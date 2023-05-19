Sudah satu setengah tahun sejak kami meluncurkan fitur penentuan ukuran CPU kontainer yang mempertimbangkan pembatasan (throttling) untuk IBM Turbonomic, dan fitur ini telah menarik banyak perhatian, dan itu bukan tanpa alasan. Seperti yang diilustrasikan dalam postingan blog pertama kami, menetapkan batas CPU yang salah secara diam-diam membunuh kinerja aplikasi Anda dan benar-benar bekerja seperti yang dirancang.

Turbonomic memvisualisasikan metrik pembatasan dan, yang lebih penting, mempertimbangkan pelambatan saat merekomendasikan ukuran batas CPU. Kami tidak hanya dapat mengekspos pembunuh kinerja diam ini, Turbonomic akan menentukan nilai batas CPU untuk meminimalkan dampaknya pada kinerja aplikasi kontainer Anda.

Dalam artikel baru ini, kita akan membahas tentang perbaikan yang signifikan dalam cara kita mengukur level pembatasan. Sebelum peningkatan ini, indikator pembatasan kami dihitung berdasarkan persentase periode pembatasan. Dengan pengukuran seperti itu, throttling diremehkan untuk aplikasi dengan batas CPU rendah dan ditaksir terlalu tinggi untuk mereka yang memiliki batas CPU tinggi. Hal ini mengakibatkan ukuran aplikasi batas tinggi terlalu agresif karena kami menyesuaikan pengambilan keputusan kami terhadap aplikasi batas rendah untuk meminimalkan pembatasan dan menjamin kinerjanya.

Dalam penyempurnaan terkini ini, kami mengukur pembatasan berdasarkan persentase waktu yang dibatasi. Dalam posting ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana pengukuran baru ini bekerja dan mengapa itu akan memperbaiki perkiraan yang diremehkan dan melebih-lebihkan yang disebutkan di atas:

Tinjauan singkat tentang pembatasan CPU