Mengapa modernisasi ISO sangat penting bagi lembaga keuangan

Transisi ini menawarkan peluang emas untuk meningkatkan cara pembayaran beroperasi. Dalam dunia pembayaran instan dan meningkatnya penipuan pembayaran di ruang pembayaran digital, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengurangi penipuan, meningkatkan kepatuhan, dan membangun infrastruktur pembayaran yang lebih baik dan lebih kuat. Idealnya, solusi akan menawarkan interoperabilitas berkelanjutan di berbagai jaringan pembayaran yang sesuai dengan ISO.

Karena standar, dan penerapannya, terus berkembang, solusi harus tahan terhadap masa depan untuk perubahan ISO 20022 saat terjadi. Solusi asli ISO akan memudahkan untuk mengadopsi persyaratan baru saat dipublikasikan. Bisnis akan memiliki opsi untuk mengintegrasikan pembayaran ke dalam proses bisnis pesanan ke pembayaran lengkap mereka, alih-alih harus menggunakan proses bisnis terpisah untuk menagih, menerima pembayaran, dan akhirnya merekonsiliasi pembayaran itu. Integrasi menyederhanakan proses dari awal hingga akhir.

Pesan asli ISO dapat berisi lebih banyak data daripada di bawah standar sebelumnya. Dengan memanfaatkan data tambahan ini, FI dapat mencapai standar perlindungan yang lebih tinggi terhadap kejahatan keuangan, AML dan sanksi. Bisnis dapat mengelola risiko kas dan likuiditas dengan lebih baik melalui aplikasi kas yang lebih cepat, dan baik perusahaan maupun FI dapat memprediksi arus kas.

Dengan akses yang lebih mudah ke kumpulan data standar, FI dapat memperoleh analisis data lebih cepat dan menggunakan data aliran pembayaran untuk memberikan intelijen bisnis yang sebelumnya tidak tersedia di aliran pembayaran lainnya.

Mengembangkan lapisan Transformasi berkemampuan API ISO membantu FI menciptakan strategi bisnis yang secara jelas mendefinisikan pengalaman dan produk yang berbeda yang ditawarkan perusahaan. Dan dengan fokus berkelanjutan pada API ISO, FI dapat terhubung ke ekosistem mereka untuk memberikan pengalaman dan produk mereka yang berbeda.

Dengan solusi lapisan transformasi API berbasis pesan ISO 20022, FI dapat mengubah pesan sistem pembayaran warisannya menjadi format pesan khusus ISO 20022 untuk sistem hilir. Ini hampir merupakan prasyarat bagi banyak FI untuk menjembatani kesenjangan sampai mereka memiliki kemampuan ISO 20022 asli dalam sistem mereka.