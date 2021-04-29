Tag
Hiperotomatisasi: Manfaat dan Tantangan

Organisasi perlu memaksimalkan produktivitas, meminimalkan pengeluaran dan, pada akhirnya, beroperasi dengan peningkatan efisiensi untuk berhasil dalam perekonomian saat ini. Hiperotomatisasi dapat membantu Anda maju.

Namun, ada juga sejumlah tantangan yang dapat muncul dengan proyek hiperotomatisasi. Artikel ini akan menguraikan manfaat dan tantangan hiperotomatisasi.

Apa itu hiperotomatisasi?

Hiperotomatisasi adalah penggunaan teknologi otomatisasi untuk merampingkan setiap proses yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga memungkinkan proses yang berulang-ulang dapat berjalan tanpa campur tangan manual. Hiperotomatisasi menggunakan kecerdasan buata (AI), machine learning,  dan otomatisasi proses robot (RPA) untuk mengubah proses dan peralatan modern dan lama. Transformasi ini dapat membantu organisasi memperoleh efisiensi biaya dan sumber daya yang memungkinkannya berkembang dalam lingkungan yang lebih kompetitif.

Siapa yang menggunakan hiperotomatisasi, dan mengapa?

Kehebohan seputar hiperotomatisasi memang nyata, dan hal ini dapat membantu organisasi Anda unggul di lingkungan yang serba cepat, terdesentralisasi, dan kekurangan sumber daya saat ini. Setiap organisasi dapat mengadopsi dan mendapatkan manfaat dari teknologi hiperotomatisasi, baik jika proses Anda sudah otomatis atau belum, atau peralatan Anda baru atau lama.

Dengan tenaga kerja yang sangat jauh, yang mengakibatkan lebih sedikit anggota staf di fasilitas, banyak industri telah terpukul keras oleh ketidakmampuan untuk bergerak secepat yang mereka inginkan atau butuhkan.

Beberapa kebutuhan dan tujuan yang mendorong organisasi menuju hiperotomatisasi meliputi:

  • Kebutuhan untuk mengimbangi permintaan
  • Proses kerja yang ketinggalan zaman mengakibatkan latensi/ketidakmampuan untuk bersaing
  • Ketidakmampuan TI perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnis karena kurangnya sumber daya atau pengetahuan
  • Keingintahuan dan ambisi karyawan
  • Kebutuhan untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan
  • Keinginan untuk konsistensi produksi dan produk berkualitas lebih tinggi dengan lebih sedikit (atau tidak ada) kesalahan manusia

Kebutuhan dan tujuan ini telah menghasilkan lonjakan adopsi hiperotomatisasi di banyak industri. Misalnya, menurut Gartner, “Saat ini, banyak orang yang menyentuh produk dan hasil pertanian sebelum sampai ke tujuan akhir mereka, tetapi pabrik dan pertanian otomatis akan segera mengambil alih sebagian besar pekerjaan, termasuk bertani, memetik, mengemas, dan mengirimkan. Pada tahun 2025, lebih dari 20% dari semua produk dan hasil pertanian akan pertama kali disentuh oleh manusia pada saat pembelian.” [1]

Proyeksi Gartner menunjukkan bahwa organisasi menyadari nilai yang dapat diberikan oleh hiperotomatisasi kepada mereka, dan mereka bergerak cepat untuk menerapkan hiperotomatisasi untuk merampingkan bisnis mereka.

Manfaat hiperotomatisasi

Seperti disebutkan di atas, hiperotomatisasi memperluas otomatisasi inti dan RPA dengan teknologi lanjutan seperti AI dan machine learning. 

Hiperotomatisasi membantu organisasi:

  • Dapatkan efisiensi dengan mengotomatiskan banyak proses di seluruh bisnis mereka.
  • Optimalkan alokasi alur kerja dengan memastikan tugas berulang diselesaikan secara konsisten dan efisien.
  • Kurangi biaya dengan menggunakan teknologi digital untuk mengotomatiskan tugas yang sebaliknya menggantikan tugas yang membutuhkan intervensi manual.
  • Tingkatkan kelincahan dengan memberikan insight yang lebih cepat dan lebih kaya untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.
  • Menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi dengan waktu pemasaran yang lebih cepat dengan memanfaatkan lebih banyak kecerdasan, peningkatan konsistensi, dan pengurangan kesalahan manusia.
  • Tingkatkan keputusan bisnis yang lebih baik, identifikasi area untuk perbaikan, dan perbaiki pengalaman pelanggan dengan menangkap lebih banyak data dan memberikan insight tentang data tersebut.
  • Kurangi keahlian teknis yang diperlukan untuk mengkonfigurasi dan mengelola alat otomatisasi dan solusi otomatisasi.

Hiperotomatisasi sangat menguntungkan bagi organisasi dengan operasi lama atau tingkat otomatisasi rendah. Organisasi-organisasi ini dapat melihat hasil nyata melalui otomatisasi proses digital dan otomatisasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, kelincahan atau efisiensi operasi bisnis.

Tantangan hiperotomatisasi

Sebelum memulai perjalanan hiperotomatisasi , penting untuk memperhatikan detail “di muka” untuk membantu memastikan kelancaran implementasi. Beberapa tantangan yang paling umum termasuk yang berikut:

  • Mengetahui cara mengukur kesuksesan
  • Mengembangkan dan mengikuti linimasa proyek yang realistis
  • Memastikan bahwa Anda memiliki kepemimpinan end-to-end untuk seluruh proyek
  • Mampu menghitung ROI berwujud dan tidak berwujud di muka, seakurat mungkin
  • Memilih solusi yang tepat dari pasar produk yang terus berkembang dan berkembang
  • Mendapatkan dukungan pemangku kepentingan dan manajemen untuk pendekatan baru dan asing

Cara mengatasi tantangan hiperotomatisasi

Tindakan berikut dapat membantu memastikan proyek implementasi Anda akan berhasil:

Mengandalkan keahlian internal

Identifikasi para pakar dalam proses seperti yang ada saat ini dari sisi bisnis dan sisi teknis. Siapa yang paling memahami input, mekanisme, dan hasil? Apakah Anda memiliki pakar internal yang akrab dengan teknologi dan solusi baru? Pastikan orang-orang ini terlibat dalam proyek sejak awal.

Mengelola perubahan secara proaktif

  • Mengambil pendekatan top-down untuk mengumpulkan antusiasme dan dukungan. Melibatkan manajemen, pemangku kepentingan, dan pelanggan dalam organisasi untuk memastikan Anda memiliki dukungan. Upaya ini akan memberikan pengembalian eksponensial karena persepsi positif bergema di seluruh organisasi.
  • Setiap kali suatu proses diotomatisasi, terutama dengan hiperotomatisasi, Anda harus mengantisipasi adanya kekhawatiran karyawan tentang penggantian dan pertanyaan mengenai nilai serta kemampuan teknologi. Luangkan waktu untuk meredakan ketakutan mereka.
  • Latih ulang karyawan jika memungkinkan. Ini tidak hanya memberikan basis pengguna yang lebih berpengetahuan, tetapi juga meringankan kekhawatiran tentang keamanan kerja dan umur panjang, mengumpulkan peningkatan dukungan. Selain itu, tidak hanya meningkatkan pengetahuan anggota tim, tetapi dapat meningkatkan jumlah individu dengan pengetahuan itu. Ini berarti penyelesaian lebih cepat dari masalah apa pun yang mungkin timbul.

Identifikasi hambatan dan risiko untuk usaha Anda

Kendala apa yang mungkin menimbulkan tantangan saat Anda mulai bergerak maju? Jika Anda dapat mengurangi atau memperbaiki risiko atau kendala apa pun di muka, proses Anda akan berjalan lebih lancar.

Tentukan proses apa yang harus ditangani lebih awal, versus proses mana yang bisa menunggu

Gunakan process mining untuk mengevaluasi proses yang ada dan mengembangkan peta proses untuk menentukan di mana nilai yang tinggi berada. Buat kembaran digital untuk mengevaluasi efektivitas proses dan menentukan di mana perbaikan dapat dilakukan.

Berikan kesempatan untuk berlatih di sandbox

Berikan karyawan cara bebas risiko untuk dieksplorasi. Tingkat keakraban dan kenyamanan yang dihasilkan akan memudahkan implementasi dan juga menentukan di mana pelatihan diperlukan atau di mana masalah mungkin muncul.

Kasus penggunaan hiperotomatisasi

Hiperotomatisasi dapat digunakan oleh industri apa pun, dan dalam beberapa kasus, teknologi ini dapat disesuaikan atau sudah disesuaikan untuk kebutuhan bisnis atau industri tertentu.

Faktanya, menurut studi yang disebutkan di atas oleh Gartner, “Pada tahun 2024, 80% penawaran hiperotomatisasi akan memiliki kedalaman spesifik industri yang terbatas,” sehingga lebih mudah untuk menerapkan dan mendapatkan efisiensi segera. Dengan kata lain, pada tahun 2024, kita dapat mengharapkan solusi hiperotomatisasi untuk industri tertentu — seperti industri manufaktur otomotif — yang dilengkapi dengan fitur dan fungsionalitas khusus industri yang dirancang untuk mempermudah proses tersebut.

Berikut ini adalah beberapa contoh spesifik industri yang menunjukkan manfaat hiperotomatisasi.

  • Kesehatan: Industri perawatan kesehatan, dengan begitu banyak proses berulang, kewajiban kontraktual dan peraturan yang harus dipatuhi, berada dalam posisi utama untuk menggunakan hiperotomatisasi dengan teknologi seperti pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk menyediakan layanan otomatis, mempercepat proses, mengurangi biaya dan memberikan kualitas yang lebih tinggi.
  • Industri: Hiperotomatisasi mirip dengan revolusi industri kedua. Fasilitas produksi dapat menggunakan teknologi hiperotomatisasi bersama dengan manajemen proses bisnis (BPM) untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas dalam skala besar. Banyak lingkungan industri juga menggunakan sistem dan proses lama yang dapat memperoleh manfaat dari pengoptimalan.
  • Jasa keuangan: Industri jasa keuangan melibatkan banyak perhitungan, transaksi dan komunikasi dengan pelanggan, pembeli, manajer dana, dan entitas lainnya. Hiperotomatisasi, bersama dengan teknologi seperti pengenalan karakter optik (OCR), dapat mengurangi intervensi manual sambil memastikan hasil berkualitas tinggi pada proses front-end dan back-end. Hiperotomatisasi juga dapat membantu pemulihan ekonomi dari pandemi.

Penggunaan hiperotomatisasi menjadi prioritas bagi banyak bisnis yang terkena dampak COVID-19. Industri di seluruh dunia telah menghadapi masalah produktivitas akibat berkurangnya tenaga kerja, pembatasan kapasitas yang diberlakukan, dan fluktuasi permintaan yang tidak terduga. Hiperotomatisasi sedang diadopsi untuk mengatasi banyak tantangan yang dihasilkan dengan mengotomatiskan dan mempercepat proses berulang. Perusahaan juga menggunakan otomatisasi cerdas untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas—sekaligus mengurangi biaya.

Hiperotomatisasi dan IBM

Jika Anda siap menggunakan hiperotomatisasi dalam bisnis Anda, sebaiknya mulai menggunakan IBM Cloud Pak® for Business Automation. Ini adalah seperangkat perangkat lunak terintegrasi yang terdepan di pasar yang dirancang untuk membantu Anda memecahkan tantangan operasional terberat Anda.

IBM Cloud Pak for Business Automation menyediakan rekomendasi buatan AI, analitik untuk mengukur dampak, dan alat low-code yang ramah bisnis untuk membantu Anda mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan untuk proses manual dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Dengan IBM Cloud Pak for Business Automation, Anda dapat mematuhi peraturan dengan lebih baik untuk mengurangi risiko dan mengalokasikan waktu Anda menuju pekerjaan bernilai lebih tinggi.

Catatan Kaki

[1] The Gartner 2021 Predictions: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, 30 November 2020
