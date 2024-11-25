Melihat melampaui kepatuhan: Biaya luas karena tidak menerapkan tata kelola AI

Karena kekuatan dan kemungkinan AI telah berkembang, demikian juga potensi penyalahgunaan dan risiko. Untuk menciptakan AI yang bertanggung jawab, sangat penting bagi perusahaan dan pemerintah yang mengembangkan, menerapkan, atau menggunakan AI untuk memberlakukan praktik tata kelola AI yang kuat.

Tata kelola AI yang kuat membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan tata kelola organisasi dan model AI, mencakup segala hal mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga kepatuhan terhadap peraturan dan segala sesuatu di antaranya. Meskipun tidak ada keraguan bahwa pendekatan yang kuat seperti itu efektif, pendekatan ini juga membutuhkan investasi berkelanjutan dari sumber daya manusia dan modal yang mungkin tampak sulit untuk dibenarkan.

Tetapi kenyataannya adalah bahwa tata kelola AI adalah salah satu sudut yang tidak dapat dipotong. Di luar denda yang jelas karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan peraturan, ada beberapa biaya potensial lainnya karena tidak menerapkan program tata kelola AI yang membuat tata kelola AI harus dimiliki oleh organisasi mana pun untuk menskalakan AI.

Dampak pada proyek AI

Salah satu tujuan utama tata kelola AI adalah untuk memberikan jaminan bahwa sistem AI beroperasi seperti yang diinginkan organisasi, seperti yang diharapkan oleh pemangku kepentingan mereka dan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan yang relevan. "Tata kelola AI biasanya didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan. Namun, itu hanya satu aspek penting,” jelas Lee Cox, Wakil Presiden untuk Tata Kelola Terpadu dan Kesiapan Pasar di IBM®.

Tata kelola AI menetapkan akuntabilitas dengan mendefinisikan prinsip-prinsip organisasi untuk AI yang bertanggung jawab, menetapkan tanggung jawab sepanjang siklus pengembangan AI dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam siklus pengembangan dan rilis. Langkah ini menyeimbangkan nilai bisnis yang dijanjikan oleh AI dengan kebutuhan akan pengawasan dan manajemen risiko.

Ketika mekanisme akuntabilitas tersebut tidak ada, ada risiko yang lebih besar bahwa sistem tidak akan beroperasi seperti yang dimaksudkan atau diharapkan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat adopsi, terganggunya kemampuan untuk mengoperasionalkan dan menskalakan, penurunan laba atas investasi AI serta peningkatan risiko dan frekuensi kegagalan sistem. “Tetapi dengan membangun program tata kelola yang komprehensif dan terintegrasi, Anda dapat membantu menentukan parameter operasi yang dapat diterima, termasuk penyelarasan risiko dan kebijakan,” jelas Cox.

Dampak pada bisnis

71% CEO percaya bahwa membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan akan memiliki dampak yang lebih besar pada keberhasilan organisasi mereka daripada produk atau layanan tertentu, dan tata kelola AI adalah pendorong penting kepercayaan pelanggan. Ketika AI tidak dikelola, bukan hanya keberhasilan proyek AI individu yang dipertaruhkan: itu adalah reputasi bisnis.

Jika sistem AI organisasi tidak beroperasi sebagaimana dimaksud, hilangnya kepercayaan dapat meluas ke seluruh ekosistem pemangku kepentingan. Selain kehilangan pelanggan, ada juga kehilangan SDM: 69% pekerja melaporkan bahwa mereka lebih bersedia menerima tawaran pekerjaan dari organisasi yang mereka anggap bertanggung jawab secara sosial. Pelanggan dan karyawan dapat menjadi tanda bahaya bagi investor, yang menyebabkan kepercayaan pemegang saham terganggu.

Semua ini dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik organisasi dan keunggulan kompetitif, berpotensi menghasilkan efek hilir seperti peluang yang terlewatkan untuk pertumbuhan, inovasi, dan kepemimpinan pasar.

“Pepatah mengatakan bahwa kepercayaan diperoleh setetes demi setetes, tetapi dapat hancur dalam sekejap.“ Dan ini sungguh nyata,” kata Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer. Tata kelola AI membantu organisasi untuk memperkuat karakter perusahaan mereka dengan menanamkan etika secara sistematis ke dalam siklus teknologi, mengelola kepatuhan terhadap peraturan di seluruh yurisdiksi, dan memungkinkan pemantauan sistem yang berkelanjutan, yang semuanya membantu menjaga kepercayaan.

Dampak terhadap masyarakat

Ketika AI generatif membuka contoh penggunaan baru, AI menyentuh kehidupan manusia lebih sering dan dengan cara baru. Hal ini membuatnya semakin penting bahwa AI dibangun dan digunakan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan harapan etis. Untuk itu, tata kelola AI menetapkan kerangka kerja dan pagar pembatas yang membantu memastikan dampak AI terhadap masyarakat positif. Dengan ketidakhadiran mereka, mungkin ada kerusakan yang tidak disengaja pada manusia atau planet ini. Meskipun kerugian ini mungkin lebih umum dan lebih sulit diukur, namun hal ini penting.

“Tata kelola AI yang efektif adalah keseimbangan yang rumit antara orang, proses, dan teknologi,” tegas Phaedra Boinodiris, Trustworthy AI Leader for IBM® Consulting. “Proses ini membutuhkan perpaduan yang serasi antara pengawasan organisasi, teknologi pendukung, dan pendidikan, agar kebutuhan sosial dapat selaras dengan inovasi teknologi dalam mewujudkan penggunaan AI yang bertanggung jawab.“

Tata kelola AI membantu mengurangi potensi bahaya sosial dengan menetapkan harapan dasar organisasi untuk penjelasan, transparansi, dan keadilan, antara lain. Solusi ini juga memfasilitasi kurasi budaya perusahaan yang berpusat pada kepercayaan. Langkah ini termasuk membuat tim build yang beragam, inklusif, dan multidisiplin untuk secara lebih holistik mempertimbangkan dan mengalamat lapisan potensi AI.

Pada akhirnya, pembenaran bisnis untuk tata kelola AI bukan hanya tentang menyelaraskan dengan persyaratan peraturan. Mereka juga tentang memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang berkembang untuk pengembangan, penerapan dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Ekspektasi tersebut tidak pernah lebih tinggi dari saat ini.

Di IBM®, kami memahami keharusan ini karena kami telah maju sepanjang perjalanan etika AI kami sendiri selama hampir satu dekade. Mekanisme tata kelola organisasi kami, IBM® Responsible Technology Board, bekerja bergandengan tangan dengan mekanisme tata kelola model AI kami, Integrated Governance Program (IGP), untuk memungkinkan tata kelola AI holistik di IBM®.

“Dengan berkonsolidasi ke kerangka kerja yang dapat diskalakan, kami tidak hanya mengurangi pemborosan, meminimalkan overhead dan memaksimalkan pengembalian atas investasi (ROI), tetapi juga mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan,” jelas Steven Eliuk, anggota IBM® Responsible Technology Board member and Chief Technology Officer for Data, AI and Governance tentang Integrated Governance Program IBM®. “Ini adalah bukti nyata kekuatan AI dalam skala besar, yang didasarkan pada etika AI.”

Memiliki mekanisme tata kelola organisasi dan model AI dan mengintegrasikannya sehingga mereka mendukung dan membangun satu sama lain membantu memungkinkan organisasi untuk memberikan AI dengan kecepatan dan kepercayaan. Faktanya, rooting strategi implementasi tata kelola AI dalam pembuatan nilai dapat membantu organisasi secara holistik mengukur ROI yang nyata dan tidak berwujud dari tata kelola AI. Dari mitigasi biaya dan risiko hingga penciptaan nilai jangka panjang, semakin jelas bahwa tata kelola yang baik adalah bisnis yang baik.

