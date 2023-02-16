Tahun lalu, saat organisasi di bidang ilmu hayati sibuk pulih dari dampak COVID-19, fokus mereka harus beralih dengan cepat untuk mengatasi kendala rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja dan keterampilan, serta tekanan inflasi pada akhir tahun—semua hal tersebut diperparah oleh perang Rusia-Ukraina.
Seiring dengan tantangan ini, dorongan berkelanjutan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko akan Lanjutkan mendorong investasi farmasi di cloud, AI, ML, analitik, dan otomatisasi pada tahun 2023 meskipun suku bunga lebih tinggi.
Organisasi harus memikirkan kembali model bisnis mereka untuk melayani berbagai tujuan strategis, dan AI akan memainkan peran yang makin penting dalam semuanya: mendukung penemuan obat, keberagaman uji coba, forecasting, dan fungsi rantai pasokan, serta mendukung keterlibatan dan kepatuhan terhadap uji coba terdesentralisasi dan rejimen pasar. Pergeseran ini akan mengatur panggung untuk transformasi industri lebih lanjut karena terapi gen dan kesehatan presisi menjadi lebih banyak tersedia.
Undang-Undang Pengurangan Inflasi tahun 2022 memberi tekanan pada perusahaan untuk mengurangi harga obat dan perangkat di AS, menyebabkan farmasi memanfaatkan teknologi untuk mendorong efisiensi biaya dan mempertahankan margin. Secara global, perdebatan kebijakan yang berubah seputar akses dan keterjangkauan obat-obatan yang dipatenkan memberikan tekanan tambahan. Lingkungan inflasi akan memperlambat litbang tradisional dan membuat farmasi tidak ada pilihan selain menyelidiki AI/ML dan teknik terkait untuk mempercepat penemuan obat dan penggunaan kembali sambil mengurangi biaya. Ini juga akan merangsang kemitraan baru (misalnya, perusahaan farmasi yang bekerja dengan laboratorium riset atau penyedia yang bekerja dengan pembayar) melalui pembelajaran federasi dan ekosistem digital berbasis cloud.
Biaya produksi dan biaya uji klinis akan terus meningkat. Biaya bahan farmasi aktif telah meningkat hingga 70% sejak 2018. Merekrut pasien di tempat dan mempertahankan uji coba di tempat tetap sangat mahal. Farmasi akan fokus pada perekrutan pasien digital melalui iklan sosial dan keterlibatan digital (termasuk perangkat yang dapat dikenakan) selama uji coba untuk mengelola kepatuhan dan ketekunan. Struktur uji coba terdesentralisasi akan mendorong farmasi untuk lebih fokus pada keamanan siber dan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) sambil mengelola biaya terkait.
Biaya pengoperasian fasilitas manufaktur akan meningkat karena harga energi terus lanjutkan. Kami memperkirakan perusahaan akan membuat langkah signifikan menuju digitalisasi untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, mengurangi penarikan dan meningkatkan keamanan. Fasilitas pra-digital dengan proses manual yang didukung oleh tenaga kerja mahal tidak lagi menjadi norma.
Prioritas ulang strategis harus menjadi prioritas utama untuk C-suite. Tahun lalu, Pfizer dan GSK meninggalkan sektor kesehatan konsumen untuk memprioritaskan pengembangan obat dan vaksin baru dan inovasi inti. Kami melihat adanya merger dan akuisisi yang ditargetkan untuk menambah jaringan pipa, yang akan terus berlanjut pada tahun 2023. Novartis memisahkan Sandoz, bisnis obat generik mereka, dan merampingkan upaya riset mereka seputar obat-obatan inovatif. Sanofi dan raksasa obat generik Sun Pharmaceuticals sedang melakukan reposisi untuk memasuki farmasi khusus dengan yang terakhir merilis biologi baru yang sangat kompetitif untuk psoriasis.
Perusahaan menyadari bahwa model bisnis yang berbeda diperlukan: farmasi inovatif membutuhkan investasi modal yang signifikan untuk mendukung riset terkini yang diperbolehkan oleh teknologi baru, sementara model bisnis generik dan kesehatan konsumen menuntut skala yang tak tertandingi, akses ke distribusi dan kemitraan erat dengan apotek. Meningkatnya rasio risiko-pengembalian bagi para inovator akan mengarahkan perusahaan untuk membentuk kemitraan riset dan teknologi yang menggabungkan bakat terbaik dengan teknik komputasi paling inovatif, daripada merger atau akuisisi langsung.
Pergolakan dan gangguan yang disebabkan oleh COVID-19 telah memberi para pemimpin farmasi kesadaran yang tinggi akan ketahanan dalam memberikan obat-obatan dan terapi inovatif kepada masyarakat, menggarisbawahi pentingnya berinvestasi dalam forecasting dan rantai pasokan.
Forecasting
Forecasting terus menjadi titik masalah bagi banyak organisasi. Menurut sebuah penelitian IBM IBV baru-baru ini, 57% CEO melihat CFO memainkan peran paling penting dalam organisasi mereka selama dua hingga tiga tahun ke depan. Proses lama, volatilitas permintaan, dan peningkatan skala dan kompleksitas data menuntut pendekatan baru. Siklus perkiraan triwulanan tradisional (yang manual dan memberatkan) menghasilkan prediksi yang tidak akurat.
Perusahaan terkemuka akan berinvestasi dalam AI, ML, dan alur kerja cerdas untuk memberikan kemampuan end-to-end yang memanfaatkan umpan real-time dari berbagai sumber data, memanfaatkan ratusan model AI dan ML, untuk memberikan perkiraan yang lebih terperinci dan akurat dan insight pelanggan. Kemampuan ini secara fundamental akan mengubah peran organisasi keuangan dengan menekankan kecepatan insight, adopsi pengambilan keputusan berbasis data dan penskalaan analitik dalam perusahaan.
Rantai pasokan
Para pemimpin bisnis akan berfokus pada solusi rantai pasokan yang mendorong transparansi di seluruh sumber, manufaktur, pengiriman, dan logistik sambil meminimalkan biaya, pemborosan, dan waktu. CSCO memodernisasi operasi rantai pasokan dengan menggunakan AI untuk memanfaatkan data tidak terstruktur secara real time dan mengintegrasikan otomatisasi, blockchain, dan komputasi edge untuk mengelola operasi dan mengumpulkan dan menghubungkan informasi di berbagai sumber.
Setelah COVID-19, kami mengamati para pemimpin melihat rantai pasokan sebagai fungsi inti organisasi daripada fungsi pendukung. David Volk, direktur eksekutif perencanaan rantai pasokan klinis di Roche menyatakan, “Kami adalah organisasi jaringan... berkolaborasi jauh lebih luas di semua mitra dan industri kami. Kami memandang diri kami sebagai organisasi rantai pasokan, dan bagian penting dari nilai yang kami berikan kepada pasien terletak pada mengoptimalkan rantai pasokan dan inventaris global kami. Itu adalah pola pikir yang sangat berbeda, dan itu mengubah cara kami menjalankan organisasi.”
Keberlanjutan rantai pasokan juga menempati peringkat di antara prioritas tertinggi bagi CEO. 48% CEO yang disurvei mengatakan bahwa peningkatan keberlanjutan merupakan prioritas utama—naik 37% sejak tahun 2021. 44% menyebutkan kurangnya insight berbasis data sebagai hambatan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Visibilitas menyeluruh terhadap dampak keberlanjutan, seperti metrik emisi dan limbah dari bahan baku hingga pengiriman, akan membuka tingkat informasi baru yang memposisikan CSCO sebagai pendorong utama bagi perusahaan untuk mencapai keberlanjutan dan visi ESG mereka.
Terapi gen adalah batas baru kedokteran. Ini berfokus pada penargetan gen seseorang untuk modifikasi untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit, termasuk kanker, penyakit genetik, dan penyakit menular. Food & Drug Administration (FDA) AS menyetujui terapi gen pertama di Amerika Serikat pada tahun 2017. Sejak itu, lebih dari 20 produk terapi sel dan gen telah disetujui.
Menurut Alliance for Regenerative Medicine, kita bisa melihat lima terapi gen lagi untuk penyakit langka diperkenalkan ke pasar AS pada tahun 2023, termasuk perawatan baru untuk penyakit sel sabit, distrofi otot Duchenne, dan hemofilia.
Terapi ini akan menantang organisasi ilmu hayati untuk memikirkan kembali model bisnis mereka. Bagaimana mereka akan secara efisien menentukan pasien mana yang memenuhi syarat untuk terapi ini? Bagaimana mereka akan mendapatkan darah pasien sebagai bagian dari terapi? Bagaimana mereka akan berkontrak dengan pembayar untuk penggantian, mengingat terapi ini dapat menelan biaya lebih dari $3M per perawatan? Bagaimana mereka akan melacak hasil dari pengobatan untuk perjanjian berbasis hasil? Pertanyaan-pertanyaan ini dan banyak lagi yang mencakup model pembayaran, pengalaman konsumen, rantai pasokan, dan manufaktur perlu ditangani.
Driver utama dalam pertumbuhan terapi gen dan adopsi kesehatan presisi adalah pertumbuhan dan aksesibilitas sekuensing DNA generasi berikutnya (NGS). NGS akan menjadi lebih umum, memindahkan sains keluar dari laboratorium untuk memberikan perawatan pasien yang lebih baik dan hasil dalam skala besar. NGS memberikan throughput, skalabilitas, dan kecepatan yang sangat tinggi dan telah merevolusi industri dengan memungkinkan berbagai analisis di berbagai aplikasi pada tingkat yang belum pernah mungkin sebelumnya. Ini termasuk memberikan sekuensing seluruh genom pada titik harga yang dapat diakses dan praktis untuk peneliti, ilmuwan, dokter, dan pasien. Contohnya adalah sequencer Illumina NovaSeq X baru yang dirilis pada September 2022, yang dua kali lebih cepat dari model sebelumnya dan mampu mengurutkan 20.000 genom per tahun dengan biaya $200 per genom. Karena harga sekuensing genom menurun, kemampuan untuk mendukung perawatan kesehatan yang dipersonalisasi dan terapi gen dalam skala besar akan terus tumbuh.
Keterbatasan uji klinis tradisional diperkuat selama pandemi COVID-19 dan telah mempercepat penggunaan uji klinis terdesentralisasi (DCT). Ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan format penelitian sehingga populasi yang lebih luas dan lebih adil diakses dan dimasukkan. Teknologi baru akan membantu mengintegrasikan titik data pasien dan memperoleh insight holistik seperti belum pernah ada sebelumnya. Organisasi ilmu hayati akan meningkatkan penggunaan DCT mereka untuk menjalankan penelitian global dan membawa terapi baru ke pasar. Kami mengharapkan rekor jumlah uji coba terdesentralisasi pada tahun 2023.
Manfaat utama DCT meliputi:
Karena DCT diadopsi secara lebih luas, merancang uji coba seputar pengalaman pasien akan sangat penting untuk memastikan keterlibatan yang jelas dan transparan serta partisipasi yang bersedia dan aktif. Metodologi seperti Enterprise Design Thinking® dapat memberikan kerangka kerja yang berguna. Demikian juga, mengintegrasikan data pasien dari berbagai sumber seperti catatan kesehatan dan medis elektronik, platform pengambilan data elektronik, sistem manajemen data klinis, perangkat yang dapat dikenakan dan teknologi digital lainnya akan membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka untuk berbagi informasi.
Komputasi quantum akan memungkinkan kemampuan DCT yang lebih maju untuk rekrutmen, pemilihan lokasi percobaan, dan pengoptimalan dan pengawasan pasien. Algoritma berbasis quantum dapat mengungguli algoritma komputer yang ada, memungkinkan analisis data pasien terintegrasi yang lebih baik dalam skala besar.
Di tahun-tahun mendatang, uji coba terdesentralisasi akan menjadi norma, meningkatkan kemampuan untuk merekrut, memilih, dan memberikan uji klinis dalam skala besar, memastikan populasi penuh dan beragam terwakili dan perawatan penyelamat lebih cepat disetujui dan diluncurkan.
Penemuan obat berbasis AI terus lanjutkan momentum dan mencapai milik penting. Kandidat obat yang dirancang AI pertama yang memasuki uji klinis dilaporkan oleh Exscientia pada awal 2020. Sejak itu, perusahaan seperti Insilico Medicine, Evotec dan Schrödinger telah mengumumkan uji coba fase I. Beberapa kandidat telah dipercepat pengembangan klinis mereka melalui solusi yang mendukung AI. Di dalam perusahaan obat yang berfokus pada penemuan berbasis AI, terdapat informasi yang tersedia untuk umum tentang sekitar 160 program penemuan, di mana 15 produk dilaporkan dalam pengembangan klinis.
Beberapa eksekutif mungkin berpikir AI dapat dihadirkan melalui “alat di cloud publik” atau oleh satu tim. Dari pengalaman kami bekerja dengan perusahaan ilmu hayati, ini tidak terjadi. Mencapai nilai penuh dari AI membutuhkan transformasi proses penemuan yang mencakup teknologi baru, bakat baru, dan perilaku baru di seluruh organisasi R & D.
Proses penemuan berbasis AI memberikan nilai di empat dimensi: menemukan target biologis yang tepat, merancang molekul kecil sebagai kandidat praklinis, meningkatkan tingkat keberhasilan dan memberikan kecepatan dan efisiensi keseluruhan.
Mencari target biologis baru
Kami melihat komunitas riset dan ilmuwan industri mengejar Integrasi multiomik dan data klinis dengan machine learning untuk mencapai reposisi obat. Memanfaatkan data eksperimental dan analisis literatur, dimungkinkan untuk mengungkap jalur penyakit baru dan interaksi polifarmakologis dan protein. Aplikasi AI untuk pencitraan (dan teknik diagnostik lain yang secara ketat menganalisis output fenotipik) dapat menawarkan peluang untuk mengidentifikasi target biologis baru. Beberapa klien kami ingin memahami interaksi protein, fungsi dan gerak menggunakan teknik komputasi tradisional serta komputasi quantum.
Gunakan teknik baru untuk mencari molekul baru
Dengan menggunakan teknik pencarian mendalam, hari ini dimungkinkan untuk menambang literatur riset dan data eksperimental yang diterbitkan untuk memprediksi struktur molekul kecil baru dan bagaimana molekul akan berperilaku. Teknik ini dan teknik lainnya dapat digunakan untuk memprediksi sifat farmakokinetik dan farmakodinamik dan membantu mengidentifikasi efek di luar target.
Jelajahi janji komputasi quantum
Sejak tahun 2020, telah ada banyak aktivitas dan eksperimen terkait quantum di bidang ilmu kehidupan, mencakup genomik, riset dan penemuan klinis, diagnostik, perawatan, dan intervensi. Machine learning yang digerakkan oleh Quantum, yang dilatih dengan beragam set data klinis dan dunia nyata, telah diterapkan pada pembuatan entitas molekuler, diagnostik, perkiraan efektivitas, dan menyesuaikan radioterapi.
Untuk penyedia layanan kesehatan
Kunjungan tatap muka konvensional ke penyedia layanan kesehatan (HCP) telah mencapai batas efektivitas. HCP sekarang mengharapkan pendekatan yang dipersonalisasi dan akses instan ke pengetahuan. Peningkatan pengawasan oleh otoritas publik, bersama dengan COVID-19, mengganggu pendekatan tradisional di mana perwakilan penjualan memiliki kantor HCP dan rumah sakit sebagai rumah kedua mereka. Model keterlibatan virtual muncul yang kurang efektif dalam bentuknya saat ini.
Pada saat yang sama, industri melihat nilai dari strategi keterlibatan HCP omnichannel: analisis kami menunjukkan kepuasan 5-10% lebih tinggi dengan pengalaman HCP baru, 15-25% lebih efektif pengeluaran pemasaran, 5-7% peningkatan pada pemberi resep aktif dan peningkatan hingga 15% dalam pendapatan berulang tergantung pada indikasi.
Perusahaan farmasi memiliki cukup data tentang produk tertentu untuk memungkinkan pengalaman yang dipersonalisasi bagi HCP. Pendekatan analitik dan berbasis AI untuk keterlibatan dengan dokter memberikan dampak tertinggi karena meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan kesadaran mereka akan bukti klinis terbaru. Strategi teknologi dan data yang terdefinisi dengan baik, bersama dengan manajemen perubahan dan program identifikasi bakat, adalah kunci kesuksesan.
Untuk pasien
Ketaatan dan ketekunan adalah tantangan utama dalam industri yang melayani pasien kronis. Selain itu, dengan model penggantian baru, pembayar memberi insentif pada kasus “lengkap” yang mencapai remisi berkepanjangan atau, untuk pasien akut, pemulihan fungsional. Untuk terus menjual obat dan dibayar untuk itu, pasien harus meminumnya terus menerus. Untuk banyak indikasi, pasien memiliki banyak pilihan farmasi. Perusahaan yang sukses akan membedakan diri mereka di pasar dengan menawarkan dukungan digital untuk obat-obatan mereka, melibatkan pasien dalam perawatan mereka di ponsel cerdas mereka melalui gamifikasi dan program insentif.
AI mendukung tren yang disebutkan di atas. Sementara teknologi AI telah ada selama beberapa dekade, adopsinya dalam ilmu hayati telah dipercepat selama beberapa tahun terakhir, berdampak pada pengembangan obat, uji klinis, dan rantai pasokan. AI dimasukkan ke dalam banyak interaksi sehari-hari kita, mulai dari menelepon maskapai penerbangan untuk memesan ulang tiket, meminta Alexa untuk memutar musik dan menyalakan lampu, menerima persetujuan untuk pinjaman, hingga memberikan rekomendasi perawatan otomatis kepada pasien berdasarkan riwayat klinis mereka dan pedoman perawatan terbaru.
Ketika AI melanjutkan untuk meresapi kehidupan kita, pengawasan akan menjadi pusat perhatian. Baik Amerika Serikat dan UE menganggap regulasi sangat penting untuk pengembangan alat AI yang dapat dipercaya konsumen. Perusahaan ilmu hayati harus memahami dampak peraturan AI terhadap model bisnis mereka dan bahwa mereka memainkan peran proaktif dalam mempengaruhi kebijakan ini demi kepentingan hasil pasien yang lebih baik.
Sebagai contoh, Lab Kebijakan IBM mengambil pendekatan proaktif untuk memberikan para pembuat kebijakan visi dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan manfaat inovasi sambil memastikan kepercayaan pada dunia yang dibentuk kembali oleh data. IBM bekerja dengan organisasi dan pembuat kebijakan untuk berbagi perspektif kami untuk mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Salah satu RUU tersebut adalah Cetak Biru pemerintahan Biden-Harris untuk Bill of Rights AI yang dirilis pada September 2022. Seperti yang dinyatakan dalam RUU tersebut, "Sistem AI memiliki potensi untuk membawa manfaat sosial yang luar biasa, tetapi hanya jika kita melakukan kerja keras untuk memastikan produk dan layanan AI aman dan terjamin, akurat, transparan, bebas dari bias yang berbahaya, dan dapat dipercaya." RUU tersebut menjabarkan lima perlindungan yang masuk akal yang seharusnya menjadi hak setiap orang di Amerika dalam desain, pengembangan, dan penerapan AI dan teknologi otomatis lainnya:
Aplikasi AI tidak melambat, juga tidak ada pengawasan terhadapnya. Organisasi ilmu hayati akan membedakan diri mereka dengan memiliki tempat di meja perundingan. Mereka akan mencari peluang untuk mempengaruhi kebijakan AI-kesehatan dan memberikan solusi AI yang bertanggung jawab yang menambah portofolio mereka yang ada dan meningkatkan Pengalaman pasien dan penyedia serta hasil kesehatan dengan biaya yang lebih rendah.
Perusahaan ilmu hayati, terutama di bidang farmasi dan biotek, dapat terbukti tangguh meskipun ada tekanan inflasi. Mereka harus fokus pada spesialisasi model bisnis di seluruh inovasi dan penemuan, bisnis obat generik dan kesehatan konsumen. Permintaan yang kuat dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan bisnis dan memposisikan industri untuk pertumbuhan yang dipimpin inovasi yang stabil. Sangat penting untuk merangkul teknologi baru, terutama komputasi canggih dan AI, untuk menawarkan kemajuan besar yang dapat mewakili perubahan paradigma dalam penemuan obat, pengoptimalan situs uji klinis, dan, pada akhirnya, keterlibatan dengan orang yang menerima perawatan. Bertindak dengan berani pada tahun 2023 dengan strategi dan prioritas yang diartikulasikan dengan jelas akan membuat organisasi ilmu hayati yang sudah matang dan pemain baru berada di jalur yang benar. Perusahaan yang fokus pada strategi dan inovasi akan menjadi pemenang terbesar.