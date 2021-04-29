Hiperotomatisasi: Manfaat dan Tantangan

Kehebohan seputar hiperotomatisasi memang nyata, dan hal ini dapat membantu organisasi Anda unggul di lingkungan yang serba cepat, terdesentralisasi, dan kekurangan sumber daya saat ini. Setiap organisasi dapat mengadopsi dan mendapatkan manfaat dari teknologi hiperotomatisasi, baik jika proses Anda sudah otomatis atau belum, atau peralatan Anda baru atau lama.

Dengan tenaga kerja yang sangat jauh, yang mengakibatkan lebih sedikit anggota staf di fasilitas, banyak industri telah terpukul keras oleh ketidakmampuan untuk bergerak secepat yang mereka inginkan atau butuhkan.

Beberapa kebutuhan dan tujuan yang mendorong organisasi menuju hiperotomatisasi meliputi:

Kebutuhan untuk mengimbangi permintaan

Proses kerja yang ketinggalan zaman mengakibatkan latensi/ketidakmampuan untuk bersaing

Ketidakmampuan TI perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis karena kurangnya sumber daya atau pengetahuan

Keingintahuan dan ambisi karyawan

Kebutuhan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan

Keinginan untuk konsistensi produksi dan produk berkualitas lebih tinggi dengan lebih sedikit (atau tidak ada) kesalahan manusia

Kebutuhan dan tujuan ini telah menghasilkan lonjakan adopsi hiperotomatisasi di banyak industri. Misalnya, menurut Gartner, “Saat ini, banyak orang yang menyentuh produk dan hasil pertanian sebelum sampai ke tujuan akhir mereka, tetapi pabrik dan pertanian otomatis akan segera mengambil alih sebagian besar pekerjaan, termasuk bertani, memetik, mengemas, dan mengirimkan. Pada tahun 2025, lebih dari 20% dari semua produk dan hasil pertanian akan pertama kali disentuh oleh manusia pada saat pembelian.” [1]

Proyeksi Gartner menunjukkan bahwa organisasi menyadari nilai yang dapat diberikan oleh hiperotomatisasi kepada mereka, dan mereka bergerak cepat untuk menerapkan hiperotomatisasi untuk merampingkan bisnis mereka.