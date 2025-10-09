Keuntungan dan kerugian layanan mikro

Arsitektur layanan mikro telah mengubah cara organisasi membangun dan menerapkan aplikasi perangkat lunak. Alih-alih membuat satu aplikasi besar di mana semua komponen terhubung erat, layanan mikro memecah aplikasi menjadi layanan independen yang lebih kecil. Setiap layanan menangani fungsi bisnis tertentu dan dapat dikembangkan, diterapkan, dan diskalakan secara independen.

Perusahaan seperti Netflix, Uber, Amazon, Spotify dan Airbnb semuanya menggunakan layanan mikro untuk menangani jutaan pengguna dan transaksi setiap hari.

Arsitektur layanan mikro menjadi makin penting karena memecahkan tantangan yang dihadapi organisasi dengan desain aplikasi tradisional. Perusahaan dapat membangun sistem keseluruhan yang fleksibel, pulih dari kegagalan dengan mudah dan membawa fitur baru ke pasar lebih cepat.

Layanan mikro telah pindah dari tren yang muncul ke komponen kritis dari strategi TI perusahaan. Menurut Gartner, 74% organisasi yang disurvei saat ini menggunakan arsitektur layanan mikro, dengan 23% lainnya berencana untuk melakukannya.1

Sementara layanan mikro membawa peningkatan kompleksitas, manfaat mereka mendorong adopsi luas di seluruh industri. Memahami pro dan kontra layanan mikro sangat penting untuk membuat keputusan adopsi yang tepat.