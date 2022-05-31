Ada ledakan data seputar proses manajemen aset. Data ini sangat berharga, tetapi hanya dapat digunakan jika dapat dianalisis dengan benar. Saat ini, lebih dari dua pertiga data tidak terpakai karena kerumitan dalam mengintegrasikan berbagai platform, perangkat, dan aset, serta proses yang lambat dan memakan waktu lama untuk membuatnya dapat digunakan. Hasilnya? Masalah kinerja dan keandalan operasional yang kurang baik, paling jelas dalam waktu henti dan cacat.
Di sinilah manajemen aset cerdas masuk.
Solusi manajemen aset cerdas (IAM) menempatkan data dan AI untuk bekerja untuk mengoptimalkan kinerja aset penting dan mengotomatiskan operasi perusahaan.
Berikut adalah enam alasan mengapa perusahaan Anda membutuhkan manajemen aset cerdas saat ini:
Manajemen aset cerdas berfokus pada otomatisasi proses operasional. Proses ini menyederhanakan manajemen dan pemeliharaan aset untuk mengurangi hambatan dan pekerjaan manual, meningkatkan waktu aktif, produktivitas, dan biaya.
Dalam dunia manajemen gedung dan ruang, perusahaan menggunakan solusi manajemen tempat kerja terintegrasi yang menggunakan data, IoT, dan AI. Solusi ini membantu organisasi merancang tempat kerja yang aman dan fleksibel, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan mendorong efisiensi operasional.
Manajemen aset cerdas membantu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan ketersediaan dan keandalan aset.
Perusahaan pertambangan, misalnya, menggunakan kendaraan otonom untuk tugas-tugas tertentu. Peralatan dapat dipantau dari jarak jauh — terkadang dari belahan dunia lain — untuk memeriksa tekanan atau suhu oli yang tepat dan untuk menjaga agar aset tetap berjalan dengan baik. Robot yang bekerja di tambang bawah tanah dapat beroperasi dengan waktu henti, mengurangi risiko keselamatan dari kondisi berbahaya seperti kebakaran, banjir, keruntuhan, atau kontaminan atmosfer beracun.
Manajemen aset cerdas membuat lebih mudah menerapkan praktik terbaik industri, seperti operasi yang lebih berkelanjutan.
Solusi IAM dapat menggabungkan AI, data cuaca, analitik risiko iklim, dan kemampuan penghitungan karbon, yang memungkinkan organisasi menghabiskan lebih sedikit sumber daya untuk mengkurasi data kompleks ini dan lebih banyak untuk menganalisisnya untuk insight dan mengambil tindakan.
Manajemen aset cerdas berarti membangun sistem operasi perusahaan yang mengatur operasi bisnis, keuangan, dan produksi di semua tingkat organisasi, dari C-suite hingga garis depan, dan di sepanjang rantai pasokan.
Perubahan kondisi ekonomi dan peraturan menantang perusahaan minyak dan gas untuk terus menemukan cara yang lebih baik untuk memantau, mengelola, dan memelihara aset sambil menjaga keselamatan karyawan.
Kuwait Oil Company membutuhkan solusi manajemen aset yang dapat mengintegrasikan berbagai proses ini di bawah satu payung. Perusahaan meningkatkan target produksinya melalui peningkatan efisiensi dengan menerapkan solusi IBM® Maximo for Oil and Gas, tidak hanya dalam operasi ekstraksi dan pengeboran minyak, tetapi di seluruh operasi termasuk operasi laut dan rumah sakit karyawan.
Manajemen aset cerdas mengintegrasikan data aset ke dalam aplikasi no-code dan aplikasi low-code untuk inspeksi visual, pemantauan aset jarak jauh, dan pemeliharaan prediktif, menghilangkan silo untuk memberikan visibilitas di seluruh organisasi, semuanya tanpa perlu ilmuwan data.
Tahun lalu IBM® membantu Toyota pindah dari perawatan reaktif berbasis siklus ke pemeliharaan proaktif yang berfokus pada keandalan. Sekarang perusahaan mobil dapat deteksi anomali dan mengukur kesehatan peralatan setiap saat, sambil memprediksi dan memperbaiki kegagalan sebelum terjadi.
Lihat bagaimana IBM® membantu Toyota membangun pabrik yang lebih cerdas
Manajemen aset cerdas sama dengan arsitektur data yang sederhana dan aman dengan platform manajemen aset yang terbuka dan dapat diperluas, untuk bertindak pada data apa pun, di cloud apa pun, di mana saja.
Mulailah memaksimalkan operasi Anda. Izinkan kami membantu Anda menciptakan solusi manajemen aset cerdas dengan IBM® Maximo, IBM® Environmental Intelligence Suite , dan TRIRIGA.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM Maximo untuk mengelola asetnya.
Tingkatkan waktu aktif, lejitkan produktivitas, tekan biaya pemeliharaan, dan bangun operasi yang lebih tangguh dengan solusi manajemen aset terpadu IBM.
Ketahui bagaimana Sund & Bælt menggunakan perangkat lunak Maximo IBM untuk memantau dan mengelola infrastruktur pentingnya.
Pelajari bagaimana VPI terus maju di jalur menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.