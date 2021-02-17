Menatap masa depan industri dengan AI, IoT, dan blockchain

Masa depan industri ada di depan dengan transformasi cepat melalui teknologi canggih seperti AI, IoT, dan blockchain.

Namun, yang membuat teknologi-teknologi ini begitu berbeda adalah kemampuan luar biasa mereka dalam mengotomatiskan seluruh infrastruktur. Dengan demikian, pengawasan terhadap proses industri dapat dilakukan dengan lebih efisien, cermat, dan terperinci. Meningkatnya globalisasi, kompleksitas produk, serta ekspektasi pelanggan mendorong perusahaan mengadopsi teknologi maju guna mengoptimalkan operasional supply chain.

Otomatisasi berbasis sensor dan teknologi cerdas tidak hanya diterapkan pada rantai pasok, tetapi juga mencakup proses manufaktur, layanan perhotelan, pemeliharaan peralatan, hingga keseluruhan operasional pabrik. Keterampilan ini membantu merevolusi industri dengan teknik berbasis data dan memungkinkan Anda memanfaatkan data ini untuk analitik.

Teknologi Internet of Things (IoT) membuka pendekatan baru yang lebih efisien biaya dalam menghubungkan dan memungkinkan komunikasi antar berbagai perangkat. Blockchain menawarkan transparansi, kekekalan, keamanan, dan interoperabilitas untuk menciptakan ekosistem teknologi, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Statista memperkirakan bahwa sekitar 70 miliar perangkat IoT akan terhubung pada akhir 2025.

Selain itu, teknologi Kecerdasan Buatan (AI) memberikan nilai yang lebih besar bagi industri dengan secara signifikan mengganti elemen manusia dengan mesin otonom, robot, penglihatan, dan lainnya. Selain itu, kemajuan dalam komunikasi 5G adalah katalis positif bagi lingkungan kita. Mari kita pelajari bagaimana ketiga teknologi ini berkontribusi untuk membuat industri lebih baik.