Mengelola beban kerja AI dalam skala besar memerlukan menerapkan, pengoperasian, dan pengoptimalan model AI dan aplikasi di lingkungan perusahaan yang kompleks. Proses ini mencakup seluruh siklus proses kecerdasan buatan (AI), mulai dari pelatihan awal hingga inferensi produksi.
Memindahkan aplikasi dari program percontohan ke produksi penuh merupakan tahap yang rumit dalam operasi. Sebagai contoh, perusahaan jasa keuangan sering menjalankan model deteksi penipuan yang menilai transaksi secara real time bersama asisten yang menghadap pelanggan. Tiap-tiap skenario ini memiliki persyaratan latensi, kebutuhan residensi data, dan kontrol kepatuhan yang berbeda.
Saat ini, sebagian besar organisasi perusahaan dalam produksi mengelola banyak sistem seperti ini sekaligus. Tantangannya tidak menjadi lebih ringan dengan ditambahkannya lebih banyak sistem; sebaliknya, tantangan menjadi berlipat ganda. Dalam studi IBM Institute for Business Value (IBV), 77% eksekutif mengatakan bahwa mereka perlu mengadopsi AI dengan cepat agar tetap kompetitif. Namun, hanya 25% yang sangat setuju bahwa infrastruktur TI organisasi mereka dapat mendukung penskalaan AI di seluruh perusahaan.
Pelatihan model dan inferensi AI memiliki tuntutan yang berbeda. Pelatihan membutuhkan komputasi besar-besaran yang berjalan terus-menerus di semua klaster prosesor khusus. Inferensi, sebaliknya, berjalan dalam produksi, di mana latensi dan ketersediaan lebih penting daripada daya pemrosesan mentah.
Menurut McKinsey, beban kerja inferensi diproyeksikan akan mencakup lebih dari setengah dari semua komputasi AI pada tahun 2030. Pergeseran ini menunjukkan bahwa menjalankan model secara efisien menjadi perhatian bisnis yang sama pentingnya dengan membangun model.1
Mengingat semua kompleksitas ini, mengelola beban kerja AI dalam skala besar bukanlah sekadar masalah teknologi. Ini adalah masalah operasional. Organisasi yang melakukan pekerjaan ini dengan baik berarti dapat menerapkan praktik terbaik di seluruh infrastruktur, tata kelola, dan operasi sehari-hari.
Dibandingkan dengan beban kerja tradisional, beban kerja AI biasanya memproses data tidak terstruktur (misalnya, gambar, teks, audio) dengan kompleksitas yang tidak mampu ditangani oleh infrastruktur TI standar.
Komputasi menjadi sumber daya yang paling terbebani. Pelatihan dan inferensi memerlukan unit pemrosesan grafis (graphic processing unit, GPU) dan Unit Pemrosesan Tensor (Tensor Processing Unit, TPU) yang biaya penyediaan dan pengoperasiannya lebih mahal dibandingkan dengan komputasi standar. Akibatnya, prediktabilitas biaya dan alokasi sumber daya menjadi tantangan berkelanjutan.
Infrastruktur pusat data menambahkan lapisan lain. Pelatihan beban kerja AI membutuhkan klaster komputasi berkepadatan tinggi dengan pendinginan canggih, sementara beban kerja inferensi memerlukan akses berlatensi rendah ke data dan aplikasi. Keduanya membebani infrastruktur pusat data yang lebih tua. Kendala energi juga makin memengaruhi skalabilitas, sehingga ketersediaan daya menjadi perhatian penting.
Persyaratan kinerja juga menjadi lebih kompleks. Penundaan dan hambatan tidak dapat menghambat aplikasi produksi dan beban kerja inferensi perlu diposisikan dekat dengan data dan aplikasi yang dilayaninya, misalnya di lokasi edge.
Tata kelola juga menimbulkan kompleksitas di tingkat organisasi dan kepatuhan. Seiring dengan bertambahnya sistem, menjaga konsistensi silsilah data, jejak audit, dan kontrol keamanan siber menjadi makin sulit. Persyaratan residensi data dan kedaulatan data yang berbeda-beda di tiap wilayah menambah tantangan, terutama bagi organisasi dengan operasi lintas batas.
Akhirnya, keahlian operasional menimbulkan kesenjangan keterampilan bagi banyak perusahaan. Menjalankan beban kerja dalam produksi membutuhkan keahlian di bidang rekayasa data, operasi machine learning (machine learning operations, MLOps), dan manajemen infrastruktur yang masih terus dikembangkan oleh banyak organisasi.
Mengelola beberapa sistem pada berbagai tahap siklus proses juga tidak termasuk dalam alur kerja TI tradisional. Banyak tim belum siap menghadapi kompleksitas yang mengikutinya.
Tantangan yang terkait dengan beban kerja AI nyata adanya, tetapi dapat dikelola. Praktik operasional berikut, jika diterapkan secara konsisten, dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan beban kerja AI dalam skala besar.
Tidak setiap beban kerja AI memiliki kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, memperlakukannya demikian akan menyebabkan pemborosan sumber daya dan masalah kinerja. Menyesuaikan komputasi, penyimpanan, dan jaringan dengan kebutuhan setiap beban kerja akan menjaga prediktabilitas biaya.
Workload scheduler membantu tim mengalokasikan komputasi secara efisien dan menghindari pembelian sumber daya GPU yang berlebihan di lingkungan produksi.
Jika setiap tim melakukan penerapan dengan cara berbeda, pemecahan masalahnya akan menjadi terfragmentasi.
Pipeline data AI yang konsisten, alat pemantauan bersama, dan proses operasional umum mengurangi gesekan tersebut seiring bertambahnya jumlah sistem. Dengan demikian, tim-tim baru dapat bekerja lebih cepat dan kualitas lebih mudah dipertahankan.
Lebih mudah untuk menetapkan persyaratan kepatuhan sejak awal daripada menambahkannya nanti.
Organisasi yang menetapkan persyaratan residensi data, jejak audit, dan kontrol akses sejak awal alih-alih di bagian akhir cenderung akan lebih sedikit melakukan pengerjaan ulang ketika terjadi perubahan peraturan. Untuk organisasi yang beroperasi di banyak wilayah yang persyaratannya mungkin sangat berbeda satu sama lain, tugas ini sangat penting.
Menjalankan AI dalam produksi membutuhkan orang yang memahami rekayasa data, operasi model, dan manajemen infrastruktur. Di sebagian besar organisasi, kombinasi tersebut masih terus dibangun.
Baik melalui perekrutan, pelatihan, maupun kemitraan eksternal, menutup kesenjangan tersebut sejak dini akan membuat operasi berjalan lancar dan biaya tetap terkendali.
Model yang berkinerja baik saat diluncurkan tidak akan selalu berkinerja baik enam bulan kemudian. Data, kondisi, dan akurasi berubah dengan cara yang tidak selalu jelas sampai hasil bisnis terpengaruh.
Alat observabilitas seperti Prometheus dan IBM Turbonomic adalah bagian penting dari setiap penerapan produksi, yang melacak latensi, throughput, dan kinerja model dari waktu ke waktu. Jadwal pelatihan ulang dan tinjauan pemeliharaan rutin mencegah masalah kecil menjadi lebih besar.
Satu sistem mudah dikelola. Namun, sepuluh sistem di berbagai lingkungan, dengan tim, vendor, dan persyaratan kepatuhan yang berbeda, menjadi skenario yang jauh lebih kompleks.
Organisasi yang berkembang tanpa terus-menerus menghadapi krisis adalah organisasi yang memprioritaskan struktur sejak awal. Dengan kata lain, organisasi semacam ini memiliki proses dan tanggung jawab yang jelas serta alat untuk menjaga visibilitas di semua beban kerja AI yang berjalan dalam produksi.
Memenuhi tantangan dalam mengelola beban kerja AI yang dapat diskalakan membutuhkan infrastruktur AI khusus. Infrastruktur ini mencakup sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan penyimpanan yang dapat mendukung pembuatan, pelatihan, dan penerapan model AI besar, seperti model bahasa besar (LLM), di berbagai pusat data dan pusat data AI. Dari penerapan model hingga pemantauan berkelanjutan, setiap tahap memiliki kebutuhan infrastruktur berbeda.
Komponen infrastruktur untuk mengelola beban kerja AI dalam skala besar mencakup elemen-elemen berikut:
Saat ini, organisasi mengandalkan lingkungan hybrid multicloud yang menggabungkan layanan cloud publik dari berbagai vendor dan tersebar di beberapa infrastruktur penyedia cloud.
Tidak ada satu lingkungan TI yang dapat menangani semua kebutuhan beban kerja AI. Platform cloud publik—yang dihosting oleh penyedia seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, dan Google Cloud—menawarkan kapasitas GPU sesuai permintaan, demi memenuhi kebutuhan beban kerja pelatihan berskala besar pada lingkungan hyperscale. Meskipun demikian, beban kerja inferensi yang terkait dengan data sensitif pelanggan sering kali perlu disimpan di penyimpanan lokal atau di cloud pribadi demi memenuhi persyaratan peraturan.
Hybrid cloud memberi fleksibilitas bagi organisasi untuk memutuskan lokasi penyimpanan data berdasarkan kebutuhan setiap beban kerja, dengan tetap memastikan teknologi cloud-native beroperasi secara konsisten di semua lingkungan.
Beban kerja AI, khususnya pelatihan model, memerlukan sumber daya komputasi khusus, termasuk GPU (seperti NVIDIA) dan TPU, bukan unit pemrosesan pusat (CPU) yang memberi daya pada sistem perusahaan tradisional.
Kerangka kerja seperti Tensorflow dan PyTorch dibangun untuk berjalan pada perangkat keras ini dan biasanya digunakan untuk mengukur kinerja sebelum memindahkan beban kerja ke produksi. Melacak utilisasi GPU dan sumber daya di siklus pelatihan dan inferensi sangat penting untuk menjaga efisiensi biaya seiring pertumbuhan penerapannya.
Banyak organisasi kini membangun atau mengubah aplikasi AI agar menggunakan arsitektur layanan mikro, yang memecah aplikasi menjadi beberapa komponen lebih kecil yang digabungkan secara longgar dan berfokus pada fungsi bisnis tertentu.
Pendekatan ini membuat beban kerja AI lebih mudah dikembangkan, diskalakan, dan diperbarui secara mandiri, serta merupakan bagian penting dari kontainerisasi untuk penerapan di lingkungan hybrid.
Memahami cara mengelola beban kerja AI dalam kontainer berskala besar dimulai dengan memahami kontainer, yang merupakan unit komputasi yang digunakan pada infrastruktur cloud-native modern. Kontainer mengemas aplikasi dan dependensinya ke dalam unit portabel melalui runtime kontainer seperti Docker, yang merupakan platform sumber terbuka yang berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan.
Platform orkestrasi kontainer Kubernetes dapat mengotomatiskan penerapan, penskalaan, dan pengelolaan kontainer tersebut di klaster Kubernetes, yang terdiri dari node yang berupa mesin fisik atau mesin virtual. Pendekatan ini memastikan distribusi beban kerja AI dan penggunaan sumber daya yang efisien melalui penyeimbangan beban dan penskalaan otomatis.
Setiap beban kerja berjalan di podnya sendiri, yang dijadwalkan dan dipantau oleh Kubernetes. Beban kerja AI yang dibangun dan diuji di satu lingkungan dapat dipindahkan ke lingkungan lain tanpa perlu dibangun kembali ketika sistem perlu beralih antara on premises dan cloud.
Membangun dan melatih model membutuhkan akses cepat ke kumpulan data besar melalui pipeline data yang andal. Sistem berkomunikasi melalui antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface, API), sehingga perutean, akses, dan integrasi data yang konsisten di berbagai lingkungan menjadi hal penting seiring dengan bertambahnya jumlah model.
Beban kerja inferensi AI membutuhkan koneksi latensi rendah ke data dan aplikasi AI yang dilayaninya dalam produksi. Bertambahnya jumlah sistem dalam suatu organisasi dibarengi dengan meningkatnya kesulitan dalam mengelola pergerakan data, menjaga kualitas, dan memastikan data yang tepat mencapai model yang tepat. Pada teknologi inilah penyimpanan AI dibutuhkan.
MLOps menerapkan prinsip-prinsip DevOps pada machine learning (ML) dan siklus proses AI, termasuk untuk membangun, menguji, menerapkan, dan memantau model melalui pipeline CI/CD. Siklus proses ini mencakup penyajian model melalui manajemen produksi yang berkelanjutan.
Tanpa operasi machine learning (MLOPs), model akan melenceng, pelatihan ulang akan tertinggal, dan tim akan kehilangan visibilitas terhadap metrik kinerja utama, seperti latensi dan throughput.
GenAIOps memperluas MLOps ke AI generatif, di mana model dasar, sistem RAG, dan agen AI memperkenalkan pola operasional baru. Chatbot tradisional yang mengambil informasi akan relatif mudah untuk dipantau. Sistem AI agen, seperti agen virtual, dapat beroperasi dengan cara nonlinear dengan memilih antara tindakan dan membuat penyesuaian di beberapa sistem dan titik akhir.
Mengelola beban kerja AI yang dapat diskalakan akan memberikan berbagai manfaat bagi bisnis yang menjalankan sistem AI yang kompleks:
Pengelolaan beban kerja AI dalam skala besar dilaksanakan secara berbeda di setiap industri. Namun, tantangan inti yang mencakup biaya, kepatuhan, dan keandalan tetap ada di setiap sektor.
Berikut ini beberapa contohnya.
Perusahaan asuransi sering menjalankan puluhan beban kerja AI sekaligus, mulai dari pemrosesan klaim hingga deteksi penipuan, yang masing-masing memiliki persyaratan data dan kontrol kepatuhan berbeda. Mengelola volume produksi sebesar itu berarti mempertahankan kinerja tinggi di semua lini tanpa celah.
Organisasi layanan kesehatan yang memproses pencitraan medis dan data pasien menghadapi persyaratan residensi data ketat yang sering kali melarang pemindahan beban kerja AI tertentu ke cloud publik. Pemrosesan harus dilakukan di dekat lokasi penyimpanan data, dan ini memengaruhi setiap keputusan infrastruktur yang mengikutinya.
Peritel yang menskalakan model personalisasi menjelang musim puncak liburan perlu meningkatkan sumber daya komputasi dengan cepat, menangani lonjakan permintaan, dan kembali menurunkan skala secara efisien. Tantangannya adalah memastikan bahwa infrastruktur dapat mengimbangi kebutuhan bisnis.
Produsen yang menjalankan model pemeliharaan prediktif di semua lantai pabrik membutuhkan pemrosesan latensi rendah di lokasi edge dan visibilitas terpusat di semua lokasi. Jika terjadi pemadaman sistem, masalahnya tidak hanya seputar TI, karena hal ini akan menghentikan produksi.
