Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) adalah seperangkat aturan dan standar akuntansi yang dikelola oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang mencakup berbagai topik akuntansi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dewan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), yang dibuat oleh IFRS, telah memperluas standar ini untuk memasukkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS, yang menawarkan panduan untuk laporan keuangan untuk menyertakan pengungkapan terkait iklim bersama dengan informasi keuangan. Meskipun standar ini bersifat sukarela, adopsi cepat oleh yurisdiksi di seluruh dunia menandakan pengaruh yang meningkat.
Menurut IFRS, pada September 2024, 30 negara telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan standar IFRS S1 dan S2 secara legal.¹ Beberapa negara, termasuk Brasil, Kanada, Jepang, dan Inggris, telah mengumumkan keputusan mereka untuk mengadopsi atau menggunakan standar tersebut.² Adopsi yang meluas ini menunjukkan bahwa standar sukarela ini dengan cepat menjadi persyaratan.
Standar-standar ini menyediakan kerangka kerja global bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan dengan cara yang konsisten dan berimbang untuk membantu mendorong transparansi bagi investor. Mengikuti struktur yang mirip dengan rekomendasi Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim (TCFD)—tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS disusun menjadi dua komponen utama:
Kerangka kerja Pengungkapan keberlanjutan IFRS diharapkan berkembang melampaui IFRS S1 dan IFRS S2 seiring upaya untuk terus membangun basis global pengungkapan keuangan terkait keberlanjutan.³
ISSB mengarahkan organisasi untuk mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024.⁴ Garis waktu adopsi dapat bervariasi menurut yurisdiksi.
Meskipun IFRS S1 tidak mengamanatkan penggunaan langsung Standar Dewan Standar Akuntansi Keberlanjutan (SASB), perusahaan diharuskan, setidaknya, menilai relevansinya sebagai bagian dari proses pelaporan.⁵ Standar SASB memberikan panduan khusus untuk setiap industri tentang topik dan metrik keberlanjutan, menawarkan kerangka kerja praktis bagi perusahaan untuk menangani pengungkapan terkait keberlanjutan. Dengan mempromosikan adopsi Standar SASB, ISSB bertujuan untuk merampingkan penerapan IFRS S1 dengan memberikan panduan aplikasi khusus untuk setiap industri.⁶
Fokus khusus untuk setiap industri dari Standar SASB membantu organisasi mengidentifikasi topik pengungkapan yang relevan dan metrik yang disesuaikan dengan operasi mereka, sehingga mendorong pelaporan yang konsisten dan transparan. Selain risiko terkait iklim yang tercakup dalam IFRS S2, Standar SASB memperluas ruang lingkup pengungkapan keberlanjutan untuk mencakup bidang-bidang seperti sumber daya manusia dan manajemen sumber daya alam. Perspektif yang lebih luas ini dapat membantu organisasi menghasilkan penilaian komprehensif terhadap risiko dan peluang material.
Untuk memenuhi persyaratan IFRS S1 secara efektif, perusahaan dapat memanfaatkan Standar SASB melalui pendekatan terstruktur:
IBM Envizi menawarkan solusi perangkat lunak yang komprehensif untuk membantu organisasi menyelaraskan laporan keberlanjutan mereka dengan standar pelaporan IFRS S1 dan IFRS S2. Rangkaian perangkat lunak kami mendukung perusahaan dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data keberlanjutan, dan mendukung pembuatan laporan yang efisien dengan:
