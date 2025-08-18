Mari ciptakan bisnis yang lebih cerdas.

18 Agustus 2025
Saat ini, tidak seorang pun dapat mengabaikan peluang besar yang dihadirkan oleh revolusi AI. Namun, para pemimpin bisnis sering merasa seolah-olah AI adalah sesuatu yang terjadi pada mereka, dan perubahan cepat yang terjadi tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan.
Tekanan untuk bertransformasi—dari dewan, dari pimpinan, dari pasar—tidak pernah berhenti. Apa yang sedang tren dan apa yang nyata? Tidak jelas. FOMO itu nyata…tapi dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, bagaimana kalau Anda mengambil keputusan yang salah?
Faktanya: inti masalahnya bukan teknologi. Yang penting adalah apa yang dapat dilakukan dengan teknologi.
Jadi, bagaimana jika ada jalan keluar dari kebingungan dan kerumitan tersebut? Ada—dan bukan sekadar perbaikan di tingkat permukaan, tetapi akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang serius. IBM menyebutnya menciptakan bisnis yang lebih cerdas.
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Bisnis yang lebih cerdas adalah apa yang Anda dapatkan ketika Anda mengintegrasikan kecerdasan secara tepat, mendalam, dan efektif di seluruh sistem bisnis penting Anda untuk menjadi:
Ini bukan sekadar teori. IBM kini membantu ribuan organisasi menjadi bisnis yang lebih cerdas, di seluruh industri dan di seluruh dunia. Dari layanan dan dukungan hingga berbagai sistem yang menjadi inti dari cara kerja bisnis, kami menanamkan kecerdasan di mana-mana.
Berikut ini adalah beberapa contoh tentang apa yang mungkin terjadi:
Kami juga sedang mentransformasi IBM. Selama beberapa tahun terakhir, mandat kami adalah merombak kembali bisnis sepenuhnya, menghilangkan kompleksitas operasional, menyederhanakan proses, dan menanamkan kecerdasan di mana-mana.
Perubahan ini telah membentuk kembali seluruh fungsi bisnis, dari dukungan SDM dan TI hingga penjualan dan pengadaan. Hasilnya, kami berada di jalur yang tepat untuk menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 4,5 miliar USD pada akhir tahun 2025.
Semua orang menginginkan lebih banyak efisiensi, ketangkasan, dan inovasi. Yang membedakan bisnis yang lebih cerdas adalah bagaimana cara mencapai hasil ini. Untuk mewujudkan potensi AI secara penuh, Anda memerlukan pendekatan sistemis yang mengubah sistem inti, alur kerja, dan proses di empat dimensi utama:
Agen adalah sistem yang secara otonom menjalankan tugas dengan merancang alur kerja dengan alat yang tersedia. Jika dulu perangkat lunak hanya dapat dijalankan berdasarkan algoritma yang telah ditentukan, kini setiap pengguna dapat menentukan tujuan mereka, sementara AI menjelajahi dan mengusulkan cara untuk mencapainya. Namun, AI hanya dapat memenuhi janji itu bila terintegrasi dengan aplikasi, data, dan model yang ada untuk mengotomatiskan tugas yang rumit dan mempercepat time to value.
Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Perusahaan penelitian dan pengembangan pertanian mutakhir, Avid Solutions, menerapkan solusi watsonx Orchestrate milik IBM untuk mengimplementasikan agen AI dengan lancar di seluruh alat dan aplikasi terkemuka mereka. Pengalaman yang terpadu dan efisien ini tidak hanya meningkatkan keakuratan proses manajemen mereka tetapi juga menghasilkan pengurangan sebesar 25% dalam waktu yang dibutuhkan untuk orientasi pelanggan baru. Hasilnya? Karyawan yang lebih terlibat, pelanggan yang lebih puas.
AI menjadi aset strategis sejati bila didukung oleh data perusahaan Anda. Bisnis yang lebih cerdas menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh operasi mereka, di mana pun data tersebut berada. Hanya dengan demikian AI dapat memberikan insight dan tindakan yang relevan dengan bisnis, sehingga mendorong diferensiasi kompetitif yang nyata.
Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Raksasa kedirgantaraan Lockheed Martin bekerja sama dengan IBM untuk menciptakan tampilan terpadu data perusahaannya, sehingga memudahkan untuk menskalakan AI dan menerapkannya secara efektif di seluruh organisasi. Dengan menggabungkan 46 sistem data dan alat yang berbeda ke dalam satu platform terintegrasi, operasi internal perusahaan dan proses pengelolaan data kini disederhanakan untuk memungkinkan inovasi yang cepat dan hemat biaya.
Saat organisasi beralih dari uji coba AI ke produksi skala penuh, mereka memerlukan arsitektur yang tepat untuk mendukung ambisi mereka. Bisnis yang lebih cerdas merancang lingkungan hybrid cloud yang memungkinkan AI beroperasi di mana pun data berada, sehingga mengoptimalkan infrastruktur untuk kinerja dan fleksibilitas.
Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Setiap tahun, hampir satu juta orang melakukan perjalanan ke Flushing, New York, untuk menyaksikan pemain tenis terbaik di dunia bertanding di Kejuaraan Tenis US Open. Namun, 15 kali lipat jumlah tersebut mengikuti turnamen melalui aplikasi dan situs web US Open. IBM® Consulting membantu US Open membangun arsitektur hybrid cloud yang memberi AI akses ke data yang tepat pada waktu yang tepat, memberikan analisis real-time agar penggemar tetap terlibat dan senang.
Bisnis yang lebih cerdas menyederhanakan manajemen teknologi dan operasi dengan AI untuk mendapatkan visibilitas, efisiensi, keamanan, dan ketahanan. Alih-alih menambahkan alat baru dan menambah biaya, mereka berfokus untuk mendapatkan lebih banyak nilai dari sistem yang sudah mereka miliki, membuat semuanya bekerja lebih baik, bersama-sama.
Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Pemimpin layanan TI global Samsung SDS America membutuhkan visibilitas yang lebih besar tentang pengeluaran cloud dan cara yang efisien untuk mengidentifikasi pemborosan, untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa menambah overhead. Dengan menerapkan otomatisasi dari IBM, mereka dapat menyelaraskan pengeluaran cloud dengan nilai bisnis, menghasilkan pengurangan pengeluaran sebesar 11% di 86 akun cloud.
Bisnis apa pun dapat menggunakan AI—itu bagian yang mudah. IBM membantu Anda menggunakan AI untuk mengubah cara Anda berbisnis.
Dengan menggabungkan inovasi mutakhir dengan keahlian industri dan domain selama puluhan tahun, kami memahami cara kerja perusahaan secara menyeluruh—dari rantai pasokan, sistem pembayaran, hingga layanan pelanggan, dan seterusnya.
Sudah saatnya untuk melampaui eksperimen AI dan mulai memberikan nilai yang serius. Kami telah membantu ribuan perusahaan mengatasi kesenjangan antara visi dan eksekusi. Kami dapat melakukan hal yang sama untuk Anda.
Mari ciptakan bisnis yang lebih cerdas.
Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.
Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Pelajari cara agen AI dan asisten AI dapat bekerja sama untuk mencapai tingkat produktivitas baru.
Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.
Tetap dapatkan informasi terkini tentang agen AI baru yang sedang berkembang, titik balik mendasar dalam revolusi AI.
Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Pelajari cara-cara menggunakan AI agar lebih kreatif, efisien, dan mulai beradaptasi dengan masa depan yang melibatkan kerja sama dengan agen AI.
Tetap menjadi yang terdepan dengan para pakar AI kami di episode Mixture of Experts ini saat mereka membahas secara mendalam masa depan AI dan agen AI dan banyak lagi.
Bangun, terapkan, dan kelola asisten dan agen AI yang kuat yang mengotomatiskan alur kerja dan proses dengan AI generatif.
Bangun masa depan bisnis Anda dengan solusi AI yang dapat Anda percaya.
Layanan IBM Consulting AI membantu merancang ulang cara kerja bisnis dengan AI untuk transformasi.
Baik Anda memilih untuk menyesuaikan aplikasi dan keterampilan yang dibangun sebelumnya atau membangun dan menerapkan layanan agen khusus menggunakan studio AI, platform IBM watsonx siap membantu Anda.