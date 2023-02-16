Penemuan obat berbasis AI terus lanjutkan momentum dan mencapai milik penting. Kandidat obat yang dirancang AI pertama yang memasuki uji klinis dilaporkan oleh Exscientia pada awal 2020. Sejak itu, perusahaan seperti Insilico Medicine, Evotec dan Schrödinger telah mengumumkan uji coba fase I. Beberapa kandidat telah dipercepat pengembangan klinis mereka melalui solusi yang mendukung AI. Di dalam perusahaan obat yang berfokus pada penemuan berbasis AI, terdapat informasi yang tersedia untuk umum tentang sekitar 160 program penemuan, di mana 15 produk dilaporkan dalam pengembangan klinis.

Beberapa eksekutif mungkin berpikir AI dapat dihadirkan melalui “alat di cloud publik” atau oleh satu tim. Dari pengalaman kami bekerja dengan perusahaan ilmu hayati, ini tidak terjadi. Mencapai nilai penuh dari AI membutuhkan transformasi proses penemuan yang mencakup teknologi baru, bakat baru, dan perilaku baru di seluruh organisasi R & D.

Proses penemuan berbasis AI memberikan nilai di empat dimensi: menemukan target biologis yang tepat, merancang molekul kecil sebagai kandidat praklinis, meningkatkan tingkat keberhasilan dan memberikan kecepatan dan efisiensi keseluruhan.

Mencari target biologis baru

Kami melihat komunitas riset dan ilmuwan industri mengejar Integrasi multiomik dan data klinis dengan machine learning untuk mencapai reposisi obat. Memanfaatkan data eksperimental dan analisis literatur, dimungkinkan untuk mengungkap jalur penyakit baru dan interaksi polifarmakologis dan protein. Aplikasi AI untuk pencitraan (dan teknik diagnostik lain yang secara ketat menganalisis output fenotipik) dapat menawarkan peluang untuk mengidentifikasi target biologis baru. Beberapa klien kami ingin memahami interaksi protein, fungsi dan gerak menggunakan teknik komputasi tradisional serta komputasi quantum.

Gunakan teknik baru untuk mencari molekul baru

Dengan menggunakan teknik pencarian mendalam, hari ini dimungkinkan untuk menambang literatur riset dan data eksperimental yang diterbitkan untuk memprediksi struktur molekul kecil baru dan bagaimana molekul akan berperilaku. Teknik ini dan teknik lainnya dapat digunakan untuk memprediksi sifat farmakokinetik dan farmakodinamik dan membantu mengidentifikasi efek di luar target.

Jelajahi janji komputasi quantum

Sejak tahun 2020, telah ada banyak aktivitas dan eksperimen terkait quantum di bidang ilmu kehidupan, mencakup genomik, riset dan penemuan klinis, diagnostik, perawatan, dan intervensi. Machine learning yang digerakkan oleh Quantum, yang dilatih dengan beragam set data klinis dan dunia nyata, telah diterapkan pada pembuatan entitas molekuler, diagnostik, perkiraan efektivitas, dan menyesuaikan radioterapi.