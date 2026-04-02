Di berbagai industri, agen AI terus bertambah dan memainkan peran yang semakin penting dalam operasional sehari-hari. Namun, seiring percepatan adopsinya, fragmentasi muncul sebagai tantangan baru. Para pemimpin bisnis kini menghadapi agen-agen yang terpisah dan tidak dapat berkomunikasi, berkoordinasi, maupun mematuhi tata kelola yang sama. Akibatnya, time to value menjadi lebih lama dan hasil yang dicapai tidak konsisten. Kenyataannya, organisasi jarang mengandalkan satu platform saja, dan agen AI harus mampu mencerminkan kondisi lingkungan yang beragam tersebut, yang pada dasarnya tidak dirancang agar seragam.

Perusahaan modern beroperasi di seluruh tambal sulam sistem SaaS, aplikasi yang ada, platform CRM, penyedia cloud, dan alat yang dibuat khusus. Ekosistem ini sering mencakup teknologi seperti SAP, Salesforce, ServiceNow dan berbagai aplikasi cloud dan sistem khusus. Dan ketika adopsi AI menyebar ke seluruh fungsi, kompleksitas itu semakin meningkat.

Platform agen berbasis satu rangkaian tidak mencerminkan kondisi nyata. Namun, organisasi yang akan unggul di era agen AI adalah mereka yang mampu menerapkan tata kelola, mengorkestrasi, dan menskalakan seluruh tenaga kerja agen di berbagai cloud, vendor, dan sistem.