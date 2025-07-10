Apakah ini terdengar familiar? Anda ingin menerapkan AI di perusahaan Anda, tetapi Anda tidak yakin bagaimana membuktikan nilainya atau bagaimana Anda dapat mendanai investasinya. Model “stage gate” dapat membantu Anda mengukur dampak dari waktu ke waktu untuk membuktikan nilai dan membuka dana untuk tahap pekerjaan AI berikutnya.



Siapa pun yang ingin mengukur hasil AI perlu membuka pikiran mereka terhadap kemungkinan hasil yang tidak jelas. Perusahaan sering fokus pada produktivitas saja. Berpikirlah lebih luas tentang hasil lain: efisiensi biaya, seperti percepatan waktu ke pasar, atau promosi pertumbuhan pendapatan, seperti pengurangan churn pelanggan.

Anda juga harus memiliki pola pikir pengujian dan eksperimen, dengan fokus pada pengukuran KPI untuk menginformasikan langkah selanjutnya. Dan Anda harus terus mencari langkah selanjutnya—AI bukanlah jenis investasi “satu kali dan selesai”. AI membutuhkan tata kelola, pelatihan, tenaga kerja multidisiplin, pemeliharaan dan banyak lagi. AI dapat memberikan peningkatan pengembalian dari waktu ke waktu karena adopsi meningkat dan contoh penggunaan berkembang.



Menerapkan AI bisa terasa seperti upaya yang menakutkan dengan investasi awal yang signifikan, tetapi tidak harus demikian. Daripada berinvestasi dalam banyak solusi AI sekaligus, mulailah dengan solusi yang menurut Anda dapat mendorong dampak bisnis paling besar bagi organisasi Anda.

Tanyakan pada diri sendiri: Di mana Anda dapat mendorong dampak paling besar dalam organisasi Anda? Entah dengan mendorong lebih banyak pendapatan untuk mengimbangi biaya implementasi AI atau dengan menghilangkan biaya sehingga Anda dapat mendanai fase kerja berikutnya?



Dengan menggunakan proses “stage gating”, Anda dapat menilai efektivitas dan dampak solusi yang didukung AI sebelum membuat komitmen yang lebih besar.