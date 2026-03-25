ITops mencapai titik balik dengan AI agen

Bagi banyak tim ITOps, investasi apa pun dalam AI mungkin lebih baik daripada tidak ada sama sekali, menurut laporan baru dari firma riset pasar Omdia, yang berjudul “Modernisasi Operasi TI di Era Agen.“

Laporan yang ditugaskan IBM® mengungkapkan bahwa, bahkan di antara organisasi yang menyerahkan kurang dari 10% tugas ITOps mereka kepada AI, 92% mengamati peningkatan operasional. Temuan ini memperkuat strategi yang semakin umum: dimulai dengan kemenangan integrasi sederhana sebelum maju ke penerapan AI yang lebih kompleks.

Namun, menentukan area ITOps mana yang harus diprioritaskan bisa menjadi hal yang menantang, terutama ketika tim IT sudah dituntut untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat delivery di tengah arsitektur serta layanan yang semakin terdistribusi.

Terlebih lagi, AI dan alur kerja agen semakin memperumit penerapan TI. Beberapa tim berjuang untuk menyediakan model dengan data kepemilikan yang cukup. Yang lain tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk merancang dan memelihara otomatisasi dan alur kerja baru. Sementara itu, tanpa pemantauan dan pengawasan yang memadai, agen dapat melakukan tindakan yang tidak sah atau tidak diinginkan, memperkenalkan risiko keamanan dan kepatuhan. Dan bahkan dalam contoh penggunaan sederhana, investasi yang salah arah dalam inisiatif AI dapat menghasilkan kesalahan yang mahal.

Terlepas dari tantangan ini, integrasi AI mendorong inovasi ITops pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi 39% organisasi, AI sekarang melakukan setidaknya setengah dari tugas ITOps bersama manusia. Pengadopsi awal melaporkan peningkatan deteksi ancaman, pemeliharaan prediktif, otomatisasi alur kerja, dan kemampuan pengoptimalan biaya, di antara manfaat lainnya.