Studi Cybersecurity Workforce ISC2: Kekurangan pekerja terampil AI

AI telah memberikan dampak di berbagai bidang teknologi, sehingga tidak mengherankan jika Studi Cybersecurity Workforce ISC2 2024 menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) kini masuk dalam lima besar keterampilan keamanan teratas.
Ini bukan hanya tentang kebutuhan pekerja dengan keterampilan AI terkait keamanan. Studi Workforce juga menelusuri bagaimana 16.000 responden melihat dampak AI terhadap keamanan siber dan peran pekerjaan secara keseluruhan, mulai dari perubahan pendekatan keterampilan hingga pembentukan strategi AI generatif (gen AI).
Menurut penelitian, dua pertiga responden percaya keahlian mereka dalam keamanan siber akan melengkapi teknologi AI; sementara sepertiganya khawatir pekerjaan mereka dapat hilang di dunia yang semakin berfokus pada AI.
Itu, tentu saja, tidak akan terjadi segera. Bahkan tidak setengah dari responden telah menerapkan gen AI ke dalam alat mereka. Perhatian yang lebih mendesak bagi para profesional keamanan siber adalah anggaran.
“Pada 2024, 25% responden melaporkan PHK di departemen keamanan siber mereka, naik 3% dari 2023, dan 37% menghadapi pemotongan anggaran, naik 7% dari 2023,” menurut laporan tersebut.
Pemotongan anggaran ini berdampak pada kesenjangan keterampilan, karena dua pertiga responden menyatakan bahwa pengurangan anggaran tidak hanya menyebabkan kekurangan staf saat ini, tetapi juga diperkirakan membuat penutupan kesenjangan keterampilan semakin sulit dalam beberapa tahun mendatang.
Banyak responden menyatakan bahwa kesenjangan keterampilan berdampak lebih negatif pada keamanan organisasi dibandingkan pengurangan staf. Karena dana pelatihan terbatas dan tenaga ahli dengan keterampilan tinggi sering berpindah ke posisi bergaji lebih tinggi, banyak tim keamanan kesulitan menangani ancaman dan risiko dalam lingkungan keamanan siber saat ini.
Dua tahun lalu, AI bahkan tidak dianggap sebagai keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan keamanan siber, tetapi kini telah menjadi salah satu dari lima keterampilan teratas, ujar Jon France, CISO di ISC2.
“Dan kami menduga bahwa mungkin tahun depan, AI akan menjadi keterampilan nomor satu yang paling dicari dalam keamanan,” ujar Prancis pada Kongres Keamanan ISC2 di Las Vegas.
(Jika Anda bertanya-tanya, keterampilan lain dalam lima besar adalah cloud, arsitektur zero-trust, forensik, respons insiden, dan keamanan aplikasi — semua area yang telah lama berada di puncak daftar kebutuhan keterampilan.)
Peran AI dalam keamanan siber berubah karena peningkatan data yang eksponensial dan kebutuhan untuk mengumpulkan kecerdasan yang baik tentang data yang dihasilkan.
“AI adalah alat yang jelas mampu memproses kumpulan data besar dengan sangat cepat,” kata Prancis. Namun, mata manusia tetap diperlukan untuk memvalidasi hasil yang dihasilkan model AI akurat. Di sinilah keterampilan keamanan AI akan sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan dalam cara analis dan responden insiden menganalisis data.
Prancis juga percaya bahwa AI akan mengubah ruang lingkup posisi keamanan tingkat pemula. “Saya pikir jika Anda baru memasuki profesi ini, dan harus memilih satu hal untuk dipelajari, pengalaman menggunakan pengodean AI generatif akan memberi Anda peluang terbesar,” ujarnya.
Namun saat ini terdapat kesenjangan antara keterampilan teknis yang dianggap dibutuhkan oleh manajer perekrutan dan apa yang dinilai penting oleh manajer non-perekrutan. Keduanya menempatkan keterampilan keamanan komputasi cloud di posisi teratas, tetapi untuk keterampilan AI/ML, hanya 24% manajer perekrutan yang menganggapnya sebagai kebutuhan saat ini—menjadikannya peringkat terakhir dalam daftar. Sebaliknya, ketika manajer non-perekrutan ditanya keterampilan apa yang paling dibutuhkan untuk memajukan karier, 37% memilih AI/ML, lebih tinggi dari keterampilan lain mana pun selain keamanan cloud.
Dalam studi AI in Cyber 2024, ISC2 menemukan bahwa 82% responden optimis AI akan meningkatkan efisiensi kerja, dan 88% percaya AI akan memengaruhi peran mereka dalam beberapa hal. Mengandalkan lebih banyak pada AI di dunia siber menawarkan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran yang menyebabkan stres. Empat dari sepuluh responden menyatakan mereka tidak siap menghadapi ledakan AI, dan 65% mengatakan organisasi mereka membutuhkan lebih banyak aturan terkait penggunaan gen AI yang aman, menurut studi Workforce.
Namun masih banyak pertanyaan tentang keterampilan apa yang akan dibutuhkan. “Peserta studi berspekulasi tentang keterampilan yang dapat diotomatisasi atau disederhanakan, tetapi mereka belum dapat memprediksi aktivitas apa, jika ada, yang akan digantikan AI,” menurut studi tersebut. Hal ini mungkin menjadi alasan manajer perekrutan enggan mempekerjakan profesional keamanan siber dengan keahlian teknis AI.
Dengan AI, banyak pihak memperkirakan meningkatnya kebutuhan akan keterampilan non-teknis. Keamanan siber kini lebih terbuka mencari profesional dari luar bidang teknis dan melatih mereka untuk peran baru, sehingga tidak mengherankan bahwa ketika manajer perekrutan belum yakin keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menggunakan gen AI sebagai alat keamanan (atau mengamankan gen AI), mereka cenderung memilih keterampilan non-teknis yang dianggap lebih mudah ditransfer seiring perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, keterampilan komunikasi yang kuat menjadi keahlian yang paling dicari di bidang keamanan siber, diikuti kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan kerja tim/kolaborasi.
Melihat gambaran menyeluruh tentang bagaimana keterampilan AI akan masuk ke tenaga kerja keamanan siber ke depan, hambatan perekrutan saat ini kemungkinan akan berdampak serupa pada keahlian AI. Pemotongan anggaran akan mengurangi jumlah tenaga kerja, seperti yang telah disebutkan. Prancis juga menunjukkan kesenjangan sumber daya manusia, dengan posisi entry-level yang mensyaratkan sertifikasi yang membutuhkan pengalaman kerja lima tahun.
“Kita juga perlu menghancurkan mitos ini: masuknya tenaga kerja baru ke keamanan siber tidak harus berarti anak muda. Ini bisa datang dari perubahan karier. Bahkan, perubahan karier membawa beragam perspektif dan pengalaman,” ujar Prancis.
Pekerjakan keterampilan yang dibawa karyawan ke meja, bahkan jika itu bukan yang Anda butuhkan saat ini. “Sisanya,” kata Prancis, “bisa diajarkan.”