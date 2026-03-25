ITops mencapai titik balik dengan AI agen

Sebuah studi baru menawarkan pandangan terperinci tentang inisiatif AI mana yang diprioritaskan oleh tim ITOps—dan apa yang mendorong adopsi.
Bagi banyak tim ITOps, investasi apa pun dalam AI mungkin lebih baik daripada tidak ada sama sekali, menurut laporan baru dari firma riset pasar Omdia, yang berjudul “Modernisasi Operasi TI di Era Agen.“
Laporan yang ditugaskan IBM® mengungkapkan bahwa, bahkan di antara organisasi yang menyerahkan kurang dari 10% tugas ITOps mereka kepada AI, 92% mengamati peningkatan operasional. Temuan ini memperkuat strategi yang semakin umum: dimulai dengan kemenangan integrasi sederhana sebelum maju ke penerapan AI yang lebih kompleks.
Namun, menentukan area ITOps mana yang harus diprioritaskan bisa menjadi hal yang menantang, terutama ketika tim IT sudah dituntut untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat delivery di tengah arsitektur serta layanan yang semakin terdistribusi.
Terlebih lagi, AI dan alur kerja agen semakin memperumit penerapan TI. Beberapa tim berjuang untuk menyediakan model dengan data kepemilikan yang cukup. Yang lain tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk merancang dan memelihara otomatisasi dan alur kerja baru. Sementara itu, tanpa pemantauan dan pengawasan yang memadai, agen dapat melakukan tindakan yang tidak sah atau tidak diinginkan, memperkenalkan risiko keamanan dan kepatuhan. Dan bahkan dalam contoh penggunaan sederhana, investasi yang salah arah dalam inisiatif AI dapat menghasilkan kesalahan yang mahal.
Terlepas dari tantangan ini, integrasi AI mendorong inovasi ITops pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi 39% organisasi, AI sekarang melakukan setidaknya setengah dari tugas ITOps bersama manusia. Pengadopsi awal melaporkan peningkatan deteksi ancaman, pemeliharaan prediktif, otomatisasi alur kerja, dan kemampuan pengoptimalan biaya, di antara manfaat lainnya.
Pertemuan tekanan internal dan eksternal mendorong organisasi untuk menempatkan machine learning dan AI agen di pusat strategi ITOps mereka, menurut laporan itu.
Tantangan yang sering disebutkan meliputi menjaga kinerja yang stabil di lingkungan multi-cloud dan hybrid, menyediakan dukungan respons 24/7 bagi pengguna, serta beroperasi di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang semakin ketat.
Sementara itu, sebagian profesional IT menyatakan bahwa departemen mereka mulai beralih ke AI untuk mendukung inisiatif transformasi digital di seluruh perusahaan, atau sebagai respons terhadap faktor eksternal seperti tekanan persaingan, tuntutan kepatuhan, dan meningkatnya ancaman keamanan siber.
Khususnya, 29% responden mengatakan perusahaan mereka melakukan investasi TI yang berfokus pada AI untuk meningkatkan program AI yang ada yang tidak berkinerja seperti yang diharapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa inisiatif AI tidak selalu langsung produktif dan mungkin memerlukan penyesuaian operasional jangka panjang untuk memberikan nilai.
Tim TI telah menggunakan dasar-dasar AI, seperti sistem berbasis aturan dan pemodelan statistik, selama beberapa dekade. Namun, agen multimodal—yang mampu menavigasi antarmuka digital dan secara mandiri melakukan penalaran atas masalah kompleks dan bertahap—baru muncul belakangan ini.
Meskipun teknologinya masih relatif baru, adopsi AI agen berlangsung cepat: 53% organisasi menyatakan bahwa agen sudah menangani setidaknya seperempat tugas ITOps mereka secara otonom (dengan pengaman yang tetap diawasi manusia), sementara 8% organisasi menugaskan antara 75-89% tugas ITOps kepada agen.
Selain itu, profesional TI sekarang mencantumkan kemampuan agen sebagai prioritas integrasi utama organisasi mereka—di depan tujuan implementasi lainnya, seperti penskalaan integrasi di setiap domain TI atau hanya berfokus pada area berdampak tinggi.
Alat agen juga cenderung menuju otonomi yang lebih besar, dengan mayoritas organisasi memprediksi agen mereka akan sangat atau sepenuhnya otonom dalam 24 bulan ke depan. Kemandirian itu sebagian akan datang dari kemampuan agen untuk mendelegasikan tugas dan berkolaborasi pada berbagai tugas TI yang sangat menantang.
Organisasi dengan program AI yang kurang berkembang cenderung fokus pada pengurangan tugas manual dan berulang, yang dapat memberikan peningkatan efisiensi dan akurasi segera. Sementara itu, perusahaan dengan implementasi AI yang lebih canggih (yang mungkin sudah memiliki alur kerja otomatisasi yang luas) malah memprioritaskan penerapan yang lebih kompleks, seperti meningkatkan kemampuan prediktif melalui otomatisasi.
Seperti kebanyakan teknologi transformatif, integrasi AI membutuhkan investasi teknis, tenaga kerja, dan keuangan yang signifikan. Profesional TI mengatakan salah satu pengeluaran terbesar mereka adalah meningkatkan infrastruktur untuk mendukung beban kerja AI. Lisensi platform dan biaya berlangganan juga merupakan masalah anggaran utama.
Rata-rata, organisasi menggunakan tiga sumber keuangan untuk menutupi biaya integrasi AI, daripada mengandalkan satu kumpulan pendanaan. Demikian pula, keputusan pengeluaran AI biasanya melibatkan tiga atau empat pihak, termasuk manajemen ITOps, kepala petugas AI dan pemimpin keamanan, selama tahap riset dan evaluasi.
Terlepas dari industri, laporan tersebut mencatat beberapa fitur umum yang cenderung dicari organisasi ketika menilai solusi AI ideal mereka.
Di bagian atas daftar, lebih dari sepertiga perusahaan memprioritaskan platform yang dapat berintegrasi dengan lancar menggunakan alat pemantauan dan manajemen yang ada. Fitur lain yang diminati termasuk kemampuan prediktif dan forecasting, dukungan hybrid dan multi-cloud, serta respons insiden otomatis.
Sementara integrasi AI dapat memberikan berbagai manfaat jangka panjang, menanamkan alur kerja berbasis AI ke dalam proses TI yang ada dapat menjadi kompleks secara operasional.
Lebih dari sepertiga pemimpin TI menyebutkan “kurangnya personel terampil” sebagai salah satu penghalang utama, menunjukkan bahwa profesional TI dengan keahlian AI dapat mempertahankan keunggulan kompetitif—bahkan ketika industri bergeser ke pipeline yang didukung AI. Untuk membantu menutup kesenjangan keterampilan AI, organisasi mungkin memperkenalkan program pelatihan dan bimbingan serta sandboxr pengembang, di mana para profesional TI dapat dengan aman bereksperimen dengan alur kerja agen.
Kekhawatiran lain yang dibagikan secara luas adalah bahwa platform AI baru tidak akan dapat berkomunikasi dengan komponen TI saat ini, yang menyebabkan ketidakcocokan dan hambatan.
Terkait, model AI mungkin kesulitan untuk menyerap informasi yang terperangkap di dalam data lake dan gudang data, menghasilkan output yang tidak akurat atau bias. Akibatnya, organisasi yang berhasil memanfaatkan data tidak terstruktur untuk pelatihan model akan mendapatkan keuntungan, yang mengarah ke prakiraan dan alur kerja yang lebih halus.
Sebagian besar responden tidak mengutip satu hambatan operasional bersama, menunjukkan bahwa organisasi menghadapi beragam tantangan integrasi AI daripada masalah universal.
Terlepas dari rintangan operasional awal, AI memiliki potensi untuk membentuk kembali hampir setiap aspek ITOps, menurut laporan itu. Misalnya, lebih dari setengah responden mengatakan mereka telah mengalami (atau berharap untuk mengalami) peningkatan di seluruh pemantauan otonom, penyelesaian masalah, dan deteksi ancaman keamanan.
Meskipun memiliki pendekatan investasi dan prioritas operasional yang berbeda, sebagian besar pemimpin TI tetap optimis dengan gagasan bahwa adopsi AI akan menjadi semakin penting dalam 12 hingga 24 bulan ke depan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa untuk sebagian besar departemen ITOps, setiap tingkat investasi AI lebih baik daripada menghindari AI sama sekali.
Para pemimpin IT juga yakin bahwa AI dan agen akan meningkatkan produktivitas pekerja tingkat pemula serta membantu meningkatkan keandalan sistem. Sementara itu, 86% responden percaya pengawasan manusia “akan tetap menjadi penting,” bahkan ketika sistem AI menjadi lebih canggih dan otonom.
AI sudah membentuk kembali AIOP, ITAM/SAM, perencanaan kapasitas, dan manajemen pengetahuan. Tetapi penelitian ini juga menjelaskan beberapa area mengejutkan di mana AI masih kurang dimanfaatkan, mengisyaratkan tren ITOps di masa depan.
Pada saat yang sama, seperti investasi apa pun, integrasi AI membawa risiko, dan berinvestasi besar-besaran dalam inisiatif yang salah dapat menjadi kesalahan yang mahal. Laporan ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana tim ITOps mengalokasikan sumber daya AI—serta, yang terpenting, area investasi mana yang membuahkan hasil yang terukur.
Secara bersama-sama, insight ini dapat menjadi peta jalan bagi integrator tahap awal yang baru melakukan investasi AI pertama mereka, maupun tim ITOps yang lebih matang yang ingin memperluas penggunaan jejak AI untuk memperoleh keunggulan kompetitif.