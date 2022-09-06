Kubernetes(kadang disebut sebagai K8s) adalah platform orkestrasi kontainer sumber terbuka yang menjadwalkan dan mengotomatiskan penerapan, manajemen, dan penskalaan aplikasi kontainer (layanan mikro). Platform Kubernetes adalah tentang pengoptimalan, mengotomatiskan banyak proses DevOps yang sebelumnya ditangani secara manual dan menyederhanakan pekerjaan pengembang perangkat lunak.

Jadi, apa rahasia di balik kesuksesan platform? Layanan Kubernetes menyediakan penyeimbangan beban dan menyederhanakan manajemen kontainer pada beberapa host. Mereka memudahkan aplikasi perusahaan untuk memiliki skalabilitas yang lebih besar dan fleksibel, portabel, dan lebih produktif.

Faktanya, Kubernetes merupakan proyek dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah perangkat lunak sumber terbuka, setelah Linux. Menurut studi tahun 2021 oleh Cloud Native Computing Foundation (CNCF), dari tahun 2020 hingga 2021, jumlah insinyur Kubernetes tumbuh sebesar 67% menjadi 3,9 juta. Itu adalah 31% dari semua pengembang backend, peningkatan 4 poin presentase dalam setahun.

Penggunaan Kubernetes yang semakin meluas di antara tim DevOps berarti bisnis memiliki kurva pembelajaran yang lebih rendah ketika memulai dengan platform orkestrasi kontainer. Tapi manfaat tidak berhenti di situ. Berikut adalah pandangan lebih dekat mengapa perusahaan memilih Kubernetes untuk semua jenis aplikasi.

Berikut ini adalah beberapa manfaat utama menggunakan Kubernetes untuk mengelola arsitektur layanan mikro Anda.