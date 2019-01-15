Data Anda hidup dengan cara yang dapat berdampak signifikan pada bisnis Anda. Dan karena data pada dasarnya mengambil kehidupan dengan sendirinya, ada pertanyaan yang perlu Anda alamat sejak awal perjalanan IoT Anda. Pertanyaan seperti:
Di bawah ini, kami mengeksplorasi mengapa manajemen data adalah kunci untuk strategi IoT yang layak, dan bagaimana Anda dapat mengambil langkah pertama dalam mengelola gelombang pasang data. (Untuk informasi lebih lanjut tentang Perjalanan IoT secara keseluruhan, silakan baca postingan blog saya yang lain, Empat langkah untuk mendapatkan nilai maksimal dari data IoT Anda.)
Seringkali, perusahaan bereksperimen dengan strategi IoT mereka sebelum mereka meluncurkan upaya skala penuh. Bukti konsep (POC) adalah pendekatan berbiaya rendah dan berisiko rendah yang dapat membantu Anda memperbaiki strategi Anda. Namun, banyak perusahaan yang telah menerapkan IoT POC atau studi percontohan yang sukses terkejut ketika mereka beralih ke model produksi. Kesulitan muncul dalam skala proyek. Streaming data dari beberapa perangkat yang terhubung mungkin dapat dikelola, penyimpanan dapat menjadi masalah karena lebih banyak perangkat yang online.
Tidak mungkin hanya bergantung pada semua data yang dihasilkan oleh perangkat Anda yang terhubung tanpa batas waktu. Untuk satu hal, biaya penyimpanan akan segera lepas kendali. Untuk yang lain, tidak ada gunanya menangkap data hanya demi memilikinya.
Sebaliknya, data Anda perlu membantu Anda mencapai sesuatu yang spesifik. Seperti, memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi operasional, merampingkan pemeliharaan peralatan, atau mengurangi limbah. Jika Anda benar-benar ingin data Anda bekerja untuk Anda - untuk membantu Anda mengidentifikasi pola, tren, dan area untuk perbaikan - Anda harus memahami cara mengelola data itu.
Bayangkan, misalnya, bahwa Anda ingin memahami bagaimana pencahayaan bangunan mengkonsumsi energi. Instrumentasi bangunan Anda adalah langkah pertama yang baik. Namun bangunan yang terhubung mengumpulkan data real-time tentang banyak faktor – mulai dari tekanan sekitar, ketinggian hingga suhu. Sebagian besar informasi itu tidak penting untuk memahami bagaimana pencahayaan memengaruhi tagihan energi Anda.
Namun, yang akan berguna untuk diketahui adalah apakah lampu terus menyala di kamar kosong atau tidak. Atau apakah mereka bisa diredupkan pada hari yang cerah. Manajemen data adalah proses mengambil keseluruhan data yang tersedia dan menyempurnakannya menjadi beberapa metrik spesifik. Platform IoT akan membantu Anda mengatur dan memelihara parameter ini, dan toko data yang sesuai.
Ketika Anda mencoba memecahkan masalah tertentu, seperti contoh pencahayaan kami di atas, Anda perlu memahami bagaimana kumpulan data yang berbeda berkorelasi satu sama lain.
Misalnya, Anda memerlukan data real-time dari perangkat IoT Anda untuk memberi tahu Anda apakah lampu menyala atau mati. Anda juga dapat mempelajari apakah sebuah ruangan kosong atau penuh, atau apakah cahaya alami di dalam ruangan cukup dengan sendirinya. Informasi itu termasuk dalam penyimpanan jangka pendek, di mana dapat diakses dengan mudah.
Anda juga memerlukan akses ke beberapa data historis untuk membantu Anda menemukan pola. Ketika Anda bereksperimen dengan timer otomatis pada lampu enam bulan lalu, apa dampaknya pada biaya energi Anda? Kapan fasilitas Anda paling sibuk, dan kapan periode tenang? Apakah perubahan ini musiman? Tergantung pada industri Anda, Anda mungkin hanya ingin masuk ke titik data ini setiap beberapa bulan. Jadi masuk akal untuk menyimpannya di gudang analitik jangka panjang. Di sana, biaya lebih rendah daripada fasilitas jangka pendek.
Melakukan analitik lanjutan pada data real-time dan historis berarti Anda dapat memahami secara lebih holistik bagaimana kinerja fasilitas Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk secara proaktif menerapkan solusi sebelum masalah muncul.
Memisahkan data Anda dengan cara ini juga memberi Anda yang terbaik dari kedua dunia. Saat Anda menghubungkan perangkat Anda, data IoT Anda datang ke toko jangka pendek. Di sana, Anda memiliki kecepatan dan kinerja yang Anda butuhkan untuk menangani informasi real-time ini. Data lain yang kurang langsung dapat masuk ke penyimpanan jangka panjang, dengan kapasitas lebih besar, dan dengan biaya lebih murah.
Saat Anda mengembangkan contoh penggunaan IoT Anda, Anda harus mempertimbangkan Strategi data Anda. Itu termasuk memilih platform yang tepat juga. Anda memerlukan solusi yang memungkinkan Anda mengoptimalkan penyimpanan data, dan saya sarankan mencari mitra dengan pendekatan data multi-tier. Dengan begitu Anda dapat mengoptimalkan biaya dan mencapai pengembalian investasi IoT yang lebih baik. Anda juga bisa
Jika Anda tertarik mempelajari lebih lanjut tentang platform, saya mengundang Anda untuk membaca laporan Forrester baru-baru ini: The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q 3 2018. Ini adalah evaluasi 24 kriteria penyedia platform perangkat lunak industri Internet of Things (IIoT).
Tentang penulis: Seorang insinyur dengan pelatihan dan seorang penggemar teknologi seumur hidup, Jiani Zhang adalah Direktur Program untuk Manajemen Penawaran untuk IBM Watson IoT Platform. Dalam peran ini, ia membantu memimpin interaksi pelanggan dan memandu pengembangan teknologi Platform, yang keduanya membantu klien mewujudkan hasil. Sebelum menjabat dalam peran ini, Jiani memimpin tim strategi dan manajemen yang berfokus pada Industrial IoT. Dan untuk melengkapi keahlian IoT-nya, dia juga menjabat sebagai anggota asli dari tim kepemimpinan IBM IoT. Keahlian teknologinya mulai dari desain dan pengembangan produk, hingga manajemen dan konsultasi.
Jiani memegang gelar B.S. di bidang Teknik Elektro dan Ilmu Komputer dari University of California, Berkeley dan M.B.A. dari UCLA Anderson dengan penekanan pada Manajemen Teknologi.
