Menatap masa depan industri dengan AI, IoT, dan blockchain

Masa depan industri ada di depan dengan transformasi cepat melalui teknologi canggih seperti AI, IoT, dan blockchain.
Namun, yang membuat teknologi-teknologi ini begitu berbeda adalah kemampuan luar biasa mereka dalam mengotomatiskan seluruh infrastruktur. Dengan demikian, pengawasan terhadap proses industri dapat dilakukan dengan lebih efisien, cermat, dan terperinci. Meningkatnya globalisasi, kompleksitas produk, serta ekspektasi pelanggan mendorong perusahaan mengadopsi teknologi maju guna mengoptimalkan operasional supply chain.
Otomatisasi berbasis sensor dan teknologi cerdas tidak hanya diterapkan pada rantai pasok, tetapi juga mencakup proses manufaktur, layanan perhotelan, pemeliharaan peralatan, hingga keseluruhan operasional pabrik. Keterampilan ini membantu merevolusi industri dengan teknik berbasis data dan memungkinkan Anda memanfaatkan data ini untuk analitik.
Teknologi Internet of Things (IoT) membuka pendekatan baru yang lebih efisien biaya dalam menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antar berbagai perangkat. Blockchain menawarkan transparansi, kekekalan, keamanan, dan interoperabilitas untuk menciptakan ekosistem teknologi, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Statista memperkirakan bahwa sekitar 70 miliar perangkat IoT akan terhubung pada akhir 2025.
Selain itu, teknologi Kecerdasan Buatan (AI) memberikan nilai yang lebih besar bagi industri dengan secara signifikan mengganti elemen manusia dengan mesin otonom, robot, penglihatan, dan lainnya. Selain itu, kemajuan dalam komunikasi 5G adalah katalis positif bagi lingkungan kita. Mari kita pelajari bagaimana ketiga teknologi ini berkontribusi untuk membuat industri lebih baik.
Data adalah sumber kehidupan mutlak bagi bisnis apa pun. Saat ini, big data memiliki aplikasi yang luas di berbagai industri seperti ritel, perawatan kesehatan, jasa keuangan, pertanian, minyak dan gas, dan banyak lagi. Organisasi yang mengasimilasi data untuk menyelesaikan pertanyaan pelanggan mendapatkan keuntungan yang lebih besar bersama dengan retensi konsumen. Permintaan akan big data melampaui berbagai sektor dan secara signifikan mendorong ekonomi untuk masa depan.
Teknologi Internet of Things membutuhkan cloud untuk beroperasi secara efisien dan menjaga data tetap aman. Selain itu, AI tetap hanya sebagai model sampai munculnya big data. Lebih dari itu, data adalah komponen utama yang terlibat dalam Strategi untuk mengembangkan AI dan konsep machine learning. Teknologi ini sekarang digunakan dalam berbagai aplikasi mulai dari chatbot hingga kendaraan self-driving. Secara faktual, hampir tidak ada kemungkinan bisnis apa pun yang belum menjadi target AI. Konsep ini memperkenalkan inovasi dan transformasi cepat di industri untuk meningkatkan kinerja dan fungsi aset.
Penggunaan kombinasi teknologi memungkinkan industri untuk mendapatkan banyak manfaat dan berkinerja sesuai standar. Manfaatnya meliputi:
Sebagai ilustrasi, Porsche tercatat sebagai produsen mobil pertama yang secara resmi melakukan pengujian konsep blockchain dalam kendaraan. Perusahaan ini telah bekerja sama dengan perusahaan Jerman, XAIN, untuk menerapkan teknologi tersebut guna mengotomatiskan mobil-mobilnya. Gagasan utama dari inisiatif ini adalah memastikan keamanan pengemudi melalui teknik berbasis data. Dengan menggunakan ponsel pintar mereka, para pengemudi akan memiliki akses ke data lalu lintas yang tersimpan di blockchain, yang secara berkelanjutan diterima dari kendaraan-kendaraan terhubung di sekitarnya. Dengan demikian, hal ini mendorong penerapan pemeliharaan prediktif dan pengemudian otonom melalui pemanfaatan data yang berguna untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih baik dan lancar.
Berbicara tentang bisnis saham, banyak perusahaan rintisan mulai memperkenalkan konsep AI untuk memprediksi pasar saham. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat saham yang sangat tidak pasti; para trader dan broker memerlukan alat serta konsep yang inovatif untuk mengelola pasar, khususnya dalam hal prediksi, peramalan, dan verifikasi transaksi. Dengan demikian, teknologi canggih seperti AI sangat diminati untuk hasil yang efektif di pasar saham.
Kecerdasan Buatan masih memiliki perjalanan panjang seiring dengan ekspansi teknologi di berbagai industri, dan blockchain tampaknya menjadi pendamping alaminya dalam perjalanan tersebut. Secara statistik, AI akan menghasilkan ROI sekitar 100 miliar USD di industri. Selain itu, seperti yang diperkirakan oleh McKinsey, AI akan menghasilkan antara 3,5 dan 5,8 triliun USD per tahun pada akhir 2025 di 19 industri. Sebagian besar industri bekerja menuju implementasi proyek kota pintar dengan menggabungkan konsep IoT, AI, dan blockchain. Ketiga teknologi ini menawarkan manfaat signifikan, seperti pengurangan konsumsi energi, pemantauan pola konsumsi yang terstruktur dengan baik, serta pengurangan pemborosan sumber daya energi yang tidak perlu.
Selain itu, beberapa konsep lain digunakan untuk mendorong kinerja industri lebih baik dan lebih cerdas dengan bantuan teknologi kelas atas. Hal-hal tersebut tanpa diragukan lagi telah mewujudkan mobil tanpa pengemudi, rumah pintar, robotika, dan sistem kognitif, yang memberikan dampak positif bagi kehidupan kita saat ini.
Kombinasi AI, IoT, dan blockchain mengubah cara kita hidup dan bekerja. Misalnya, sebagai individu, Anda dapat menukar energi hijau ke konsumen lain atau mengembalikan energi ke jaringan pintar. Hal ini memungkinkan penggunaan energi sebagai sumber daya dalam jumlah yang jauh lebih rendah serta menyediakan distribusi yang memadai di seluruh jaringan yang saling terhubung. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa sementara teknologi IoT memungkinkan pengukuran data yang akurat, blockchain memberikan transparansi dan audit, dan AI membuat kecerdasan yang diperlukan untuk membuat fungsi keseluruhan lebih cerdas.
Selain itu, trio ini dapat digunakan untuk merevolusi bagaimana identitas digital dan kredensial disediakan untuk memenuhi persyaratan industri. IoT mengidentifikasi data, blockchain mengontrol akses data itu, dan AI mencegah penipuan. Ini mencerminkan betapa pentingnya ketiga teknologi dalam membawa transparansi ke jejaring sosial dan meningkatkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke tingkat yang lebih besar. Selain itu, blockchain membantu AI untuk menskalakan data, mengelola sumber daya berbagi, dan menciptakan ekonomi data yang dapat dipercaya dan transparan untuk kemajuan industri yang sukses.
Konvergensi AI, IoT, dan blockchain mempromosikan penggunaan analisis data, yang memungkinkan para industrialis untuk memberikan layanan baru dan inovatif kepada pelanggan mereka. Ini membantu dalam memanen kecerdasan bisnis yang lebih baik dan memungkinkan fungsionalitas berbasis target. Akhirnya, saatnya kita dapat menyadari potensi konsep berbasis data melalui penggunaan teknologi pintar. Hal terpenting yang paling menentukan di sini adalah kekuatan transformatif dari perpaduan teknologi dalam meningkatkan daya saing bisnis di bidang pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan berbagai domain lainnya.
Bergabunglah dengan inovator blockchain yang mengubah industri di seluruh dunia. Let’s put smart to work.
