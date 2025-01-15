Studi Cybersecurity Workforce ISC2: Kekurangan pekerja terampil AI

Dua tahun lalu, AI bahkan tidak dianggap sebagai keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan keamanan siber, tetapi kini telah menjadi salah satu dari lima keterampilan teratas, ujar Jon France, CISO di ISC2.

“Dan kami menduga bahwa mungkin tahun depan, AI akan menjadi keterampilan nomor satu yang paling dicari dalam keamanan,” ujar Prancis pada Kongres Keamanan ISC2 di Las Vegas.

(Jika Anda bertanya-tanya, keterampilan lain dalam lima besar adalah cloud, arsitektur zero-trust, forensik, respons insiden, dan keamanan aplikasi — semua area yang telah lama berada di puncak daftar kebutuhan keterampilan.)

Peran AI dalam keamanan siber berubah karena peningkatan data yang eksponensial dan kebutuhan untuk mengumpulkan kecerdasan yang baik tentang data yang dihasilkan.

“AI adalah alat yang jelas mampu memproses kumpulan data besar dengan sangat cepat,” kata Prancis. Namun, mata manusia tetap diperlukan untuk memvalidasi hasil yang dihasilkan model AI akurat. Di sinilah keterampilan keamanan AI akan sangat dibutuhkan untuk mendorong perubahan dalam cara analis dan responden insiden menganalisis data.

Prancis juga percaya bahwa AI akan mengubah ruang lingkup posisi keamanan tingkat pemula. “Saya pikir jika Anda baru memasuki profesi ini, dan harus memilih satu hal untuk dipelajari, pengalaman menggunakan pengodean AI generatif akan memberi Anda peluang terbesar,” ujarnya.

Namun saat ini terdapat kesenjangan antara keterampilan teknis yang dianggap dibutuhkan oleh manajer perekrutan dan apa yang dinilai penting oleh manajer non-perekrutan. Keduanya menempatkan keterampilan keamanan komputasi cloud di posisi teratas, tetapi untuk keterampilan AI/ML, hanya 24% manajer perekrutan yang menganggapnya sebagai kebutuhan saat ini—menjadikannya peringkat terakhir dalam daftar. Sebaliknya, ketika manajer non-perekrutan ditanya keterampilan apa yang paling dibutuhkan untuk memajukan karier, 37% memilih AI/ML, lebih tinggi dari keterampilan lain mana pun selain keamanan cloud.