Mari ciptakan bisnis yang lebih cerdas.

Saat ini, tidak seorang pun dapat mengabaikan peluang besar yang dihadirkan oleh revolusi AI. Namun, para pemimpin bisnis sering merasa seolah-olah AI adalah sesuatu yang terjadi pada mereka, dan perubahan cepat yang terjadi tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan.

Tekanan untuk bertransformasi—dari dewan, dari pimpinan, dari pasar—tidak pernah berhenti. Apa yang sedang tren dan apa yang nyata? Tidak jelas. FOMO itu nyata…tapi dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, bagaimana kalau Anda mengambil keputusan yang salah?

Anda menerapkan agen penjualan AI, yang tidak terintegrasi dengan agen lainnya dan beroperasi dalam silo.

Anda menjalankan kueri dan mendapatkan jawaban umum karena AI Anda bekerja secara membabi buta, tidak terhubung dengan data bisnis Anda.

Yang dijanjikan kepada Anda adalah kesederhanaan, tetapi sekarang Anda mengelola lebih banyak alat, lebih banyak data, lebih banyak risiko.

Faktanya: inti masalahnya bukan teknologi. Yang penting adalah apa yang dapat dilakukan dengan teknologi.

Jadi, bagaimana jika ada jalan keluar dari kebingungan dan kerumitan tersebut? Ada—dan bukan sekadar perbaikan di tingkat permukaan, tetapi akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang serius. IBM menyebutnya menciptakan bisnis yang lebih cerdas.