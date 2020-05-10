Saat ini, pemeliharaan telah berkembang menjadi perpaduan antara seni dan sains. Kita mencurahkan banyak energi untuk merancang pendekatan dan teknik unik guna melakukan sesuatu yang sebenarnya cukup sederhana. Tujuan utamanya yaitu menjaga mesin tetap prima hingga akhirnya benar-benar tak bisa diperbaiki atau menjadi usang. Kedengarannya mudah, bukan? Karena lingkungan pendekatan dan solusinya semakin kompleks, banyak orang akhirnya bingung melihat bagaimana pilar-pilar manajemen aset tampak terpecah menjadi berbagai konsep yang seolah sangat berbeda. Kita sering mendengar istilah seperti CMMS, EAM, APM, dan OMG! Yang terakhir biasanya muncul saat terjadi kerusakan besar.

Kabar baiknya, fondasi manajemen aset kini lebih kokoh dari sebelumnya. Pekerjaan di bidang pemeliharaan, keandalan, dan manajemen keuangan memiliki tujuan yang sama yaitu membantu perusahaan memahami bagaimana berkolaborasi untuk memaksimalkan nilai setiap aset. Mari kita lihat bagaimana semuanya berevolusi dan di mana masing-masing dapat diterapkan untuk kesuksesan optimal.