Memindahkan aplikasi dari program percontohan ke produksi penuh merupakan tahap yang rumit dalam operasi. Sebagai contoh, perusahaan jasa keuangan sering menjalankan model deteksi penipuan yang menilai transaksi secara real time bersama asisten yang menghadap pelanggan. Tiap-tiap skenario ini memiliki persyaratan latensi, kebutuhan residensi data, dan kontrol kepatuhan yang berbeda.

Saat ini, sebagian besar organisasi perusahaan dalam produksi mengelola banyak sistem seperti ini sekaligus. Tantangannya tidak menjadi lebih ringan dengan ditambahkannya lebih banyak sistem; sebaliknya, tantangan menjadi berlipat ganda. Dalam studi IBM Institute for Business Value (IBV), 77% eksekutif mengatakan bahwa mereka perlu mengadopsi AI dengan cepat agar tetap kompetitif. Namun, hanya 25% yang sangat setuju bahwa infrastruktur TI organisasi mereka dapat mendukung penskalaan AI di seluruh perusahaan.

Pelatihan model dan inferensi AI memiliki tuntutan yang berbeda. Pelatihan membutuhkan komputasi besar-besaran yang berjalan terus-menerus di semua klaster prosesor khusus. Inferensi, sebaliknya, berjalan dalam produksi, di mana latensi dan ketersediaan lebih penting daripada daya pemrosesan mentah.

Menurut McKinsey, beban kerja inferensi diproyeksikan akan mencakup lebih dari setengah dari semua komputasi AI pada tahun 2030. Pergeseran ini menunjukkan bahwa menjalankan model secara efisien menjadi perhatian bisnis yang sama pentingnya dengan membangun model.1

Mengingat semua kompleksitas ini, mengelola beban kerja AI dalam skala besar bukanlah sekadar masalah teknologi. Ini adalah masalah operasional. Organisasi yang melakukan pekerjaan ini dengan baik berarti dapat menerapkan praktik terbaik di seluruh infrastruktur, tata kelola, dan operasi sehari-hari.