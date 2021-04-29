Hiperotomatisasi: Manfaat dan Tantangan

Hiperotomatisasi adalah penggunaan teknologi otomatisasi untuk merampingkan setiap proses yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga memungkinkan proses yang berulang-ulang dapat berjalan tanpa campur tangan manual. Hiperotomatisasi menggunakan kecerdasan buata (AI), machine learning, dan otomatisasi proses robot (RPA) untuk mengubah proses dan peralatan modern dan lama. Transformasi ini dapat membantu organisasi memperoleh efisiensi biaya dan sumber daya yang memungkinkannya berkembang dalam lingkungan yang lebih kompetitif.
Kehebohan seputar hiperotomatisasi memang nyata, dan hal ini dapat membantu organisasi Anda unggul di lingkungan yang serba cepat, terdesentralisasi, dan kekurangan sumber daya saat ini. Setiap organisasi dapat mengadopsi dan mendapatkan manfaat dari teknologi hiperotomatisasi, baik jika proses Anda sudah otomatis atau belum, atau peralatan Anda baru atau lama.
Dengan tenaga kerja yang sangat jauh, yang mengakibatkan lebih sedikit anggota staf di fasilitas, banyak industri telah terpukul keras oleh ketidakmampuan untuk bergerak secepat yang mereka inginkan atau butuhkan.
Beberapa kebutuhan dan tujuan yang mendorong organisasi menuju hiperotomatisasi meliputi:
Kebutuhan dan tujuan ini telah menghasilkan lonjakan adopsi hiperotomatisasi di banyak industri. Misalnya, menurut Gartner, “Saat ini, banyak orang yang menyentuh produk dan hasil pertanian sebelum sampai ke tujuan akhir mereka, tetapi pabrik dan pertanian otomatis akan segera mengambil alih sebagian besar pekerjaan, termasuk bertani, memetik, mengemas, dan mengirimkan. Pada tahun 2025, lebih dari 20% dari semua produk dan hasil pertanian akan pertama kali disentuh oleh manusia pada saat pembelian.” [1]
Proyeksi Gartner menunjukkan bahwa organisasi menyadari nilai yang dapat diberikan oleh hiperotomatisasi kepada mereka, dan mereka bergerak cepat untuk menerapkan hiperotomatisasi untuk merampingkan bisnis mereka.
Seperti disebutkan di atas, hiperotomatisasi memperluas otomatisasi inti dan RPA dengan teknologi lanjutan seperti AI dan machine learning.
Hiperotomatisasi membantu organisasi:
Hiperotomatisasi sangat menguntungkan bagi organisasi dengan operasi lama atau tingkat otomatisasi rendah. Organisasi-organisasi ini dapat melihat hasil nyata melalui otomatisasi proses digital dan otomatisasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, kelincahan atau efisiensi operasi bisnis.
Sebelum memulai perjalanan hiperotomatisasi , penting untuk memperhatikan detail “di muka” untuk membantu memastikan kelancaran implementasi. Beberapa tantangan yang paling umum termasuk yang berikut:
Tindakan berikut dapat membantu memastikan proyek implementasi Anda akan berhasil:
Identifikasi para pakar dalam proses seperti yang ada saat ini dari sisi bisnis dan sisi teknis. Siapa yang paling memahami input, mekanisme, dan hasil? Apakah Anda memiliki pakar internal yang akrab dengan teknologi dan solusi baru? Pastikan orang-orang ini terlibat dalam proyek sejak awal.
Kendala apa yang mungkin menimbulkan tantangan saat Anda mulai bergerak maju? Jika Anda dapat mengurangi atau memperbaiki risiko atau kendala apa pun di muka, proses Anda akan berjalan lebih lancar.
Gunakan process mining untuk mengevaluasi proses yang ada dan mengembangkan peta proses untuk menentukan di mana nilai yang tinggi berada. Buat kembaran digital untuk mengevaluasi efektivitas proses dan menentukan di mana perbaikan dapat dilakukan.
Berikan karyawan cara bebas risiko untuk dieksplorasi. Tingkat keakraban dan kenyamanan yang dihasilkan akan memudahkan implementasi dan juga menentukan di mana pelatihan diperlukan atau di mana masalah mungkin muncul.
Hiperotomatisasi dapat digunakan oleh industri apa pun, dan dalam beberapa kasus, teknologi ini dapat disesuaikan atau sudah disesuaikan untuk kebutuhan bisnis atau industri tertentu.
Faktanya, menurut studi yang disebutkan di atas oleh Gartner, “Pada tahun 2024, 80% penawaran hiperotomatisasi akan memiliki kedalaman spesifik industri yang terbatas,” sehingga lebih mudah untuk menerapkan dan mendapatkan efisiensi segera. Dengan kata lain, pada tahun 2024, kita dapat mengharapkan solusi hiperotomatisasi untuk industri tertentu — seperti industri manufaktur otomotif — yang dilengkapi dengan fitur dan fungsionalitas khusus industri yang dirancang untuk mempermudah proses tersebut.
Berikut ini adalah beberapa contoh spesifik industri yang menunjukkan manfaat hiperotomatisasi.
Penggunaan hiperotomatisasi menjadi prioritas bagi banyak bisnis yang terkena dampak COVID-19. Industri di seluruh dunia telah menghadapi masalah produktivitas akibat berkurangnya tenaga kerja, pembatasan kapasitas yang diberlakukan, dan fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Hiperotomatisasi sedang diadopsi untuk mengatasi banyak tantangan yang dihasilkan dengan mengotomatiskan dan mempercepat proses berulang. Perusahaan juga menggunakan otomatisasi cerdas untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas—sekaligus mengurangi biaya.
Jika Anda siap menggunakan hiperotomatisasi dalam bisnis Anda, sebaiknya mulai menggunakan IBM Cloud Pak® for Business Automation. Ini adalah seperangkat perangkat lunak terintegrasi yang terdepan di pasar yang dirancang untuk membantu Anda memecahkan tantangan operasional terberat Anda.
IBM Cloud Pak for Business Automation menyediakan rekomendasi buatan AI, analitik untuk mengukur dampak, dan alat low-code yang ramah bisnis untuk membantu Anda mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk proses manual dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Dengan IBM Cloud Pak for Business Automation, Anda dapat mematuhi peraturan dengan lebih baik untuk mengurangi risiko dan mengalokasikan waktu Anda menuju pekerjaan bernilai lebih tinggi.
