Cara meningkatkan pengalaman kandidat dengan AI

Saat ini, istilah 'pengalaman kandidat' mengacu pada persepsi dan sikap yang dikembangkan pencari kerja dari interaksi dengan organisasi melalui proses perekrutan. Ini mencakup setiap titik kontak yang dijumpai seorang kandidat dengan perusahaan, mulai saat mereka pertama kali menemukan postingan pekerjaan. Pengalaman kandidat berlanjut melalui proses aplikasi dengan penyaringan, wawancara, negosiasi penawaran dan, pada akhirnya, onboarding atau penolakan.

Tidak seperti pengalaman pelanggan, yang telah dipelajari selama beberapa dekade, pengalaman kandidat adalah disiplin ilmu yang relatif baru. Tetapi kepentingannya telah tumbuh secara dramatis. Pertumbuhan ini sebagian disebabkan karena pasar talenta menjadi lebih kompetitif karena nilai talenta teknologi melampaui keahlian tenaga kerja pada umumnya.

Menurut Deloitte, permintaan untuk pekerjaan teknologi di Amerika Serikat akan tumbuh menjadi 7,1 juta pada tahun 2034. Bersamaan dengan itu, kandidat papan atas semakin mengharapkan transparansi dan personalisasi dari pengusaha yang mereka terima dari merek konsumen terkemuka. Ketangkasan dalam proses perekrutan telah menjadi penting dalam lanskap bisnis berbasis cepat saat ini.

Pengalaman kandidat dibentuk oleh beberapa elemen yang saling berhubungan:

Apakah posting pekerjaan dan halaman karier dapat diakses?

Apakah proses lamaran intuitif?

Apakah pewawancara profesional dan siap?

Seberapa fleksibel garis waktu pengambilan keputusan?

Pada intinya, pengalaman kandidat yang positif bergantung pada menunjukkan rasa hormat dan martabat kepada kandidat di setiap interaksi, termasuk individu yang tidak terpilih.