Ada ledakan data seputar proses manajemen aset. Data ini sangat berharga, tetapi hanya dapat digunakan jika dapat dianalisis dengan benar. Saat ini, lebih dari dua pertiga data tidak terpakai karena kerumitan dalam mengintegrasikan berbagai platform, perangkat, dan aset, serta proses yang lambat dan memakan waktu lama untuk membuatnya dapat digunakan. Hasilnya? Masalah kinerja dan keandalan operasional yang kurang baik, paling jelas dalam waktu henti dan cacat.

Di sinilah manajemen aset cerdas masuk.

Solusi manajemen aset cerdas (IAM) menempatkan data dan AI untuk bekerja untuk mengoptimalkan kinerja aset penting dan mengotomatiskan operasi perusahaan.

Berikut adalah enam alasan mengapa perusahaan Anda membutuhkan manajemen aset cerdas saat ini: