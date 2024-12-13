Membuat keputusan pengeluaran keamanan siber cerdas pada tahun 2025

Desember adalah bulan penuh angka, dari hitungan mundur liburan hingga RSVP pesta. Namun bagi para pemimpin bisnis, angka terpenting bulan ini adalah anggaran 2025. Dengan keamanan siber menjadi fokus utama bagi banyak bisnis, hal ini kemungkinan akan menjadi salah satu item teratas dalam anggaran menjelang Tahun Baru.

Gartner memperkirakan belanja keamanan siber akan naik 15% pada 2025, dari 183,9 miliar USD menjadi 12 miliar USD. Layanan keamanan menjadi segmen dengan pertumbuhan pengeluaran tertinggi, diikuti perangkat lunak keamanan di posisi kedua dan keamanan jaringan di posisi ketiga.

“Lingkungan ancaman yang terus meningkat, pergeseran ke cloud, dan krisis bakat mendorong keamanan menjadi prioritas utama, sehingga menekan Chief Information Security Officer (CISO) untuk meningkatkan pengeluaran keamanan organisasi mereka,” kata Shailendra Upadhyay, Kepala Riset Senior di Gartner dalam siaran pers baru-baru ini. “Selain itu, organisasi saat ini menilai kebutuhan platform perlindungan titik akhir (EPP) dan deteksi serta respons titik akhir (EDR) mereka, dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan ketahanan operasional serta respons insiden setelah pemadaman CrowdStrike.”