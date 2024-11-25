Melihat melampaui kepatuhan: Biaya luas karena tidak menerapkan tata kelola AI

Ketika AI generatif membuka contoh penggunaan baru, AI menyentuh kehidupan manusia lebih sering dan dengan cara baru. Hal ini membuatnya semakin penting bahwa AI dibangun dan digunakan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan harapan etis. Untuk itu, tata kelola AI menetapkan kerangka kerja dan pagar pembatas yang membantu memastikan dampak AI terhadap masyarakat positif. Dengan ketidakhadiran mereka, mungkin ada kerusakan yang tidak disengaja pada manusia atau planet ini. Meskipun kerugian ini mungkin lebih umum dan lebih sulit diukur, namun hal ini penting.

“Tata kelola AI yang efektif adalah keseimbangan yang rumit antara orang, proses, dan teknologi,” tegas Phaedra Boinodiris, Trustworthy AI Leader for IBM® Consulting. “Proses ini membutuhkan perpaduan yang serasi antara pengawasan organisasi, teknologi pendukung, dan pendidikan, agar kebutuhan sosial dapat selaras dengan inovasi teknologi dalam mewujudkan penggunaan AI yang bertanggung jawab.“

Tata kelola AI membantu mengurangi potensi bahaya sosial dengan menetapkan harapan dasar organisasi untuk penjelasan, transparansi, dan keadilan, antara lain. Solusi ini juga memfasilitasi kurasi budaya perusahaan yang berpusat pada kepercayaan. Langkah ini termasuk membuat tim build yang beragam, inklusif, dan multidisiplin untuk secara lebih holistik mempertimbangkan dan mengalamat lapisan potensi AI.

Pada akhirnya, pembenaran bisnis untuk tata kelola AI bukan hanya tentang menyelaraskan dengan persyaratan peraturan. Mereka juga tentang memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang berkembang untuk pengembangan, penerapan dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Ekspektasi tersebut tidak pernah lebih tinggi dari saat ini.

Di IBM®, kami memahami keharusan ini karena kami telah maju sepanjang perjalanan etika AI kami sendiri selama hampir satu dekade. Mekanisme tata kelola organisasi kami, IBM® Responsible Technology Board, bekerja bergandengan tangan dengan mekanisme tata kelola model AI kami, Integrated Governance Program (IGP), untuk memungkinkan tata kelola AI holistik di IBM®.

“Dengan berkonsolidasi ke kerangka kerja yang dapat diskalakan, kami tidak hanya mengurangi pemborosan, meminimalkan overhead dan memaksimalkan pengembalian atas investasi (ROI), tetapi juga mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan,” jelas Steven Eliuk, anggota IBM® Responsible Technology Board member and Chief Technology Officer for Data, AI and Governance tentang Integrated Governance Program IBM®. “Ini adalah bukti nyata kekuatan AI dalam skala besar, yang didasarkan pada etika AI.”

Memiliki mekanisme tata kelola organisasi dan model AI dan mengintegrasikannya sehingga mereka mendukung dan membangun satu sama lain membantu memungkinkan organisasi untuk memberikan AI dengan kecepatan dan kepercayaan. Faktanya, rooting strategi implementasi tata kelola AI dalam pembuatan nilai dapat membantu organisasi secara holistik mengukur ROI yang nyata dan tidak berwujud dari tata kelola AI. Dari mitigasi biaya dan risiko hingga penciptaan nilai jangka panjang, semakin jelas bahwa tata kelola yang baik adalah bisnis yang baik.

