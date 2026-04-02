Kerja tim di kantor dua orang berbicara melalui laptop

Mengapa interoperabilitas merupakan fondasi AI perusahaan yang produktif

By Samina Hossain

Di berbagai industri, agen AI terus bertambah dan memainkan peran yang semakin penting dalam operasional sehari-hari. Namun, seiring percepatan adopsinya, fragmentasi muncul sebagai tantangan baru. Para pemimpin bisnis kini menghadapi agen-agen yang terpisah dan tidak dapat berkomunikasi, berkoordinasi, maupun mematuhi tata kelola yang sama. Akibatnya, time to value menjadi lebih lama dan hasil yang dicapai tidak konsisten. Kenyataannya, organisasi jarang mengandalkan satu platform saja, dan agen AI harus mampu mencerminkan kondisi lingkungan yang beragam tersebut, yang pada dasarnya tidak dirancang agar seragam.

Perusahaan modern beroperasi di seluruh tambal sulam sistem SaaS, aplikasi yang ada, platform CRM, penyedia cloud, dan alat yang dibuat khusus. Ekosistem ini sering mencakup teknologi seperti SAP, Salesforce, ServiceNow dan berbagai aplikasi cloud dan sistem khusus. Dan ketika adopsi AI menyebar ke seluruh fungsi, kompleksitas itu semakin meningkat.

Platform agen berbasis satu rangkaian tidak mencerminkan kondisi nyata. Namun, organisasi yang akan unggul di era agen AI adalah mereka yang mampu menerapkan tata kelola, mengorkestrasi, dan menskalakan seluruh tenaga kerja agen di berbagai cloud, vendor, dan sistem.

Interoperabilitas mengalahkan standardisasi

Seiring organisasi memperluas penerapan AI, banyak yang secara naluriah mencoba menstandardisasi alat di seluruh tim. Tetapi standardisasi memperlambat inovasi dan jarang mencerminkan bagaimana perusahaan hybrid global beroperasi. Lingkungan AI berkembang terlalu cepat sehingga tidak ada satu platform pun yang mampu memenuhi setiap kebutuhan atau contoh penggunaan. Selain itu, mengharuskan seluruh bagian organisasi menggunakan alat yang sama sering kali tidak realistis dan justru memperlambat proses.

Interoperabilitas mengubah model pendekatan tersebut. Alih-alih memaksa setiap tim untuk menyesuaikan diri, interoperabilitas memungkinkan agen AI beroperasi di berbagai sistem yang sudah ada. Tim dapat menggunakan alat yang paling cocok untuk beban kerja mereka sekaligus tetap menghubungkan agen mereka. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas perusahaan, tata kelola, dan time to value tanpa migrasi yang mengganggu.

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Mengambil kendali dengan katalog agen

Seiring bertambahnya jumlah agen organisasi, lini bisnis (LOB) dan pengambil keputusan TI membutuhkan cara yang andal untuk mengelolanya. Tenaga kerja ini tidak seharusnya dipandang sebagai kumpulan asisten yang terpisah, melainkan sebagai tenaga kerja virtual yang memiliki peran, hak akses, dan akuntabilitas. Katalog agen menjadi system of record yang mendokumentasikan cara agen beroperasi, siapa yang mengelolanya, serta bagaimana agen saling berinteraksi. 

Katalog mendefinisikan agen yang disetujui, izin, integrasi, dan pagar pembatas mereka. Katalog ini menjadi fondasi untuk mengorkestrasi agen yang dapat digunakan kembali di berbagai departemen, sehingga memungkinkan otomatisasi yang dapat diskalakan dengan tata kelola yang baik. Dengan katalog agen, Anda dapat menyeimbangkan kecepatan dan kepercayaan dalam lingkungan dengan tuntutan yang tinggi.

Menyeimbangkan kecepatan dan kepercayaan

Interoperabilitas bukan hanya keputusan TI, tetapi juga pendorong percepatan bisnis. Seiring organisasi mengadopsi agen AI di berbagai departemen, nilainya akan berlipat ganda hanya jika agen-agen tersebut dapat berkolaborasi lintas sistem, alur kerja, dan sumber data. Para pemimpin bisnis tidak mencari “lebih banyak alat“, tetapi menginginkan hasil yang terpadu: 

  • ROI yang lebih cepat melalui agen yang dapat digunakan kembali dan dikelola dengan tata kelola yang baik
    Ketika agen dapat beroperasi lintas sistem, tim tidak lagi perlu membangun otomatisasi dari awal, sehingga investasi dapat diubah menjadi peningkatan produktivitas dan dampak di seluruh organisasi.
  • Pengalaman pelanggan dan karyawan yang konsisten
    Interoperabilitas memastikan bahwa, baik saat pelanggan memeriksa pesanan, mengajukan permintaan layanan, maupun menyelesaikan masalah, setiap alur kerja terasa terpadu dan andal.
  • Mengurangi risiko operasional dan kepatuhan
    Organisasi membutuhkan AI yang sesuai dengan keamanan, kontrol akses, dan persyaratan audit. Interoperabilitas memungkinkan tata kelola bersama di seluruh lingkungan, mengurangi kemungkinan “agen bayangan” atau penyimpangan otomatisasi.
  • Alur kerja menyeluruh yang efisien
    Sama seperti karyawan Anda, keuntungan terbesar dapat diperoleh ketika beberapa agen berkoordinasi dan menjalankan peran mereka secara bersamaan. Interoperabilitas memungkinkan perjalanan yang terkoordinasi dan terdiri atas berbagai langkah dapat terwujud.
  • Ekosistem AI yang dapat disesuaikan
    Teknologi, model, dan vendor bisa berubah. Arsitektur yang dapat dioperasikan memberi organisasi fleksibilitas untuk menambah, mengganti, atau meningkatkan kemampuan AI tanpa memulai dari awal.
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Langkah-langkah menuju interoperabilitas

Para pemimpin dapat mulai bergerak menuju interoperabilitas di seluruh perusahaan dengan mengambil serangkaian langkah praktis dan terfokus:

  1. Evaluasi “lingkungan agen bayangan“ yang ada di organisasi Anda
    Petakan tim mana saja yang telah membuat agen, otomatisasi, atau integrasi kustom. Sebagian besar organisasi menemukan puluhan upaya yang tidak terlacak atau bersifat duplikatif di berbagai fungsi, seperti SDM, keuangan, operasional layanan, TI, dan pengembangan.

  2. Membangun tim tata kelola, kontrol akses dan akuntabilitas
    Operasi agen (AgentOps) memungkinkan tim untuk mengelola, memantau, dan meningkatkan pengembangan agen. AgentOps membantu Anda menentukan siapa yang dapat membuat agen, data apa yang dapat mereka akses dan bagaimana agen tersebut dipantau. Anda dapat memperlakukan agen seperti karyawan digital dengan peran, izin, dan ekspektasi kinerja.

  3. Mengadopsi lapisan interoperabilitas yang bekerja di seluruh sistem Anda
    Pilih platform dan lapisan orkestrasi yang mencakup semua lingkungan dan aplikasi. Tujuannya adalah koneksi, bukan standardisasi seluruh perusahaan pada satu vendor. Gateway agen AI menyediakan satu titik koneksi dan kontrol untuk mengakses layanan AI melalui API.

  4. Membangun—atau mengadopsi—katalog agen
    Proses ini menjadi tulang punggung operasional untuk menemukan agen yang disetujui, mengelola peran dan izin, menerapkan tata kelola dan memungkinkan penggunaan kembali di seluruh tim. Proses ini menggantikan fragmentasi dengan sistem pencatatan tunggal.

  5. Mengubah pola pikir dari menerapkan agen menjadi mengoekestrasi tenaga kerja.
    AI perusahaan sejati terwujud ketika agen berkolaborasi di berbagai tahapan, tim, dan fungsi bisnis. Para pemimpin perlu memandang agen AI sebagai tenaga kerja yang terkoordinasi, bukan sekadar kumpulan asisten yang bekerja secara terpisah.

Bagaimana IBM® watsonx Orchestrate menyatukan semuanya

Interoperabilitas yang terbuka dan diatur menjadi dasar AI perusahaan dan momen inilah tepatnya di mana IBM® watsonx Orchestrate memberikan jalan yang jelas ke depan. Ketika organisasi mengadopsi agen di seluruh fungsi dan platform, watsonx Orchestrate memungkinkan agen untuk menghubungkan, mengatur, dan mengatur tenaga kerja agen yang terkoordinasi. Langkah ini menyatukan SAP, Salesforce, ServiceNow, sistem kustom, dan lingkungan apa pun yang sudah mereka andalkan. 

Fitur AI gateway menambahkan satu titik koneksi dan kontrol kebijakan untuk mengakses layanan AI melalui API, memastikan setiap interaksi agen diamankan, diamati, dan dikelola secara konsisten. 

IBM® watsonx Orchestrate memberi perusahaan apa yang tidak dapat dilakukan oleh alat yang terfragmentasi: lapisan interoperabilitas terpadu. 

Menjelajahi IBM® watsonx Orchestrate
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Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

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