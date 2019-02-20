

Transformasi digital adalah menyangkut penyelesaian pekerjaan secara berbeda, dan bukan hanya demi perubahan.

Transformasi ini harus mengatasi kebutuhan bisnis dinamis pelanggan sekaligus mengoptimalkan proses operasional yang berdampak pada biaya layanan. Ketika organisasi mengejar transformasi, mereka sering dengan cepat menyadari bahwa pengalaman pelanggan dan karyawan yang lebih baik membutuhkan solusi otomatisasi yang lebih baik dan lebih cerdas, yang menyediakan kemampuan alur kerja yang memenuhi kebutuhan hari ini dan menyelaraskan kembali solusi alur kerja secara dinamis berdasarkan tuntutan untuk hari esok.

Program transformasi digital saat ini mengalami kesulitan karena mereka mengatasi masalah proses untuk hari ini tetapi tidak memberikan fleksibilitas untuk perubahan.

Rangkaian manajemen proses bisnis cerdas (iBPMS) menggabungkan perangkat lunak manajemen proses bisnis (BPM) dengan kemampuan tambahan seperti kecerdasan buatan (AI) untuk membantu perusahaan secara dinamis mengotomatiskan lebih banyak jenis pengalaman dari awal hingga akhir. Rangkaian ini sering kali dimaksudkan untuk berjalan di cloud dan menyediakan alat low code yang membantu pengembang nonteknis menciptakan solusi alur kerja dengan sangat cepat.

IBPM adalah seperangkat teknologi terintegrasi yang mengoordinasikan orang, mesin dan benda (seperti dalam Internet of Things) dan mendukung persyaratan manajemen proses bisnis tradisional. Teknologi ini juga menawarkan: