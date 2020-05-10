Salah satu keputusan terpenting bagi industri padat aset adalah bagaimana mengelola dan merawat aset mereka (yaitu peralatan, bangunan, hingga mesin). Pilihan ini berdampak pada semua lapisan organisasi, dari operator dan insinyur hingga jajaran C-suite. Ada banyak teori – beberapa bahkan berakar dari era Kereta Perang Romawi – tentang cara memaksimalkan kinerja mesin dalam sebuah organisasi. Namun, solusinya akan berbeda tergantung pada kebutuhan bisnis dan bagaimana mereka menggunakan aset mereka. Dalam artikel ini, kami akan menjelajahi spektrum manajemen aset secara menyeluruh dan cara membuat pilihan yang tepat untuk organisasi Anda.
Saat ini, pemeliharaan telah berkembang menjadi perpaduan antara seni dan sains. Kita mencurahkan banyak energi untuk merancang pendekatan dan teknik unik guna melakukan sesuatu yang sebenarnya cukup sederhana. Tujuan utamanya yaitu menjaga mesin tetap prima hingga akhirnya benar-benar tak bisa diperbaiki atau menjadi usang. Kedengarannya mudah, bukan? Karena lingkungan pendekatan dan solusinya semakin kompleks, banyak orang akhirnya bingung melihat bagaimana pilar-pilar manajemen aset tampak terpecah menjadi berbagai konsep yang seolah sangat berbeda. Kita sering mendengar istilah seperti CMMS, EAM, APM, dan OMG! Yang terakhir biasanya muncul saat terjadi kerusakan besar.
Kabar baiknya, fondasi manajemen aset kini lebih kokoh dari sebelumnya. Pekerjaan di bidang pemeliharaan, keandalan, dan manajemen keuangan memiliki tujuan yang sama yaitu membantu perusahaan memahami bagaimana berkolaborasi untuk memaksimalkan nilai setiap aset. Mari kita lihat bagaimana semuanya berevolusi dan di mana masing-masing dapat diterapkan untuk kesuksesan optimal.
Kita bisa mulai dari hal kecil dalam spektrum manajemen aset dengan CMMS (sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi). CMMS telah digunakan selama beberapa dekade. Lahir dari kebutuhan untuk menangani tugas-tugas rutin seperti penjadwalan, pengelolaan, dan pelaporan aktivitas pemeliharaan. Solusi CMMS adalah titik awal yang bagus untuk organisasi. Nilai utamanya terletak pada otomatisasi proses untuk tim pemeliharaan atau layanan lapangan. Sistem ini membantu mengatur alur kerja, mengelola sumber daya dan perutean, menyediakan panduan operasional serta perbaikan, dan mencatat riwayat pekerjaan untuk keperluan pelaporan maupun audit.
Pengguna CMMS sering kali juga menggunakan platform EAM atau Enterprise Asset Management untuk memenuhi kebutuhan manajemen aset yang lebih luas dalam organisasi. Sistem EAM memberikan visibilitas dan dukungan yang sesuai di seluruh bisnis dan operasi. Hal ini menjadi urat nadi bagi industri padat aset seperti energi, manufaktur, transportasi dll. Solusi EAM memanfaatkan data sepanjang siklus hidup aset: mulai dari desain dan konstruksi hingga operasi, pemeliharaan, dan akhirnya penggantian fasilitas, peralatan, atau pabrik. Fokusnya melampaui sekadar pemeliharaan; EAM membantu organisasi mengelola berbagai kebutuhan tambahan di sekitar aset – seperti keselamatan, kepatuhan lingkungan, inventaris, pelatihan pekerja, dan elemen penting lain yang memastikan aset dapat terus memberikan nilai bisnis secara berkelanjutan.
Terakhir, organisasi padat aset biasanya memiliki anggaran modal besar yang terkait dengan peralatan mereka. Organisasi-organisasi ini terus berupaya untuk menghubungkan aset mereka dengan nilai organisasi dengan lebih baik untuk meningkatkan pengembalian aset mereka. Di sinilah analitik tingkat lanjut berbasis Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) berperan, melalui solusi seperti Manajemen Kinerja Aset (APM) dan Perencanaan Investasi Aset (AIP). Solusi ini menghubungkan lantai produksi dengan laporan keuangan menggunakan data waktu nyata tentang kesehatan dan output aset. Mereka melakukannya dengan terus memodelkan nilai dan risiko dari operasi saat ini, inventaris, dan output produksi. Dengan kemampuan mengelola, memprediksi, dan mengoptimalkan aset lebih baik, fungsi operasional dapat memainkan yang lebih besar dalam hasil keuangan perusahaan. Integrasi dengan data eksternal, baik dari produsen, kondisi cuaca, maupun riwayat perbaikan peralatan, menjadi lebih mudah berkat keterbukaan platform APM dan AIP.
Menavigasi spektrum manajemen aset bisa menjadi tantangan tersendiri. Pemilihan solusi manajemen aset yang tepat untuk bisnis Anda akan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran perusahaan, industri, jenis aset, tujuan bisnis, serta kapasitas investasi.
Jelajahi dunia manajemen aset dan pelajari lebih dalam tentang CMMS, manajemen aset perusahaan (EAM), serta manajemen kinerja aset (APM) untuk menentukan solusi yang paling tepat bagi organisasi Anda. Setelah itu, temukan bagaimana Anda dapat memaksimalkan nilai aset perusahaan melalui Maximo Application Suite.
Gunakan proses prediktif yang didukung AI untuk meningkatkan hasil produksi pabrik, mengurangi inventaris suku cadang, dan menyederhanakan layanan manajemen aset.
Pelajari cara memberdayakan tim operasi Anda dengan manajemen aset dan kinerja cerdas.
Didukung oleh data AI dan IoT, aset yang terhubung dan cerdas dapat mengoptimalkan kinerja, beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan membantu memastikan keberlanjutan.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.