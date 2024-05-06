IBM® Mainframe Skills Council menyatukan komunitas global untuk menumbuhkan bakat mainframe

Ekonomi global berjalan pada transaksi, dan 70% transaksi berdasarkan nilai dijalankan melalui mainframe IBM® Z. Banyak perusahaan terbesar di dunia mengandalkan IBM Z untuk mendukung bisnis inti mereka, dan dengan proses inovasi berkelanjutan, IBM® Z menghadirkan teknologi pertama di industri kepada klien kami dengan setiap generasi baru. Keterampilan mainframe modern sangat penting karena bisnis menerapkan AI, memodernisasi aplikasi mereka, berintegrasi di seluruh perusahaan, dan Lanjutkan transformasi digital.
Keterampilan ini sangat penting untuk masa depan platform, apakah kita melatih bakat baru, memperdalam keterampilan komunitas kita yang ada atau memperkenalkan teknologi dan kemampuan baru ke platform.
IBM®, Broadcom dan 21CS baru-baru ini menugaskan The Futurum Group untuk mensurvei bisnis, pemimpin universitas, dan mahasiswa tentang tren di seluruh mainframe. Survei mencakup beberapa topik, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuisisi bakat, kurikulum dan penawaran keterampilan pengembangan, serta area fokus prioritas bagi siswa yang mempelajari mainframe.
Futurum Group menemukan bahwa 60% organisasi yang disurvei menunjukkan bahwa mereka bekerja sama dengan vendor industri yang menawarkan bootcamp, pelatihan atau program magang untuk terhubung dengan pelamar yang terampil. Mereka juga menemukan pipeline permintaan yang sehat untuk bakat, dengan 91% organisasi yang disurvei menunjukkan mereka mengantisipasi mempekerjakan administrator sistem mainframe atau pengembang aplikasi mainframe selama 1 hingga 2 tahun ke depan. Laporan lengkap, Laporan Keterampilan mainframe Global 2024: Insight dari Industri dan Pendidikan Pakar akan dirilis pada 6 Mei 2024.
Untuk menyatukan komunitas global yang lebih luas untuk Lanjutkan membangun keterampilan, IBM® mengumumkan peluncuran mainframe Skills Council. Dewan ini akan menyediakan forum di mana organisasi global bekerja sama, menciptakan peluang menarik untuk menyatukan komunitas, berbagi pengalaman dan secara kolaboratif menerapkan solusi untuk membangun tenaga kerja global yang kuat untuk platform mainframe.
Anggota termasuk perwakilan dari klien IBM®, mitra IBM® Partner+, akademisi, kelompok pengguna, organisasi nirlaba, dan komunitas terbuka.
Kerangka kerja dewan akan mencakup kelompok kerja yang berfokus pada kesadaran karier, kerangka kerja kompetensi berbasis peran, jalur pembelajaran, dan pertumbuhan bakat yang berkelanjutan. Dewan ini dibangun di atas banyak program keterampilan mainframe IBM® yang sudah ada.
Selain kurikulum akademik tradisional, IBM® juga beralih ke jalur nontradisional di luar kelas klasik untuk menginspirasi, menghubungkan, melatih, dan menumbuhkan bakat mainframe baru. Program-program ini meliputi:
Saat ini, upaya mengatasi kebutuhan keterampilan mainframe melampaui sekadar pendidikan dan pelatihan. IBM® juga memperkenalkan strategi dan teknologi baru untuk mengatasi jumlah keterampilan khusus yang dibutuhkan:
Program keterampilan mainframe IBM® dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi semua orang—mulai dari pemula hingga pakar. Baik Anda ingin memperluas kemampuan Anda atau berbagi pengetahuan Anda dengan orang lain, program keterampilan IBM® dapat membantu komunitas kami terhubung dan berhasil.
Buka lebih banyak nilai bisnis dengan menghadirkan AI pada beban kerja yang sangat penting di IBM z17.
IBM Z adalah rangkaian infrastruktur modern yang didukung oleh prosesor IBM Telum yang menjalankan sistem operasi perusahaan dan perangkat lunak IBM Z, menghasilkan keakuratan AI, produktivitas, dan ketangkasan yang lebih baik.
IBM z17 mengintegrasikan AI canggih ke dalam hybrid cloud, yang mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan pengambilan keputusan di tempat penyimpanan data penting.
Pelajari bagaimana Anda bisa melindungi data organisasi dari ancaman siber dan memastikan pemulihan yang cepat selama kejadian penting.
Pelajari bagaimana virtualisasi mengubah operasi TI Anda dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan ketangkasan. Temukan manfaat dan contoh penggunaan utama yang menjadikan virtualisasi sebagai pembawa perubahan besar untuk infrastruktur modern.
Manfaatkan kekuatan IBM Z dan Telum untuk mengamankan data Anda, mengoptimalkan kinerja, dan mendorong insight AI real-time. Bangun masa depan perusahaan Anda dengan solusi dan prosesor mainframe terbaik di industri yang dirancang untuk kecepatan, skalabilitas, dan keamanan.