan dapat menguji ide dengan cepat, mengulangi dengan cepat, dan merespons perubahan pasar lebih cepat dengan membangun fitur seperti layanan baru yang terhubung ke yang sudah ada.
Jika mesin rekomendasi mogok, pengguna masih dapat menelusuri produk, menambahkan item ke keranjang mereka, dan melakukan check out. Pemutus sirkuit dan pola serupa memungkinkan layanan menangani kegagalan dengan lancar ketika dependensi tidak responsif.
Ketahanan ini sangat penting bagi perusahaan di mana biaya waktu henti mencapai ribuan dolar per menit. Seluruh aplikasi jarang turun, bahkan ketika komponen individu gagal, karena kesalahan tetap terisolasi.
Organisasi menghemat uang melalui manajemen sumber daya yang efisien, menskalakan hanya layanan yang membutuhkan kapasitas lebih besar daripada seluruh aplikasi. Tim pengembangan dapat mengoptimalkan biaya dengan memilih tumpukan teknologi yang paling tepat untuk kebutuhan spesifik setiap layanan, menghindari biaya rekayasa berlebihan atau menerapkan solusi Kelas Enterprise secara seragam. Model layanan mikro berbasis cloud pay-as-you-go menyelaraskan biaya secara langsung dengan penggunaan aktual.
Survei IBM, Microservices in the Enterprise, 2021, menemukan bahwa 87% dari lebih dari 1.200 eksekutif TI, eksekutif pengembang, dan pengembang setuju bahwa adopsi layanan mikro sepadan dengan biaya dan upaya yang dikeluarkan.
Tim DevOps dapat memperkenalkan komponen baru dengan lancar tanpa menyebabkan waktu henti, karena operasi independen dari setiap layanan.
Pengujian otomatis, pipeline penerapan, dan infrastruktur sebagai kode (IaC) bekerja dengan baik dengan layanan mikro, menciptakan budaya rilis yang cepat dan andal.
Setiap layanan mikro dapat menggunakan teknologi yang berbeda, termasuk bahasa pemrograman (misalnya, Java™, Python), kerangka kerja dan basis data yang paling cocok untuk fungsi spesifiknya. Tim tidak terkunci dalam satu tumpukan teknologi untuk seluruh aplikasi.
Organisasi dapat mengadopsi teknologi baru secara bertahap, bereksperimen dengan alat yang muncul dan memanfaatkan solusi khusus di mana mereka memberikan nilai paling besar.
Meskipun menawarkan manfaat besar, ada beberapa kelemahan layanan mikro yang harus diatasi oleh organisasi:
Menguji aplikasi berbasis layanan mikro memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan aplikasi monolitik. Semua dependensi, caching, dan akses data memerlukan verifikasi untuk kinerja yang tepat. Lingkungan pengujian melibatkan beberapa layanan yang berjalan secara bersamaan dengan konfigurasi dan data yang tepat.
Seiring pertumbuhan layanan, skenario pengujian berkembang. Mempertahankan konsistensi data pengujian dan integritas data di seluruh layanan membutuhkan perencanaan strategis.
Komunikasi jaringan antara layanan mikro menciptakan persyaratan keamanan yang ditingkatkan. Gerbang API membutuhkan autentikasi dan enkripsi yang tepat.
Mengelola kredensial dan token akses di beberapa layanan mikro memerlukan koordinasi yang bijaksana dan tim keamanan memerlukan alat visibilitas yang kuat untuk memantau aktivitas di seluruh arsitektur terdistribusi.
Pertimbangan desain menjadi penting ketika mengoordinasikan komunikasi antar layanan. Panggilan antar layanan menambah latensi jaringan dibandingkan dengan panggilan fungsi dalam proses dan penundaan ini terakumulasi saat permintaan mengalir melalui beberapa layanan.
Fitur ketahanan jaringan seperti logika coba ulang, batas waktu, dan penanganan kegagalan menjadi praktik standar. Mengelola versi API juga membutuhkan perencanaan yang cermat karena layanan berkembang secara independen.
Setiap layanan mikro yang mengelola basis datanya sendiri menciptakan tantangan manajemen data. Mempertahankan konsistensi ketika transaksi menjangkau beberapa basis data memerlukan pola tertentu dan pelaporan membutuhkan pendekatan yang berbeda ketika data didistribusikan daripada terpusat.
Arsitektur layanan mikro membutuhkan perencanaan yang disengaja dan eksekusi yang cermat. Praktik-praktik terbaik mencakup strategi-strategi utama berikut ini:
Batasan layanan harus selaras dengan kemampuan bisnis daripada fungsi teknis. Setiap layanan membutuhkan kepemilikan yang jelas dan tanggung jawab yang terfokus.
Pendekatan ini mencegah layanan menjadi terlalu terperinci atau menyebar ke komponen yang sulit digunakan yang mengalahkan tujuan layanan mikro.
Penelusuran terdistribusi, pencatatan terpusat, dan pengumpulan metrik di semua layanan sangat penting. Ketika masalah muncul, debugging di beberapa layanan menjadi hampir tidak mungkin tanpa visibilitas ini.
Gateway API membantu mengkonsolidasikan fitur-fitur umum seperti autentikasi, pembatasan tarif, dan perutean di satu tempat daripada menduplikasi logika ini di seluruh layanan.
Bangun pemutus sirkuit, coba lagi logika, dan strategi fallback ke dalam desain layanan. Ini dan pola desain layanan mikro lainnya memberikan pendekatan yang andal untuk tantangan umum.
Pipeline penerapan otomatis memungkinkan tim mengirimkan layanan secara independen sambil menjaga stabilitas sistem. Ketika respons langsung tidak diperlukan, komunikasi melalui antrean pesan atau event streams membuat layanan tetap terhubung secara longgar daripada saling bergantung satu sama lain.
Otomatisasi infrastruktur menjadi penting seiring dengan bertambahnya jumlah layanan. Menerapkan orkestrasi kontainer, otomatisasi penerapan, dan manajemen konfigurasi lebih awal untuk menghindari kemacetan operasional.
