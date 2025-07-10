Apakah ini terdengar familiar? Anda ingin menerapkan AI di perusahaan Anda, tetapi Anda tidak yakin bagaimana membuktikan nilainya atau bagaimana Anda dapat mendanai investasinya. Model “stage gate” dapat membantu Anda mengukur dampak dari waktu ke waktu untuk membuktikan nilai dan membuka dana untuk tahap pekerjaan AI berikutnya.
Siapa pun yang ingin mengukur hasil AI perlu membuka pikiran mereka terhadap kemungkinan hasil yang tidak jelas. Perusahaan sering fokus pada produktivitas saja. Berpikirlah lebih luas tentang hasil lain: efisiensi biaya, seperti percepatan waktu ke pasar, atau promosi pertumbuhan pendapatan, seperti pengurangan churn pelanggan.
Anda juga harus memiliki pola pikir pengujian dan eksperimen, dengan fokus pada pengukuran KPI untuk menginformasikan langkah selanjutnya. Dan Anda harus terus mencari langkah selanjutnya—AI bukanlah jenis investasi “satu kali dan selesai”. AI membutuhkan tata kelola, pelatihan, tenaga kerja multidisiplin, pemeliharaan dan banyak lagi. AI dapat memberikan peningkatan pengembalian dari waktu ke waktu karena adopsi meningkat dan contoh penggunaan berkembang.
Menerapkan AI bisa terasa seperti upaya yang menakutkan dengan investasi awal yang signifikan, tetapi tidak harus demikian. Daripada berinvestasi dalam banyak solusi AI sekaligus, mulailah dengan solusi yang menurut Anda dapat mendorong dampak bisnis paling besar bagi organisasi Anda.
Tanyakan pada diri sendiri: Di mana Anda dapat mendorong dampak paling besar dalam organisasi Anda? Entah dengan mendorong lebih banyak pendapatan untuk mengimbangi biaya implementasi AI atau dengan menghilangkan biaya sehingga Anda dapat mendanai fase kerja berikutnya?
Dengan menggunakan proses “stage gating”, Anda dapat menilai efektivitas dan dampak solusi yang didukung AI sebelum membuat komitmen yang lebih besar.
Mulailah dengan mengidentifikasi “alur kerja” tingkat tinggi utama atau area fungsional dalam organisasi Anda. Untuk maskapai penerbangan, ini bisa berupa area seperti tiket dan reservasi, operasi darat untuk memelihara dan memindahkan pesawat di bandara, atau pengalaman penumpang di pesawat.
Selanjutnya, buat lebih banyak “segmen alur kerja” terpisah dalam alur kerja yang lebih besar. Bekerja dengan pakar AI, mulailah mengembangkan contoh penggunaan AI yang dapat membawa dampak positif pada segmen alur kerja. Kasus penggunaan AI ini dapat menjadi "kemampuan" produk minimum layak (MVP) potensial Anda.
Untuk memulai, pilih lima segmen alur kerja di mana kemampuan AI dapat berdampak, dan jalankan beberapa proyeksi keuangan tingkat tinggi. Ini mengharuskan Anda untuk memahami pendorong pendapatan dan biaya sehingga Anda dapat membuat proyeksi keuangan akurat setidaknya 50-60% untuk dampak potensial AI pada segmen alur kerja tersebut.
Memahami pendorong pendapatan dan biaya berarti Anda harus mengetahui "tuas" atau bagian dari segmen alur kerja apa yang berdampak langsung pada pendapatan atau biaya. Misalnya, untuk maskapai penerbangan, pendorong potensial pendapatan dalam penerbangan bisa mendapatkan upsell dari antarmuka wifi atau sistem hiburan dalam penerbangan. Sebaliknya, pendorong biaya potensial bisa berupa katering di atas pesawat.
Selanjutnya, tentukan satu atau beberapa kemampuan MVP AI yang ingin Anda danai untuk pengembangan dan pengujian awal. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan kemampuan-kemampuan mana yang akan diuji.
• Dua faktor umum yang perlu dipertimbangkan adalah: perkiraan dampak potensial dan kelayakan implementasi. Dengan memplot kemampuan Anda pada matriks yang berdampak pada sumbu y dan kelayakan pada sumbu x, Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi mana yang dapat memberikan dampak terbesar sekaligus menjadi yang paling layak.
• Anda juga dapat mempertimbangkan seberapa luas basis pengguna yang ingin Anda jangkau. Beberapa kemampuan dapat memberikan dampak besar bagi sekelompok kecil pengguna yang sangat terlibat, seperti tim TI misalnya. Atau, Anda mungkin ingin menjangkau semua orang di perusahaan dengan contoh penggunaan untuk membangun keakraban dengan AI dalam workflow sehari-hari.
• Baik jika Anda memilih 1, 2, atau lebih kemampuan untuk memulai tergantung pada berapa banyak dana yang Anda miliki untuk memulai. Jika Anda memiliki beberapa kemampuan yang saling melengkapi (yaitu, pengguna akhir yang sama, pola pengembangan dan integrasi yang serupa), Anda mungkin dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar dengan meluncurkannya secara bersamaan.
• Dampak keuangan adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kemampuan pertama yang Anda pilih, karena Anda ingin dapat menggunakan pendapatan atau penghematan untuk membuka tahap pekerjaan berikutnya.
Mengembangkan rencana pengukuran dan eksperimen, termasuk kerangka waktu untuk pengujian. Mempertimbangkan:
• Berapa banyak situs atau calon pelanggan yang akan Anda uji dengan kemampuan baru ini?
• Apakah Anda akan memiliki ukuran sampel yang cukup besar untuk mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik pada KPI?
• Apakah KPI Anda terukur?
• Bagaimana Anda akan mengukurnya? Apakah ada mekanisme untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara yang mengisolasi dampak solusi AI?
• Berapa banyak data yang Anda butuhkan dan berapa lama Anda perlu menguji?
Menggunakan contoh kami sebelumnya, maskapai mungkin mempertimbangkan untuk menguji MVP dari solusi AI di bandara tertentu saja, atau hanya dengan anggota elitenya, sebelum diluncurkan ke semua pelanggan atau area layanan.
Setelah Anda memiliki rencana, ikuti proses tata kelola organisasi Anda untuk memastikan bahwa MVP selaras dengan tujuan perusahaan yang lebih besar dan untuk mengamankan pendanaan untuk proyek tersebut.
Badan pemerintahan sangat penting dalam menyelaraskan dukungan dan menetapkan visi untuk MVP, terutama dengan teknologi baru seperti AI. Seperti yang ditunjukkan melalui kerja IBM dengan PepsiCo, dewan tata kelola PepsiCo membantu merampingkan ide-ide AI dengan menilai, memvalidasi, dan menyetujui contoh penggunaan terhadap prinsip-prinsip AI yang bertanggung jawab. Dewan juga berbagi praktik terbaik dan akselerator sambil membantu mengurangi risiko untuk mendorong kesuksesan di MVP masa depan.
Setelah dana diperoleh, Anda dapat mengembangkan dan menerapkan MVP. Panduan untuk bereksperimen dengan AI ini membagikan kiat tentang cara bereksperimen, termasuk memilih pengguna percontohan, menentukan contoh penggunaan yang relevan, dan memberikan pelatihan dan dukungan.
Setelah meluncurkan MVP, mulailah melacak KPI yang Anda tentukan, dengan menggunakan kemampuan data yang Anda inventarisasi pada langkah 4. Teknologi AI dapat melacak KPI itu sendiri dengan menggunakan (penggunaan produk) atau melalui metode lain seperti output atau survei. Ini dapat bervariasi berdasarkan strategi yang dikembangkan pada langkah 4.
Jika MVP telah mencapai target KPI yang telah ditetapkan, tentukan apakah akan melanjutkan pendanaan untuk implementasi skala penuh kemampuan AI. Sebuah maskapai sekarang mungkin mempertimbangkan untuk menerapkan solusi AI untuk semua pelanggan di semua bandara yang dilayaninya.
Secara paralel, putuskan apakah Anda ingin membuka tahap pendanaan berikutnya untuk serangkaian kemampuan MVP baru. Mengingat keberhasilan MVP ini, mungkin masuk akal untuk mengejar inisiatif lain dengan menggunakan kerangka kerja yang sama ini.
Jika KPI tidak memenuhi harapan, selidiki alasan yang mendasarinya. Apakah pengguna tidak terlibat dengan teknologi seperti yang diharapkan? Jika demikian, Anda mungkin perlu menerapkan strategi manajemen perubahan yang lebih kuat. Apakah teknologi tidak memenuhi semua KPI atau hanya satu?
Mungkin Anda perlu melihat menerapkan teknologi dengan cara yang berbeda atau mendefinisikan ulang KPI Anda. Apakah teknologi tidak bekerja seperti yang diharapkan? Mintalah dukungan teknis atau cari solusi baru.
Dengan pola pikir yang tepat dan proses metodologis yang bergantung pada data dan eksperimen, Anda dapat memposisikan perusahaan Anda untuk menerapkan AI dengan cara yang cerdas dan bermanfaat.
