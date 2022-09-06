Kubernetes(kadang disebut sebagai K8s) adalah platform orkestrasi kontainer sumber terbuka yang menjadwalkan dan mengotomatiskan penerapan, manajemen, dan penskalaan aplikasi kontainer (layanan mikro). Platform Kubernetes adalah tentang pengoptimalan, mengotomatiskan banyak proses DevOps yang sebelumnya ditangani secara manual dan menyederhanakan pekerjaan pengembang perangkat lunak.
Jadi, apa rahasia di balik kesuksesan platform? Layanan Kubernetes menyediakan penyeimbangan beban dan menyederhanakan manajemen kontainer pada beberapa host. Mereka memudahkan aplikasi perusahaan untuk memiliki skalabilitas yang lebih besar dan fleksibel, portabel, dan lebih produktif.
Faktanya, Kubernetes merupakan proyek dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah perangkat lunak sumber terbuka, setelah Linux. Menurut studi tahun 2021 oleh Cloud Native Computing Foundation (CNCF), dari tahun 2020 hingga 2021, jumlah insinyur Kubernetes tumbuh sebesar 67% menjadi 3,9 juta. Itu adalah 31% dari semua pengembang backend, peningkatan 4 poin presentase dalam setahun.
Penggunaan Kubernetes yang semakin meluas di antara tim DevOps berarti bisnis memiliki kurva pembelajaran yang lebih rendah ketika memulai dengan platform orkestrasi kontainer. Tapi manfaat tidak berhenti di situ. Berikut adalah pandangan lebih dekat mengapa perusahaan memilih Kubernetes untuk semua jenis aplikasi.
Berikut ini adalah beberapa manfaat utama menggunakan Kubernetes untuk mengelola arsitektur layanan mikro Anda.
Berbagai jenis dan ukuran perusahaan, besar dan kecil, yang menggunakan Kubernetes Service mendapati bahwa mereka berhemat dalam pengelolaan ekosistem dan proses manual otomatis. Kubernetes secara otomatis menyediakan dan menyesuaikan kontainer ke dalam node untuk penggunaan sumber daya terbaik. Beberapa platform cloud publik mengenakan biaya manajemen untuk setiap klaster, sehingga menjalankan lebih sedikit klaster berarti lebih sedikit server API dan redundansi lainnya dan membantu menurunkan biaya.
Setelah klaster Kubernetes dikonfigurasi, aplikasi dapat berjalan dengan waktu henti minimal dan berkinerja baik, membutuhkan lebih sedikit dukungan ketika node atau pemalut gagal alih-alih harus diperbaiki secara manual. Orkestrasi kontainer Kubernetes menciptakan alur kerja yang lebih efisien dengan meminimalkan pengulangan proses yang sama. Itu berarti bukan hanya membutuhkan lebih sedikit server, tetapi juga mengurangi kebutuhan untuk administrasi yang rumit dan tidak efisien.
Integrasi kontainer dan akses ke sumber daya penyimpanan dengan penyedia cloud yang berbeda membuat pengembangan, pengujian, dan penerapan menjadi lebih sederhana. Membuat image kontainer, yang berisi semua yang dibutuhkan aplikasi untuk berjalan, lebih mudah dan lebih efisien daripada membuat image mesin virtual (VM). Semua itu berarti pengembangan yang lebih cepat dan waktu rilis dan penerapan yang dioptimalkan.
Semakin cepat pengembang menerapkan Kubernetes selama siklus pengembangan, semakin baik, karena mereka dapat menguji kode sejak dini dan mencegah kesalahan mahal di masa mendatang. Aplikasi berbasis arsitektur layanan mikro terdiri dari unit fungsional terpisah yang berkomunikasi satu sama lain melalui API. Itu berarti tim pengembangan dapat menjadi kelompok yang lebih kecil, masing-masing berfokus pada fitur tunggal, dan tim TI dapat beroperasi lebih efisien. Namespaces, cara menyiapkan beberapa sub-klaster virtual dalam klaster Kubernetes fisik yang sama, menyediakan kontrol akses dalam klaster untuk meningkatkan efisiensi.
Anda biasanya menerapkan aplikasi pada mesin virtual dan mengarahkan server sistem nama domain (DNS) ke sana. Sekarang, di antara manfaat lain dari Kubernetes, beban kerja dapat ada dalam satu cloud atau dapa disebarkan dengan mudah di beberapa layanan cloud. Klaster Kubernetes memungkinkan migrasi aplikasi kontainer yang sederhana dan dipercepat dari infrastruktur on premises ke penerapan hybrid di penyedia cloud publik atau infrastruktur cloud pribadi, tanpa kehilangan fungsi atau kinerja aplikasi apa pun. Itu memungkinkan Anda memindahkan beban kerja ke sistem tertutup atau berpemilik tanpa vendor lock-in. IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure semuanya menawarkan integrasi langsung dengan aplikasi berbasis Kubernetes.
Ada berbagai cara untuk memigrasikan aplikasi ke cloud:
Menggunakan kontainer untuk aplikasi Anda memberikan cara yang lebih ringkas dan tangkas untuk menangani virtualisasi dibandingkan mesin virtual (VM). Karena kontainer hanya berisi sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan aplikasi (yaitu, kode, instalasi, dan dependensinya) dan menggunakan fitur dan sumber daya sistem operasi (OS) host, mereka lebih kecil, lebih cepat, dan lebih portabel. Misalnya, menghosting empat aplikasi pada empat mesin virtual umumnya membutuhkan empat salinan OS tamu untuk berjalan di server itu. Namun, menjalankan keempat aplikasi tersebut dalam pendekatan kontainer berarti menempatkan semuanya dalam satu kontainer yang berbagi satu versi OS host.
Kubernetes tidak hanya cukup fleksibel untuk manajemen kontainer pada berbagai jenis infrastruktur (server cloud publik, cloud pribadi, atau on premises, asalkan OS host adalah versi Linux atau Windows), tetapi juga berfungsi dengan hampir semua jenis waktu proses kontainer (program yang menjalankan kontainer). Sebagian besar orkestrator lainnya terikat pada waktu proses atau infrastruktur cloud tertentu sehingga mengakibatkan vendor lock-in. Layanan Kubernetes memungkinkan bisnis Anda berkembang tanpa perlu merancang ulang infrastruktur.
Kubernetes menjadwalkan dan mengotomatiskan penerapan kontainer di beberapa node komputasi, baik di cloud publik, VM di tempat, atau mesin fisik on premises. Penskalaan otomatisnya memungkinkan tim meningkatkan atau menurunkan skala untuk memenuhi permintaan dengan lebih cepat. Penskalaan otomatis memulai kontainer baru sesuai kebutuhan untuk beban berat atau lonjakan, baik karena penggunaan CPU, ambang batas memori, atau metrik khusus, misalnya saat acara online diluncurkan dan terjadi peningkatan permintaan secara tiba-tiba.
Saat kebutuhan berkurang, Kubernetes secara otomatis menurunkan skala sumber daya untuk mengurangi pemborosan. Platform tidak hanya menskalakan sumber daya infrastruktur naik dan turun sesuai kebutuhan, tetapi juga memungkinkan penskalaan yang mudah secara horizontal dan vertikal. Manfaat lain dari Kubernetes adalah kemampuannya untuk mengembalikan perubahan aplikasi jika terjadi kesalahan.
Kubernetes membantu Anda menjalankan aplikasi kontainer Anda dengan andal. Secara otomatis menempatkan dan menyeimbangkan beban kerja kontainer dan menskalakan klaster dengan tepat untuk mengakomodasi permintaan yang meningkat dan menjaga sistem tetap hidup. Jika satu node dalam klaster multi-node gagal, beban kerja didistribusikan kembali ke yang lain tanpa mengganggu ketersediaan bagi pengguna. Ini juga menyediakan kemampuan penyembuhan mandiri dan akan memulai ulang, menjadwal ulang, atau mengganti kontainer ketika gagal atau ketika node mati. Ini memungkinkan Anda untuk melakukan pembaruan bergulir ke perangkat lunak Anda tanpa waktu henti. Bahkan aplikasi dengan ketersediaan tinggi dapat diatur di Kubernetes pada satu layanan cloud publik atau lebih dengan cara yang mempertahankan waktu aktif yang sangat tinggi. Salah satu contoh penggunaan yang perlu diperhatikan adalah Amazon, yang menggunakan Kubernetes untuk transisi dari arsitektur monolitik ke layanan mikro.
Kubernetes adalah proyek yang dipimpin oleh komunitas dan sepenuhnya bersifat sumber terbuka (pernah menjadi perangkat lunak sumber terbuka dengan pertumbuhan tercepat), yang berarti ada ekosistem besar berisi berbagai alat sumber terbuka lainnya yang dirancang untuk digunakan bersamanya. Dukungan kuat platform ini memastikan adanya inovasi dan peningkatan berkelanjutan pada Kubernetes, yang melindungi investasi pada platform, sehingga tidak terikat pada teknologi yang akan segera usang. Kubernetes juga memiliki dukungan dan portabilitas dari semua penyedia cloud publik terkemuka, termasuk IBM, AWS, Google Cloud dan Microsoft Azure. Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah bahwa layanan Kubernetes secara langsung bersaing dengan Docker, tetapi sebenarnya tidak demikian. Docker adalah alat kontainerisasi, sedangkan Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer yang sering digunakan untuk mengorkestrasi beberapa klaster Docker.
Kontainer ideal untuk memodernisasi aplikasi Anda dan mengoptimalkan infrastruktur TI Anda. Dibangun di atas Kubernetes dan alat lain dalam ekosistem Kubernetes sumber terbuka, layanan kontainer dari IBM Cloud dapat memfasilitasi dan mempercepat jalur Anda menuju pengembangan aplikasi cloud-native, dan ke pendekatan cloud hybrid terbuka yang mengintegrasikan fitur dan fungsi terbaik dari cloud pribadi, cloud publik, dan infrastruktur TI on premises.
Ambil langkah selanjutnya:
Untuk langsung memulai, daftar untuk akun IBM Cloud.
Mulai dengan cepat penggunaan IBM Cloud Kubernetes Service dan terapkan aplikasi yang terkontainerisasi dalam skala besar. Panduan langkah demi langkah ini memandu Anda melalui hal-hal dasar, dari menyiapkan akun hingga menerapkan klaster dan aplikasi pertama Anda.
Capai potensi penuh bisnis Anda dengan hybrid cloud yang fleksibel, aman, dan tangguh. Pendekatan IBM hybrid cloud yang terbuka memungkinkan Anda membangun dan mengelola beban kerja tanpa vendor lock-in, sehingga memastikan fleksibilitas dan kinerja di seluruh lingkungan IT Anda.
