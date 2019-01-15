Seringkali, perusahaan bereksperimen dengan strategi IoT mereka sebelum mereka meluncurkan upaya skala penuh. Bukti konsep (POC) adalah pendekatan berbiaya rendah dan berisiko rendah yang dapat membantu Anda memperbaiki strategi Anda. Namun, banyak perusahaan yang telah menerapkan IoT POC atau studi percontohan yang sukses terkejut ketika mereka beralih ke model produksi. Kesulitan muncul dalam skala proyek. Streaming data dari beberapa perangkat yang terhubung mungkin dapat dikelola, penyimpanan dapat menjadi masalah karena lebih banyak perangkat yang online.

Tidak mungkin hanya bergantung pada semua data yang dihasilkan oleh perangkat Anda yang terhubung tanpa batas waktu. Untuk satu hal, biaya penyimpanan akan segera lepas kendali. Untuk yang lain, tidak ada gunanya menangkap data hanya demi memilikinya.

Sebaliknya, data Anda perlu membantu Anda mencapai sesuatu yang spesifik. Seperti, memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi operasional, merampingkan pemeliharaan peralatan, atau mengurangi limbah. Jika Anda benar-benar ingin data Anda bekerja untuk Anda - untuk membantu Anda mengidentifikasi pola, tren, dan area untuk perbaikan - Anda harus memahami cara mengelola data itu.