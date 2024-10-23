Inovasi membutuhkan masa depan hybrid dengan strategi iPaaS

Berhasil memanfaatkan integrasi, API, peristiwa, dan data sangat penting untuk pergeseran paradigma berikutnya dari transformasi digital ke transformasi AI. Meskipun ada berbagai cara untuk mendekati integrasi dan otomatisasi, semua jalan mengarah ke platform integrasi sebagai layanan (iPaaS). Faktanya, iPaaS telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.

Sementara itu, integrasi aplikasi, sistem, dan data yang diperlukan adalah target yang bergerak. Satu-satunya konstanta adalah perubahan, karena aplikasi diganti dan dimodernisasi ke cloud. Alasan-alasan ini mendukung investasi besar kami di pasar iPaaS.

Pada saat peluang dan inovasi seperti itu di pasar, kami menyatukan teknologi terkemuka dari portofolio integrasi IBM dan webMethods. Melalui investasi dan penemuan kami, kami berniat membantu para pemimpin bisnis mengubah integrasi menjadi keunggulan kompetitif.