Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS

Tampilan dari atas sapi yang sedang merumput

Batas baru pelaporan keberlanjutan

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah seperangkat aturan dan standar akuntansi yang dikelola oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang mencakup berbagai topik akuntansi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), yang dibuat oleh IFRS, telah memperluas standar ini untuk memasukkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS, yang menawarkan panduan untuk laporan keuangan untuk menyertakan pengungkapan terkait iklim bersama dengan informasi keuangan. Meskipun standar ini bersifat sukarela, adopsi cepat oleh yurisdiksi di seluruh dunia menandakan pengaruh yang meningkat.

Menurut IFRS, pada September 2024, 30 negara telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan standar IFRS S1 dan S2 secara legal.¹ Beberapa negara, termasuk Brasil, Kanada, Jepang, dan Inggris, telah mengumumkan keputusan mereka untuk mengadopsi atau menggunakan standar tersebut.² Adopsi yang meluas ini menunjukkan bahwa standar sukarela ini dengan cepat menjadi persyaratan.

Standar-standar ini menyediakan kerangka kerja global bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan dengan cara yang konsisten dan berimbang untuk membantu mendorong transparansi bagi investor. Mengikuti struktur yang mirip dengan rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD)—tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS disusun menjadi dua komponen utama:

  • IFRS S1 (keberlanjutan): S1 berfokus pada persyaratan umum untuk mengungkapkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai eksposur entitas dan pengelolaan risiko ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk mendukung pelaporan khusus untuk setiap industri dan yang berimbang, IFRS S1 juga mewajibkan perusahaan untuk mengintegrasikan Standar dari Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB) ke dalam pelaporan mereka.
  • IFRS S2 (perubahan iklim): Meskipun juga bertujuan untuk memungkinkan pengguna menilai paparan perusahaan dan pengelolaan masalah material, S2 secara khusus menargetkan pengungkapan terkait iklim. Pengungkapan ini berfokus pada emisi gas rumah kaca (GRK), ketahanan iklim, dan transisi ke ekonomi rendah karbon, sejalan dengan rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD).

Kerangka kerja Pengungkapan keberlanjutan IFRS diharapkan berkembang melampaui IFRS S1 dan IFRS S2 seiring upaya untuk terus membangun basis global pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.³

Buletin industri

Berita teknologi terbaru, didukung oleh insight dari pakar

Tetap terinformasi tentang tren industri yang paling penting—dan menarik—tentang AI, otomatisasi, data, dan di luarnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Terima kasih! Anda telah berlangganan.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.

Garis waktu adopsi IFRS S1 dan IFRS S2

ISSB mengarahkan organisasi untuk mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.⁴ Garis waktu adopsi dapat bervariasi menurut yurisdiksi.

Mixture of Experts | 12 Desember, episode 85

Decoding AI: Rangkuman Berita Mingguan

Bergabunglah dengan panel insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan sosok kelas dunia lainnya selagi mereka mengupas tuntas tentang AI untuk menghadirkan berita dan insight terbaru seputar AI.
Tonton semua episode Mixture of Experts

Menggunakan Standar SASB untuk IFRS

Meskipun IFRS S1 tidak mengamanatkan penggunaan langsung Standar Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB), perusahaan diharuskan, setidaknya, menilai relevansinya sebagai bagian dari proses pelaporan.⁵ Standar SASB memberikan panduan khusus untuk setiap industri tentang topik dan metrik keberlanjutan, menawarkan kerangka kerja praktis bagi perusahaan untuk menangani pengungkapan terkait keberlanjutan. Dengan mempromosikan adopsi Standar SASB, ISSB bertujuan untuk merampingkan penerapan IFRS S1 dengan memberikan panduan aplikasi khusus untuk setiap industri.⁶

Fokus khusus untuk setiap industri dari Standar SASB membantu organisasi mengidentifikasi topik pengungkapan yang relevan dan metrik yang disesuaikan dengan operasi mereka, sehingga mendorong pelaporan yang konsisten dan transparan. Selain risiko terkait iklim yang tercakup dalam IFRS S2, Standar SASB memperluas ruang lingkup pengungkapan keberlanjutan untuk mencakup bidang-bidang seperti sumber daya manusia dan manajemen sumber daya alam. Perspektif yang lebih luas ini dapat membantu organisasi menghasilkan penilaian komprehensif terhadap risiko dan peluang material.

Untuk memenuhi persyaratan IFRS S1 secara efektif, perusahaan dapat memanfaatkan Standar SASB melalui pendekatan terstruktur:

  1. Mengidentifikasi standar industri yang relevan: Evaluasi Standar SASB mana yang sesuai dengan sektor operasi bisnis perusahaan untuk menentukan topik dan metrik pengungkapan yang berlaku.
  2. Pilih topik pengungkapan yang sesuai dan identifikasi metrik yang relevan: Gunakan topik dan metrik pengungkapan SASB untuk mengukur dan mengungkapkan kinerja keberlanjutan dengan cara yang membantu memastikan pelaporan kuantitatif dan bermanfaat bagi keputusan.
  3. Mengembangkan pengungkapan komprehensif: Terapkan protokol teknis SASB untuk menyusun pengungkapan khusus untuk setiap industri yang memberi para pemangku kepentingan insight yang transparan dan berimbang tentang risiko dan peluang terkait keberlanjutan. Pendekatan ini membantu organisasi menyusun laporan keberlanjutan yang kuat, selaras dengan kerangka kerja global dan memberikan insight yang bermakna kepada para pemangku kepentingan.

 

 

Memenuhi persyaratan IFRS dengan Envizi

IBM Envizi menawarkan solusi perangkat lunak yang komprehensif untuk membantu organisasi menyelaraskan laporan keberlanjutan mereka dengan standar pelaporan IFRS S1 dan IFRS S2. Rangkaian perangkat lunak kami mendukung perusahaan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data keberlanjutan, dan mendukung pembuatan laporan yang efisien dengan:

  • Pertanyaan dan panduan pertanyaan IFRS tertanam: Simpan semua pertanyaan, jawaban, dan dokumen pendukung dalam satu sistem.
  • Pelaporan terintegrasi: Atur struktur laporan Anda agar selaras dengan persyaratan IFRS.
  • Data keberlanjutan real-time: Lacak, kelola, dan laporkan metrik dan praktik keberlanjutan.
  • Insight khusus untuk setiap industri: Integrasikan metrik SASB khusus untuk setiap industri dengan mudah ke dalam pengungkapan Anda.

Dengan Envizi, bisnis dapat bekerja secara efisien untuk memenuhi persyaratan standar pelaporan keberlanjutan sambil menjaga transparansi dan menumbuhkan kepercayaan investor dan pelanggan.

CTA: Minta demo untuk mempelajari bagaimana IBM Envizi dapat mendukung bisnis untuk mengintegrasikan IFRS S1 dan IFRS S2 ke dalam pelaporan ESG mereka dengan lancar.
Solusi terkait
IBM Envizi ESG Suite

Pelajari bagaimana Envizi dapat membantu Anda mengatasi tantangan paling mendesak dalam data ESG dan mewujudkan tujuan keberlanjutan Anda.

 

 Jelajahi IBM Envizi ESG Suite
Solusi keberlanjutan

Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda hari ini dengan menghubungkan peta jalan strategis Anda dengan operasi sehari-hari.

 Jelajahi solusi keberlanjutan
Layanan konsultasi keberlanjutan

Gunakan layanan konsultasi keberlanjutan IBM untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan dan menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan.

 Jelajahi layanan konsultasi keberlanjutan
Ambil langkah selanjutnya

Percepat perjalanan keberlanjutan Anda dengan merencanakan jalur yang berkelanjutan dan menguntungkan ke depan dengan solusi dan platform yang terbuka dan yang didukung AI, serta keahlian industri yang mendalam dari IBM.

         Jelajahi solusi keberlanjutan Temukan Envizi ESG Suite