Organisasi berada di bawah tekanan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih cerdas. Profesional perencanaan dan analisis keuangan (FP&A) sering berfokus pada pelaporan retrospektif dan perkiraan. Oleh sebab itu, mereka kerap kesulitan memenuhi tuntutan lingkungan bisnis yang dinamis saat ini.

Tidak mengherankan, 34% CEO khawatir tentang reinvensi model bisnis, dan 30% CFO berfokus pada akurasi perkiraan.

Menanamkan kecerdasan dalam pengambilan keputusan adalah dasar perencanaan keuangan yang efektif. Hal ini memungkinkan profesional FP&A memanfaatkan data, teknologi, dan analitik untuk mendorong pengambilan keputusan strategis. Teknologi, integrasi data eksternal, pelaporan lanjutan, manajemen risiko, dan keberlanjutan mengubah FP&A menjadi pusat kekuatan intelijen keputusan.

Teknologi sebagai penggerak kemitraan bisnis strategis

Teknologi mutakhir mendefinisikan kembali peran profesional FP&A, memungkinkan mereka berkembang sebagai mitra bisnis strategis. Kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML), dan AI generatif (gen AI) berada di pusat transformasi ini, mengotomatiskan tugas manual serta memberikan insight prediktif dan preskriptif.

AI memberikan manfaat jelas dalam FP&A: biaya perencanaan, penganggaran, dan forecasting turun 25%, waktu siklus anggaran 33% lebih cepat, akurasi perkiraan meningkat 4%, dan kesalahan perkiraan penjualan turun 57%.

Dengan mengintegrasikan teknologi, FP&A bergeser dari fungsi reaktif menjadi driver proaktif strategi bisnis:

  • Otomatisasi dan fokus pada pekerjaan strategis: Alat seperti IBM® watsonx Orchestrate merampingkan proses rutin, termasuk konsolidasi data dan pembuatan laporan. Hal ini membebaskan profesional FP&A untuk fokus pada aktivitas bernilai tinggi seperti analisis strategis.
  • Pemrosesan data real-time: Komputasi cloud dan analitik big data menyediakan skalabilitas dan insight real-time, memungkinkan pemodelan skenario lebih cepat dan forecasting berulang.
  • Kolaborasi yang ditingkatkan: Alat digital memungkinkan komunikasi lintas fungsi yang lebih baik, memastikan tim keuangan selaras dengan departemen lain dalam menyusun strategi operasional dan keuangan.
Menggunakan sumber data eksternal

Mengintegrasikan data eksternal ke dalam proses FP&A sangat penting untuk membangun pemahaman komprehensif tentang dinamika bisnis. Sumber data eksternal seperti tren pasar, intelijen kompetitif, dan analisis geopolitik melengkapi data keuangan internal untuk menciptakan kerangka kerja pengambilan keputusan yang lebih kuat.

Dengan memanfaatkan sumber data eksternal, tim FP&A dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan mereka. Menggabungkan insight eksternal seperti tren pasar dan data kompetitif dengan metrik keuangan internal menghasilkan:

  • Forecasting yang ditingkatkan: Pemanfaatan data eksternal memperkaya model prediktif, memungkinkan organisasi mengantisipasi perubahan dan membuat forecasting yang lebih akurat.
  • Perencanaan skenario: Menggabungkan data eksternal dan internal memungkinkan analisis skenario yang dinamis, membantu bisnis mempersiapkan berbagai kemungkinan.
  • Penyelarasan strategis: Insight dari data eksternal memastikan pengambilan keputusan selaras dengan kondisi dan peluang pasar yang lebih luas.

Menggabungkan data eksternal dengan data internal mengungkap insight tersembunyi dan memberdayakan organisasi untuk tidak hanya merespons perubahan eksternal, tetapi juga memanfaatkannya.

Pelaporan yang disempurnakan untuk penasihat strategis

Ringkasan keuangan statis tradisional telah bergeser menjadi narasi dinamis berbasis data yang menyampaikan insight kompleks secara jelas dan efektif.

Pelaporan yang disempurnakan mengubah cara FP&A menyampaikan insight, menjadikan data kompleks lebih mudah diakses dan dapat ditindaklanjuti. Evolusi ini didorong oleh dua faktor kunci:

  • Alat visualisasi tingkat lanjut: Dasbor interaktif dan platform visualisasi data memungkinkan tim FP&A menyajikan insight secara lebih mudah diakses dan menarik secara visual.
  • Peningkatan pengambilan keputusan: Pelaporan yang ditingkatkan memfasilitasi pemahaman dan penyelarasan yang lebih baik di antara pemangku kepentingan, memastikan keputusan berbasis data yang kuat secara strategis.

Pelaporan yang ditingkatkan juga berperan penting dalam mendorong kolaborasi lintas fungsi. Dengan memberikan insight yang jelas dan real-time, FP&A memastikan semua departemen beroperasi dengan pemahaman terpadu tentang tujuan bisnis. Perspektif bersama ini memecah silo dan mendorong transparansi, memungkinkan tim di seluruh keuangan, operasi, dan strategi berkolaborasi secara efektif.

Selain itu, pelaporan yang ditingkatkan menjadi enabler penting bagi Integrated Business Planning (IBP) serta Extended Planning & Analysis (xP&A). Metodologi ini menekankan penyelarasan rencana keuangan dan operasional untuk membentuk strategi kohesif yang mendorong keberhasilan organisasi melalui cara-cara berikut:

  • Mendukung IBP: Pelaporan yang disempurnakan menyediakan metrik dan insight terpadu yang menyelaraskan tujuan keuangan dengan kemampuan operasional. Integrasi ini memastikan rencana tetap dapat ditindaklanjuti dan mudah disesuaikan dengan perubahan pasar.
  • Memfasilitasi xP&A: Dengan melampaui perencanaan keuangan tradisional, pelaporan yang ditingkatkan mengintegrasikan insight dari penjualan, pemasaran, rantai pasokan, dan departemen lain. Pandangan holistik ini memungkinkan organisasi menyusun strategi berbasis data yang komprehensif, dinamis, dan berorientasi ke depan.

Dengan menggabungkan pelaporan yang ditingkatkan dengan kolaborasi lintas fungsi, IBP dan xP&A memastikan FP&A tidak hanya mendukung pengambilan keputusan, tetapi juga secara aktif membentuk dan menyelaraskan strategi organisasi untuk hasil optimal.

IBM® watsonx Orchestrate dan watsonx Assistant™ dengan lancar dan cepat mengintegrasikan proses untuk mengaktifkan IBP dan xP&A sambil memanfaatkan investasi teknologi yang sudah ada.

Manajemen risiko dan kepatuhan terpadu

Manajemen risiko dan kepatuhan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kecerdasan keputusan. FP&A kini berperan penting dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengurangi risiko sambil memastikan keselarasan dengan persyaratan regulasi. Peran ini mencakup hal-hal berikut:

  • Penilaian risiko proaktif: Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam perencanaan keuangan, organisasi dapat mengidentifikasi ancaman lebih awal dan merespons secara efektif.
  • Kepatuhan terhadap peraturan: Teknologi pemantauan real-time memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi global, meminimalkan risiko kepatuhan.
  • Membangun ketahanan: Memasukkan analisis risiko ke dalam pengambilan keputusan meningkatkan kelincahan organisasi dan kesiapan menghadapi gangguan tak terduga.

Mengintegrasikan risiko dan kepatuhan memastikan bahwa bisnis tetap tahan sambil mengejar peluang pertumbuhan.

Keberlanjutan dalam pengambilan keputusan keuangan

Keberlanjutan bukan lagi pertimbangan sekunder; kini menjadi prioritas strategis. Menurut studi IBM® IBV, The ESG Data Teka-teki, 2023, 72% eksekutif melihat ESG sebagai pendorong pendapatan, dan 76% menganggapnya sebagai inti strategi bisnis mereka. Memasukkan metrik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam proses FP&A memungkinkan organisasi menyelaraskan strategi keuangan mereka dengan tujuan keberlanjutan jangka panjang melalui cara-cara berikut:

  • Integrasi strategis: Dengan menanamkan faktor ESG ke dalam perencanaan keuangan, organisasi dapat mengevaluasi dampaknya terhadap keberlanjutan dan menyesuaikan strategi yang tepat.
  • Mitigasi risiko: Analisis ESG membantu mengidentifikasi risiko terkait praktik yang tidak berkelanjutan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berkembang.
  • Penciptaan nilai: Menggabungkan metrik ESG meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, mendukung profitabilitas jangka panjang, dan memposisikan organisasi sebagai pemimpin dalam praktik bisnis berkelanjutan.

Integrasi keberlanjutan FP&A ke dalam pengambilan keputusan membantu memastikan bisnis tidak hanya berkembang saat ini tetapi juga tetap berkelanjutan di masa depan.

Rangkullah kecerdasan keputusan untuk buka masa depan FP & A

Transformasi FP&A menjadi pusat intelijen keputusan adalah langkah penting bagi organisasi yang ingin menavigasi lingkungan yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, mengintegrasikan data eksternal, meningkatkan pelaporan, menanamkan manajemen risiko, dan memprioritaskan keberlanjutan, FP&A menjadi mitra strategis yang proaktif dalam mendorong kesuksesan bisnis.

Evolusi ini memberdayakan profesional FP&A untuk melampaui peran tradisional, memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk membentuk strategi organisasi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Saat bisnis mengadopsi kecerdasan keputusan, FP&A berada di garis depan, membimbing organisasi menuju ketahanan, ketangkasan, dan kesuksesan berkelanjutan.

