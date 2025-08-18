Mari ciptakan bisnis yang lebih cerdas

Kecerdasan Buatan AI in action

18 Agustus 2025

Saat ini, tidak seorang pun dapat mengabaikan peluang besar yang dihadirkan oleh revolusi AI. Namun, para pemimpin bisnis sering merasa seolah-olah AI adalah sesuatu yang terjadi pada mereka, dan perubahan cepat yang terjadi tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan.

Tekanan untuk bertransformasi—dari dewan, dari pimpinan, dari pasar—tidak pernah berhenti. Apa yang sedang tren dan apa yang nyata? Tidak jelas. FOMO itu nyata…tapi dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, bagaimana kalau Anda mengambil keputusan yang salah?

  • Anda menerapkan agen penjualan AI, yang tidak terintegrasi dengan agen lainnya dan beroperasi dalam silo.
  • Anda menjalankan kueri dan mendapatkan jawaban umum karena AI Anda bekerja secara membabi buta, tidak terhubung dengan data bisnis Anda. 
  • Yang dijanjikan kepada Anda adalah kesederhanaan, tetapi sekarang Anda mengelola lebih banyak alat, lebih banyak data, lebih banyak risiko.

Faktanya: inti masalahnya bukan teknologi. Yang penting adalah apa yang dapat dilakukan dengan teknologi.

Jadi, bagaimana jika ada jalan keluar dari kebingungan dan kerumitan tersebut? Ada—dan bukan sekadar perbaikan di tingkat permukaan, tetapi akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang serius. IBM menyebutnya menciptakan bisnis yang lebih cerdas.

Apa itu bisnis yang lebih cerdas?

Bisnis yang lebih cerdas adalah apa yang Anda dapatkan ketika Anda mengintegrasikan kecerdasan secara tepat, mendalam, dan efektif di seluruh sistem bisnis penting Anda untuk menjadi:

  • Lebih efisien: mengoptimalkan biaya, melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit upaya, dan meningkatkan produktivitas.
  • Lebih tangkas: beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
  • Lebih inovatif:  berevolusi dengan cepat untuk mengalahkan dan mengungguli pesaing.

Ini bukan sekadar teori. IBM kini membantu ribuan organisasi menjadi bisnis yang lebih cerdas, di seluruh industri dan di seluruh dunia. Dari layanan dan dukungan hingga berbagai sistem yang menjadi inti dari cara kerja bisnis, kami menanamkan kecerdasan di mana-mana.

Berikut ini adalah beberapa contoh tentang apa yang mungkin terjadi:

  • Dalam penjualan, layanan pelanggan, dan SDM, agen yang didukung AI menangani lebih dari 90% pertanyaan, membebaskan tim dari tugas yang berulang, mengurangi stres, dan memberi mereka lebih banyak waktu untuk fokus pada pekerjaan yang bermakna dan strategis.
  • Dalam pengadaan, rantai pasokan, dan keuangan, AI membantu karyawan mencapai peningkatan produktivitas hingga 40%. Peningkatan efisiensi tersebut menghasilkan operasi yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar untuk mendorong inisiatif strategis yang mengembangkan bisnis.
  • Dalam DevOps, TI, dan teknik, AI mempercepat pengembangan perangkat lunak, dengan hingga 60% konten dibuat secara otomatis. Pergeseran ini membebaskan tim untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam menerapkan pemikiran penting dan keterampilan tingkat lanjut pada peluang yang paling menjanjikan, memberikan solusi berkualitas tinggi yang memajukan bisnis.

Kami juga sedang mentransformasi IBM. Selama beberapa tahun terakhir, mandat kami adalah merombak kembali bisnis sepenuhnya, menghilangkan kompleksitas operasional, menyederhanakan proses, dan menanamkan kecerdasan di mana-mana.

Perubahan ini telah membentuk kembali seluruh fungsi bisnis, dari dukungan SDM dan TI hingga penjualan dan pengadaan. Hasilnya, kami berada di jalur yang tepat untuk menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 4,5 miliar USD pada akhir tahun 2025.

Cara menjadi bisnis yang lebih cerdas

Semua orang menginginkan lebih banyak efisiensi, ketangkasan, dan inovasi. Yang membedakan bisnis yang lebih cerdas adalah bagaimana cara mencapai hasil ini. Untuk mewujudkan potensi AI secara penuh, Anda memerlukan pendekatan sistemis yang mengubah sistem inti, alur kerja, dan proses di empat dimensi utama:

1. Tingkatkan produktivitas dengan agen AI

Agen adalah sistem yang secara otonom menjalankan tugas dengan merancang alur kerja dengan alat yang tersedia. ​ Jika dulu perangkat lunak hanya dapat dijalankan berdasarkan algoritma yang telah ditentukan, kini setiap pengguna dapat menentukan tujuan mereka, sementara AI menjelajahi dan mengusulkan cara untuk mencapainya.  Namun, AI hanya dapat memenuhi janji itu bila terintegrasi dengan aplikasi, data, dan model yang ada untuk mengotomatiskan tugas yang rumit dan mempercepat time to value.

Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Perusahaan penelitian dan pengembangan pertanian mutakhir, Avid Solutions, menerapkan solusi watsonx Orchestrate milik IBM untuk mengimplementasikan agen AI dengan lancar di seluruh alat dan aplikasi terkemuka mereka. Pengalaman yang terpadu dan efisien ini tidak hanya meningkatkan keakuratan proses manajemen mereka tetapi juga menghasilkan pengurangan sebesar 25% dalam waktu yang dibutuhkan untuk orientasi pelanggan baru. Hasilnya? Karyawan yang lebih terlibat, pelanggan yang lebih puas.

2. Maksimalkan nilai data perusahaan

AI menjadi aset strategis sejati bila didukung oleh data perusahaan Anda. Bisnis yang lebih cerdas menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di seluruh operasi mereka, di mana pun data tersebut berada. Hanya dengan demikian AI dapat memberikan insight dan tindakan yang relevan dengan bisnis, sehingga mendorong diferensiasi kompetitif yang nyata.

Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Raksasa kedirgantaraan Lockheed Martin bekerja sama dengan IBM untuk menciptakan tampilan terpadu data perusahaannya, sehingga memudahkan untuk menskalakan AI dan menerapkannya secara efektif di seluruh organisasi.  Dengan menggabungkan 46 sistem data dan alat yang berbeda ke dalam satu platform terintegrasi, operasi internal perusahaan dan proses pengelolaan data kini disederhanakan untuk memungkinkan inovasi yang cepat dan hemat biaya.

3. Bekerja di semua lingkungan dengan hybrid cloud

Saat organisasi beralih dari uji coba AI ke produksi skala penuh, mereka memerlukan arsitektur yang tepat untuk mendukung ambisi mereka. Bisnis yang lebih cerdas merancang lingkungan hybrid cloud yang memungkinkan AI beroperasi di mana pun data berada, sehingga mengoptimalkan infrastruktur untuk kinerja dan fleksibilitas.

Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Setiap tahun, hampir satu juta orang melakukan perjalanan ke Flushing, New York, untuk menyaksikan pemain tenis terbaik di dunia bertanding di Kejuaraan Tenis US Open.  Namun, 15 kali lipat jumlah tersebut mengikuti turnamen melalui aplikasi dan situs web US Open. IBM® Consulting membantu US Open membangun arsitektur hybrid cloud yang memberi AI akses ke data yang tepat pada waktu yang tepat, memberikan analisis real-time agar penggemar tetap terlibat dan senang.

4. Jadikan setiap investasi teknologi bekerja lebih keras dengan otomatisasi

Bisnis yang lebih cerdas menyederhanakan manajemen teknologi dan operasi dengan AI untuk mendapatkan visibilitas, efisiensi, keamanan, dan ketahanan. Alih-alih menambahkan alat baru dan menambah biaya, mereka berfokus untuk mendapatkan lebih banyak nilai dari sistem yang sudah mereka miliki, membuat semuanya bekerja lebih baik, bersama-sama.

Tindakan bisnis yang lebih cerdas: Pemimpin layanan TI global Samsung SDS America membutuhkan visibilitas yang lebih besar tentang pengeluaran cloud dan cara yang efisien untuk mengidentifikasi pemborosan, untuk meningkatkan efisiensi operasional tanpa menambah overhead.  Dengan menerapkan otomatisasi dari IBM, mereka dapat menyelaraskan pengeluaran cloud dengan nilai bisnis, menghasilkan pengurangan pengeluaran sebesar 11% di 86 akun cloud.

Era bisnis yang lebih cerdas

Bisnis apa pun dapat menggunakan AI—itu bagian yang mudah. IBM membantu Anda menggunakan AI untuk mengubah cara Anda berbisnis.

Dengan menggabungkan inovasi mutakhir dengan keahlian industri dan domain selama puluhan tahun, kami memahami cara kerja perusahaan secara menyeluruh—dari rantai pasokan, sistem pembayaran, hingga layanan pelanggan, dan seterusnya.

Sudah saatnya untuk melampaui eksperimen AI dan mulai memberikan nilai yang serius. Kami telah membantu ribuan perusahaan mengatasi kesenjangan antara visi dan eksekusi. Kami dapat melakukan hal yang sama untuk Anda.

Mari ciptakan bisnis yang lebih cerdas.

Bangun, jalankan, dan kelola agen AI dengan watsonx Orchestrate

Sumber daya

Tingkatkan produktivitas dengan agen AI yang dibuat untuk bisnis Anda

Jelajahi potensi agen AI yang mengubah permainan yang dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam operasi bisnis Anda.

Panduan pembeli Agen AI 2025

Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Bayangkan kembali produktivitas bisnis dengan agen AI dan asisten AI

Pelajari cara agen AI dan asisten AI dapat bekerja sama untuk mencapai tingkat produktivitas baru.
Laporan Omdia tentang kecerdasan yang diberdayakan: Dampak agen AI

Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.

Mengantarkan perusahaan agentik: Memanfaatkan AI di seluruh kawasan teknologi Anda

Tetap dapatkan informasi terkini tentang agen AI baru yang sedang berkembang, titik balik mendasar dalam revolusi AI.
Coba watsonx Orchestrate

Jelajahi cara asisten AI generatif dapat meringankan beban kerja Anda dan meningkatkan produktivitas.
Cara agen AI menemukan kembali produktivitas

Pelajari cara-cara menggunakan AI agar lebih kreatif, efisien, dan mulai beradaptasi dengan masa depan yang melibatkan kerja sama dengan agen AI.
Masa depan agen, konsumsi energi AI, penggunaan komputer Anthropic, dan penandaan teks yang dihasilkan AI oleh Google

Tetap menjadi yang terdepan dengan para pakar AI kami di episode Mixture of Experts ini saat mereka membahas secara mendalam masa depan AI dan agen AI dan banyak lagi.

Bagaimana Comparus menggunakan "asisten perbankan"

Comparus menggunakan solusi dari IBM® watsonx.ai™ dan secara mengesankan menunjukkan potensi perbankan percakapan sebagai model interaksi baru.
