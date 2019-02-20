Transformasi digital adalah menyangkut penyelesaian pekerjaan secara berbeda, dan bukan hanya demi perubahan.
Transformasi ini harus mengatasi kebutuhan bisnis dinamis pelanggan sekaligus mengoptimalkan proses operasional yang berdampak pada biaya layanan. Ketika organisasi mengejar transformasi, mereka sering dengan cepat menyadari bahwa pengalaman pelanggan dan karyawan yang lebih baik membutuhkan solusi otomatisasi yang lebih baik dan lebih cerdas, yang menyediakan kemampuan alur kerja yang memenuhi kebutuhan hari ini dan menyelaraskan kembali solusi alur kerja secara dinamis berdasarkan tuntutan untuk hari esok.
Program transformasi digital saat ini mengalami kesulitan karena mereka mengatasi masalah proses untuk hari ini tetapi tidak memberikan fleksibilitas untuk perubahan.
Rangkaian manajemen proses bisnis cerdas (iBPMS) menggabungkan perangkat lunak manajemen proses bisnis (BPM) dengan kemampuan tambahan seperti kecerdasan buatan (AI) untuk membantu perusahaan secara dinamis mengotomatiskan lebih banyak jenis pengalaman dari awal hingga akhir. Rangkaian ini sering kali dimaksudkan untuk berjalan di cloud dan menyediakan alat low code yang membantu pengembang nonteknis menciptakan solusi alur kerja dengan sangat cepat.
IBPM adalah seperangkat teknologi terintegrasi yang mengoordinasikan orang, mesin dan benda (seperti dalam Internet of Things) dan mendukung persyaratan manajemen proses bisnis tradisional. Teknologi ini juga menawarkan:
Memilih penyedia teknologi yang tepat bisa menakutkan, bahkan ketika Anda memiliki tujuan dan strategi yang jelas, karena ada begitu banyak penyedia yang mengatakan banyak hal yang sama. Demikian pula dengan bidang IBPM.
Penyedia platform iBPM yang “tepat” sangat bergantung pada keadaan kematangan proses bisnis Anda saat ini, aktivitas yang mendukung proses Anda, ketersediaan sumber daya terampil (sistem, manusia, robot), dan akses ke data. Menawarkan kemampuan seperti AI juga dapat memainkan peran utama.
Dalam hal pemilihan iBPM, kriteria evaluasi telah berubah selama bertahun-tahun karena penyedia teknologi baru memasuki lapangan dan yang lainnya tergeser. Gartner baru-baru ini merilis Magic Quadrant untuk Rangkaian Manajemen Proses Bisnis Cerdas di mana mereka mengevaluasi vendor di empat contoh penggunaan, termasuk optimasi bisnis digital, transformasi bisnis digital, otomatisasi proses bisnis cerdas layanan mandiri, dan manajemen kasus adaptif.
Gartner mengevaluasi 21 vendor iBPM atas kemampuan mereka untuk melaksanakan dan kelengkapan visi, sekaligus menguraikan kekuatan dan peringatan pada vendor utama. Vendor di kuadran Pemimpin memiliki peta jalan produk yang kuat yang mendukung operasi cerdas untuk bisnis klien. Pemimpin juga menyediakan metodologi berorientasi bisnis dan kemampuan untuk tumbuh dengan kebutuhan yang berubah.
Menurut laporan Gartner, “Dalam penemuan kembali rangkaian terbaru ini, IBM telah mengambil berbagai produk yang telah diintegrasikan secara longgar dan menata ulang koleksi sebagai platform terpadu — beroperasi dari model data umum dengan desain berbasis web yang konsisten dan pengalaman akhir. Hasil akhirnya memungkinkan banyak peran untuk berkolaborasi dalam membangun aplikasi cerdas.”
Platform Otomatisasi komprehensif IBM untuk Bisnis Digital, kombinasi tangguh antara otomatisasi proses, tugas, dan keputusan yang dipasangkan dengan layanan konten, adalah kekuatan pendorong di balik Gartner yang menobatkan IBM sebagai Pemimpin dalam Magic Quadrant untuk Manajemen Proses Bisnis Cerdas untuk keenam kalinya berturut-turut.
Platform Otomatisasi IBM untuk Bisnis Digital memungkinkan klien untuk mengotomatiskan alur kerja dan keputusan sekaligus memperoleh insight dari konten dalam proses bisnis tersebut dengan kecepatan dan dalam skala besar. Klien IBM telah membuat dan menjalankan lebih dari 50.000 aplikasi di platform ini.
Penafian:
Grafik ini diterbitkan oleh Gartner, Inc. sebagai bagian dari dokumen riset yang lebih besar dan harus dievaluasi dalam konteks keseluruhan dokumen. Dokumen Gartner ini tersedia berdasarkan permintaan dari IBM.
Gartner tidak mendukung vendor, produk, atau layanan apa pun yang digambarkan dalam publikasi risetnya, dan tidak menyarankan pengguna teknologi memilih vendor dengan peringkat tertinggi saja atau predikat lainnya. Publikasi penelitian Gartner terdiri dari pendapat organisasi penelitian Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menolak semua jaminan, tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan penelitian ini, termasuk jaminan kelayakan untuk diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.
