Apakah AI menyelamatkan pekerjaan... atau mengambilnya?

Karena AI generatif diintegrasikan ke dalam alat keamanan siber dan menjadi lebih mampu sebagai chatbot informasi, alat pengembangan, dan banyak lagi, kebutuhan orang untuk melakukan berbagai tugas berkurang.

Pada tingkat dasar, AI menjadi lebih mahir dalam mengotomatiskan tugas-tugas rutin, seperti ulasan log dan analisis, deteksi ancaman awal, pemindaian kerentanan, dan triase insiden dasar.

“Meski otomatisasi dan AI akan mengurangi kebutuhan terhadap peran staf entry-level seperti yang selama ini kita kenal, perubahan ini juga akan secara drastis mengubah jenis keterampilan yang diperlukan,” ujar Hector. “Manusia akan lebih fokus pada strategi, analitik, dan perbaikan program. Proses ini akan membutuhkan pengembangan keterampilan berkelanjutan dari staf yang ada untuk memutar peran mereka di sekitar kemampuan AI yang berkembang.”

“Penilaian manusia tetap menjadi bagian penting dari proses keamanan siber, terutama di lingkungan yang kompleks dan bertekanan tinggi seperti respons pelanggaran dan ketika pertimbangan etika dan peraturan ikut berperan,” katanya.

Alat AI generatif dapat menambah pengetahuan manusia dengan pengetahuan yang dapat diakses dengan cepat. Gartner memperkirakan bahwa pada tahun 2028, “adopsi GenAI akan meruntuhkan kesenjangan keterampilan, menghilangkan kebutuhan akan pendidikan dari 50% posisi keamanan siber tingkat pemula.”

AI juga diharapkan dapat sangat menurunkan kebutuhan untuk ulasan kode manual dalam mencari kerentanan karena semakin baik dalam melakukan ini secara otomatis dan menyarankan solusi.

Alat bantu AI akan mengotomatiskan sebagian pengujian penetrasi, sehingga mengurangi permintaan untuk penguji pena tingkat bawah atau tingkat pemula.

Intelijen ancaman AI sudah menjadi keuntungan besar bagi tim keamanan. AI dapat memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar jauh lebih cepat daripada manusia, berpotensi mengurangi permintaan analis intelijen ancaman.

AI juga mahir memantau, mendeteksi, dan menandai perilaku pengguna yang mencurigakan, dan setelah terdeteksi, ia meneruskan sesi pengguna yang diidentifikasi kepada manusia.