IBM® Mainframe Skills Council menyatukan komunitas global untuk menumbuhkan bakat mainframe

Ekonomi global berjalan pada transaksi, dan 70% transaksi berdasarkan nilai dijalankan melalui mainframe IBM® Z. Banyak perusahaan terbesar di dunia mengandalkan IBM Z untuk mendukung bisnis inti mereka, dan dengan proses inovasi berkelanjutan, IBM® Z menghadirkan teknologi pertama di industri kepada klien kami dengan setiap generasi baru. Keterampilan mainframe modern sangat penting karena bisnis menerapkan AI, memodernisasi aplikasi mereka, berintegrasi di seluruh perusahaan, dan Lanjutkan transformasi digital.

Keterampilan ini sangat penting untuk masa depan platform, apakah kita melatih bakat baru, memperdalam keterampilan komunitas kita yang ada atau memperkenalkan teknologi dan kemampuan baru ke platform. 

Sebuah forum untuk membangun keterampilan masa depan

IBM®, Broadcom dan 21CS baru-baru ini menugaskan The Futurum Group untuk mensurvei bisnis, pemimpin universitas, dan mahasiswa tentang tren di seluruh mainframe. Survei mencakup beberapa topik, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuisisi bakat, kurikulum dan penawaran keterampilan pengembangan, serta area fokus prioritas bagi siswa yang mempelajari mainframe.

Futurum Group menemukan bahwa 60% organisasi yang disurvei menunjukkan bahwa mereka bekerja sama dengan vendor industri yang menawarkan bootcamp, pelatihan atau program magang untuk terhubung dengan pelamar yang terampil. Mereka juga menemukan pipeline permintaan yang sehat untuk bakat, dengan 91% organisasi yang disurvei menunjukkan mereka mengantisipasi mempekerjakan administrator sistem mainframe atau pengembang aplikasi mainframe selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Laporan lengkap, Laporan Keterampilan mainframe Global 2024: Insight dari Industri dan Pendidikan Pakar akan dirilis pada 6 Mei 2024.

 

 

Dewan Keterampilan Mainframe

Untuk menyatukan komunitas global yang lebih luas untuk Lanjutkan membangun keterampilan, IBM® mengumumkan peluncuran mainframe Skills Council. Dewan ini akan menyediakan forum di mana organisasi global bekerja sama, menciptakan peluang menarik untuk menyatukan komunitas, berbagi pengalaman dan secara kolaboratif menerapkan solusi untuk membangun tenaga kerja global yang kuat untuk platform mainframe.

Anggota termasuk perwakilan dari klien IBM®, mitra IBM® Partner+, akademisi, kelompok pengguna, organisasi nirlaba, dan komunitas terbuka.

Kerangka kerja dewan akan mencakup kelompok kerja yang berfokus pada kesadaran karier, kerangka kerja kompetensi berbasis peran, jalur pembelajaran, dan pertumbuhan bakat yang berkelanjutan. Dewan ini dibangun di atas banyak program keterampilan mainframe IBM® yang sudah ada.

Pembelajaran yang dapat diakses adalah landasan pendekatan IBM®

Selain kurikulum akademik tradisional, IBM® juga beralih ke jalur nontradisional di luar kelas klasik untuk menginspirasi, menghubungkan, melatih, dan menumbuhkan bakat mainframe baru. Program-program ini meliputi:

  • Duta Mahasiswa IBM® Z: Di hampir 100 universitas, para duta kampus ini menginspirasi para mahasiswa dengan mengadakan acara dan mendirikan serta memimpin klub mahasiswa mainframe.
  • IBM® Z Career Connection Events:Acara-acara ini mempertemukan para pemberi kerja dan mahasiswa. Pengalaman belajar IBM® Z Xplore diperkenalkan untuk mendorong siswa mendapatkan kredensial digital dan mengejar karir mainframe.
  • Pameran Karier Virtual IBM Z: Acara-acara ini menghubungkan talenta mainframe yang memiliki kemampuan dengan perusahaan. Faktanya, IBM® mensponsori Pameran Karir Virtual di seluruh dunia sepanjang bulan April dan Mei.
  • Depot Keterampilan Mainframe: Platform baru yang komprehensif ini menawarkan lebih dari 1.000 jam kursus pelatihan mainframe secara langsung dan mandiri yang diselenggarakan berdasarkan peran pekerjaan. Apakah Anda baru dalam administrasi sistem atau pengembangan aplikasi atau Anda ingin memperdalam keterampilan Anda, platform ini memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Terdapat juga konten untuk arsitek modernisasi yang ingin mengeksplorasi kemampuan untuk mengintegrasikan dan memodernisasi aplikasi.
  • IBM® Z Global Skills Accelerator and Apprenticeship: Program ini tersedia untuk pengusaha mainframe untuk karyawan baru atau yang sudah ada dan merupakan pendekatan holistik untuk membangun keterampilan tanpa mengharuskan karyawan untuk memiliki latar belakang atau pendidikan TI apa pun. Dengan lebih dari 300 jam pembelajaran, pembinaan sukses, pelatihan di tempat kerja, dan bimbingan, program ini memungkinkan 83 pengusaha global untuk meningkatkan lebih dari 440 administrator sistem mainframe baru dan pengembang aplikasi.

Saat ini, upaya mengatasi kebutuhan keterampilan mainframe melampaui sekadar pendidikan dan pelatihan. IBM® juga memperkenalkan strategi dan teknologi baru untuk mengatasi jumlah keterampilan khusus yang dibutuhkan:

  • Penyederhanaan. Kami terus mencari untuk menyederhanakan proses di seluruh tumpukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengurangi jumlah aktivitas khusus yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem.
  • Standardisasi. Kami telah berinvestasi dalam mengadopsi standar terbuka dan industri di seluruh platform IBM® Z.
  • AI dan otomatisasi. Kami bekerja untuk memanfaatkan AI untuk mengotomatiskan tugas yang saat ini memerlukan intervensi manual. Sebagai contoh, kami memulai perjalanan untuk menanamkan AI ke z/OS.

Program keterampilan mainframe IBM® dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi semua orang—mulai dari pemula hingga pakar. Baik Anda ingin memperluas kemampuan Anda atau berbagi pengetahuan Anda dengan orang lain, program keterampilan IBM® dapat membantu komunitas kami terhubung dan berhasil.

 

