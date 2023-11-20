Tahun ini, AI generatif menarik perhatian para pemimpin bisnis—tetapi juga menimbulkan pertanyaan termasuk apa fondasi yang tepat untuk mempercepat dan meningkatkan dampak? Bagi banyak organisasi, jawabannya adalah pendekatan hybrid cloud. Studi baru menemukan bahwa 68% pengguna hybrid cloud telah menetapkan kebijakan formal di seluruh organisasi untuk mengarahkan pendekatan mereka ke AI generatif.

Dengan meningkatnya penggunaan AI generatif, muncul pula lonjakan data. Meskipun hal ini dapat mendorong inovasi bisnis yang luar biasa, kondisi ini juga membutuhkan pertimbangan strategis. Saat menjalankan strategi AI, perusahaan perlu mempertimbangkan kapasitas komputasi mereka saat ini, di mana data berada—di cloud, on premises, di edge—bagaimana data diakses, kontrol keamanan yang diperlukan, dan bagaimana menggunakan investasi teknologi yang ada secara efektif. Selain membantu memberikan keandalan dan kinerja yang ditingkatkan, pendekatan hybrid cloud dapat memungkinkan peningkatan ketangkasan dengan kemampuan untuk menghubungkan cloud dan on premises, menghilangkan hambatan untuk alur kerja AI yang fleksibel.