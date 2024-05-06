IBM® Mainframe Skills Council menyatukan komunitas global untuk menumbuhkan bakat mainframe

Ekonomi global berjalan pada transaksi, dan 70% transaksi berdasarkan nilai dijalankan melalui mainframe IBM® Z. Banyak perusahaan terbesar di dunia mengandalkan IBM Z untuk mendukung bisnis inti mereka, dan dengan proses inovasi berkelanjutan, IBM® Z menghadirkan teknologi pertama di industri kepada klien kami dengan setiap generasi baru. Keterampilan mainframe modern sangat penting karena bisnis menerapkan AI, memodernisasi aplikasi mereka, berintegrasi di seluruh perusahaan, dan Lanjutkan transformasi digital.

Keterampilan ini sangat penting untuk masa depan platform, apakah kita melatih bakat baru, memperdalam keterampilan komunitas kita yang ada atau memperkenalkan teknologi dan kemampuan baru ke platform.