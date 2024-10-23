Inovasi membutuhkan masa depan hybrid dengan strategi iPaaS

Berhasil memanfaatkan integrasi, API, peristiwa, dan data sangat penting untuk pergeseran paradigma berikutnya dari transformasi digital ke transformasi AI. Meskipun ada berbagai cara untuk mendekati integrasi dan otomatisasi, semua jalan mengarah ke platform integrasi sebagai layanan (iPaaS). Faktanya, iPaaS telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat.
Sementara itu, integrasi aplikasi, sistem, dan data yang diperlukan adalah target yang bergerak. Satu-satunya konstanta adalah perubahan, karena aplikasi diganti dan dimodernisasi ke cloud. Alasan-alasan ini mendukung investasi besar kami di pasar iPaaS.
Pada saat peluang dan inovasi seperti itu di pasar, kami menyatukan teknologi terkemuka dari portofolio integrasi IBM dan webMethods. Melalui investasi dan penemuan kami, kami berniat membantu para pemimpin bisnis mengubah integrasi menjadi keunggulan kompetitif.
Kami percaya iPaaS harus hybrid, menangani penerapan dengan lancar di cloud dan di lokal. Itu juga harus disatukan , menyatukan beberapa pola integrasi dengan kontrol bersama, tata kelola, dan portabilitas. Kami memanfaatkan keahlian gabungan kami dalam integrasi hybrid dan multicloud untuk memberdayakan klien kami untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi untuk setiap persona dan tim yang menyentuh integrasi di seluruh organisasi mereka. Jika dilakukan dengan benar, iPaaS dapat mengelola kompleksitas sehingga organisasi dapat berkembang.
Dengan kontrol hybrid pada intinya, kami menyatukan pola integrasi (seperti aplikasi, API, B2B, file, acara, pesan, dan lainnya) ke dalam pengalaman umum melalui bidang kontrol terpadu. Kontrol pusat dengan eksekusi terdistribusi berarti bahwa seluruh lanskap integrasi Anda dapat dikelola melalui satu panel kaca, di semua geografi, lingkungan hosting multicloud hybrid, persona pengguna, dan tim. IPaaS terpadu memberikan platform paling komprehensif untuk menangani contoh penggunaan apa pun yang dapat Anda lemparkan kepadanya.
Terlebih lagi, dengan posisi terdepan pasar IBM dalam AI yang bertanggung jawab, didukung oleh watsonx™, kami memiliki keuntungan untuk menghadirkan solusi integrasi bertenaga AI yang tak tertandingi di ruang iPaaS. Membangun kemampuan AI produk saat ini, AI generatif dapat memainkan peran di seluruh siklus hidup integrasi, mendorong produktivitas dan kelincahan di seluruh penulisan, pemantauan, dan tata kelola untuk inovasi yang cepat. Asisten AI adalah titik awal yang bagus, dan kami sekarang memetakan kursus yang memanfaatkan iPaaS hybrid yang dipimpin agen AI.
Ketika visi ini menjadi nyata, iPaaS hybrid memiliki potensi untuk:
Ini adalah visi yang berani, dan kami bergerak cepat. Pasar ini, tim ini dan teknologi ini bersatu untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar kuat.
Permintaan kami untuk Anda? Jangan mengunci diri Anda ke iPaaS lain tanpa mempelajari lebih lanjut. Kami tahu ke mana iPaaS akan pergi, dan kami mengundang Anda untuk ikut dengan kami.