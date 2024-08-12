Kerangka kerja Anti-Pencucian Uang (AML) dan Global Financial Compliance (GFC) adalah dasar untuk menjaga integritas sistem keuangan. Kebijakan AML dirancang untuk mencegah pelaku kejahatan menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sebagai pendapatan yang sah. Demikian pula, GFC mencakup serangkaian peraturan yang luas yang bertujuan untuk memastikan lembaga keuangan beroperasi dalam standar hukum yang ditetapkan oleh badan pengatur. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk menghindari denda yang besar dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Inisiatif AML dan GFC sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang, pendanaan teroris, dan penipuan. Kerangka kerja ini memerlukan pemantauan, pelaporan, dan pembaruan berkelanjutan untuk mengatasi ancaman yang berkembang dan perubahan peraturan. Lembaga keuangan harus menerapkan sistem yang kuat untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, melakukan uji tuntas pelanggan secara menyeluruh, dan memelihara catatan terperinci. Integrasi AI generatif ke dalam sistem ini dapat meningkatkan efektivitasnya dengan menyediakan analisis real-time, meningkatkan kemampuan deteksi, dan merampingkan alur kerja kepatuhan.