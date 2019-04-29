”Kita percaya kepada Tuhan. Semua yang lain harus membawa data.”

Kutipan ini, yang dibuat oleh W. Edwards Deming, menekankan pentingnya pengukuran dan analisis data dalam dunia bisnis. Dalam TI, sama seperti dalam bisnis, analisis data memegang peranan yang tak kalah penting. Karena itulah, selama satu dekade terakhir kita sering membahas gudang data, big data, data lake, dan belakangan ini ilmu data. Ilmu data telah berkembang menjadi disiplin TI tersendiri, dan salah satu profesi paling diminati saat ini adalah menjadi ilmuwan data.

Di banyak perusahaan, muncul persepsi bahwa mereka sudah memiliki begitu banyak data dan hanya perlu menanganinya serta menganalisisnya dengan tepat agar dapat memperoleh insight dan manfaat nyata darinya.

Kesimpulan: Mari gunakan ilmu data!