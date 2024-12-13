Membuat keputusan pengeluaran keamanan siber cerdas pada tahun 2025

Desember adalah bulan penuh angka, dari hitungan mundur liburan hingga RSVP pesta. Namun bagi para pemimpin bisnis, angka terpenting bulan ini adalah anggaran 2025. Dengan keamanan siber menjadi fokus utama bagi banyak bisnis, hal ini kemungkinan akan menjadi salah satu item teratas dalam anggaran menjelang Tahun Baru.
Gartner memperkirakan belanja keamanan siber akan naik 15% pada 2025, dari 183,9 miliar USD menjadi 12 miliar USD. Layanan keamanan menjadi segmen dengan pertumbuhan pengeluaran tertinggi, diikuti perangkat lunak keamanan di posisi kedua dan keamanan jaringan di posisi ketiga.
“Lingkungan ancaman yang terus meningkat, pergeseran ke cloud, dan krisis bakat mendorong keamanan menjadi prioritas utama, sehingga menekan Chief Information Security Officer (CISO) untuk meningkatkan pengeluaran keamanan organisasi mereka,” kata Shailendra Upadhyay, Kepala Riset Senior di Gartner dalam siaran pers baru-baru ini. “Selain itu, organisasi saat ini menilai kebutuhan platform perlindungan titik akhir (EPP) dan deteksi serta respons titik akhir (EDR) mereka, dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan ketahanan operasional serta respons insiden setelah pemadaman CrowdStrike.”
Sementara keputusan dan peningkatan pengeluaran kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, Gartner menyoroti dua alasan utama untuk kenaikan yang diprediksi.
Alih-alih hanya membuat satu pos anggaran untuk keamanan siber, penganggaran yang tepat dimulai dengan memecah seluruh komponen dari program keamanan siber yang efektif.
Pertimbangkan hal berikut dalam anggaran Anda:
Sementara banyak organisasi mempertimbangkan gangguan bisnis dan potensi risiko saat menyusun anggaran keamanan siber, banyak yang mengabaikan dampaknya terhadap tim keamanan siber.
ISACA State of Cybersecurity 2024 and Beyond menemukan bahwa 66% profesional keamanan siber merasa peran mereka semakin penuh tekanan. Tidak mengherankan, alasan teratas (81%) menyatakan alasan utamanya adalah kompleksitas lingkungan ancaman yang meningkat. Namun, anggaran yang terbatas (45%) menempati posisi kedua, sejajar dengan tantangan retensi, perekrutan yang memburuk, dan staf yang kurang terampil atau terlatih.
Laporan tersebut menemukan bahwa lebih dari setengahnya (51%) merasa anggaran mereka kurang, naik dari 47% pada 2023. Selain itu, hanya 37% yang memperkirakan anggaran mereka akan meningkat pada 2025. Menambah beban, hanya 40% yang sangat yakin tim mereka siap menangani serangan siber. Sementara itu, 47% mengharapkan organisasi mereka mengalami serangan siber.
Ketika para pemimpin bisnis menyusun anggaran, berikut beberapa cara untuk mengurangi stres karyawan terkait anggaran 2025.
Sementara peningkatan pengeluaran keamanan siber merupakan tren positif, yang terpenting adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan investasi tersebut. Dengan membuat pilihan yang tepat untuk kebutuhan organisasi Anda, Anda dapat mengurangi risiko sekaligus meningkatkan kepuasan karyawan.