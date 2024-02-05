Memanfaatkan teknologi manajemen identitas dan akses IBM® sangat penting bagi pemerintah atau lembaga federal yang menerapkan program Manajemen Identitas, Kredensial, dan Akses Federal (FICAM). Solusi IBM® dirancang dengan cermat untuk berintegrasi dengan lancar dengan infrastruktur yang ada, memungkinkan lembaga untuk meningkatkan keamanan tanpa perlu modifikasi ekstensif pada sistem mereka saat ini. Interoperabilitas ini sangat penting karena memungkinkan peningkatan langkah-langkah keamanan tanpa gangguan, terutama dalam pengaturan pemerintah di mana berbagai sistem lama sering beroperasi. Selain itu, teknologi IBM® andal dalam mendukung protokol modern seperti OAuth dan FIDO2, sehingga membantu lembaga mempertahankan akses yang aman dan ramah pengguna, sekaligus menjaga integritas serta kerahasiaan data di lingkungan digital yang beragam dan terus berkembang.

Selain itu, solusi IBM® menyediakan dukungan yang luas untuk lingkungan legacy, sebuah fitur yang sangat berharga bagi lembaga yang masih bergantung pada teknologi lama. Hal ini memungkinkan lembaga untuk tetap menggunakan sistem yang sudah ada sambil memperoleh manfaat dari fitur keamanan dan kepatuhan yang canggih, sehingga menghadirkan pendekatan keamanan yang seimbang dan adaptif. Selain itu, dukungan menyeluruh terhadap kredensial Personal Identity Verification (PIV) dan Common Access Card (CAC) yang ditawarkan oleh teknologi IBM® memainkan peran yang sangat krusial di lingkungan federal. Hal ini memfasilitasi akses yang aman dan andal ke informasi serta sistem yang sensitif, sekaligus memberikan kendali akses yang cermat kepada lembaga, sehingga melindungi dari akses tidak sah dan potensi pelanggaran keamanan.

Intinya, teknologi manajemen identitas dan akses IBM® menawarkan pendekatan keamanan yang beragam dan mudah beradaptasi. Hal ini memungkinkan lembaga pemerintah untuk memperkuat postur keamanan, melindungi aset sensitif, mematuhi standar keamanan yang terus berkembang, serta menjaga efisiensi operasional dan kenyamanan pengguna di tengah lingkungan teknologi operasional pemerintahan yang beragam.