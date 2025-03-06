Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah seperangkat aturan dan standar akuntansi yang dikelola oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang mencakup berbagai topik akuntansi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), yang dibuat oleh IFRS, telah memperluas standar ini untuk memasukkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS, yang menawarkan panduan untuk laporan keuangan untuk menyertakan pengungkapan terkait iklim bersama dengan informasi keuangan. Meskipun standar ini bersifat sukarela, adopsi cepat oleh yurisdiksi di seluruh dunia menandakan pengaruh yang meningkat.

Menurut IFRS, pada September 2024, 30 negara telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan standar IFRS S1 dan S2 secara legal.¹ Beberapa negara, termasuk Brasil, Kanada, Jepang, dan Inggris, telah mengumumkan keputusan mereka untuk mengadopsi atau menggunakan standar tersebut.² Adopsi yang meluas ini menunjukkan bahwa standar sukarela ini dengan cepat menjadi persyaratan.

Standar-standar ini menyediakan kerangka kerja global bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan dengan cara yang konsisten dan berimbang untuk membantu mendorong transparansi bagi investor. Mengikuti struktur yang mirip dengan rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD)—tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS disusun menjadi dua komponen utama:

IFRS S1 (keberlanjutan): S1 berfokus pada persyaratan umum untuk mengungkapkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan, memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai eksposur entitas dan pengelolaan risiko ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk mendukung pelaporan khusus untuk setiap industri dan yang berimbang, IFRS S1 juga mewajibkan perusahaan untuk mengintegrasikan Standar dari Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB) ke dalam pelaporan mereka.

IFRS S2 (perubahan iklim): Meskipun juga bertujuan untuk memungkinkan pengguna menilai paparan perusahaan dan pengelolaan masalah material, S2 secara khusus menargetkan pengungkapan terkait iklim. Pengungkapan ini berfokus pada emisi gas rumah kaca (GRK), ketahanan iklim, dan transisi ke ekonomi rendah karbon, sejalan dengan rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD).

Kerangka kerja Pengungkapan keberlanjutan IFRS diharapkan berkembang melampaui IFRS S1 dan IFRS S2 seiring upaya untuk terus membangun basis global pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.³