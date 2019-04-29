”Kita percaya kepada Tuhan. Semua yang lain harus membawa data.”
Kutipan ini, yang dibuat oleh W. Edwards Deming, menekankan pentingnya pengukuran dan analisis data dalam dunia bisnis. Dalam TI, sama seperti dalam bisnis, analisis data memegang peranan yang tak kalah penting. Karena itulah, selama satu dekade terakhir kita sering membahas gudang data, big data, data lake, dan belakangan ini ilmu data. Ilmu data telah berkembang menjadi disiplin TI tersendiri, dan salah satu profesi paling diminati saat ini adalah menjadi ilmuwan data.
Di banyak perusahaan, muncul persepsi bahwa mereka sudah memiliki begitu banyak data dan hanya perlu menanganinya serta menganalisisnya dengan tepat agar dapat memperoleh insight dan manfaat nyata darinya.
Kesimpulan: Mari gunakan ilmu data!
Ilmu data menjadi elemen penting ketika bekerja dengan kecerdasan buatan (AI), pemantauan, dan otomatisasi. Melalui ilmu data, Anda dapat menganalisis dan mengelompokkan data, menemukan korelasi, mengidentifikasi klaster, dan memperoleh insight yang tidak bisa didapatkan dari laporan standar pada alat atau sistem yang menghasilkan dan menyimpan data. Kebanyakan ilmuwan data menggunakan Python atau R untuk menjalankan pekerjaan tersebut.
Pengalaman pribadi saya dengan ilmu data sebagian besar berkaitan dengan manajemen layanan, di mana kami memanfaatkannya untuk menganalisis data tiket, insiden, perubahan, masalah, permintaan layanan, CSAT, dan lainnya guna mengidentifikasi pola tertentu serta peluang otomatisasi. Ini, pada akhirnya, mengarah pada sejumlah rekomendasi tentang cara membuat meja layanan dan proses manajemen layanan lebih efektif dan lebih sedikit memakan sumber daya.
Namun, ini bukan sekadar memasukkan tiket dan langsung menerapkan teknik ilmu data. Anda perlu memahami konteks data yang dianalisis, bagaimana data tersebut digunakan dan proses apa yang didukungnya. Ilmu data sendiri, tidak menghasilkan nilai tambah tanpa pemahaman yang tepat mengenai konteksnya. Hal ini mungkin terdengar jelas, tetapi masih sering muncul persepsi keliru bahwa:
Tidak seperti itu cara kerjanya.
Gunakan penggalian data dan lakukan penilaian kualitas awal:
Tentu saja, saya bisa menguraikan semua hal di atas, tetapi itu akan membuat posting blog ini terlalu panjang. Sebaliknya, silakan baca lebih lanjut tentang apa yang ditawarkan IBM® di sini.
Atau hubungi saya jika Anda tertarik dengan ilmu data dan bagaimana ANDA dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan nilai tambah dari data perusahaan ANDA. Banyak pendapat beredar di luar sana, tetapi apakah Anda memiliki bukti untuk mendukung pendapat tersebut? Jika tidak, bawalah data!
